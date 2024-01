En defensa de Lenin

Peter Taaffe

Vladimir Lenin dirigió la revolución rusa junto a León Trotsky en 1917. Su comprensión política y sus métodos de construcción de partidos aseguraron el derrocamiento del capitalismo y el terrateniente. Aún hoy, son las dos figuras históricas más odiadas y temidas por la clase dominante capitalista, que intentó utilizar el colapso del estalinismo a finales de los años 1980 para enterrar las ideas socialistas. Pero el socialismo es ahora más relevante que nunca. A continuación reimprimimos un artículo de 2004 de Peter Taaffe, una reseña de un libro y una biografía de Lenin escrita por Christopher Read.

En abril de 2003, el conocido “demócrata” Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa de Estados Unidos, declaró: ¿Saddam Hussein está ocupando ahora el lugar que le corresponde junto a Hitler, Stalin, Lenin y Ceausescu, en el panteón de dictadores brutales fallidos? Dejemos de lado que el propio Rumsfeld apoyó a Saddam Hussein, que los capitalistas de Occidente también apoyaron a Hitler en su ascenso al poder y destrucción del movimiento obrero alemán, y que prefirieron a Joseph Stalin o Nicolae Ceausescu a aquellos que, como León Trotsky, defendieron por una revolución política de la clase trabajadora contra la burocracia estalinista. ¿Por qué este carnicero del pueblo iraquí comparó grotescamente a Vladimir Lenin con estos “dictadores brutales”? La respuesta, por supuesto, está en la situación que siguió al colapso del muro de Berlín, que marcó el comienzo de una orgía de triunfalismo capitalista y la demonización de todas las figuras revolucionarias y revoluciones del pasado.

¿Rumsfeld se limitó a expresar de forma cruda lo que es lo moderno? Los historiadores, como Richard Pipes u Orlando Figes, lo hicieron en toda una serie de historias “monumentales” recientes: tratar de destruir las verdaderas lecciones de la revolución rusa y de las grandes figuras involucradas en lo que fue el mayor cambio social de la historia. Este libro no es exactamente del mismo género. Es mucho más sutil pero, en cierto modo, más mortífero al distorsionar las verdaderas lecciones de la vida de Lenin, su papel en la construcción del partido bolchevique y como líder, con Trotsky, de la Revolución de Octubre. Al menos el autor parece haber examinado las obras completas de Lenin. Por lo tanto, el libro está lleno de muchas citas excelentes que explican las ideas de Lenin en cada etapa de su desarrollo y del movimiento obrero de Rusia. Pero incluso cuando Read hace un comentario correcto sobre las ideas de Lenin, por lo general va seguido rápidamente por un descargo de responsabilidad. En general, condena a Lenin con débiles elogios.

Esta obra está salpicada de descripciones de Lenin como un “dictador”, es “brutal” a “expensas de los individuos”, prefirió “no detenerse ante nada” y exigió “lealtad personal”. Read afirma que Lenin estuvo “psicológicamente equilibrado” hasta 1903 pero, implícitamente, no después de eso, un período que abarcó tres revoluciones –1905 y las dos revoluciones de 1917– en las que desempeñó un papel decisivo.

Trotsky, cuyas ideas, junto con las de Lenin, presagiaron correctamente el curso de la revolución rusa, no está incluido en este libro, ni siquiera en comparación con el desarrollo de las ideas de Lenin. En cambio, Read descarta el inacabado Joven Lenin de Trotsky como una “hagiografía” (biografía de un santo) y una “propaganda”. Por el contrario, el pequeño folleto de Trotsky es un análisis magistral que arraiga el desarrollo del Lenin revolucionario en las condiciones materiales de Rusia y en las influencias personales y políticas que dieron forma a esta poderosa figura, cuyos talentos, como señaló Trotsky, eran evidentes incluso en los primeros tiempos. como 1893.

