Elecciones generales de Nigeria de 2023: la clase trabajadora en la encrucijada

A menos de 25 días de las elecciones presidenciales de 2023, se está volviendo evidente, incluso para los más apolíticos, que Nigeria está condenada en la medida en que permanece bajo el gobierno de los pandilleros capitalistas crónicamente ineptos, fantásticamente corruptos y podridos del Congreso de Todos los Progresistas (APC). y el Partido Democrático Popular (PDP).

Además de una crisis económica implacable, una inflación vertiginosa, una deuda pública vertiginosa y un costo de vida en aumento que han sumido a millones de personas en nuevos niveles de empobrecimiento y desempleo, han surgido nuevos males de la élite gobernante inepta de Nigeria y el podrido sistema capitalista, como el actual escasez de combustible/alza de precios y escasez de billetes nuevos. Estas últimas crisis están paralizando lentamente a la sociedad, alterando vidas y medios de subsistencia al mismo tiempo que exacerban la miseria que muchos ya enfrentan y crean condiciones para el malestar y la protesta.

APC OCHO AÑOS DE REGLAMENTO CALAMITOSO

Como predijimos hace ocho años, el gobierno del Congreso de Todos los Progresistas (APC) del presidente Muhammadu Buhari ha provocado un mayor sufrimiento para los trabajadores, la juventud y las masas pobres. Ahora, ni siquiera aquellos que apoyaron al APC en 2015 pueden negar que esto no es más que un gobierno de calamidad cuyo fracaso eclipsa a los regímenes anteriores del Partido Democrático de los Pueblos (PPD) igualmente antagónicos a los pobres. Es un gobierno crónicamente inepto cuyo único papel en los últimos ocho años es reducir lo que necesitaba aumentar y aumentar lo que necesitaba reducir.

Por un lado, bajo el mandato de ocho años del gobierno de Buhari APC, ha aumentado la pobreza masiva, ha aumentado la inflación, ha aumentado la deuda pública, ha aumentado la corrupción, han aumentado los ataques a los derechos democráticos y la brutalidad policial, mientras que la inseguridad, que solía ser un sinónimo de la insurgencia de Boko Haram en el noreste se ha extendido a casi todos los rincones y grietas del país. La muerte se ha convertido en un pasatiempo nacional con estimaciones oficiales que dicen nada menos que 55.430 personas fueron asesinadas entre 2015 y 2022, mientras que al menos 3,2 millones de personas se desplazaron internamente como resultado del conflicto. Del mismo modo, ¡alrededor de 20 millones de niños no asisten a la escuela mientras que el desempleo juvenil es del 40%!

Por otro lado, se redujo la financiación de la educación pública, la salud y los servicios sociales, se redujeron los ingresos y, junto con todo esto, se redujo la calidad de vida de los nigerianos promedio. El valor del salario mínimo de Nigeria es inferior al nivel de los años 80, mientras que los trabajadores y las clases medias bajas están más empobrecidos que nunca. Según Oxfam en su “Informe de Desigualdad Davos 2023”, tres de los hombres más ricos del país son más ricos que 83 millones de nigerianos. Al mismo tiempo, la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) dice que el número de nigerianos que viven en la pobreza ha aumentado a 133 millones de una población de más de 210 millones. ¡Esta es la tarjeta de puntuación del gobierno desastroso de APC en los últimos ocho años!

NO PODEMOS SOPORTAR ESTO MAS TIEMPO

Los trabajadores, la juventud y las masas pobres no pueden tolerar más esta grotesca desigualdad y miseria en medio de la abundancia de recursos. Lamentablemente, según todos los indicios, las elecciones generales de 2023, si se llevan a cabo, seguramente producirán las mismas bandas de saqueadores como líderes de un nuevo gobierno, lo que significa que el sufrimiento de las masas continuará.

