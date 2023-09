El fin de las eras doradas

Hannah Sell, Secretariado Internacional-Comité por una Internacional de Trabajadores CIT

La nueva vida que experimentó el capitalismo mundial después del colapso de los Estados estalinistas de Rusia y Europa del Este a finales de los años 1980 definitivamente ha seguido su curso. Cualesquiera que sean las perspectivas inmediatas para la economía mundial, sostiene HANNAH SELL, no hay perspectivas de una nueva era dorada del progreso capitalista.

En marzo se produjo el segundo y tercer mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos, seguido por la quiebra del gigante bancario suizo Credit Suisse. Parecía acechar una nueva crisis financiera mundial y, con ella, otra Gran Recesión similar a la de 2007-2008. Desde entonces no ha habido más bancos quebrados, pero eso no nos dice mucho.

Los acontecimientos que desencadenaron la crisis de 2007-2008 comenzaron en el sector de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos. En abril de 2007, la primera gran compañía estadounidense de hipotecas de alto riesgo quebró, pero en diciembre de 2007 los mercados bursátiles estadounidenses estaban en su punto más alto de todos los tiempos. En marzo de 2008, el banco de inversión Bear Stearns quebró, pero no fue hasta septiembre de ese año que Lehman Brothers implosionó, ahora recordado como el “evento de shock” que desencadenó la Gran Recesión. De modo que el optimismo cauteloso de un número cada vez mayor de comentaristas capitalistas de que no nos dirigimos a una nueva recesión, al menos en Estados Unidos, ciertamente no se justifica simplemente por el auge de los principales mercados bursátiles (con excepción de Londres) y la falta de medidas catastróficas. acontecimientos financieros durante unos meses.

Las afirmaciones anteriores de que una regulación más estricta de los bancos después de 2008 evitaría futuras crisis financieras están hechas jirones. De hecho, las “pruebas de estrés” exigidas por el Marco Regulatorio de Basilea para la banca ni siquiera tienen en cuenta las posibles consecuencias de tasas de interés más altas. Además, sólo exigen que los bancos puedan hacer frente a pérdidas máximas del 10 % por día, mientras que durante la corrida del Silicon Valley Bank (SVB), la banca digital significó que los depositantes retiraran casi una cuarta parte de los activos del banco en apenas unas horas, mientras que La Primera República perdió un increíble 90% de sus depósitos no asegurados. Y no son sólo los bancos los que están en riesgo. Durante el fiasco de la presidencia de Liz Truss en Gran Bretaña, fueron los fondos de pensiones los que estuvieron en peligro, mientras que las compañías de seguros estadounidenses también están en la lista de peligro, con alrededor de 2,25 billones de dólares en activos considerados riesgosos, casi el doble del nivel que tenían en 2008. y representa alrededor de un tercio de sus activos. Hay múltiples posibilidades de que el inevitable próximo shock financiero afecte a la economía global.

Sin embargo, eso no significa que la Gran Recesión vaya a repetirse con precisión. Por el contrario, los capitalistas enfrentarán crisis en el próximo período que probablemente serán aún más devastadoras para su sistema, tanto económica como políticamente. Ninguno de los factores que condujeron a la recesión de 2007-2008 ha sido superado, mientras que las “soluciones” que se adoptaron para mejorar sus efectos no serán posibles de la misma manera la próxima vez. Más fundamentalmente, los factores que permitieron el prolongado período de “gran moderación” anterior a 2007-2008 han llegado definitivamente a sus límites. Probablemente los historiadores del futuro mirarán hacia atrás y concluirán que la crisis de 2007 marcó el final de esa era, pero sólo en el período que se abre ahora la escala del cambio se hará plenamente evidente.

La gran moderación

La “gran moderación” es el nombre que se utiliza ahora para el período comprendido entre principios de los años 1990 y la Gran Recesión, cuando, tras superar la crisis financiera de 1987, la volatilidad cíclica del capitalismo, al menos en los países capitalistas avanzados, parecía haber sido minimizada. El exceso de confianza de los capitalistas quedó resumido en la ridícula afirmación del canciller del Nuevo Laborismo, Gordon Brown, de que su gobierno había “superado el auge y la caída”. El Partido Socialista y el Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT) escribieron extenso material a lo largo de ese período analizando los factores que crearon la gran moderación pero que también estaban preparando una nueva fase de la crisis capitalista. Esta fue la era de la “financiarización”, cuando los sectores dominantes de las clases capitalistas de las principales economías se centraron cada vez más en obtener mayores ganancias mediante la compra y venta de activos existentes en los mercados financieros en lugar de invertir en la producción de bienes y servicios. Se invirtieron enormes cantidades de liquidez – “dinero barato”, como se lo conoce ahora – en instrumentos financieros de riesgo cada vez más alto, mientras que la clase trabajadora y sectores de la clase media se volvieron cada vez más dependientes de la deuda para financiar sus vidas. Se desarrollaron gigantescas burbujas financieras, muy alejadas del valor subyacente de la economía real. La causa inmediata de la Gran Recesión fue el desinflado de estas burbujas y el resultante paralismo de todo el sistema financiero.