Los relatos del autor sobre las experiencias de Lenin y su compañera, Nadezhda Krupskaya, son interesantes por la luz que arrojan tanto sobre las ideas de Lenin como sobre el movimiento obrero de la época. Por ejemplo, cuando estuvo en Londres a principios del siglo XX, dijo sobre la clase trabajadora británica: “El socialismo simplemente rezuma de ellos. El orador [un líder laborista] habla mal, y un trabajador se levanta e inmediatamente, tomando el toro por los cuernos, él mismo deja al descubierto la esencia de la sociedad capitalista”. No ha cambiado mucho en más de 100 años en Gran Bretaña, dada la actitud de Blair y de los dirigentes sindicales de derechas de hoy!

Al mismo tiempo, el autor se equivoca al describir a Lenin como un quisquilloso al argumentar que “cuanto más cerca esté el oponente de la posición de Lenin, más “vigorosa será la polémica”. Lenin tenía una actitud seria hacia la teoría y las perspectivas, como la tienen todos los marxistas genuinos. Desafortunadamente, el autor de este libro no lo hace. Esta actitud se muestra en su tratamiento de las ideas de Lenin, sin apenas mencionar a Trotsky, sobre la cuestión de cómo construir un partido, un partido revolucionario, en Rusia para prepararse para la próxima revolución rusa.

Inevitablemente, la afirmación unilateral, y por tanto errónea, de Lenin en ¿Qué hacer? sobre la teoría del socialismo que emana de los intelectuales socialistas, se aduce como una indicación de su supuesto “elitismo”. Sin embargo, el autor al menos admite que esta idea incorrecta fue extraída de los escritos de Karl Kautsky, quien argumentó que la idea de que “la conciencia socialista parece ser necesaria y un resultado directo de la lucha de clases proletaria” es “absolutamente falsa”. Al contrario de lo que argumentaba Kautsky, las ideas socialistas existían antes del desarrollo del socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels. Su gran mérito histórico fue basarse en el nivel más alto del pensamiento de la época –la economía política británica, la filosofía alemana (en particular, la dialéctica) y el socialismo francés– y utilizarlos para promover las luchas de la clase trabajadora. Generalizaron la experiencia de la clase trabajadora, resumiéndola en perspectivas y un programa.

Partido Revolucionario

De manera similar, las ideas de Lenin sobre el partido y el centralismo democrático, sometidas a distorsiones y ataques maliciosos en ese momento y desde entonces, fueron reivindicadas en la revolución rusa. Ningún otro partido ha llevado a cabo una revolución socialista exitosa. El centralismo democrático simplemente significa una discusión democrática plena pero, una vez que se llegan a conclusiones, la implementación de estas decisiones por parte de todo el partido. No significó, ni significa, “dictadura” del partido o de los líderes sobre la clase trabajadora o las filas del partido. Inevitablemente, en condiciones de lucha contra una dictadura, el centralismo de la monarquía zarista era vital. Incluso el autor admite que las reflexiones de Lenin sobre cómo operar en condiciones zaristas no son más que sentido común. Luego escribe, sin embargo, que “la cultura de centralización y secretismo inculcada por condiciones autocráticas se convirtió en un hábito del que no se podía desprenderse, incluso cuando las condiciones ya no prevalecían”.

Sin embargo, Read no menciona, como lo hace Trotsky en su biografía inacabada de Stalin, que el mismo Lenin que apoyó el centralismo democrático y, en un momento dado, un partido más unido, también denunció con vehemencia a aquellos de sus seguidores: «hombres de comités y mujeres’ – que utilizaron esto para tratar de excluir a los trabajadores de la participación y la gestión del partido. Además, tan pronto como se abrieron las compuertas de la revolución en 1905, como reconoce Read, el Partido Laborista Socialdemócrata Ruso creció enormemente, con decenas de miles de trabajadores ingresando a sus filas, con el predominio de un alto grado de democracia por encima de el «centralismo» del underground.

