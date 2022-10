El Movimiento Asamblea Constituyente en memoria del compañero Luis Cáceres Fabris:

» Luis Cáceres Fabris, fallecido hoy a los 76 años en Valparaíso deja una huella profunda en el movimiento popular y especialmente en el allendismo.

Fue un destacado dirigente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso y de la Asociación de Trabajadores Semifiscales de Valparaíso y Aconcagua, ANATS. En 1970 participó activamente en el gobierno del presidente Salvador Allende. En 1973 fue detenido y sometido a torturas en el buque Lebu y luego sometido a proceso en la cárcel de Valparaíso.

Durante su exilio trabajó incansablemente desde el Chile Comité de los países bajos en solidaridad en la lucha de resistencia contra la dictadura.

A su regreso a Chile fue miembro fundador y secretario ejecutivo del Centro Cultural Salvador Allende – GAP. Desde el año 2018 integró el Movimiento Asamblea Constituyente en Valparaíso y en julio de este año participó en la fundación del Reencuentro Social por la Soberanía de los Pueblos, aportando su enorme experiencia, espíritu unitario y tenacidad, sobreponiéndose a las limitaciones de su dolorosa enfermedad.

Nuestro homenaje a este hombre libertario, solidario, modesto y consecuente que hizo de la emancipación social el derrotero de su existencia.

Nuestro respeto y solidaridad hacia sus familiares y compañeros de lucha.»

Publicado el 7 julio, 2015

Luis Cáceres frente a la sede Central del Partido Socialista de Chile en Santiago, el día anterior al deslojo de los ex-prisioneros políticos en huelga de hambre, ordenado por la Directiva Nacional de dicha colectividad.

Mi nombre es Luis Humberto Cáceres Fabris, RUT 5.464.279-2.

Soy un simple militante socialista de base, proveniente de una familia de esfuerzo y de bajos recursos económicos, que abrazó las banderas del Partido de Allende, el Partido Socialista de Chile, allá por el año 1964, teniendo a la sazón 18 años de edad. Luego de terminar mis estudios de humanidades en el Liceo Nº 3 de Valparaíso empecé a trabajar en la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas de Valparaíso, CANAEMPU, donde fui Jefe del Núcleo Socialista “Victoria de Girón” adherido a la Seccional “Salud y Previsión” de calle Almirante Montt, un poco más arriba de la actual Sede Partidaria y por su vereda en enfrente, para luego, con mi trabajo, ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso. Participé activamente en las elecciones presidenciales de 1964 y 1970. Fui Dirigente de la Asociación de Trabajadores de CANAEMPU y Dirigente por el mismo gremio en la Asociación de Trabajadores Semifiscales de Valparaíso y Aconcagua, ANATS. Como dato anecdótico, por el respeto que por aquel entonces profesaba al cuerpo bomberil y que mi experiencia posterior cambiaría mi percepción, ingresé en ese período como voluntario en la Novena Compañía de Bomberos “Zapadores Freire”.

Fui detenido en mi lugar de trabajo CANAEMPU, el día 27 de octubre de 1973, a las 17:30 horas, llevado a la Academia de Guerra Naval y luego de las consabidas torturas durante tres (3) semanas fui llevado al Buque Prisión “Lebu”, a su bodega Nº 3, atracado en el Molo de Abrigo hasta mediados de diciembre del mismo año, fecha en que fuimos trasladados a la Cárcel Pública de Valparaíso bajo el cargo de ser “Prisionero de Guerra”.

Al momento de mi detención contaba con 27 años, casado y con dos hijos: Javier de 6 años y Humberto de 5 años.

Fui Exonerado de mi trabajo en CANEMPU y Exonerado de mis estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso el mismo año 1973.

PERDÍ LA LIBERTAD, FAMILIA, TRABAJO Y ESTUDIOS, sin embargo, contra cualquier diagnóstico errado no me he sentido, no me siento ni me sentiré jamás frustrado, antes bien y a no dudarlo, si volviera a nacer haría exactamente lo mismo. ALLENDE me enseñó a ser un “luchador social lo más anónimo posible”.

Hoy, tengo una razón más para luchar por mis derechos. Tengo una hija maravillosa que cuenta apenas con 11 añitos de edad, que llena mis últimos años.

¿Por qué una Huelga de Hambre a 25 años del término de la dictadura?

Razones hay muchas para involucrarnos en esta huelga de privación de alimentos.

Nuestras demandas principales, entre otras son :

1.- Homologación de la pensión Valech a la pensión Rettig.

