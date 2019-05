El presidente de Estados Unidos prefiere la guerra económica

Rómulo Pardo Silva

Según varios planes el chavismo con Maduro debía caer.

Pompeo: estamos decididos… el momento es ahora…

Maduro ha dicho que contaban con un general trabajando para la CIA, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y Washington tenía la seguridad del apoyo de importantes altos mandos militares venezolanos.

El gobierno nombró a un nuevo jefe de la Policía Nacional Bolivariana.

La intentona fracasó, Venezuela es gobernada por el chavismo. Los opositores venezolanos acogidos al poder estadounidense han insistido sin fuerza interna.

Escasa participación en marchas opositoras delante de cuarteles, acudieron pequeños grupos de manifestantes. RFI

El Grupo de Lima cambia de vía, pide a Rusia, Turquía y Cuba intervenir en una conversación de transición.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que su país ya pasó la «línea roja» para requerir cooperación militar extranjera. «Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano (…) y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo» «la emergencia» del país «es obvia». Emol

La derrota repercutió en Estados Unidos.

The New York Times resalta que tras el fracaso del golpe de Estado se realizaron una serie de declaraciones donde se constató la ausencia de un discurso unificado donde Bolton acusaba a los militares venezolanos de abandonar el plan y Pompeo endosaba la responsabilidad a los Gobiernos de Rusia y Cuba. Para el medio, esta actitud puso de relieve el “desespero” ante el fracaso, llevando a estos destacados funcionarios a contradecir a la misma Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. que “ha concluido que Cuba está mucho menos involucrada y su apoyo ha sido mucho menos importante de lo que creen los altos funcionarios de la Administración (estadounidense)”. El artículo recalca que este nuevo fracaso y la ausencia de personas para manifestarse en favor de la acción militar golpista destapan la existencia de un importante apoyo al presidente venezolano, que, sin lugar a dudas, es el principal escollo para que los planes se concreten en Venezuela. Hispantv

La política de fuerza hacia Venezuela tiene críticos.

En conversación telefónica con Trump Putin «enfatizó que solo al pueblo venezolano le corresponde decidir el futuro de su país».

Los países vecinos deben disuadir a la oposición venezolana de recurrir a provocaciones, declaró la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova. Además, la diplomática llamó a los líderes opositores a acceder a negociar con el Gobierno legítimo de Venezuela. Sputnik

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha criticado la actitud de EE.UU. en relación a Venezuela, señalando que se comporta «como el cowboy del oeste, diciendo ‘miren que desenfundo'», en lugar de trabajar a favor de «una solución pacífica, negociada y democrática». RT

El expresidente español, José Luis Zapatero fustigó la actitud y política del presidente estadounidense Donald Trump hacia Venezuela. «Me resultan preocupantes alguna de las cosas que la administración americana ha pretendido hacer desde hace algunos meses, desde que el presidente Trump puso a Venezuela en el objetivo», «tenemos la responsabilidad fundamental en un país amigo, hermano, de apostar por la paz, no por la fuerza; por el diálogo, no por la confrontación; por las ayudas y no por las sanciones». Telesur

El nuevo ataque a Cuba que asociaron a lo de Venezuela también tiene oposición.

El Gobierno canadiense reiteró que no «reconocerá o aplicará» ninguna sentencia emitida bajo el Título III de la ley Helms-Burton de Estados Unidos por actividades económicas en Cuba. Cubadebate

La situación ha tocado a Trump que busca la reelección. Trump en su mandato no ha iniciado ninguna guerra militar.

Publica The Washington Post: “El presidente Trump está poniendo en entredicho la agresiva estrategia de su Gobierno en Venezuela tras el fracaso de un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro”. Según el artículo funcionarios y asesores de la Casa Blanca han informado de que el mandatario siente que lo “indujeron a error” sobre lo supuestamente “fácil que iba a ser reemplazar al hombre fuerte socialista”. Los analistas indican que se ha quejado de que su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, “lo ha metido en una guerra” que “no cree que haya una solución rápida”. El artículo explica que los líderes militares de EE.UU. consideran que cualquier invasión de Venezuela sería un atolladero para Washington. Hispantv

El diario estadounidense The Washington Post destacó que Trump manifestó su molestia y catalogó este intento de derrocamiento como una estrategia fallida. «La insatisfacción del presidente se ha cristalizado en torno al asesor de Seguridad Nacional John Bolton y Trump se ha quejado en una postura intervencionista en desacuerdo con la opinión de que Estados Unidos debería mantenerse al margen de los atolladeros extranjeros«. Telesur

El conflicto tiene aspectos que no cambian.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles a la fuerza armada de su país, un despliegue especial en la frontera colombo-venezolana y las convocó a «máxima alerta» ante hechos irregulares que pudiesen ocurrir en las localidades fronterizas. Xinhua

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como Presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, pidió este sábado a su representante diplomático en EE.UU., Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de ese país para coordinar una posible cooperación ante la crisis venezolana. Emol

Fuera de estas amenazas que caben en los grandes medios dominantes hay una realidad que no asume el sistema.

Tesla espera que próximamente se produzca una escasez global de níquel, cobre y otros minerales. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que alrededor de 190.000 personas en Mozambique requieren ayuda médica inmediata. La dirigente que ganó el conocido como el Premio Nobel del Medioambiente en 2018 por defender su región de la minería ilegal fue atacada por varios hombres “armados con armas y granadas”, la líder social afrocolombiana Francia Márquez fue víctima mientras participaba en una reunión junto con otros líderes sociales en Cauca. Desde el año 1500, el hombre ha propiciado la desaparición de 680 especies de vertebrados, mientras que un millón de especies de animales y plantas (de los 8 millones existentes) están en peligro de extinción, lo indica el estudio más completo realizado hasta ahora sobre la vida en la Tierra obra de expertos convocados por la Unesco. Fue asesinado el consejero departamental de cine y camarógrafo colombiano Mauricio Lezama en el departamento de Arauca (este); estaba en el área para realizar un trabajo audiovisual sobre las víctimas del conflicto armado que afecta a Colombia desde hace más de medio siglo. Investigadores de la NASA han captado formaciones de lagos y ríos fluyendo de glaciares en Groenlandia semanas antes de las fechas en que es usual este fenómeno. Colombia registró 212.000 nuevos casos de desplazamiento forzado en 2018 como consecuencia del conflicto armado y desastres naturales, reveló un nuevo informe del Observatorio de Desplazamiento Interno y del Consejo Noruego para Refugiados.

El Orden planetario de los empresarios es insostenible. No les sirve ni siquiera la conquista.