Se utilizan citas aisladas de los escritos de Lenin para justificar la acusación de que Lenin adoptó un enfoque “de arriba hacia abajo”. En las condiciones específicas que existieron en la lucha contra la dictadura, inevitablemente, la construcción de un partido comienza desde arriba, en el sentido de que los elementos más combativos se organizan juntos y luego buscan ganar el apoyo de los sectores más conscientes y políticamente desarrollados. de la clase trabajadora. Sin embargo, cualquier partido socialista digno de su nombre, y ciertamente un partido marxista, estaría muerto si permaneciera en la cima y permaneciera allí. Un partido puede comenzar desde “arriba”, pero en el curso de su construcción son los de abajo, las filas, políticamente conscientes y activas, quienes controlan el partido en cada nivel. Ésta fue idea de Lenin y Trotsky, no la caricatura que, lamentablemente, todavía se presenta en este libro.

Revolución Permanente

Cuando se trata de las tareas de la revolución, en primer lugar la revolución de 1905 y los diferentes enfoques adoptados por las diferentes tendencias dentro del movimiento obrero ruso, el autor está en el mar. No hay, por ejemplo, una sola mención de las ideas de Trotsky sobre las tareas de la revolución rusa: su famosa Teoría de la Revolución Permanente, que prefiguraba correctamente la victoria de la clase obrera en alianza con los campesinos pobres en octubre de 1917. Leer correctamente Concluye que todas las tendencias coincidieron en que la revolución rusa fue de carácter «burguesa». Lo que los marxistas rusos querían decir con esto era que la revolución democrática capitalista aún debía completarse en Rusia. Las tareas de esta revolución eran una reforma agraria exhaustiva, el desarrollo de un mercado interno y la base para desarrollar una industria en gran escala y una economía moderna, la solución de la cuestión nacional, la libertad democrática y la liberación del dominio absoluto del imperialismo.

Los mencheviques (que significa “minoría”) creían que, debido al carácter de esta revolución (capitalista en esencia y carácter), la clase trabajadora debería apoyar a los capitalistas liberales en oposición al zarismo. Lenin formuló la idea de la “dictadura democrática de la clase obrera y el campesinado”. Esto surgió de su análisis de que los capitalistas rusos, que históricamente aparecieron demasiado tarde en escena, estaban atados a la perpetuación de las relaciones territoriales feudales y semifeudales, temían a la clase trabajadora y, por lo tanto, eran incapaces de llevar a cabo las tareas de sus gobernantes. propia revolución. Sólo una alianza de la clase trabajadora y el campesinado podría llevar a cabo esta tarea y, al hacerlo, proporcionar la chispa para la revolución socialista a nivel internacional, particularmente en Europa. Esto, a su vez, ayudaría a la clase trabajadora rusa y, con el tiempo, pondría la cuestión del socialismo en la agenda. En cuanto a quién predominaría en esta alianza, si la clase trabajadora o el campesinado, quedó abierto. Era una “fórmula algebraica”, y sólo los eventos responderían qué clase lideraría.

Trotsky estuvo fundamentalmente de acuerdo con Lenin en que los capitalistas rusos no podían llevar a cabo la revolución democrática capitalista y que sólo la clase trabajadora y el campesinado, en alianza, podían completar esta revolución. Pero señaló la inconsistencia en la fórmula de Lenin sobre la “dictadura democrática de la clase trabajadora y el campesinado”. Planteó de manera mucho más definida quién podría ejercer el poder dentro de esta alianza, y concluyó que sólo la clase trabajadora podía hacerlo. Las clases intermedias, incluido el campesinado, a lo largo de la historia nunca han desempeñado un papel realmente independiente debido a su heterogeneidad. Divididos en diferentes capas, las capas superiores del campesinado tienden a fusionarse con los capitalistas, y los campesinos pobres se hunden en las filas de la clase trabajadora. Pero, una vez llegado al poder, ¿la clase trabajadora simplemente llevaría a cabo la revolución democrática capitalista? No, concluyó Trotsky, iniciaría el proceso de introducción de tareas socialistas en Rusia, que podrían proporcionar la chispa de la revolución mundial.

