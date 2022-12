El régimen iraní aumenta la represión: ¡intensificar la solidaridad internacional con las protestas callejeras y las huelgas!

Lukas Zöbelein, Organización Sozialistische Solidarität (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Alemania).

El movimiento juvenil revolucionario en Irán ha estado en marcha durante más de dos meses. En estas 11 semanas, más de 18.000 personas han sido detenidas y más de 400 asesinadas por el régimen.

Ahora se ha convocado una huelga de tres días, del 5 al 7 de diciembre, para reunir al movimiento y mostrar de manera efectiva al brutal régimen autoritario la fuerza de la oposición. Los primeros informes hablan de tiendas cerradas y camioneros en huelga en 40 ciudades y pueblos. Esto puede verse tanto como un rechazo al régimen, cuyos intentos de ahogar el movimiento en sangre no están teniendo el efecto que esperaban, como una movilización para intensificar la lucha contra el régimen.

Hace apenas un mes, el 6 de noviembre, 227 de los 290 parlamentarios pidieron a los tribunales que reprimieran a los manifestantes, lo que, hasta el momento, se saldó con la pena de muerte de cinco personas por su participación en las protestas. Pero parece que lejos de intimidar al movimiento le ha dado un empujón, con reportes de que en los próximos días habrá una nueva ola, incluyendo huelgas. Luego, justo antes de la nueva ola de protestas, el fiscal general iraní dijo que la ‘policía de la moralidad’, que había estado patrullando las calles desde 2006 para hacer cumplir el código de vestimenta de las mujeres, sería disuelta. No dijo que la ley de 1983 que establecía estas reglas sería derogada.

Claramente, la fuerza de este movimiento en curso ha comenzado a dividir al régimen, ya que ve que simplemente no puede continuar gobernando de la misma manera que antes y está dividido sobre qué hacer; dos acontecimientos que son signos de una situación revolucionaria emergente. Esto se está viendo ahora en los intentos de sectores del gobierno y de los medios oficiales iraníes de restar importancia a la declaración del fiscal general. Sectores de la población entienden esto. La BBC citó los comentarios de una mujer sobre la disolución de la ‘policía de la moralidad’: “una revolución es lo que tenemos. Hiyab fue el comienzo y no queremos nada, nada menos que la muerte del dictador y un cambio de régimen”.

Sería un error tomar el discurso de un ministro como un cambio fundamental. Si este anuncio es o no un cambio no está claro, podría ser que, como antes de 2006, otras fuerzas como la policía regular o la milicia paramilitar Basij, lo hagan cumplir. Pero el movimiento no se trata simplemente de reglas de vestimenta sino contra un régimen podrido y todas las formas de opresión contra las mujeres, las minorías nacionales y la clase trabajadora. Por lo tanto, tanto en el propio Irán como a nivel internacional, las protestas aún deben continuar exigiendo el fin de todas las ejecuciones, la libertad de todos los presos políticos y el fin de la represión. La importancia de esto fue la forma rápida en que la declaración del abogado no era política del gobierno.

En este momento, no está claro qué papel han jugado los recién formados consejos de jóvenes y mujeres revolucionarias en la campaña de esta nueva ola de protestas. Claramente ha habido un debate en curso sobre la cuestión de una huelga general. Periódicos occidentales, como Financial Times y The Economist, publicaron artículos sobre el debate y trataron de explicar por qué, hasta ahora, no ha habido una huelga general.

Durante algún tiempo hemos argumentado que una huelga general de tiempo limitado sería un próximo paso importante. Un paro exitoso demostraría el verdadero equilibrio de poder en el país, mostrando la oposición masiva y la relativa debilidad del régimen. Para continuar el movimiento después del 7 de diciembre, una unión de fuerzas entre los consejos de jóvenes y mujeres y los sindicatos y organizaciones de trabajadores semilegales ya existentes sería un paso concreto. Organismos como los ‘Comités de Resistencia’ que se han desarrollado en la lucha sudanesa contra el régimen militar podrían proporcionar un foro para la discusión sobre los próximos pasos al mismo tiempo que organizan protestas y su defensa de las fuerzas de seguridad. Con la actual situación social en Irán, tal estrategia puede llevar a que los sectores no organizados de la clase trabajadora unan fuerzas con las fuerzas organizadas.

