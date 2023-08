El misterio de la triple canción

El Clarín de Chile

por Renato Alvarado

(Hallazgo arqueológico)

Hace unos días mi amigo Yutub logró sorprenderme. Yo acostumbro pedirle que vaya poniendo música según una opción inicial, trompetas barrocas, rockeros y bluseros de los 60, chiloteces, etc. Bueno, ese día andaba por la poesía de izquierda y por ahí entre Illapu, Pete Seeger, el Gitano Rodríguez y Joan Baez, me sorprendió un tema del grupo Abba llamado “Fernando”.

Yo tenía la idea de que ese grupo era considerado de derecha y esa canción la recordaba como de la segunda mitad de los 70s, es decir en lo más profundo de la dictadura en Chile; también recordé que había tenido mucha difusión radial y que aunque a mí no me había impresionado en absoluto, sí había sido un éxito de público ¿Una canción de izquierda iluminando el apagón cultural ¡y yo no me había percatado!?

Volví a escucharla y quedé maravillado; era una hermosa canción que evoca con gran cariño algo que para los latinoamericanos de esos años constelados de dictaduras, era entrañable, la lucha armada por la libertad de la patria, y más encima con la fe inquebrantable del que dice “lo volvería a hacer, amigo mío, lo volvería a hacer”. ¿Cómo es que no la había hecho mía en aquel entonces? O bien ¿Cuan pajarón se puede ser?

Pasó un rato hasta que se me encendió la ampolleta: Esos tíos eran suecos y la otra canción de ellos que recordaba había sido cantada en castellano, capaz que el “Fernando” que fue célebre por estos lados, también haya sido en castellano y por lo tanto puede tener diferente letra ¡Bingo! Eso era. La que yo recién acababa de conocer era la versión en inglés.

La versión en castellano conserva el ritmo y la melodía que la hacen una estupenda canción para la playa junto a la fogata, pero la letra no está. La canción repite una y otra vez “lo haría otra vez, Fernando…” pero jamás dice que rayos es lo que haría otra vez; aquí desaparecieron los tambores y clarines, y nadie se dispone a cruzar el río con los ojos brillando del orgullo de luchar por la libertad. Con razón se pudo escuchar sin restricciones, estaba llena de espacios en blanco y tachaduras. La versión censurada, todo un documento de época.

Pero aún me faltaba una pieza en el rompecabezas: Ese grupo era sueco, por lo que probablemente debía existir una versión primera, en ese idioma. Así era ¡y también era diferente! En la canción original – que además se llamaba “Tango”- una amiga consolaba a Fernando tras un quiebre amoroso. Esa fue la versión de 1975 y la cantaba una solista; en vista del gran éxito que tuvo en Suecia, uno de los compositores, Björn Ulvaeus, hizo la letra en inglés para que la interpretase Abba. Que esta versión, esta letra, no haya podido ser conocida justamente por los pueblos a quienes habría hecho más sentido, es una paradoja que retrata muy bien la gran mordaza de aquellos tiempos aún tan presentes.

A continuación el enlace a la canción y la traducción al castellano

FERNANDO

¿Puedes oír los tambores, Fernando?

Recuerdo hace tiempo otra noche estrellada como esta

A la luz de la fogata, Fernando

Tarareabas para ti y pulsabas suavemente tu guitarra

Yo podía oír los tambores distantes

Y el llamado de los clarines que venían desde lejos

Estaban ahora más cerca, Fernando

Cada hora y cada minuto parecían durar eternamente

Yo tenía tanto miedo, Fernando

Éramos jóvenes y llenos de vida y ninguno preparado para morir

Y no me avergüenza decir

Que el rugido de armas y cañones casi me hacía llorar

Había algo en el aire esa noche

Las estrellas brillaban, Fernando

Brillaban por ti y por mí

Por la libertad, Fernando

Aunque nunca pensé que pudiésemos perder

No me arrepiento

Si tuviese que hacer lo mismo de nuevo

Lo haría, amigo mío, Fernando

Si tuviese que hacerlo de nuevo

Lo haría, amigo mío, Fernando

Ahora somos viejos y canosos, Fernando

Y hace mucho años no he visto un rifle en tu mano

¿Oyes los tambores, Fernando?

¿Recuerdas aún la noche crucial en que pasamos el Río Grande?

Puedo verlo en tus ojos

Lo orgulloso que estabas de luchar por la libertad en esta tierra

Había algo en el aire esa noche

Las estrellas brillaban, Fernando

Brillaban por ti y por mí

Por la libertad, Fernando

Aunque nunca pensé que pudiésemos perder

No me arrepiento

Si tuviese que hacer lo mismo de nuevo

Lo haría, amigo mío, Fernando

Sí, si tuviese que hacerlo de nuevo

Lo haría, amigo mío, Fernando