Fue esta teoría la que presagió correctamente la revolución rusa de octubre de 1917. Además, el propio Lenin, como admite Read en las citas que utiliza, llegó a la misma conclusión fundamental que Trotsky en sus famosas Tesis de abril de 1917 y, más tarde, al argumentar contra los «viejos bolcheviques», como Stalin, León Kamenev y Grigorii Zinoviev, que no querían movilizar a la clase trabajadora para tomar el poder. Al tratar de las revoluciones de 1917, el autor incluye muchas citas valiosas de Lenin, que se corresponden con las perspectivas de Trotsky sobre la revolución permanente. Lenin escribió que la revolución rusa es “el prólogo de la revolución socialista mundial, un paso hacia ella”. (Lenin, Obras Completas, vol23, p371) Una página más tarde, Lenin declara: “El proletariado alemán es el aliado más digno de confianza de la revolución proletaria rusa y mundial”. (Carta de despedida a los trabajadores suizos, escrita incluso antes de que Lenin pisara suelo ruso en abril de 1917)

En relación con su fórmula anterior, Lenin declaró sin rodeos en sus Tesis de Abril: “La dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado ya se ha convertido en una realidad (en cierta forma y hasta cierto punto)… El Sóviet de Obreros, Campesinos y Soldados: ahí tenemos la “dictadura democrática revolucionaria del proletariado y el campesinado” ya cumplida en la realidad. Esta fórmula ya está anticuada. Continuó: “Las consignas e ideas bolcheviques en general han sido confirmadas por la historia; pero concretamente las cosas han salido de otra manera”. La fórmula algebraica de Lenin estaba llena de un “contenido negativo”.

La revolución rusa se desarrolló a lo largo de nueve meses, de febrero a octubre, y este libro, en general, expresa bien la actitud de Lenin. Sin embargo, incluso cuando Read cita con precisión a Lenin, no puede resistirse a exponer sus propias interpretaciones bastante falaces de lo que Lenin quería decir. Por ejemplo, el brillante análisis del Estado contenido en El Estado y la revolución de Lenin, escrito en el fragor de la propia revolución, se considera “anarquista”, y el llamado de Lenin a la revolución es el “blanquismo” (un levantamiento armado de una minoría).



Poder Soviético

Respecto de las demandas democráticas contenidas en El Estado y la Revolución de Lenin, Read declara que sus principios nunca se implementaron plenamente y, de hecho, la Unión Soviética estableció una “élite burocrática tiránica, permanente e insensible de funcionarios del Partido y del Estado, muchos de los cuales recibían altos salarios”. salarios”, implicando así que no había ninguna diferencia fundamental entre el régimen de Lenin y el de Stalin posterior. La revolución rusa se llevó a cabo a través de los soviets, órganos electos de trabajadores y campesinos pobres. Donde se pagaban “salarios altos” no era a los representantes de la clase trabajadora, ni en el Estado ni en el partido, sino a los especialistas. Había límites claros a estos salarios, establecidos por Lenin, de no más de cuatro a uno del salario medio de un trabajador.

Es más, el autor contradice este argumento cuando, unas páginas antes, escribe sobre la llegada de Lenin a Rusia en abril de 1917: “A los 47 años [Lenin] y 48 [Krupskaya] no tenían ni siquiera un piso para vivir para llamar suyo y no tenían posesiones de las cuales hablar más allá de la ropa que frecuentemente habían empacado en sus maletas en sus viajes por Europa. No poseían ni un solo mueble ni nada de valor. Tampoco tenían ningún interés en la adquisición de riquezas y bienes”. Lo mismo se aplicaba a todos los dirigentes de los bolcheviques y a las bases del partido en su conjunto.

