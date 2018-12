El presidente de Francia retrocede ante manifestaciones masivas

Francia 04 de diciembre de 2018

Clare Doyle, CIT

Después de tres semanas de protestas masivas con gente cada vez más indignada, el presidente francés Emmanuel Macron suspendió el impuesto masivamente disputado sobre el diesel. Queda por verse si esto desactivará el movimiento de masas que pide la renuncia de su gobierno.

El lunes 3 de diciembre, cuando el primer ministro francés, Edouard Philippe, se reunió con los líderes del partido de la oposición, el movimiento todavía se estaba ampliando para incluir nuevas capas de la población golpeadas por las políticas de este “gobierno de los ricos”. Un centenar de escuelas fueron bloqueadas por estudiantes que protestaban contra las “reformas” educativas de Macron. Los paramédicos bloquearon los accesos a la Asamblea Nacional en protesta contra los cambios en sus condiciones de trabajo, con al menos un centenar de ambulancias involucradas. Facebook ha mostrado a los bomberos protestando fuera de la sede municipal.

El “movimiento de protesta de los ciudadanos”, como lo ha llamado la prensa, lejos de ceder después de las dramáticas manifestaciones del sábado pasado se había ampliado con más manifestaciones antigubernamentales en barricadas en carreteras, en depósitos de combustible y en otros lugares de Francia. Incluso ahora, este movimiento aún no ha terminado.

La dirección de la principal federación sindical, la CGT, anunció un “día de acción” nacional el 14 de diciembre. Hubiera sido mejor haber convocado esta acción antes, para aprovechar el impulso del movimiento y la retirada del gobierno. Sin embargo, los trabajadores y los jóvenes que aún están enojados con el gobierno y con ganas de seguir adelante pueden aprovecharlo con entusiasmo, aprovechando que el gobierno está retrocediendo.

Tercer fin de semana

El sábado 1 de diciembre, las protestas de ‘Gilets Jaunes’ (chalecos amarillos) contra el gobierno de Macron se intensificaron en París y en toda Francia. También se extendió más allá de las fronteras del país a Bélgica y los Países Bajos. Miles de personas se reunieron en La Haya en una airada manifestación, y en Bruselas hubo barricadas ardiendo y enfrentamientos callejeros.

París vio a decenas de miles de manifestantes enfrentarse a cañones de agua, porras de la policía y gases lacrimógenos. Se construyeron barricadas, se lanzaron adoquines a la policía antidisturbios, se realizaron ataques contra las tiendas de los súper ricos y estallaron manifestaciones en los escalones de la bolsa de valores de París.

Esta erupción de ira fue descrita por Sky News como el peor disturbio en Francia en cinco décadas, y por la BBC como el peor desde antes de que naciera el actual presidente.

Desde que estalló hace tres semanas, la ola de protestas contra el llamado ‘impuesto ambiental’ sobre el combustible diesel se ha convertido en una fuerza masiva contra el gobierno. Este impuesto fue la gota que rebalsó el vaso. Se produjo después de una serie de recortes en los gastos sociales, incluidas las pensiones y un gran aumento del desempleo (con diez millones de desempleados o subempleados). Esto al mismo tiempo que a los patrones se les dieron enormes nuevos recortes de impuestos.

El sábado pasado, solo, así como los eventos en la capital, hubo manifestaciones y bloqueos en casi 600 lugares diferentes en todo el país, algunos de los cuales también involucraron choques con fuerzas estatales. (Ahora ha habido protestas en más de 2,000 lugares diferentes en Francia desde que se desató el movimiento).

Tres personas murieron como resultado de las protestas, más de ciento treinta resultaron gravemente heridas, cientos de manifestantes han sido arrestados y más de trescientos detenidos.

En los medios de comunicación se habló de introducir un “estado de emergencia” para hacer frente a la escalada de “amenazas” a la seguridad. Pero el gobierno de Macron ya ha incorporado a la ley muchas de las disposiciones de la emergencia estatal de dos años impuesta por su antecesor, Manuel Valls. Esto incluye el poder de prohibir manifestaciones. Macron podría haber hecho poco más para aumentar los poderes policiales; El ejército y la policía ya han sido sobredemandados casi hasta el punto de ruptura.

En lugar de intimidar a los manifestantes, la misma declaración de un estado de emergencia habría inflamado la situación.

¿Hasta dónde podría llegar este movimiento?

