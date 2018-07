EL SAINETE JUDICIAL CONTRA LULA (actualización)

Resume Gabriel Fernández:

LULA

La Justicia Federal de Brasil acató este domingo el hábeas corpus presentado el viernes por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), en el que pedían que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fuera liberado por no haber fundamento jurídico para su detención.

El recurso fue concedido por el juez de segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la 4ta región, Rogério Favreto, y suspende la ejecución de la pena de 12 años y un mes por el caso de corrupción alrededor de un departamento de Lula en San Pablo, según reportó Estadao.

La liberación está pautada para este mismo domingo, resaltó el periódico O Globo.

Tras conocerse la decisión, el juez Sergio Moro, quien condenó a Lula, aseguró que Favreto es “incompetente” para tomar la decisión, acrecentando la incertidumbre.

“Si un actor o autoridad policial cumple la decisión de una autoridad absolutamente incompetente, estará incumpliendo la orden de prisión emitida por el colegiado del Tribunal Regional Federal de la 4ta región”, manifestó Moro en un comunicado.”

Ahora bien: hay otro desarrollo.

Bajo presión y bombardeo mediáticos de la Globo, el comisario de Curitiba se hizo gustosamente el muy bobo a la hora de ordenar la libertad de Lula e hizo tiempo. En realidad, como veremos, Moro no fue ajeno a esa morosidad inadmisible y anticonstitucional.

Ese tiempo fue aprovechado por otro juez en segunda instancia, perteneciente al tribunal que condenó a Lula, Gebran Neto que respaldó lo indicado por Moro. “Indicado” es un eufemismo: Moro llamó desde Portugal por teléfono al comisario en Curitiba para ordenarle que desobedezca a su superior en la jerarquía judicial

Moro es un juez de primera instancia y Favreto de segunda instancia (por lo cual sus son de cumlimiento inmediato por la Federal).

El detalle fundamental en todo esto es que Brasil está de feria judicial y la policía tenía la obligación de cumplir de inmediato la orden del juez Favreto. La Globo está insistiendo hasta el hartazgo con que Favreto, de Porto Alegre, estaba “vinculado” al PT. No dice que Gebran Neto está vinculado a los tucanos.

Pero la verdad es que la única postura jurídicamente válida es la de Favreto, que no estaba de feria. Moro y Gebrán están de licencia, y por lo tanto no pueden emitir dictámenes, fallos, órdenes ni nada que no sean pedorreos (Moro, para colmo, está en Portugal).

Al mantener a Lula en prisión y justificar jurídicamente el procedimiento, Moro y Gebrán pusieron en riesgo toda la juridicidad de Brasil.

Lula sigue preso,pero el sistema jurídico brasileño está a punto de estallar en mil pedazos por la presión de los bandeirantes paulistas.

Ya empezaron a ser interpuestas las acciones (incluyendo amparos) correspondientes por los abogados de Lula.