Con mucha urgencia, necesitamos construir un movimiento de masas para resistir las dificultades y el sufrimiento actuales y que también esté preparado para organizarse y movilizarse siempre para desafiar y luchar contra todos los ataques capitalistas contra los pobres que se implementarán después del general 2023. elecciones, ligadas por supuesto a la construcción de una alternativa política obrera de masas a la lucha por el poder político. Puede desarrollarse una situación muy volátil, muchos ven que las elecciones no han brindado soluciones y, por lo tanto, buscan tomar el asunto en sus propias manos luchando. Tales desarrollos pueden ser el comienzo de un movimiento para un cambio real y fundamental. Como hemos argumentado incansablemente en el Movimiento Socialista Democrático (DSM),

LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

Comprensiblemente, frente a estas múltiples crisis, algunos se han vuelto hacia las elecciones generales de 2023 para tratar de luchar por una Nigeria que funcione. Desafortunadamente, una de las principales deficiencias de esta elección es la ausencia de una alternativa política del pueblo trabajador de masas. El Partido Socialista de Nigeria (SPN), con el que el DSM intervino junto con algunos trabajadores y activistas juveniles en las elecciones generales de 2019, fue posteriormente cancelado por el INEC para bloquear la posibilidad de que dicho partido se convirtiera en un punto de reunión electoral para un levantamiento masivo contra el sistema capitalista.

No obstante, el DSM se identifica con el deseo de todos aquellos que quieren utilizar esta elección a pesar de todas sus carencias para intentar luchar por un futuro mejor. Para que esto suceda, debe haber un reconocimiento del hecho de que los políticos pro-capitalistas y los partidos políticos cuyas políticas y políticas desastrosas nos llevaron a este callejón sin salida no pueden ser parte de las soluciones. De lo contrario, estaríamos cometiendo el error de 2015 nuevamente.

Por lo tanto, los elementos genuinos de búsqueda de cambios no pueden brindar apoyo a los partidos pro capitalistas como el PDP, APC, ANPP, APGA, ADC y sus candidatos que son parte integral de los problemas de este país y cuyas políticas cuando surjan serían continuación de la actual política desastrosa del régimen de Buhari. Por lo tanto, el DSM no pide apoyo para los candidatos presidenciales capitalistas como Bola Ahmed Tinubu de APC, Atiku Abubakar del PDP, Kwakwanso de NNPP, etc. Cada uno de estos candidatos apoya políticas contra los pobres como la desregulación, la privatización, la eliminación de combustible. subvención y financiación insuficiente de la educación pública, la sanidad y los servicios sociales.

PETER OBI: UN NUEVO BUHARI EN CONSTRUCCIÓN

Sin embargo, un sector de personas que buscan el cambio cree que Peter Obi, a pesar de ser un elemento pro-capitalista que apoya las mismas políticas contra los pobres de desregulación, privatización y eliminación de subsidios a los combustibles que Atiku, Tinubu y otros apoyan, es diferente. Para nosotros en el DSM, creemos que están equivocados.

Sí, reconocemos que la crítica lacerante de Peter Obi sobre la corrupción estatal y el sistema de clientelismo es en general correcta. Sin embargo, como demuestra ampliamente el desastroso gobierno de ocho años de Buhari, no es suficiente criticar la corrupción y prometer liderar un gobierno frugal. Lo que se necesita para que Nigeria funcione es la construcción de un movimiento para acabar con el capitalismo y la entronización de un gobierno de los trabajadores y del pueblo pobre que implemente políticas socialistas como la propiedad pública de los sectores clave de la economía bajo el control democrático de los trabajadores, la provisión de libertad la educación pública, la atención de la salud y los servicios sociales. Desafortunadamente, Obi es un capitalista que cree en el modelo de libre mercado inequitativo que es responsable de la desigualdad global, las guerras y las enfermedades. Buhari fracasó estrepitosamente porque permaneció dentro del recinto del capitalismo mientras afirmaba querer luchar contra la corrupción y desarrollar una Nigeria más independiente. Por lo tanto, si Obi se convierte en presidente, su gobierno no será diferente al de Buhari, por lo tanto, el sufrimiento de la gente no se detendrá.