Mucha gente, joven y vieja, habla de “un nuevo ’68”, una repetición de los acontecimientos revolucionarios que estuvieron muy cerca de derrocar al presidente de la época, el general De Gaulle, y al derrocamiento del capitalismo en Francia, abriendo el camino a la posibilidad real de una lucha exitosa por el socialismo a escala europea y mundial. El eslogan en una de las chaquetas amarillas de los manifestantes actuales en París decía: “¡Estuve aquí en 1968 y todavía estoy aquí luchando!”

Los orígenes de la lucha son muy diferentes a los de mayo de 1968. Ni los estudiantes ni los trabajadores organizados estaban al principio de las protestas actuales. Pero eso está empezando a cambiar. Un autor francés, Christophe Guilluy, comentó el fin de semana pasado que el alza en el precio del combustible que desencadenó el movimiento del “chaleco amarillo” no fue la causa principal. “La ira es más profunda, el resultado de un descenso económico y cultural que comenzó en los años 80” y afecta a la población “periférica” ​​de Francia “.

La mayoría de las personas que se encontraban en los bloques de carreteras inicialmente eran de áreas rurales y dependían del uso diario de sus automóviles para el trabajo, las compras y el ocio. Muchos han estado relativamente cómodos en el pasado; ahora dicen que sus niveles de vida se han reducido a niveles intolerablemente bajos.

“Mi padre solía decirme que hay ricos, clase media y pobres”, comentó una mujer en un bloqueo en un informe de video. “Ahora solo hay ricos y clase trabajadora”. Su esposo es jefe y su hija está yendo a la universidad, pero ahora está teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Cuando se unió a los demás manifestantes, “no nos preguntamos cuáles son nuestras políticas y cómo votamos, sino cómo podemos derrotar a este gobierno”. . ”

El gobierno de Macron ha sido considerado como el “gobierno de los ricos” casi desde su inicio. Pero este movimiento, la expresión de la ira acumulada, reúne a muchos que han votado de maneras muy diferentes en las elecciones recientes: derecha, izquierda y centro o nada en absoluto.

Representantes de los trabajadores

El año pasado, en las elecciones presidenciales, el líder de France, Jean-Luc Melenchon, estuvo cerca de entrar en la segunda ronda para enfrentar a Emmanuel Macron, cuando recibió más de 7 millones de votos en la primera ronda. Melenchon ha hablado de que el movimiento actual es parte de la “revolución de los ciudadanos” que él ha defendido durante mucho tiempo y pide la disolución de la Asamblea y nuevas elecciones. Marine Le Pen de la extrema derecha, Rassemblement National (anteriormente el Frente Nacional) hizo un llamado similar. El líder del principal partido de la burguesía francesa, Les Republicains, se siente impulsado a convocar un referéndum sobre el impuesto al carbono del gobierno. El resultado ya está claro desde la profundidad de esta rebelión antigubernamental.

Por primera vez desde que comenzó el movimiento, y muy tarde, el liderazgo del sindicato más grande, la CGT, llamó a los trabajadores a manifestarse contra la austeridad y el desempleo, al mismo tiempo que la movilización del tercer sábado de los “chalecos amarillos”. En muchas ciudades, como Toulouse, Rouen y Marsella, ambas movilizaciones se fusionaron. Los líderes de la CGT finalmente acordaron combinar su propia protesta nacional contra las políticas gubernamentales sobre empleos y servicios planeados para el sábado pasado, en París, con la de los manifestantes del impuesto sobre el combustible. Los líderes locales de la CGT ahora se han vinculado con las protestas de los “chalecos amarillos” en muchas partes de Francia.

Pero el movimiento es muy diverso. Tiene algunos “líderes” que han entablado conversaciones con el primer ministro este lunes. Los líderes expresan algunos elementos de un programa de izquierda mínimo, pero se “organizan” en línea y no tienen ninguna estructura con la cual continuar la lucha hasta el final. Una parte del movimiento en algunas regiones está rechazando a los “representantes”; Algunos otros están organizando elecciones de representantes en los propios bloqueos.

Un partido de los trabajadores, que aboga por una sociedad socialista, abogaría por la creación inmediata de una asamblea constituyente revolucionaria sobre la base de representantes elegidos democráticamente, en todos los niveles. Las asambleas en los lugares de trabajo y los vecindarios son vitales para desarrollar las protestas desde abajo.

Macron se renunciar!

Ocho de cada diez franceses dijeron que apoyan las protestas actuales, en las que predomina el eslogan “¡Renuncia de Macron!”. En el último mes, las calificaciones del presidente cayeron tres puntos y se encuentran en un mínimo histórico, peor que Francois Hollande en una etapa similar de su presidencia. El presidente intenta calmar la situación reconociendo que “escucha” la voz de los manifestantes. Pero el general Gaulle dijo lo mismo antes de huir del país a fines de mayo de 1968: “¡El futuro no depende de nosotros, sino de Dios!”