Como muchos antes que él, y sin duda también en el futuro, el autor, siguiendo la gastada tradición de la academia abstracta y rígida, que no puede imaginar el movimiento real y vivo de los trabajadores en una revolución, concluye que la revolución rusa fue un «golpe». Sin embargo, incluso cuando plantea este punto se ve obligado a admitir: “Muchos delegados eran bolcheviques y una mayoría parece haber recibido el mandato de apoyar el poder soviético antes de que abandonaran sus zonas de origen, es decir, antes de la operación bolchevique. 612 de un total de 670 delegados recibieron el mandato de poner fin a la alianza con la burguesía y sólo 55 de continuarla. Manteniendo su mandato, la mayoría apoyó a los bolcheviques y muchos, pero no todos, se declararon «bolcheviques», siendo alrededor de 390 la cifra aceptada. Luego añade la ridícula advertencia: Sin embargo, existe cierta dificultad en identificar exactamente lo que significaba ser bolchevique. ¿Muchos se identificaron con los bolcheviques principalmente, probablemente sólo, porque los bolcheviques apoyaban el poder soviético?

¡Precisamente! Las masas habían transferido sus esperanzas, en primer lugar, del gobierno provisional a los mencheviques y a los socialrevolucionarios de derecha, pero descubrieron que estos partidos no estaban dispuestos a romper con los terratenientes y capitalistas. ¿Luego recibieron con entusiasmo a los bolcheviques? consigna de “¡Todo el poder a los soviets!” Además, pusieron sus esperanzas en el partido que luchaba con más energía por esta idea y estaba dispuesto a ponerla en práctica. Para el académico, como lo es Christopher Read, la revolución significa que dos bandos se alinean conscientemente uno contra el otro, uno declara claramente a favor de la revolución y el otro en contra.

Una revolución y el proceso revolucionario son mucho más complicados que esto. Una condición para la revolución es cuando las masas declaran o sienten que “ya no podemos vivir así”. Prueban diferentes formaciones políticas a lo largo del tiempo, sólo para descartarlas cuando las encuentran inadecuadas para las tareas que tienen entre manos. Este es el proceso que se desarrolló en los nueve meses comprendidos entre febrero y octubre de 1917, hasta que finalmente las masas concluyeron que sólo los bolcheviques estaban dispuestos a llegar hasta el final para concluir la guerra y garantizar «pan y libertad».

Las masas se confirmaron en su creencia de que los bolcheviques eran los únicos que estaban dispuestos a tomar el poder en nombre de la clase trabajadora, dar la tierra a los campesinos, pan a la clase trabajadora hambrienta y una paz democrática. Por eso los apoyaron. Read, por ejemplo, escribe: “El Tercer Congreso mostró a los bolcheviques fortaleciendo su control del poder con 441 de los 707 delegados en la primera sesión”. Intenta sugerir que los bolcheviques establecieron un régimen de partido único desde el principio, lo cual es una farsa. De hecho, la clase trabajadora fue generosa, excesivamente generosa, al liberar al general derechista Kaledin, por ejemplo, después de la toma del poder. Posteriormente organizó una fuerza contrarrevolucionaria para masacrar y masacrar a los trabajadores.

¿Déficit democrático?

Ninguno de los partidos que profesaban aceptar la democracia fue ilegalizado por los bolcheviques en primera instancia. Sólo los semifascistas Centurias Negras corrieron esta suerte. Pero cuando los mencheviques y los socialrevolucionarios tomaron las armas, recurriendo a los métodos de la guerra civil, los bolcheviques los reprimieron a ellos y a su prensa. Lea «¿tut-tuts?» sobre esto, pero ¿qué cree que pasó en otras guerras civiles? Cromwell y los parlamentarios no permitieron que los realistas en la guerra civil inglesa operaran detrás de sus líneas. En la guerra civil de Estados Unidos, el Norte no permitió que los propietarios de esclavos agitaran y organizaran en su zona. ¿Por qué los trabajadores rusos deberían haber actuado de manera diferente cuando se trataba del destino de la revolución y, por lo tanto, de su destino y el futuro de sus familias en juego?