Esto es aparte del hecho de que Obi fue un gobernador procapitalista de la APGA del estado de Anambra hace unos años, asesor económico del gobierno del PDP de Jonathan, compañero de fórmula de Atiku hace cuatro años y candidato presidencial del PDP hace menos de siete meses. Obi también ha acusado en el escándalo de Pandora Papers algo que demuestra que no es tan limpio como dice.

Desafortunadamente, la dirección del movimiento obrero ofreció el Partido Laborista (LP) a Peter Obi sin ninguna garantía de que gobernaría en interés de los trabajadores y las masas pobres. Ahora todos pueden ver la absurda contradicción resultante en la que NLC y TUC afirman oponerse a la eliminación de los subsidios a los combustibles, mientras que Peter Obi, quien se supone que es la elección de los trabajadores nigerianos para presidente, continúa haciendo promesas en la campaña electoral de que eliminaría los subsidios a los combustibles. si llega al poder. Esto en sí mismo es una señal de que si surge Obi, no hay garantía de que gobierne en interés de las masas pobres. Además, Obi básicamente está tratando de evitar compromisos claros, ¡excepto en algunas cosas como la eliminación del subsidio al combustible!

Aparte de esto, el LP, a pesar de su programa socialdemócrata formal, no se presenta en esta elección como un partido que represente los intereses de clase de los trabajadores, la juventud radical y las masas pobres. Más bien, el LP se está construyendo como un segundo once de los principales partidos capitalistas, mientras que su candidato presidencial adopta un manifiesto a favor del mercado y de los ricos en su plataforma sin ningún desafío. No hay una verdadera democracia de partido en el LP, en la mayoría de los niveles, se maneja como una operación de arriba hacia abajo con líderes que se imponen y sus boletos electorales se venden en efectivo y con opción de compra. No es de extrañar, por lo tanto, que el partido se haya enredado en un escándalo que demuestra que la dirección y los funcionarios del partido son tan corruptos y podridos como los mafiosos de APC y PDP a los que quieren reemplazar en el poder. En la mayoría de los casos,

Sobre la base de lo anterior, el DSM insta a todos los elementos genuinos que buscan el cambio a no hacerse ilusiones en Peter Obi sino a unirse a nosotros en el esfuerzo de construir un movimiento de masas para resistir todas las políticas contra los pobres que pueda implementar cualquier gobierno capitalista. que surge tras las elecciones generales. Al mismo tiempo, también instamos a estos elementos que buscan el cambio a luchar para limpiar el LP de todos los elementos corruptos y capitalistas y convertirlo en un partido real que represente los intereses de los trabajadores.

Esto también significa oponerse a los líderes laboristas que, si bien no se oponen al apoyo oficial laborista a Obi, en la práctica apoyan al APC en esta elección. Por ejemplo, el presidente del Sindicato de Docentes de Nigeria (NUT), Nasir Idris, se presenta como candidato del APC a la gubernatura del estado de Kebbi. Idris también es vicepresidente del NLC y, en junio pasado, NLC NEC decidió oficialmente “ organizar un mega mitin en el estado de Kebbi en apoyo de su vicepresidente, el Dr. Nasir Idris, quien se convirtió en candidato a gobernador en el estado de Kebbi y también apoyar a su presidente en el estado de Níger para asegurar la victoria en las urnas.” El presidente del NLC de Níger, Yakubu Garba, es el compañero de fórmula del candidato a gobernador de APC allí. Esto muestra cómo, a pesar de todas sus buenas palabras, los líderes del NLC nunca se tomaron en serio la idea de “recuperar” el Partido Laborista y no les importó que Obi y un grupo de ex miembros del PDP se hicieran cargo de la campaña electoral del LP.