Sin embargo, si las enormes cantidades de liquidez hubieran sido un fenómeno meramente monetario, la inflación se habría acelerado mucho antes de la Gran Recesión. Esto no fue hasta hace poco un reflejo de los procesos más profundos en funcionamiento. Este fue el breve período, históricamente hablando, después del colapso de los regímenes estalinistas en Rusia y Europa del Este. Estas dictaduras brutales no tenían ningún parecido con el socialismo genuino, pero se basaban en economías planificadas –aunque muy distorsionadas– y actuaban como contrapeso al imperialismo estadounidense. Después de su implosión, el imperialismo estadounidense fue realmente, durante un breve período, la única superpotencia «unipolar».

En este período, el capitalismo occidental, particularmente el estadounidense, restauró sus ganancias intensificando su ofensiva contra la clase trabajadora mundial, que había comenzado con la adopción de políticas neoliberales tras el colapso del auge de la posguerra. Ahora pudieron ir más lejos debido al debilitamiento de la conciencia y la organización de los trabajadores en el período post-estalinista, combinado con los 1.200 millones de trabajadores adicionales añadidos a la economía capitalista mundial. Cuando, por ejemplo, las fábricas chinas comenzaron a actuar a gran escala como plantas de ensamblaje para empresas capitalistas occidentales, pagando a los trabajadores una pequeña proporción de los salarios de los trabajadores en Estados Unidos o Europa, fue un medio poderoso para aumentar las ganancias e impulsar reducir los salarios a nivel mundial. Cuando China entró en la OMC, el salario medio de un trabajador automovilístico chino era de 59 centavos de dólar la hora, menos del 3% del salario de un trabajador automovilístico estadounidense. Al mismo tiempo, los superávits de los países exportadores, particularmente China, apuntalaron la marea de liquidez. El Estado chino recicló parte de sus superávits comerciales, utilizando sus reservas de divisas para comprar bonos del gobierno estadounidense (es decir, deuda) a gran escala con el fin de ayudar a sostener la economía estadounidense y la capacidad de los trabajadores estadounidenses para comprar exportaciones chinas.

Este fue un período en el que las ganancias del capitalismo occidental eran enormes, pero los niveles de inversión en general se mantuvieron bajos. Desde el final del auge de la posguerra a principios de los años 1970, a los capitalistas les había resultado cada vez más difícil encontrar campos rentables de inversión en producción. A pesar del crecimiento de nuevos productos, en muchos sectores había, y sigue habiendo, un exceso de capacidad en relación con la demanda respaldada por dinero. Miles de millones de personas carecen de productos de primera necesidad, pero también carecen del poder adquisitivo para comprarlos. Esta sobreacumulación de capital condujo a niveles más bajos de inversión de capital, a pesar del enorme crecimiento del sector de TI durante las últimas cuatro décadas. El crecimiento anual del stock de capital fijo (que tiene en cuenta la depreciación u obsolescencia del capital desgastado) en los Estados Unidos cayó del 4% en los años 1960 al 3% en los años 1990 y sólo al 2% entre 2000 y 2004. Se ha mantenido. menor en el período reciente: según el Banco Mundial promedió menos del 2% entre 2009 y 2018. En cambio, las ganancias de los capitalistas se apostaron cada vez más en los mercados financieros. Al mismo tiempo, la caída de los salarios socavó aún más el mercado de bienes y servicios capitalistas, agravando los problemas subyacentes, aunque esto quedó temporal y parcialmente disfrazado por el crecimiento del crédito al consumo (también conocido como deuda) en los países capitalistas occidentales.