Su análisis de la asamblea constituyente en enero de 1918 es simplemente una regurgitación de la propaganda bastante falsa de docenas de escritores capitalistas de que los bolcheviques demostraron un “déficit democrático” al disolver por la fuerza este organismo. Incluso Read se ve obligado a admitir que los delegados a la Asamblea Constituyente de las zonas campesinas en particular, que habían votado por los socialrevolucionarios de derecha, lo habían hecho en gran medida antes de la Revolución de Octubre. En acción, la masa de campesinos apoyó la confiscación de las tierras de los terratenientes por parte de los bolcheviques.

Esta falta de comprensión, por no mencionar el infantilismo de este análisis, se resume cuando el autor dice que si Alexander Kerensky hubiera hecho realidad las demandas de los campesinos, en particular de tierras, los bolcheviques no habrían tenido ninguna posibilidad de tomar el poder. ! La esencia de la situación, sin embargo, era que Kerensky, los mencheviques en su conjunto y los socialrevolucionarios de derecha, por no hablar de los cadetes (el tradicional partido liberal burgués), estaban atados al mantenimiento del status quo, a la perpetuación del status quo. de las desiguales relaciones territoriales y de la continuación de la guerra. Haber implementado la tierra para los campesinos habría sido negar la esencia misma de la posición política de Kerensky, que era un intento de establecer una democracia capitalista liberal sin cuestionar uno de los aspectos fundamentales de la autocracia, las relaciones agrarias feudales y semifeudales, por temor a molestar a los capitalistas que estaban atados por mil hilos al mantenimiento de esta situación.

En la última parte del libro, Read aborda la situación posterior a la toma del poder. Dice muy correctamente que, en un momento dado, a mediados de 1919, la revolución se limitó al 10% del territorio ruso. Las fuerzas de la contrarrevolución aliadas con los 21 ejércitos del imperialismo amenazaron con ahogar la revolución en sangre. ¿Por qué entonces la clase trabajadora, a pesar de la escasez de armamentos, derrotó a estas fuerzas y consolidó la revolución? Read dice que el atractivo internacional de la revolución fue «marginal». Esto a pesar de la evidencia bien documentada de que los ejércitos del imperialismo no fueron derrotados militarmente sino que se desintegraron bajo el atractivo internacional de los bolcheviques y la clase trabajadora. Los trabajadores británicos impidieron que Churchill interviniera en Polonia impidiendo que el Jolly George zarpara desde Londres con armas para los contrarrevolucionarios polacos y rusos. La flota francesa en el Mar Negro se amotinó, lo que obligó a Francia a retirarse. Se podrían dar muchos otros ejemplos.

De manera ridícula, el autor afirma que los bolcheviques creían en la revolución mundial sobre la base estricta de que «debería tener lugar porque debería». La base de una revolución mundial estaba arraigada en el callejón sin salida del sistema capitalista a escala mundial, representado por la Primera Guerra Mundial. El pronóstico de Lenin, y el de Trotsky, se vieron completamente confirmados por la revolución en Rusia, pero también por las explosiones revolucionarias en Alemania, Hungría e Italia, que reivindicaron la revolución rusa como los “Diez Días que sacudieron al mundo”. El fracaso de esta ola revolucionaria se debió a la falta de partidos y líderes similares a los bolcheviques, en Europa occidental en particular, y al hecho de que los líderes socialdemócratas traicionaron la revolución y asesinaron a los líderes de la clase obrera, como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania.

