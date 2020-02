por Celso Calfullan

En Chile tenemos una derecha violenta y criminal.

Es bueno recordar esto dado que tanto la derecha como el gobierno de Piñera dicen que los violentistas son los que están protestando contra el actual sistema de abusos que tenemos en Chile.

El sábado 15 de febrero en los alrededores de la Escuela Militar, símbolo del golpismo en Chile, hemos visto como militantes de la extrema derecha chilena han procedido a dar golpes de pies y puños a algunos periodistas (The Clinic) y más encima procedieron a robar sus pertenencias mochilas y otras cosas que andaban trayendo con ellos.

Estos mismo delincuentes también procedieron a golpear y robar (un celular) a manifestantes que estaban a favor del apruebo para una Constitución en el próximo plebiscito que se realizara en abril de este año.

Todo esto nos demuestra que los violentos son precisamente ellos la gente de derecha que apoya al actual gobierno de los empresarios y que están por la mantención de la Constitución de la dictadura.

La mayoría de los integrantes de estos grupos de ultra derecha andaban con elementos contundentes para golpear a la gente que no opinara como ellos y varios de además portaban armas blancas (cuchillos) con los que amenazaban a los que estaban en discrepancia con sus posiciones políticas.

Todo lo anterior a vista y paciencia de las fuerzas represivas de carabineros, quienes no solo no actuaron contra ellos, sino que además se dedicaron a proteger a todos estos delincuentes, para luego proceder a reprimir brutalmente a los que se pronunciaban por el “apruebo” en el próximo plebiscito, para dar todavía una mayor cobertura a los grupos violentistas de ultra derecha.

Todo lo anterior nos viene a recordar una vez más de qué lado están las fuerzas represivas y las fuerzas armadas de este país y no es precisamente del lado del pueblo y menos todavía eso que nos tratan de vender que ellos están ahí para defender a todos los chilenos por igual, por algo las matanzas en Chile siempre han sido contra los trabajadores y pobladores y no contra la elite acomodada de este país.

La derecha desde siempre ha sido criminal y desde siempre ha contado con el apoyo de los carabineros y las fuerzas armadas, que son sin lugar a duda el brazo represivo que está al servicio de la derecha fascista chilena y la patronal.

Debemos tener claro que estamos frente a una derecha criminal para que no descuidemos la necesidad de tener grupos de auto defensa en las manifestaciones, dado que no podemos aceptar que se nos siga violentando, no solo con los abusos de los ultimo 30 años, sino que además ahora con el abuso físico, como son estas golpizas que acabamos de ver en el sector de Escuela Militar, barrio alto de Santiago.

Celso Calfullan.

Socialismo Revolucionario.