Una manifestante en la actual alza de la revuelta, una maestra de escuela de 62 años, le dijo al periódico dominical británico, The Observer, que estaba enojada por el hecho de tener que pagar impuestos adicionales “en lugar de las aerolíneas, las compañías navieras y las compañías que ¡Contaminan más pero no pagan impuestos! ”. También dijo:“ Macron es nuestro Louis XVl y sabemos lo que le sucedió. ¡Terminó en la guillotina! ”.

Emmanuel Macron se ha descrito a sí mismo como “Júpiter” o “Napoleón”. ¿Podría estar ahora conociendo su Waterloo? Ya ha “perdido” a siete ministros desde que llegó al poder en 2017, los cuales se vieron envueltos en algún tipo de corrupción, violencia o, en el mejor de los casos, desilusionados. Al menos la mitad de los miembros de su grupo, el LREM, han dejado de asistir a las reuniones y se dice que el propio partido se está dividiendo. Se está abriendo una crisis en la cima de la sociedad.

El gobierno introdujo una moratoria para introducir los aumentos del impuesto al diesel, una “reforma” para evitar un levantamiento masivo. Pero no parece estar calmando las cosas. Los chalecos amarillos ya han pasado de esta demanda. El descontento de amplias capas de la población ha salido a la superficie y puede encontrar expresión en nuevas huelgas y protestas masivas, incluida la renovación del movimiento de huelga general de hace dos años contra los cambios en la ley laboral bajo Hollande.

Los miembros de Gauche Revolutionnaire[1] informan que las huelgas continúan estallando a nivel local o sectorial. Recientemente, el precio del combustible no solo se vio afectado por el nuevo ‘impuesto ambiental’, sino también por la huelga en siete de las ocho grandes refinerías del país.

La naturaleza del movimiento.

La idea de bloquear las autopistas como forma de protesta no es nueva. Pero inicialmente muchas fuerzas de izquierda no querían apoyar este movimiento en particular, ya que tenía elementos de “poujadismo”, un movimiento de pequeños empresarios, en lugar de un caracter de clase trabajadora. Es cierto que la extrema derecha de Rassemblement National, liderado por Marine Le Pen, que ha superado el LREM de Macron en sus intenciones de voto para las elecciones europeas, prestó su apoyo al principio de las protestas. Pero cada vez más personas que votaron por Melenchon y la France Insoumise y otras fuerzas de izquierdas han estado en las calles, junto con los desilusionados partidarios de Macron y los trabajadores y los jóvenes que no han votado, en absoluto, en las elecciones recientes.

Ha sido la falta de luchas lideradas por los sindicatos las que han visto al movimiento de ‘chalecos amarillos’ articular las frustraciones acumuladas de todas las capas de la sociedad. Bien podría haber una escalada hacia un movimiento generalizado para derribar al gobierno. Hay una gran decepción con lo que fue una “nueva” fuerza política alrededor de Macron, ¡no es que hubiera grandes esperanzas al principio! Ganó el 43% de los votos del electorado total, y solo el 16% de los que votaron por él realmente lo hizo por apoyo a su programa en lugar de para derrotar a Le Pen.

La situación que se ha abierto muestra con urgencia la necesidad de que un partido de izquierda adopte un programa que canalice las insatisfacciones de todos los estratos de la sociedad detrás de las demandas socialistas: la clase media empobrecida, los trabajadores cuyos empleos y salarios están amenazados y los jóvenes que ahora salen de la escuela sin garantía de educación superior o empleo.

Un representante de Gauche Revolutionnaire en una reunión internacional del CIT habló de “características especiales” en el movimiento actual en Francia. ¡No solo hay bloqueos en las carreteras y rotondas, sino también piquetes en las cabinas de peaje, que son muy populares entre los automovilistas que se circulan sin pagar! La mitad de los participantes en las protestas son mujeres, que a menudo tienen la responsabilidad de equilibrar el presupuesto familiar.

En los folletos distribuidos por Gauche Revolutionnaire sobre las manifestaciones, abogan por que se convoque a un día de acción, en el cual toda la economía se paralice a través de huelgas y bloqueos. “Es a través de la lucha de todos los trabajadores, una huelga en todos los sectores de la economía, que Macron puede ser derrotado … Gauche Revolutionnaire lucha por una sociedad verdaderamente democrática, fraternal y cooperativa, por el socialismo”.

[1] Izquierda Revolucionaria, el Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Francia.