Revolución Traicionada

La última parte del libro analiza la situación tras el aislamiento de la revolución rusa. Se habla mucho del período del ?comunismo de guerra? inmediatamente después de la revolución. Esta fue esencialmente una época en la que, debido a la escasez de recursos en una «fortaleza asediada», se llevó a cabo una política de racionamiento. Pero, como señaló Trotsky, este período también engendró una actitud equivocada de que Rusia podía avanzar hacia el socialismo sobre la base de una distribución equitativa de bienes y salarios, así como de solidaridad, etc. El aislamiento de la revolución, junto con la destrucción de La flor del proletariado en la guerra civil, engendró, como Trotsky analizó brillantemente en La revolución traicionada, el comienzo de rasgos burocráticos conservadores en la cúpula del Partido Comunista Ruso, particularmente después de la muerte de Lenin, pero evidentes incluso antes, personificados por el ascenso de Stalin.

El régimen de Lenin y Trotsky estaba muy alejado de lo que surgió más tarde bajo el estalinismo. Lenin declaró que si bien había ?úlceras burocráticas? Entre 1917 y 1923, ¿Rusia era, sin embargo, un país de trabajadores relativamente sano? estado. El régimen de Lenin y Trotsky, comparado con el de Stalin, era como llagas en el cuerpo, comparado con un crecimiento canceroso maligno que finalmente destruye el cuerpo en su totalidad.

Curiosamente, Read no vincula, como lo han hecho algunos historiadores de ultraderecha en el pasado reciente, las purgas del Partido Bolchevique llevadas a cabo por Lenin después de la revolución con las monstruosas purgas de Stalin en la década de 1930, que fueron una “guerra civil unilateral” contra los remanentes. del propio partido bolchevique. De hecho, compara el enfoque de Lenin con el de los partidos burgueses. Bajo Lenin, “la idea de la purga era expulsar a aquellos que no eran dignos de pertenecer al partido [carribistas, aduladores, aspirantes a burócratas – PT]”. Se trataba de una “práctica común, ya fuera el gabinete británico, un club de caballeros o un partido político”.

Hay muchas otras cuestiones en este libro que podríamos discutir pero, en cierto modo, las cosas clave son las conclusiones del autor. El punto central de su argumento es que el partido bolchevique antes de la revolución no “condujo a las masas hacia las concepciones bolcheviques del socialismo y la revolución. Esa tarea sólo comenzó seriamente después del 25 de octubre”. Sin embargo, tan pronto como Lenin puso un pie en suelo ruso en abril de 1917, saludó a las masas en la estación de Finlandia con las palabras: “Ustedes son el destacamento de avanzada de la próxima revolución socialista mundial”. La idea de que el socialismo, tanto en Rusia como en todo el mundo, era la única respuesta, penetró profunda y ampliamente en la conciencia de la clase trabajadora rusa antes del vuelco de octubre. Esto es un hilo conductor del monumental libro de Trotsky, Historia de la Revolución Rusa.

Lenin y Stalin

Otra crítica “seria” a Lenin por parte del autor es que intentó “tratar los asuntos del gobierno hasta cierto punto como la dirección de un seminario”. Esto encaja con uno de los temas de este libro, que Lenin era un “profesor”, con poca conexión con la clase trabajadora, que sólo hacía incursiones ocasionales en sus filas. Por el contrario, Lenin y Trotsky, tanto en su perspectiva como en sus condiciones de existencia y estilos de vida, estaban saturados de una perspectiva y un entorno de clase trabajadora. Aprendieron y generalizaron los estados de ánimo de la clase trabajadora en forma de consignas y perspectivas. Como observó Trotsky, Lenin había desarrollado la asombrosa habilidad de captar “sobre el ala” los estados de ánimo de la clase trabajadora mediante algún comentario o observación casual, y fue capaz de generalizar esto en cada etapa de la revolución. Fue esta cualidad la que permitió a los bolcheviques y sus dirigentes prever y comprender correctamente el ritmo de la revolución rusa y presentar aquellas ideas que podrían hacer avanzar el movimiento en cada etapa. Esto también les permitió proteger las fuerzas de la clase trabajadora cuando la contrarrevolución intentó contraatacar, después de las “jornadas de julio”, y luego conectarse una vez más con las amplias masas de la clase trabajadora y los campesinos pobres en la revolución rusa. , el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad.