Reinflando las burbujas

Cuando estalló la inevitable crisis en 2007, las potencias imperialistas, bajo el liderazgo de Estados Unidos, cooperaron tardíamente para tratar de minimizar las consecuencias políticas y económicas. Lo hicieron volviendo a inflar las burbujas. En la práctica, Estados Unidos actuó como el banquero de último recurso del mundo, lo que permitió que la economía china siguiera creciendo y limitó la profundidad de la recesión a nivel mundial. El banco central estadounidense, la Reserva Federal, proporcionó 10 billones de dólares a bancos centrales extranjeros a través de swaps de divisas, además de 5 billones de dólares en liquidez y garantías de préstamos a bancos no estadounidenses. A esto le siguió un programa internacional de Flexibilización Cuantitativa (QE), en el que los bancos centrales creaban dinero mediante la compra de activos financieros. La Reserva Federal quintuplicó su balance de deuda pública estadounidense y títulos hipotecarios de 2008 a 2015 (a 4,5 billones de dólares). El Banco de Japón obtuvo el 40% de los bonos del gobierno japonés, mientras que las compras de QE por £375 mil millones del Banco de Inglaterra en 2013 terminaron teniendo el 26% de la deuda pública total del Reino Unido. Las tasas de interés históricamente bajas y la QE a gran escala mantuvieron la ponchera llena y la fiesta continua.

Además, el régimen chino también llevó a cabo un estímulo masivo a la inversión, mucho mayor que el de otros países, de aproximadamente el 12,5% del PIB. El control del Estado chino sobre su cuenta de capital le permitió proteger su moneda frente al dólar –evitando una apreciación comprando títulos denominados en dólares para vincular el yuan al dólar– y así acumular su superávit en cuenta corriente a expensas del capitalismo estadounidense.

Si bien los niveles de vida de la clase trabajadora continuaron sufriendo como resultado de la Gran Recesión, las burbujas de los mercados financieros volvieron a dispararse. Según la consultora McKinsey, por cada dólar de inversión global realizada desde 2000, se han añadido 1,90 dólares de deuda. Durante el período de la pandemia de 2020 y 2021, esto se aceleró a 3,40 dólares por cada 1 dólar de inversión neta. Esto ha elevado el valor putativo de todos los activos globales, en relación con el PIB, de alrededor del 470% del PIB en 2000 a más del 600% en la actualidad. Los mercados inmobiliarios y de valores han crecido más rápido que la economía real en la increíble cifra de 160 billones de dólares. Nunca antes había sido tan grande la brecha entre la economía real y las burbujas financieras.

Los bajos tipos de interés y las fáciles condiciones de endeudamiento crearon grandes beneficios para los accionistas y permitieron la continuación de empresas zombis, que sólo podían pagar los intereses de sus deudas, incluso con tipos de interés en niveles bajísimos. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, el porcentaje de este tipo de empresas rondaba el 20% cuando comenzó la pandemia. La deuda personal también volvió a crecer, superando incluso los récords establecidos antes de la Gran Recesión. Luego, durante la pandemia, las deudas estatales de las economías avanzadas también se dispararon a medida que enormes paquetes de estímulo contrarrestaron las consecuencias de los confinamientos. Como resultado, en 2022 las deudas combinadas de corporaciones, estados e individuos equivalían a más de tres veces y media el PIB mundial.

Sin embargo, los tenedores de estas gigantescas deudas se enfrentan ahora a un mundo en el que la era del “dinero barato” ha terminado definitivamente. ¡La inflación ha vuelto! Si bien los países individuales habían sufrido episodios de inflación en años anteriores, ahora se ha extendido a los países capitalistas avanzados. En respuesta, las tasas de interés están subiendo. Según el último informe del Banco de Pagos Internacionales (BPI), casi el 95% de los bancos centrales aumentaron sus tipos de interés oficiales entre principios de 2021 y mediados de 2023. Históricamente, esta proporción rara vez ha superado el 50%, y sólo superó el 80% durante las crisis petroleras de los años setenta. Al mismo tiempo, los bancos centrales de las principales economías comenzaron a reducir gradualmente sus balances, con excepción de Japón. La flexibilización cuantitativa se ha convertido en un endurecimiento cuantitativo.

Esto está ejerciendo una presión enorme sobre todos los trabajadores con una hipoteca o una tarjeta de crédito, y sobre sectores de la clase media, y más allá sobre todo el sistema financiero mundial. Como lo señala el informe BIS 2023, el capitalismo enfrenta globalmente una combinación de riesgos que es “bastante única según los estándares posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que, en gran parte del mundo, un aumento de la inflación coexiste con vulnerabilidades financieras generalizadas. Cuanto más persista la inflación, más fuerte y prolongado será el endurecimiento de las políticas y, por tanto, mayores serán los riesgos para la estabilidad financiera”.

