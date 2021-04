PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 28 DE ABRIL DE 2021

“..Somos los revolucionarios, queremos la justicia y la libertad, somos los revolucionarios defenderemos siempre la paz y la humanidad..” Dean Reed

1.- El primero de Mayo no es una fecha conmemorativa, no es un aniversario, no es una fiesta. El primero de mayo es un símbolo de esperanza. Un día en el cual se dan cita los trabajadores del mundo entero, para estrechar cariñosamente su amistad, salvando con el pensamiento las distancias, los desiertos, las montañas. En una palabra, salvando las fronteras marcadas por banderas. Es un día en que a un tiempo, en todos los países simultáneamente, en un mismo momento, los trabajadores todos, ponen silencio majestuoso a la labor diaria, se cruzan los brazos, el trabajo cesa, la fragua, el martillo no golpea, todo queda en inmutable silencio. El taller vacío llora la ausencia de obrero, sin el cual no hay vida.

Es un día, el primero de mayo, en que los proletarios del universo entero – al parar el trabajo – lo hacen para expresar a la clase capitalista gobernante, su protesta y su queja por la explotación permanente en que hemos vivido hasta hoy. El primero de mayo es la fecha escogida para repetir año tras año nuestras peticiones de modificación de la vida social, que en su organización defectuosa quita a muchos el patrimonio, para darle a unos pocos en perjuicio del mayor numero.

El primero de mayo es una demostración universal de clase a clase. La clase proletaria señalando sus dolores, sus miserias, su ignorancia, para que ellas avergüencen al mundo, para que ellas se hagan desaparecer.

2.– El primero de mayo es también un día de regocijo, de placer, porque las multitudes se sienten mas fuertes al verse unidas, porque se comprende lo que vale esta fuerza unida, compacta y bien encaminada. El primero de mayo es la demostración evidente de la fuerza obrera, de la fuerza productora que necesita ocupar en el banquete de la vida, un sitio igual que los demás.Paralizar las faenas en este día en todo el mundo, es elevar la formidable protesta contra todas las tiranías que han creado los hombres en contra de sus semejantes.

Paralizar el trabajo es demostrar la unidad de pensamientos y que se esta dispuesto a luchar para conquistar el provenir lleno de felicidades para el mundo.

SALUD AL PRIMERO DE MAYO SALUD AL DIA DE LOS TRABAJADORES

“Manifiesto publicado en el Grito Popular, Iquique, 1º Mayo 1911, por Luis Emilio Recabarren Serrano”

3.- Es necesario decir más que esto?

Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria





MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