Increíblemente, el autor hace creer a Lenin que la Nueva Política Económica (NEP) era un “sistema dinámico que llevaba a Rusia ineluctablemente al socialismo”. Por el contrario, la NEP, que implicaba concesiones a los campesinos y a los elementos capitalistas, fue impuesta a Lenin y a la revolución rusa como un compromiso necesario en una determinada etapa. Lenin y Trotsky entendieron bien que sin la revolución mundial que los ayudara, esta política podría engendrar fuerzas acérrimamente opuestas a la revolución que buscaban un retorno al capitalismo. El autor luego dice: “Después de su muerte, el partido Derecha, dirigido por Bujarin y Rykov, luchó por preservar la NEP porque la percibían como el último testamento de Lenin. El partido de izquierda, más ruidoso e impaciente [?!] volvió a las políticas de 1918 y 1919. La victoria de este último grupo, con Stalin a la cabeza, dio forma a la revolución para el resto de su vida”.

Esta es una declaración increíble de alguien que no ha entendido ni el proceso de revolución ni la contrarrevolución burocrática dirigida por Stalin. Nikolae Bujarin y Alexei Rykov representaban a la derecha, pero Stalin de ninguna manera representaba a la auténtica “izquierda” de los bolcheviques. Esta fue encabezada por Trotsky y la Oposición de Izquierda que se opuso a los funcionarios conservadores que se reunieron en torno a Stalin. Stalin inicialmente ocupó un ?centro? posición, con elementos de bonapartismo burocrático evidentes incluso en el primer período. Apoyó a Bujarin y a la derecha contra la oposición de izquierda, pero luego se asustó ante el crecimiento de los elementos capitalistas surgidos de la NEP. Las consignas “izquierdistas” utilizadas para combatir a la derecha fueron tomadas por Stalin casi en su totalidad de la Oposición de Izquierda.

Pero estas consignas, el plan quinquenal, el desarrollo de la electricidad mediante el proyecto de construcción de la presa del río Dniéper, etc., se aplicaron de forma burocrática. En particular, la colectivización forzada fue un error y un crimen monstruoso que resultó en una guerra civil en el campo contra los campesinos, en particular los campesinos ricos, los kulaks. Read incluso dice que Lenin “elige” en algunas circunstancias tomar un “camino estalinista”. A pesar de su descargo de responsabilidad, esto no es diferente de quienes sostienen que el estalinismo surgió del “leninismo”. Nada mas lejos de la verdad. Para consolidar la casta burocrática a su alrededor y el sistema estalinista, Stalin tuvo que asesinar a los últimos restos del partido bolchevique en la purga previa a la década de 1930. En otras palabras, existe un río de sangre entre el auténtico Lenin y las ideas del leninismo y las del estalinismo. Este libro contiene muchas citas útiles de las obras completas de Lenin que, incluso en su forma atenuada, hablan en contra de las conclusiones del autor. En general, sin embargo, no hace justicia a la evolución de Lenin y sus ideas, y en particular al Lenin “maduro” en la revolución de 1905 y las dos revoluciones de 1917. Escandalosamente, Trotsky ni siquiera tiene un «acompañante». parte en esta cuenta.

Este libro es parte de las biografías históricas de Routledge que, según se nos informa en la sobrecubierta, son “legibles y académicamente creíbles”, y dan vida a “importantes personajes históricos tanto para estudiantes como para lectores históricos en general”. Lamentablemente, no podemos estar de acuerdo con esta conclusión. No sólo Pipes and Figes, sino ahora este libro no harán nada para presentar al verdadero Lenin ante la nueva generación de una manera objetiva. No creemos en hagiografías sino en relatos objetivos de personajes históricos, que luego puedan permitir al lector sacar sus propias conclusiones. Este trabajo, aunque útil en muchos aspectos, no cumple con estos criterios.

Lenin, por Christopher Read, Routledge, [publicado por primera vez en 2005]

