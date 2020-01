El humo de los incendios forestales en una carretera cerca de Moruya, Australia, el 4 de enero de 2020

La humareda de los incendios en Australia se extiende por América Latina | Fotos

SPUTNIK

El humo de los incendios forestales que azotan Australia alcanzó a algunas regiones del sur de Brasil, después de llegar a Chile, Argentina y Uruguay.

Una imagen satelital compartida por el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil este 7 de enero muestra el estado de Rio Grande do Sul —el estado más meridional del país— cubierto por la humareda proveniente de Australia.

​De acuerdo con el instituto brasileño de meteorología Climatempo, el humo no debe afectar el régimen de lluvias, tampoco la temperatura en el sur del país. Sin embargo, es posible que la puesta de sol gane tonos rojizos en la región.

​Según la empresa MetSul, la mayor concentración de humo en Rio Grande do Sul se da en la región suroeste, muy cerca de la frontera con Uruguay. MetSul compartió a través Twitter fotografías registradas en diversas ciudades del estado sureño. Remarcó, sin embargo, que no hay ningún riesgo para la salud dado que el humo está a gran altitud y no afecta a la calidad del aire en superficie.

​Los catastróficos incendios forestales que azotan Australia empezaron en octubre y afectaron ya a más de 14 millones de acres. Han provocado la muerte de más de una veintena de personas y de cerca de 500 millones de animales.

