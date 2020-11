ELECCIÓN POPULAR DE GOBERNADORES: OTRA VERDAD A MEDIAS

Crónica de Guillermo Correa Camiroaga:

ELECCIÓN POPULAR DE LOS GOBERNADORES Y LA ELIMINACIÓN DE LOS INTENDENTES DESIGNADOS, OTRA “VERDAD A MEDIAS” DE LA DEMOCRACIA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

En esta “democracia en la medida de lo posible” en que nos encontramos, las reformas y modificaciones que se muestran como grandes avances democráticos orientados a un mayor protagonismo ciudadano, llevan la “letra chica” o el germen de “en la medida de lo posible”. Esto no es ajeno a la próxima elección de Gobernadores que por primera vez se efectuará en forma directa mediante sufragio universal, reemplazando el cargo de Intendente Regional, el que era nombrado en forma directa y discrecional por el Presidente de la República de turno.

Con el objeto de fortalecer la descentralización y la autonomía regional se implementó una reforma y se dictó la Ley 20.990, promulgada por Michelle Bachelet en diciembre de 2016 y publicada en el Diario Oficial en enero del año2017, legislación que permite este cambio, pero -como acá en nuestro país la “medida de lo posible” al parecer ya pasó a formar parte del ADN de la clase política institucional – al mismo tiempo que se eliminó la figura y designación directa del Intendente Regional, cambiándola por la elección universal de Gobernador Regional, se implementó un nuevo cargo designado ( a voluntad del gobierno de turno) denominado Delegado Regional Presidencial, y los cargos de Gobernadores Provinciales se reemplazaron por los de Delegados Provinciales Presidenciales.

No hay claridad de esta “dualidad de poderes”, pero sin duda representa una modificación que hace de la descentralización y autonomía regional una “borrosa situación”, constituyendo otra de las “medias verdades” plasmadas en la institucionalidad vigente.

Lo anteriormente expuesto nuevamente ha sido “invisibilizado” ante la opinión pública, ya que lo que se resalta con fuerza es la “forma democrática y con el ejercicio de la soberanía popular a través del sufragio universal” de cómo serán electos ahora los Gobernadores, pero no se cuestiona y se deja de lado el mencionar la existencia de otra autoridad regional designada directamente por el gobierno.

Teniendo presente esta situación, con las dualidades, dudas e incertidumbres respecto a estos dos cargos (Gobernador y Delegado Regional Presidencial), para muchos es un avance, dentro de esta restringida institucionalidad, que se pueda elegir a través de votación directa a una importante autoridad regional.

Acá en Valparaíso los sectores de la oposición política institucional representados por la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio realizarán, en forma dividida, elecciones Primarias para definir a sus respectivos candidato(a)s, las que se llevarán a efecto el próximo 29 de Noviembre. Los partidos que se identifican con la ex Concertación llevan como candidatos a estas Primarias a Cristian Mella (en la lista de la DC) y Aldo Valle (como independiente en la lista del PS-PPD); el Frente Amplio, por su parte, lleva tres candidatos: Nataly Campusano (Convergencia Social) Juan Carlos García (Partido Liberal) y Rodrigo Mundaca (Independiente).

La semana pasada Rodrigo Mundaca efectuó el lanzamiento oficial de su candidatura en la Plaza Cívica del Puerto. Este candidato es un luchador social de larga trayectoria, integrante de la organización MODATIMA (Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), que se ha destacado por llevar adelante una tenaz y decidida lucha en defensa del medio ambiente y especialmente del recurso agua, que es un elemento indispensable para la vida de los ecosistemas y lo seres vivos en general , recurso que en nuestra región se ha vuelto muy escaso en distintos territorios, principalmente debido a su utilización por parte de la industria minera y las plantaciones de monocultivos, como sucede por ejemplo con los paltos en la provincia de Petorca y otros sectores de la región.

