Embajadas de Brasil alrededor del mundo enfrentan protestas por responsabilidad y manejo de crisis de incendios en el Amazonas

[resumen.cl] Los devastadores incendios forestales que afectan selvas y sabanas amazónicas en los estados de Rondonia, Acre y Mato Grosso del sur en Brasil remecen a la población mundial y han sido el detonante de una oleada de protestas frente a las Embajadas brasileñas de distintos países, acusando que las acciones de Jair Bolsonaro han permitido la deforestación del Amazonas y no ha actuado para combatir el fuego.

Te puede interesar: VIDEO | ¿Por qué se quema el Amazonas?

Una de las primeras concentraciones activas se llevó a cabo en Madrid, en que las consignas «No es fuego, es capitalismo», «Bolsonaro dimisión», o «Sin Amazonia no hay futuro», alrededor de 200 personas, muchas de ellas sentadas o tumbadas en el suelo, expresaron su indignación por la devastación ecológica. «Jair Bolsonaro está permitiendo que se queme este santuario natural tan necesario para todas, pero no se lo vamos a permitir. Nos concentraremos para que nuestra voz en las calles y plazas la escuchen arriba», señalaron en su comunicado.

Las protestas también se replicaron frente a los consulados de Brasil y plazas públicas de ciudades españolas como Barcelona, Málaga, Lugo, Sevilla, Valencia, Salamanca y Zaragoza.

Las protestas se dieron en otras ciudades europeas y latinoamericanas como Buenos Aires, Bogotá, Cali (donde manifestantes ingresaron al interior del Consulado), Berlín, París, Londres, Zurich o Amsterdam.

Colectivos de izquierda protestan frente a embajada de Brasil en Buenos Aires por resposabilidad en crisis de incendios en amazonas 23/08/2019

Hi from Berlin, where hundreds of kids skip school every Friday to protest climate inaction. The scene is fun but the kids are serious about the issues. Many have cut animal products and planes out of their lives and don’t think the Green Party goes far enough. #Fridays4Future pic.twitter.com/5SPUhI3p6Z

Protestas embajadas Brasil en Berlín, Imagen de AFP. Obtenida de DW

In London, people are gathering outside the Brazilian Embassy in response to the Amazon forest fires.

Losing the Amazon means losing the home of indigenous and traditional communities, precious habitats, and the fight against climate change.#ClimateEmergency #RebelForTheAmazonpic.twitter.com/SYLknVC0cd

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 23, 2019