VOTA OMOYELE SOWORE

En medio de estos rasgos tristes de las elecciones generales de 2023 enumerados anteriormente y ante la ausencia de una alternativa política obrera de masas, solo el manifiesto de Omoyele Sowore, la candidata presidencial del Congreso de Acción Africana (AAC), ofrece un rayo de esperanza. Sowore es el editor de Sahara Reporters, un portal de noticias en línea radical y ex activista del sindicato de estudiantes. Fue presidente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Lagos (ULSU) en la década de 1990. Este sería su segundo intento de postularse para presidente.

En su primer intento en 2019, donde obtuvo alrededor de 33.000 votos (alrededor del 0,12 por ciento de los votos), su campaña logró popularizar la palabra “revolución” y empujó a una nueva generación a la arena de la lucha social y política. Construyó su contienda política en torno a un Movimiento Take-It-Back (TIB) dominado por jóvenes, que se transformó en Coalition for Revolution (CORE), y ha liderado algunas protestas en los últimos años. Una de las protestas le valió a él y a sus seguidores la represión estatal, lo que llevó a su detención prolongada, mientras que su pasaporte está actualmente incautado.

En las elecciones generales de 2019, nosotros en el DSM no apoyamos a Omoyele Sowore porque su campaña no tenía un marco ideológico claro a favor de los trabajadores, ya que solo se centró principalmente en cómo podría dirigir Nigeria de manera efectiva porque es joven, viril, cortés, civilizado y progresivo. Esto significaba que no criticaba el capitalismo como un sistema económico global que promueve la desigualdad y criticaba a las élites gobernantes ineptas de Nigeria, a las que describió correctamente como atrasadas, corruptas e ineficientes.

Sin embargo, en las campañas para las próximas elecciones generales de 2023 se aprecian cambios notables en las ideas y programas de Sowore. Por ejemplo, la AAC se ha identificado públicamente como “ un partido antiimperialista, panafricano y ecosocialista ”. En el documento electoral del partido de 2023 titulado “Manifiesto de los Pueblos para la Liberación Total – Programa AAC para la Transformación Revolucionaria de Nigeria 2022”, el partido declara:

“ La economía nigeriana ha estado funcionando para un puñado de personas que se benefician del patrocinio, con poca preocupación por la inversión en actividades productivas que resultan en un empleo remunerado para la mayoría y sacan a la gente de la pobreza… Cuando lleguemos al poder, el desarrollo será impulsado por y principalmente en beneficio de los trabajadores pobres. Haremos que la economía funcione para muchos y no para pocos. Nuestras políticas económicas también irán más allá del “crecimiento” y la construcción de una sólida base productiva. Incluirán salvaguardas ambientales, para mitigar las crisis climáticas y evitar catástrofes ambientales. Garantizaremos un equilibrio de la red de la vida entre las personas y la naturaleza. Promoveremos el cambio de sistema y no el cambio climático, como un elemento integral de nuestros avances en el desarrollo ” (www.aacparty.org).

De manera similar, en el lanzamiento de su campaña en Kano, Sowore se comprometió públicamente a formar “ un gobierno socialista centrado en el bienestar de los trabajadores, la educación gratuita, la creación de empleo y la reforma de las pensiones ”. En el mismo documento, Sowore afirma que bajo un gobierno de AAC “se reconocerá y protegerá el derecho de las nacionalidades a la libre determinación, hasta el derecho de secesión. Creemos firmemente que las personas no pueden ser obligadas a formar una federación y que habrá una paz y un desarrollo duraderos. También creemos que una Nigeria unida bajo un liderazgo revolucionario enfocado que proporcionaremos será más fuerte y todos sus pueblos, y África en su conjunto, se beneficiarán inmensamente. Por lo tanto, abogaremos constantemente por la unidad de las masas pobres de todas las nacionalidades en Nigeria, basada en el respeto mutuo y los valores compartidos para un mundo mejor ”.