Precisamente es a partir de dicho territorio desde donde MODATIMA ha alzado enérgicamente la voz denunciando esta aberrante situación provocada por el modelo extractivista, depredador de los recursos naturales y dañino para el medio ambiente, enfrentándose a los poderes fácticos empresariales con gran influencia en la clase política institucional, que a su vez estimula y respalda el modelo imperante.

Una gran cantidad de dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, defensores del medio ambiente y la vida, luchadoras y luchadores populares, de distintos sectores y territorios, acompañaron a Rodrigo Mundaca el pasado jueves 5 de Noviembre en el lanzamiento de su candidatura. También estaban presentes lx diputadxs del Frente Amplio Catalina Pérez (RD), Jorge Brito (RD) y Camila Rojas (MA), junto con el Alcalde Jorge Sharp.

Rodrigo Mundaca, durante su intervención, expuso los motivos que lo llevaron a aceptar y emprender esta candidatura, manifestando:

“Soy parte del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), una organización que surgió al interior de la provincia de Petorca, considerada por muchas y muchos el patio trasero de la región de Valparaíso. Ahí en la provincia de Petorca, donde tenemos serias dificultades de conectividad, donde no tenemos hospital de especialidades, donde no existe transporte público, donde nos llenaron los cerros de paltos y transformaron los ríos en páramos secos e inhóspitos, somos parte de un movimiento que surge en la región de Valparaíso; yo vivo en la provincia de Petorca hace 25 años, y a propósito de la larga y dura batalla que hemos desplegado por años, somos de aquellos, mujeres y hombres, que instalamos la lucha por la recuperación del agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano.

Desde la provincia de Petorca instalamos un debate nacional y también internacional, y nos sentimos orgullosos de nuestra historia. Con muchas y muchos de los que aquí están hemos marchado por las calles de esta región, hemos marchado por las calles del país, con varios hemos sido detenidos varias veces, y no nos sentimos avergonzados por aquello, porque hace mucho tiempo tomamos la decisión, como dijera Guevara, de ponernos de pie y echar a andar(…) En este período de crisis sanitaria y crisis ambiental que estamos atravesando, tomamos la decisión desde nuestra organización, como lo dijo un compañero nuestro, metafóricamente, de salir de la galería del Sausalito, de salir de la galería de Playa Ancha, de salir de la galería del Estadio Nacional y entrar a disputar el partido. No fue una decisión fácil, porque eso ameritó de mucha reflexión, porque tenemos una crítica profunda, que se expresó de forma categórica el día 25 de Octubre a propósito de la Convención Constitucional y a propósito del Apruebo, tenemos una crítica profunda a las formas convencionales y conservadoras de hacer política, tenemos una crítica profunda a la cocina, tenemos una crítica profunda al cómo voy ahí, sin embargo tomamos la decisión de disputar(…)

Mi organización, la Mesa Nacional y los distintos integrantes me dieron la misión de representarlos en esta disputa, pero también MODATIMA levantará compañeras constituyentes (…) Hay que emplear todas las formas de lucha en esta región para terminar con el modelo de despojo. Esta región, la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de Campamentos del país, más de 181 Campamentos. En esta región existen doscientas mil personas que dependen de los camiones aljibes; esta región no solamente tiene la mayor cantidad de Campamentos del país, sino que tiene la mayor cantidad de conflictos socio-ambientales del país. El conflicto del agua atraviesa toda la región; tiene que ver con la ampliación del puerto de San Antonio que se quiere hacer a expensas de meterle cemento a más de 25 humedales urbanos; esta región tiene una mal llamada zona de sacrificio en Quintero, Ventana, Puchuncaví, donde 19 empresas contaminantes han comprometido la vida de las comunidades(…) En esta región el monocultivo de paltos ha secado todo el Aconcagua (…) el monocultivo de paltos, en la parte alta de Santo Domingo, ha dejado también a los campesinos sin agua, y particularmente a nosotros, en la provincia de Petorca, el monocultivo de paltos, simple y llanamente depredó nuestro territorio y comprometió la vida de nuestras comunidades (…)

