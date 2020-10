EL PARAÍSO OLVIDADO. MEMORIAS DE ABIA YALA

por GLORIA CLAVERO ARANDA.

(Sin Memoria Histórica, no hay Historia del origen de los pueblos. Sin Historia de los pueblos, no hay Cultura de la diversidad, sin la Cultura de los pueblos, no hay mundos plurales, y sin esos mundos, no hay Universo Mundo, no hay nada, solo el mundo que nos imponen los Poderosos, hecho a su medida, imagen y semejanza…)

Antes de la llegada de los Invasores Europeos, en nuestro continente había Grandes Civilizaciones, de las cuales surgieron comunidades humanas con culturas propias. De estas civilizaciones, nacieron los pueblos que dieron Origen a la Amerindia, con sus mundos diversos, sujetos en sus culturas milenarias, reales, verídicas, que existieron en la América precolombina, y aún perduran, inscritas en la memoria de mujeres y hombres, descendientes de esos linajes, gentes herederas de esas cosmovisiones, que habitan el vasto territorio amerindio, y que, al igual que nuestros Mapuche, mantienen vivas sus costumbres ancestrales, ligadas a la Madre Grande, a la Pachamama, a la Mapu Ñuque. Son gentes de etnias diferentes, comunidades de personas, que a pesar del Poder que intenta hacerlas desaparecer, viven y sobreviven en los mundos atávicos de Abia Yala, con sus mitos, sus leyendas, sus dioses, sus ritos, sus costumbres, sus danzas, su música, sus manifestaciones espirituales…Son los Pueblos Originarios de América, olvidados por los Poderosos que escriben la Historia según sus intereses…Abia Yala.

La Verdad de la Conquista de América y sus Consecuencias actuales.

El 12 de octubre de 1492, los conquistadores europeos invadieron el Territorio Amerindio, desconociendo los mundos milenarios y la pluralidad de las gentes que lo habitaban. Arremetieron con la Biblia en una mano, y en la otra, una espada con la empuñadura en forma de cruz. Avasallaron a la población, con el poder de la fuerza bruta, y el oscuro poder de la Religión Católica. Se lanzaron contra las comunidades de Abia Yala, ignorando sus organizaciones sociales, sus culturas y sus dioses. Solo buscaban el oro y las riquezas materiales, ansiadas por su codicia. Poco o nada les importaba la vida y las costumbres ancestrales de esas personas …Gentes que vivieron y convivieron con sus creencias, sus ritos y sus organizaciones sociales, en los cuatro puntos cardinales de la Amerindia, antes, durante, y después de la invasión winca europea, aun cuando los conquistadores habían decretado que necesitaban “un dios, y un orden”, que les sacara de su “barbarie”. Ese dios, impuesto, fue la estratagema utilizada para esclavizar, torturar, robar y exterminar a quienes no se sometían a la cultura winca y a la religión que la respaldaba. La Iglesia Católica fue la gran aliada del expolio y el genocidio de millones de personas en el continente americano … hidalgos y eclesiásticos habían aprendido muchísimo, exterminando a miles de europeos, que miraban y veían otro mundo, más allá de la mirada plana de los católicos en la oscura edad media…aunque la política de la “santa sede”, con su eufemístico “Santo Oficio”, con el tiempo, haya declarado “santas y santos” a algunas víctimas quemadas en la hoguera de la Inquisición, en Europa y en América… Consecuentemente, pasados 5 siglos, todavía desconocemos la verdadera historia de las culturas Apache, Azteca, Maya, Chibcha, Tiahuanaco, Inca, Mapuche, por nombrar algunas de las que aún existen vestigios. En los albores del siglo XXI, la realidad sociopolítica de los países del sur del mundo, entre ellos, Chile , con sus gentes mestizas, a las que les cuesta asumir su Morenidad, con su criollismo patriotero, y su chauvinismo asimilado, continúan sometidos a la cultura mercantil de los invasores del norte, razón por la que siempre se han sentido y se sienten más cerca de su prepotente padre europeo, desconociendo la fortaleza y la autoridad de la madre mestiza, africana negra y amerindia, que dio lugar a la pluriculturalidad y a la interculturalidad que ha engrandecido siempre nuestro continente… En el Chile actual, las castas criollas con sus lacayos políticos y sus mercenarios uniformados, atacan, impunemente a nuestros Mapuche, les maltratan, les ponen en las cárceles, les asesinan… y les achacan crímenes que nunca han sido probados con evidencias demostrables, creíbles, reales… hecha la trampa, hecha la ley, siempre a conveniencia de los poderosos winca, y de algún mestizo renegado, que se pone a su servicio, desde el Gobierno del Estado… Con más de 5 siglos de dominación cultural, imposición racial, religiosa, social y política, la Cultura del Poder, representada por la Ley de Leyes de los estados americanos, y por los Programas Educativos que se extienden por todo el territorio continental, nos enseñó a valorar la occidentalización, como un bien absoluto, en contra de las enseñanzas de las Culturas de la Tierra, negando con desprecio, la Cosmovisión de los Pueblos Originarios de Abia Yala… en vez de intentar articular la diversidad, rescatando lo valioso que existe en cada visión del mundo… la codicia y el deseo de dominación de los Poderosos, sigue siendo lo mismo de hace 5 siglos… En 1993, Enrique Dussel, nos advirtió que el “Descubrimiento de América”, fue el Encubrimiento de los pueblos que allí habitaban (y sus culturas). Abia Yala, es el verdadero descubrimiento de nuestra Amerindia.