Además, el manifiesto declara: “ Perseguiremos la renegociación de Nigeria en interés de los trabajadores pobres, a través de un proceso de abajo hacia arriba que conducirá a la formulación popular de una Constitución del Pueblo, que anunciará los logros económicos, sociales, políticos y la reestructuración nacional de Nigeria sobre la base de la justicia y la igualdad para todos ”. El manifiesto también promete lo siguiente: “Nuestra política exterior, como AAC, estará encaminada a romper las cadenas del imperialismo sobre nuestro desarrollo. Resistiremos la dominación imperialista sobre los asuntos económicos y políticos de África y otros países del Sur Global. Estableceremos relaciones con países y pueblos que se basen en la solidaridad, el respeto mutuo, la reciprocidad y la construcción de un nuevo mundo ecológica, económica y políticamente sostenible. Además, un gobierno de AAC “ Promoverá las relaciones internacionales basadas en fomentar la lucha global y la solidaridad de la clase trabajadora para derrotar la dominación imperialista y lograr la liberación total de los pueblos explotados y oprimidos a lo largo y ancho del mundo ”.

Claramente, todo esto marca un alejamiento crucial de la campaña anterior de Sowore, que luego parecía enfocada en reformar el capitalismo. Sin embargo, desde un punto de vista socialista, hay una serie de limitaciones políticas en el programa de Sowore, algunas de las cuales trataremos de enumerar a continuación.

LIMITACIONES PROGRAMÁTICAS Y POLÍTICAS DE SOWORE

En primer lugar, el manifiesto de Sowore tiene una orientación socialista limitada, ya que solo toma unos pocos programas socialistas y los mezcla con los capitalistas. Por ejemplo, el manifiesto de la AAC promete dirigir una economía “ que anteponga a las personas a las ganancias, sin perjuicio de la existencia continua de un sector privado próspero que respete el nuevo orden ”. Estos y muchos más son fragmentos y ejemplos del contenido del manifiesto «socialista» de Sowore. Son una mezcla de formulaciones radicales que hacen una crítica correcta del sistema capitalista, prometen reformas sociales muy radicales para abordar los males de la sociedad capitalista pero, sin embargo, confían en el dominio del papel del sector privado en el desarrollo económico.

Por ejemplo, con respecto al sector eléctrico, el manifiesto atribuye incorrectamente la crisis del sector eléctrico, especialmente los incesantes colapsos parciales o totales de la red, 222 de los cuales han ocurrido en los últimos doce años a la «centralización de la generación de energía», lo que crea caos en la economía y la vida social del país. En vista de esto, Sowore, por lo tanto, promete hacer lo siguiente: “ Descentralizaremos la generación de energía y promoveremos la generación de electricidad distribuida para permitir un suministro de electricidad estable y adecuado. Promulgaremos una política para alentar el establecimiento de centros industriales de Proyectos de Energía Independientes (IPP), con pautas regulatorias apropiadas ”. A partir de entonces, el manifiesto sigue adelante para prometer “establecer y fomentar la inversión regulada del sector privado en el establecimiento de plantas solares dentro de los primeros cuatro años de un gobierno de AAC, enfocándose en los estados con alta radiación solar anual ”. En toda la extensión de la sección sobre el sector eléctrico, solo una vez el manifiesto identificó el problema principal en el sector eléctrico, que es la privatización. Aquí el manifiesto declara “ Revertiremos la privatización del sector eléctrico, sin compensación. Igualmente investigaremos el proceso, incluida la subsiguiente subvención a las Empresas de Distribución de Energía (DISCO), de hasta N2,3 billones…”