Nuestro compromiso es ético, es moral, es con el pueblo sencillo, son el pueblo trabajador, esa es la señal (…) los políticos que hacen tour por la región hablan de lo bonito del reloj de flores, lo bonito del paseo costero, de lo bonito del festival, pero no conocen la realidad del pueblo sencillo, del pueblo trabajador. Nuestro compromiso es con ese pueblo,

nuestro compromiso es transformar esta región en la primera línea de combate contra el neoliberalismo (…) El compromiso del movimiento social, el compromiso de los independientes que aquí se encuentran, el compromiso es poner de pie a esta región y es transformarla a esta región en el bastión de la lucha contra el despojo (…)

Nos pusimos de pie hace mucho tiempo, no ha sido fácil esto, vamos a disputar como independientes dentro del Frente Amplio, pero no soy parte del consenso elitista, no soy parte de aquellos que están pensando en los cálculos electorales. Podemos perder, podemos ganar, y si perdemos, si alguno piensa que nos vamos a ir para la casa y vamos a dejar de luchar, es que no nos conocen, vamos a seguir batallando hasta el final. Aquí están mis compañeras de Mujeres de MODATIMA que han sido una inspiración en la lucha por el agua, las compañeras que han estado en la primera línea cortando rutas, resistiendo la censura, resistiendo la persecución, resistiendo las amenazas de muerte, resistiendo la criminalización…”

Por su parte, Lorena Donaire, integrante de Mujeres Modatima, hizo uso de la palabra y en parte de su intervención expresó:

“Este es un gran paso para nosotros como MODATIMA, para nosotros desde el pueblo de Petorca vernos representados en Rodrigo. Es un gran paso para las mujeres de ese territorio que se encuentra privado de agua, que se encuentra viviendo en la miseria y en el despojo (…) Rodrigo lleva la bandera de lucha de dignificar la vida de nuestros niños, de dignificar la vida de nuestras mujeres, por eso desde Mujeres Modatima siempre pensamos que esta era la mejor opción (…) esto le hace sentido a esto que es tan importante, que es la organización (…) seguiremos dignificando la lucha de nuestros pueblo desde la provincia de Petorca…”

Pero siempre hay un pero que es necesario plantear en el debate político contingente, más allá de valorar y de resaltar las incuestionables cualidades de luchador social de Rodrigo Mundaca, ya que las plausibles justificaciones entregadas por él durante el lanzamiento de su campaña como candidato a estas primarias, en relación a tener que optar por participar como independiente dentro de la lista del Frente Amplio debido a las dificultades económicas que se presentan para seguir un camino propio y verdaderamente independiente, como también el intenso debate y reflexión que se produjo en la organización para participar en el “campo de juego” institucional, para algunos sectores populares rebeldes son insuficientes o no resultan convincentes de manera tajante, puesto que, en primer lugar, fueron precisamente integrantes del Frente Amplio quienes participaron en la elaboración y permitieron sacar adelante el cuestionado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, y en segundo lugar también fueron integrantes de esta colectividad los que entregaron su apoyo para aprobar leyes represivas que criminalizan la protesta social y que han sido aplicadas para mantener encarcelados a muchos de los luchadores populares que forman parte de lxs presxs de la revuelta.

Si a esto le sumamos las opacidades incluidas en la ley de votación directa de los Gobernadores, que incluyó la figura de una autoridad regional designada por el gobierno de turno, las dudas y suspicacias se vuelven, para muchos compañeros y compañeras, desgraciadamente, razonables. Los caminos de la lucha institucional y extraparlamentaria si bien en muchas ocasiones pueden coincidir, en otras ocasiones se vuelven divergentes. La opción de participar o no en estas instancias electorales debe ser tomada en forma libre, pero además informada.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...