Fue muy importante que, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de Haft Tappeh haya emitido una declaración explicando cómo organizaron su sindicato y consejo de trabajadores. Esto puede usarse para explicar a otros trabajadores y a la sociedad, en su conjunto, cómo organizarse independientemente de la clase dominante capitalista y clerical en Irán. Pero yendo más allá, tales declaraciones pueden combinarse con la explicación de que tal organización independiente de la clase trabajadora también es necesaria para llevar a cabo acciones nacionales de masas efectivas, incluida una huelga general de masas.

Entre el 16 y el 19 de noviembre, hubo nuevamente un aumento de las protestas en todo Irán. Antes de eso, hubo un cierto reflujo en el movimiento, lo que significó protestas menos generalizadas. En esta fase, las protestas se desarrollaron principalmente en las universidades del país. Aquí, los estudiantes demostraron una vez más que juegan un papel destacado en el movimiento. Además, los trabajadores de la fundición de hierro de Isfahan se declararon en huelga el 11 de noviembre en solidaridad con el movimiento de protesta. Si esto continuará, no lo sabemos por el momento.

Represión

En la noche entre el 19 y el 20 de noviembre, la ciudad principalmente kurda de Mahabad en Azerbaiyán Occidental vio cortados completamente su electricidad e internet cuando las fuerzas estatales entraron con tanques y equipo pesado y comenzaron registros casa por casa. Esta fue una reacción a la ciudad, que se encendió cuando se llevaron a cabo manifestaciones masivas en las ceremonias fúnebres de los que habían sido asesinados durante protestas anteriores que resultaron en la expulsión de las fuerzas represivas del régimen de la ciudad. Desde entonces, el régimen, al estilo de un ejército extranjero, ha comenzado a ocupar la totalidad de las áreas pobladas por kurdos con fuerzas de la (contra) Guardia Revolucionaria.

Cuando se difundió la noticia de esto y el movimiento juvenil revolucionario se enteró, hubo marchas espontáneas en muchas ciudades tratando de evitar que el régimen llevara a cabo asesinatos en masa en Mahabad. El éxito que ha tenido esto se hará evidente en los próximos días. Pero muestra que el movimiento puede organizarse mejor fundando los consejos revolucionarios de la juventud y la mujer y cualquier otra estructura democrática. Desde entonces, ha habido declaraciones de solidaridad y protestas declarando solidaridad con la población kurda. Dentro y fuera de Irán, se necesita movilizar apoyo para la retirada inmediata de todas las tropas del régimen de las calles de la provincia de Kurdistán y de todo Irak.

La huelga de esta semana podría marcar la apertura de una nueva etapa, posiblemente comenzando a plantear un desafío directo al gobierno continuo de esta sección de la clase dominante y, por implicación, al régimen capitalista en su conjunto.

Ya en los últimos años, las luchas de los trabajadores iraníes han comenzado a desafiar al capitalismo, con demandas de renacionalización de las industrias privatizadas y de control obrero. Ahora los acontecimientos de las últimas semanas están dando lugar a una nueva radicalización. A mediados de noviembre se hizo circular una declaración de varias organizaciones estudiantiles y juveniles revolucionarias de todo Irán:

“¡Nos mantenemos unidos, porque solo a través de esta unidad será posible la victoria final de nuestra revolución!

Trabajadores, maestros, jubilados, agricultores, enfermeros, médicos y, en una palabra, todos aquellos que comparten nuestros agravios: ha llegado el momento glorioso de unirnos, nuestro momento de unirnos. ¡Ya todos entendemos que este gobierno no representa al pueblo de nuestro país! Nos resistimos a todo lo que nos dijeron que hiciéramos; no nos inclinamos ante el régimen, el gobernante de la Sharia, o sus muchas herramientas de represión.

“Los estudiantes gritamos: ‘Somos hijos de los trabajadores, estaremos al lado de ellos’. Un fuego dentro de nosotros ardió cuando escuchamos la noticia de las huelgas petroleras. No podíamos dormir cuando los profesores eran llamados descaradamente ‘espías’. Cuando a los campesinos se les quitó el derecho al agua y fueron atacados por las fuerzas de seguridad, fue como si nos dispararan a nosotros también. Nosotros, los estudiantes universitarios de ciencias médicas, nos sentimos como si hubiéramos muerto junto con los médicos y las enfermeras cuando dijeron: ‘¡Los Basij y los mulás le mostrarán al personal médico cómo lidiar con el COVID-19!’ Cuando la ‘policía de la moralidad’ golpeó a las mujeres, los estudiantes nos quitamos activamente el hiyab para decir: ¡No aceptamos la subyugación y la desigualdad debe terminar! ¡Sí, hemos estado y estamos con ustedes, porque sabemos que o todos seremos libres, o ninguno de nosotros!