En lugar de promover un programa claro para la renacionalización y la propiedad pública del sector eléctrico bajo control democrático, no un regreso a los corruptos días de la NEPA, como alternativa a la privatización, el manifiesto propone la soberanía popular y la gobernanza participativa. Señala que“La soberanía popular y la gobernanza participativa son pilares clave del enfoque de democracia energética que adopta AAC para establecer y mantener un sector de energía verde. Los pueblos son sujetos de energía para el desarrollo social y económico; como trabajadores que producen y como usuarios finales. El gobierno de AAC promoverá activamente 14 el acceso a la información, la inclusión, la transparencia y la concientización sobre temas relacionados con la energía. Representantes de sindicatos, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, instituciones terciarias y el sector privado organizado, que no tienen intereses creados en el sector eléctrico, estarán involucrados para asesorar y responsabilizar a nuestro gobierno sobre el proceso de políticas del sector eléctrico ”. .

Si bien este enfoque es bueno, aunque no menciona expresamente el control y la gestión democráticos, la falta de comprensión de que la base para cualquier participación de los trabajadores, jóvenes y personas de la comunidad en el funcionamiento del sector eléctrico es que el sector debe ser propiedad pública es una limitación importante. Una ley básica de la economía política es que no puedes controlar o administrar lo que no te pertenece. La totalidad de la arquitectura económica del capitalismo se basa en la clase capitalista que posee y controla los medios de producción. Por lo tanto, la llamada soberanía popular solo es realizable cuando el pueblo trabajador y las masas oprimidas toman el control de las principales palancas de la economía, una de las cuales es el sector del poder. Por eso,

Asimismo, en el apartado “Inversión y Coordinación Integrada”, el Manifiesto afirma lo siguiente: “ Se estima que Nigeria necesitará no menos de 410.000 millones de dólares repartidos en cuarenta años para lograr el acceso universal a la energía limpia. Esto requerirá gasto público en todos los niveles de gobierno. Pero esto no será suficiente. Por lo tanto, AAC explorará una variedad de fuentes de financiación, incluida la financiación para el desarrollo internacional y la inversión responsable del sector privado. Estableceremos una Junta de Inversión en Sostenibilidad del Sector Eléctrico para integrar y coordinar el proceso. La Junta incluirá representantes de organizaciones sindicales, del sector privado y de la sociedad civil ”.

Significativamente, en ninguna parte del documento manifiesto de 112 páginas se presenta un argumento y un programa consistentes para la nacionalización y la propiedad pública de los sectores clave de la economía de Nigeria bajo el control democrático de los trabajadores. Si bien enumera quiénes estarían en su ‘Junta de Inversión en Sostenibilidad del Sector Eléctrico’ propuesta, no dice quién tendría el control, ‘los trabajadores’ o el ‘sector privado’. Mientras tanto, esta es la piedra angular del enfoque y la estrategia socialista, algo que marca un programa socialista de las diferentes capas de reformismo que se ofrecen hoy.

Junto a lo anterior está la actitud aparentemente hostil de Sowore hacia las organizaciones de masas de la clase obrera. Para nosotros en el DSM, si bien estamos de acuerdo con la crítica de Sowore a los liderazgos pro-capitalistas y anti-lucha del NLC y el TUC, reconocemos sin embargo que la clase obrera es la única clase capaz de liderar a otras masas oprimidas para acabar con el capitalismo y construir una Nigeria socialista. Por nuestra experiencia, sabemos con certeza que los trabajadores nigerianos siempre están listos para luchar si ven un liderazgo audaz. Esto explica nuestro continuo papel y participación en las actividades del movimiento obrero con miras a ayudar en la lucha de los trabajadores para recuperar sus sindicatos de los elementos pro-capitalistas que los dirigen para que puedan convertirse en organizaciones de lucha para acabar con la condición de sufrimiento de las masas.

APOYO CRÍTICO

A pesar de las limitaciones programáticas y políticas de Sowore mencionadas anteriormente, el DSM, sin embargo, cree que la candidatura de Sowore es la única que merece el apoyo y los votos de los elementos que buscan el cambio en Nigeria en la actualidad. Desde nuestro punto de vista, el programa de Sowore, aunque limitado, puede servir como punto de partida para conversaciones sobre de qué se trata el socialismo y cómo se puede construir un movimiento y un partido que defienda los programas del socialismo.