2.- Eliminación de la incompatibilidad entre la pensión Valech y la de exonerado.

3.- Calificación permanente de ex Presos Políticos.

4.- Ley de Indemnización.

Hay otras reivindicaciones igual de necesarias e importantes como : Eliminar en la Ley 19.992 (Valech) el secreto por 50 años otorgado a los torturadores. Heredabilidad de los Derechos a nuestros hijos y nietos. Fortalecimiento al Sistema de Salud PRAIS, Diseño de Programa de Vivienda para todos los Ex Presos Políticos, etc.

Entre diciembre del 2014 y abril del 2015, y hasta hoy, las autoridades a pesar de haberse comprometido no han respondido a las demandas, lo que nos llevó a nosotros, los torturados en dictadura, a manifestarnos a riesgo de nuestras propias vidas. Los sobrevivientes de la dictadura de Pinochet insistiremos en nuestras demandas denunciando la falta de voluntad política del Gobierno para solucionar los graves problemas que nos aquejan.

Estamos conscientes del enorme daño físico y moral que implica para nosotros mantener esta Huelga de Hambre, pero no estamos dispuestos a claudicar en esta lucha hasta lograr una verdadera y justa solución a nuestras peticiones.

Al cumplir ya 63 días en Huelga de Hambre, entramos al período más álgido del movimiento. Debemos ser inteligentes para enfrentar el enorme poderío del Estado, cuyo Gobierno es insensible a nuestras demandas, ocupándose de invisibilizar nuestras protestas pero que, felizmente, no lo ha conseguido. Debemos continuar con las Huelgas de Hambre, pero dosificándolas, participando en postas de relevo, de rotación o alternancia y ocupando todas las formas de lucha viables.

Por eso me apena muchísimo que nuestros propios compañeros nos nieguen, nos olviden, nos desconozcan, se mofen y choteen no sólo aquí en el Comunal del Partido en Valparaíso, sino también en el Provincial, Regional y Comité Central del Partido. Seguramente nos ven como algo molesto que ya no sirve y casi tanto como algunos jóvenes actuales de nuestro entorno partidario, de lo que fuera la gloriosa Juventud Socialista que dirigió el compañero Carlos Lorca Tobar, que se han dignado a mancillarnos como los “viejos inservibles del GAP”. Dimos, jóvenes socialista de ahora, nuestra Juventud por el proceso de cambios que encabezó nuestro Presidente Salvador Allende.

Por eso encuentro de una brutalidad e irracionalidad política, que hayan sido nuestros propios Dirigentes quienes ordenaran el desalojo de la Sede Central del PS en Santiago del grupo de compañeros que viajaron desde Concepción con el sólo objetivo de pedir una audiencia con nuestra Presidenta compañera Michelle Bachelet.

Hago un llamado a todos nuestros compañeros Ex Presos Políticos y torturados, calificados o no calificados por leyes espurias para que nos acompañen apoyando nuestras acciones. Somos muchísimo más de 40.000 voluntades conscientes y es una vergüenza que en el momento más alto de ésta lucha llegáramos sólo a 117 Huelguistas. Pueden colaborar en distintos rangos. Decídanse a participar, siempre hay un lugar en la lucha, más cerca o más lejos. No sea que la historia te señale, con la misma impugnación del compañero Allende en su último discurso el 11 de setiembre de 1973, que has esperado recibir con mano ajena, los beneficios que debiste haber ganado luchando. Es cierto que la dictadura logró deshacer el tejido social y entronizó con habilidad la división política. Pero ya es tiempo de recomponer la unidad.

Quiero terminar con un llamado a nuestra Presidenta Michelle Bachelet Jeria

Con el respeto profundo que siento por ti compañera Bachelet, porque sufrimos coetáneamente la represión de nuestros ideales y porque he trabajado con todas mis fuerzas con el Centro Cultural “Salvador Allende-GAP”, del cual formo parte de su Dirección Colectiva, tanto para tu primer Gobierno como para lograr el actual… y ahora que ya estás en la cima del poder político de nuestra nación, es que apelo a tu voluntad política para no seguir recibiendo respuestas dilatorias y promesas que no se cumplen.

Te aseguro compañera Bachelet que tenemos una permanente disposición al diálogo. Recíbenos compañera Bachelet en audiencia para buscar una solución al más breve plazo.

Luis Cáceres Fabri.

Ex Preso Político en Huelga de Hambre en la Sede del Partido Socialista de Chile, Calle Almirante Montt 57, Valparaíso.

Valparaíso, Julio de 2015.