“Donde hemos podido, hemos levantado el puño junto a los oprimidos y explotados: ¡consideramos sus victorias como nuestra victoria, y su derrota como nuestra propia derrota! Pero ahora es el momento de la batalla final. Ahora es el momento de que todo movimiento se una a la revolución popular, que se convierta en una terrible amenaza para el régimen.

“Estamos seguros que usted también se considera enteramente alineado con la revolución actual, que está entre sus fundadores, y lo dio todo en el campo de lucha. Usted ha estado y está presente en las calles, ha apoyado el movimiento revolucionario del pueblo y ha participado en la revolución de muchas maneras. Sabemos el lugar y el valor de la huelga de maestros; el tratamiento de los heridos de la revolución por parte del personal médico; la presencia significativa de los trabajadores en la lucha; y la solidaridad de los choferes, fotógrafos, comerciantes y demás sectores en la revolución de nuestro pueblo.

“Ahora es el momento de dar otro paso adelante. Nosotros, estudiantes universitarios y escolares de todo el país, le pedimos implementar medidas decisivas de huelga y protesta a nivel nacional para acompañar las protestas en esta etapa de nuestra revolución. Nuestra revolución necesita de tu presencia activa y tu papel decisivo para generar un paro nacional.

“Sin duda, celebraremos juntos la victoria de esta revolución. Ese día está cerca y esperamos realizar una sociedad libre, igualitaria y próspera para todos; una sociedad secular y humana; no retrocederemos ni un centímetro hasta lograr nuestras aspiraciones”.

Coalición de estudiantes de tabriz,

Estudiantes progresistas de Isfahan,

Organización de Estudiantes Revolucionarios de Teherán

Estudiantes de:

Universidad Khorasan Azad, Universidad de Ciencias de la Investigación,

universidad yadgar imam azad,

universidad mahabad azad,

Universidad Ashrafi Isfahani,

Universidad de Isfahán,

Universidad Payam Noor Shahr Ray

Universidad de Tabriz

Universidad de Ciencias Médicas de Isfahan

Universidad de Ciencias Médicas de Sanandaj

Universidad Tecnológica de Isfahán

Universidad de Kurdistán

Estudiantes de las escuelas Koi Talab en Mashhad

Estudiantes de escuelas en el área de Imam de Yazd

Alumnos del Conservatorio Mamsani

Estudiantes del conservatorio de Semnan

Universidad Hakim Sabzevari Sabzevar

Significativamente, esta declaración mostró que los grupos y organizaciones firmantes establecieron una relación clara y positiva con las luchas de los trabajadores y campesinos iraníes empobrecidos, así como con la clase trabajadora organizada. Muy significativamente llamaron a la clase obrera a ir a la huelga. Este es un avance importante, aunque este llamado debería haber sido dirigido más concretamente a los sindicatos ya existentes (sindicatos) y sectores organizados de la clase obrera. Estas secciones podrían dar ejemplo porque, en primer lugar, ya tienen experiencia en la huelga y, en segundo lugar, pueden ayudar a las secciones no organizadas de la clase trabajadora a pasar a la acción. Si organismos como los Comités de Resistencia en Sudán ya existieran en Irán, podrían ser el punto focal para la organización.

Una declaración del Sindicato de Trabajadores de Haft Tappeh, que se publicó por primera vez el 3 de octubre, explica los problemas para organizar organizaciones de trabajadores independientes y cómo ellos mismos han logrado construir tal estructura. Dado que cada vez es más necesario que se formen tales sindicatos y organismos más amplios, para que una huelga general bien organizada no solo siga siendo un tema de conversación, sino que finalmente pueda convertirse en una realidad. Cuando tal acción detenga por completo al régimen en seco, surgirá la pregunta de quién tiene realmente el poder en el país y el capital: los partidarios del régimen clerical o la clase trabajadora.

En nuestra opinión, tal huelga general debería unir las distintas demandas democráticas, sociales, económicas y de igualdad de trato de las mujeres. Aquí también, los trabajadores de Haft Tappeh han demostrado cómo se puede hacer. Sumaron su consigna ‘Trabajo, pan, libertad’ a la consigna principal del movimiento actual, ‘Mujer, Vida Libertad’, demostrando así que una lucha común no sólo es necesaria sino también posible.