Por la presente declaramos nuestro apoyo crítico a la candidatura de Omoyele Sowore al tiempo que instamos a todos los elementos que buscan el cambio que quieran aprovechar las próximas elecciones para tomar una posición y rechazar a todos los partidos/candidatos capitalistas y contra los pobres a emitir su voto por Omoyele Sowore. Por apoyo crítico, significa que mientras apoyamos a Sowore, no nos abstendremos de plantear abierta y francamente nuestros desacuerdos con algunos aspectos de su programa y política a través de debates y nuestras publicaciones, con el objetivo de participar en un fructífero debate de camaradería y, con suerte, alcanzar un entendimiento común sobre las cuestiones clave.

CONCLUSIÓN

Pase lo que pase en las elecciones, lo que está claro es que dada la implacable crisis capitalista mundial, Nigeria está entrando en un período de convulsiones y tormentas. Por el momento, han estallado protestas y disturbios espontáneos en algunas ciudades en respuesta a las crecientes dificultades. Que esto tenga lugar unos días antes de las elecciones generales demuestra que muchos nigerianos no miran hacia las elecciones para la salvación. Han visto que los principales partidos políticos capitalistas y los candidatos que dominan el espacio electoral no los representan. Por lo tanto, nuestra táctica en el DSM es comprometernos tanto con las capas de las masas que tienen ilusiones en las elecciones como con aquellos que han decidido tomar sus destinos en sus propias manos a través de las barricadas.

Sin duda, cualquier gobierno que surja de las elecciones será débil y estará en apuros para implementar una combinación de políticas populistas y ataques pro-capitalistas, incluyendo incluso alguna forma de austeridad, para tratar de aplacar a las masas y al mismo tiempo tratar de dar jaque mate. El colapso de la economía de Nigeria. Pero esto no será suficiente para contener a las masas. El apoyo a la candidatura presidencial de Sowore en esta circunstancia es, por lo tanto, un medio para comenzar a movilizar y unir las fuerzas que serían necesarias para organizarse y luchar en el período postelectoral.

Aunque parezca descabellado, los activistas no deben subestimar el hecho de que dada la convergencia de las crisis económica, política, social y de seguridad, existe la posibilidad de que las elecciones generales sean canceladas o pospuestas en el último momento. Pero incluso si las elecciones se llevan a cabo según lo planeado, hay muchas posibilidades de que el resultado provoque más inestabilidad y crisis que podrían poner en peligro la existencia de Nigeria. De hecho, la posibilidad de un golpe militar parece más inminente que nunca. Sin embargo, tal golpe, si tiene éxito, puede llevar rápidamente al país a un conflicto étnico-religioso dada la división étnica y religiosa del país. En 1966,

Esto, por lo tanto, significa que la prioridad más urgente para las fuerzas revolucionarias en este momento es comenzar a organizarse y construir plataformas de lucha de masas que puedan usarse para organizar la resistencia contra las políticas contra los pobres que implementará un nuevo gobierno vinculado por supuesto a construyendo una alternativa política de masas trabajadoras armadas con políticas socialistas. Esto incluye intensificar la campaña para reconstruir los movimientos laborales y juveniles que pueden presionar a los líderes para que luchen y aseguren que las luchas no sean traicionadas tan fácilmente como antes.

Por la presente invitamos a todos aquellos que estén de acuerdo con las perspectivas anteriores a unirse a nosotros en el Movimiento Socialista Democrático (DSM) en nuestro esfuerzo por construir una organización revolucionaria que pueda desempeñar un papel influyente en la tormenta y las luchas de masas que se avecinan en Nigeria y África durante el siguiente periodo.

