El intento de asesinato de un exespía británico

Según el gobierno de Gran Bretaña hubo un intento de asesinato del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury (Inglaterra). Se les encontró inconscientes cerca de un centro comercial supuestamente envenenados con un gas neuroparalizante.

La acusación británica a Rusia fue inmediata como la inculpación conjunta de los gobiernos de Francia, Alemania y Estados Unidos.

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró ante los parlamentarios que el exagente de inteligencia ruso Serguéi Skripal y su hija fueron envenenados con un agente neurotóxico que se produce en Rusia. May destacó que el ataque fue un acto directo del Estado ruso contra el Reino Unido, o que el Gobierno ruso permitió que este agente tóxico cayera en las manos equivocadas. La primera ministra destacó que, a menos que Rusia brinde una respuesta creíble, considerará que el ataque con agentes neurotóxicos constituye un “uso ilegal de la fuerza” contra su país por parte de Rusia. May le ha dado al embajador ruso un ultimátum de 36 horas para que explique cómo el Estado desarrolló el agente nervioso utilizado contra Skripal. En caso contrario, Moscú tendrá que enfrentar “medidas extensas”. RT

El renombrado político alemán Willy Wimmer explicó que este veneno podría ser producido por especialistas en cualquier laboratorio del mundo, una vez que su fórmula ya ha sido publicada por su inventor, quien ahora vive en EEUU. Sputnik

Hasta el momento no se han presentado pruebas y el Reino Unido negó a Moscú una muestra de la sustancia que sostiene se empleó.

“Apresurarnos antes de que las evidencias sean reunidas por la Policía, en medio de un ambiente demasiado exaltado en el Parlamento, no sirve a la justicia ni a nuestra seguridad nacional”, escribió el líder de la oposición británica Jeremy Corbyn, en un artículo publicado en el periódico The Guardian. Sputnik

El historiador y exdiplomático del Reino Unido, Craig Murray, en su blog personal advirtió en base a una

“fuente muy bien situada en el Ministerio de Exteriores” del Reino Unido” que “Científicos de Porton Down no han sido capaces de establecer que el gas nervioso sea de producción rusa”.

El exdiplomático británico dio a entender que la diplomacia de su país ya está maniobrando para que la comisión investigadora de la OPAQ concluya que la sustancia fue “desarrollada por Rusia” y recordó que algo parecido sucedió cuando se ejerció una “presión extrema contra el personal del Foreign Office y otros funcionarios públicos para firmar el expediente sucio sobre armas de destrucción masiva iraquíes”. Sputnik

El laboratorio de Porton Down desarrolló el agente nervioso VX con el que fue asesinado Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, en un aeropuerto de Malasia en febrero de 2017. Sputnik

Cuando se ha venido desarrollando por largo tiempo una campaña antirrusa lo denunciado de Salisbury ha sido un acelerante más.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha aseverado que la ciudad de Nueva York podría ser el próximo sitio en el que se pudiera producir un intento de asesinato químico si los líderes mundiales no castigan a Rusia por su supuesto papel en el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. HispanTv

La policía británica anunció este viernes que inició una “investigación de asesinato” tras el fallecimiento a inicios de semana del empresario ruso Nikolai Glushkov, considerado como “enemigos de Rusia” por el Kremlin. La policía británica anunció este viernes que inició una “investigación de asesinato” tras el fallecimiento a inicios de semana del empresario ruso Nikolai Glushkov, considerado como “enemigo de Rusia” por el Kremlin. El Mostrador

Implícitamente la acusación se fundamenta en que el gobierno de Putin es tan extremadamente estúpido que ordenó la eliminación de un agente ya inútil para los ingleses aceptando o sin prever las consecuencias. Skripal sirvió al M16 en los años 1990 y el 2006 se le condenó a 13 años de cárcel. Mediante un canje se liberó recibiendo la nacionalidad británica.

El conflicto se produce en un contexto de éxitos para Rusia y fracasos de Occidente.

China está cerca de ser la primera economía mundial, los resultados de su política en Irán, Corea del Norte, Iraq, Palestina, Venezuela… no son nada buenos.

“Razones de esta falsa bandera se deben al fracaso de la Coalición en Guta y a la denuncia anticipada que impidió bombardeo químico de takfiríes, a la respuesta firme de Rusia que no aceptará ataques en Siria y la desestimación de la supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos, etc. Se une a este entramado la debilidad interna de May y la necesidad de armar conflictos antes del Mundial de Fútbol”. Carlos Santa María, HispanTv

Se puede agregar la inestabilidad que trajo a Inglaterra el brexit.

Estos incidentes que se repiten sistemáticamente buscan debilitar a las potencias ‘enemigas’, al menos eso creen. En el caso de los rusos sin los resultados esperados hasta ahora.

Occidente necesita recuperar el dominio mundial unipolar. El sistema empresarial global entrará en crisis de sustentabilidad y su deseo es poder controlar el colapso empobrecedor futuro con algunas ventajas sobre el resto de la humanidad.

Pero hoy la primera potencia militar y nuclear es Rusia y la política depende de la fuerza.

Occidente no cejará, ni Rusia, China….India…

Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable.

No progresismo de izquierda