La clase obrera organizada parece haber necesitado cierto tiempo para adaptarse a la nueva situación de confrontación directa con el régimen. Es tanto más importante señalar que ya ha habido huelgas conjuntas y que la experiencia adquirida en estas luchas debe aplicarse a la situación actual. Por ejemplo, hubo “Protestas de Juzestán (enlace en farsi) : Juzestán: ha sido el centro de la militancia obrera desde 2017 con los trabajadores de la empresa de caña de azúcar Haft Tapeh al frente. Los aspectos más significativos de estas protestas han sido: demanda de retorno a la propiedad estatal, formación de un consejo de trabajadores para supervisar la producción, amplio apoyo comunitario de trabajadores jubilados y estudiantes, y coordinación de huelgas, particularmente con los trabajadores siderúrgicos de Ahvaz. Muchos líderes de las protestas de Juzestán y periodistas como Sepideh Qolian han sido arrestados y torturados duramente ”.

(‘El poder del consejo en el movimiento obrero iraní’, The Tempest, 19 de noviembre de 2020

https://www.tempestmag.org/2020/11/council-power-in-the-iranian-labor-movement/ )

Estas experiencias de lucha común deben ser tenidas en cuenta, así como las olas huelguísticas de 2020 y 2021, que fueron también y especialmente apoyadas por sectores de los trabajadores de las industrias petrolera y petroquímica. (ver https://www.socialistworld.net/2020/09/04/strike-wave-marks-new-stage-in-revival-of-iranian-workers-movement/ y https://www.socialistworld.net /2021/07/07/irano-oil-and-gas-workers-huelgas-saludan-nuevo-presidente/ )

Este camino lo podrían seguir las 15 organizaciones de trabajadores que publicaron un comunicado conjunto el 1 de mayo del año pasado llamando a huelgas y protestas y agregando un llamado a otros trabajadores a organizarse donde aún no hay organizaciones propias y a participar donde las hay. organizaciones ya independientes de clase. Un paso tan valiente podría hacer avanzar el movimiento en Irán, ya que puede convertirse gradualmente en un movimiento para una huelga general dentro de la clase trabajadora. Por supuesto, tal campaña de huelga y protesta también debería incluir estructuras que no estuvieron involucradas en la declaración del 1 de mayo de 2021. Tal plataforma común podría, en nuestra opinión, usarse para organizar una alianza sindical intersectorial nacional.

Además, los acontecimientos significan que la discusión sobre la construcción de una dirección revolucionaria, que se está llevando a cabo abiertamente entre la izquierda socialista revolucionaria de Irán, necesariamente tendrá que discutir tanto las cuestiones del programa como la construcción de un partido socialista revolucionario que pueda luchar ganar apoyo para la idea de una revolución socialista.

A medida que el régimen se acerca al límite, habrá más y más intentos de garantizar que el capitalismo en Irán no se vea amenazado. El hecho de que los principales partidarios de la República Islámica, especialmente los llamados ‘Guardias Revolucionarios’, establecieran un firme control sobre muchos sectores de la economía iraní significa que hay otros capitalistas iraníes, o aspirantes a capitalistas, que ven el derrocamiento de el régimen dándoles la oportunidad de enriquecerse. Tales elementos harán todo lo que puedan para mantener la revolución dentro del capitalismo, algo que las potencias imperialistas apoyarán.

Es por esto que el CIT ha argumentado consistentemente : “El movimiento obrero necesita establecer su propia agenda, una agenda socialista que combine las demandas inmediatas con la necesidad de romper con el capitalismo para que la clase obrera y el poder puedan comenzar la reconstrucción socialista de sociedad. Hoy, la revolución necesita aprovechar la oportunidad para hacer esto y no limitarse solo a poner fin a la represión de décadas por parte de la contrarrevolución que hizo a un lado a las masas trabajadoras y tomó el poder después de la revuelta de masas que terminó con el gobierno dictatorial del Shah…

“La continuación del capitalismo significa que los problemas fundamentales que enfrenta Irán no serán respondidos. Inevitablemente, estallarán las luchas de clases, cuando los intereses de los capitalistas y la clase trabajadora entren en conflicto. Si el poder capitalista no se rompe, esto plantearía el peligro de una contrarrevolución, probablemente no en la misma línea que en 1979-80, pero posiblemente como en Egipto en 2013, cuando la clase dominante se mueve para asegurar su posición”.

Esto significa que el movimiento obrero, los pobres y la juventud revolucionaria deben defender la sustitución del actual régimen por un gobierno provisional integrado por representantes de la clase trabajadora, la juventud y los pobres. Este gobierno tomaría medidas de inmediato para implementar las demandas básicas de la revolución y comenzar la transformación socialista de Irán, que tendría un eco internacional, no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo.