Los bancos centrales caminan sobre la cuerda floja y tienen poco margen de maniobra. Las consecuencias desestabilizadoras del aumento de la inflación significan que se ven obligados a intentar reducirla aumentando las tasas de interés. Sin embargo, las corridas bancarias de principios de año hicieron evidente que una acción demasiado precipitada podría desencadenar un shock financiero grave que condujera a una crisis económica cada vez más profunda. Cuando el SVB colapsó –con los inversores retirando sus fondos en masa, presas del pánico porque el aumento de los tipos de interés provocó una caída en el valor de los bonos gubernamentales en poder del banco–, la Reserva Federal de EE.UU. no tuvo más remedio que intervenir y actuar como prestamista de último recurso. para todo el sistema bancario estadounidense y detener el ajuste cuantitativo. Una crisis financiera más amplia podría obligarlos a tomar medidas aún mayores a pesar de las dificultades para hacerlo, entre ellas las explosivas consecuencias políticas de rescatar a Wall Street y dejar sufrir a los trabajadores.

¿Por qué inflación ahora?

Si bien existe un debate entre diferentes sectores de los capitalistas sobre las razones y la probable duración del actual episodio de inflación, la mayoría está de acuerdo en los factores inmediatos que desencadenaron su desarrollo en la forma y en el momento en que lo hizo. Una fueron las consecuencias de los paquetes de estímulo pandémicos. En Estados Unidos, en 2020, por ejemplo, la Reserva Federal inyectó más de 3 billones de dólares en la economía. Una quinta parte de todos los dólares existentes, física y electrónicamente, se crearon ese año. No sólo se trataba de un paquete de estímulo de una magnitud sin precedentes, sino que tenía un carácter diferente a las numerosas rondas de QE, que en su mayoría iban dirigidas a los superricos. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, estimó en 2012 que su QE hasta entonces había terminado en manos sólo del 5% más rico de la población.

Los paquetes de estímulo pandémico, que fueron medidas de emergencia para evitar la catástrofe para el capitalismo que de otro modo habrían provocado los confinamientos, también transfirieron enormes sumas de dinero a los capitalistas, entre ellos a la industria farmacéutica. Sin embargo, además, el plan de permisos laborales del gobierno del Reino Unido durante la pandemia, por ejemplo, pagó el 80% de los salarios de más de diez millones de trabajadores. Si bien un recorte salarial del 20% fue una verdadera dificultad para quienes estaban en permiso, de todos modos se les pagaba el 80% de sus salarios por quedarse en casa en lugar de ir a trabajar y producir bienes y servicios. Con el cierre de la sociedad y la imposibilidad de gastar en actividades de ocio normales, muchos miembros de la clase media y de los sectores más acomodados de la clase trabajadora acumularon algunos ahorros. A diferencia del 5% superior, que es más probable que siga aumentando sus reservas de efectivo, una vez que las economías se reabrieron y hubo la posibilidad de gastar, aquellos con ahorros lo hicieron. Este fue un factor en el aumento a corto plazo de la inflación en muchos países, que se alimentó aún más mientras las cadenas de suministro seguían perturbadas después de la pandemia.

El estallido de la guerra de Ucrania, además de la incalculable miseria humana que ha desatado, también ha exacerbado enormemente los problemas de la cadena de suministro, particularmente en lo que respecta a energía y alimentos. Y luego, por supuesto, como incluso instituciones capitalistas como el FMI han tenido que reconocer, las grandes corporaciones inevitablemente aprovecharon la situación para aumentar aún más sus ganancias subiendo los precios. Al comentar el hecho de que no son los salarios los que han impulsado la inflación, el Director del Departamento de Estudios del FMI, al presentar su informe Perspectivas de la economía mundial de abril de 2023, señaló secamente que las ganancias corporativas “se han disparado en los últimos años; esta es la otra cara de la moneda”. precios marcadamente más altos, pero salarios sólo modestamente más altos, y deberían poder absorber los crecientes costos laborales en promedio”. Como era de esperar, no añadió que los capitalistas sólo renunciarán a una fracción de sus cuantiosas ganancias si se ven obligados a hacerlo por la acción colectiva de los trabajadores.

Si bien todos estos factores explican el aumento a corto plazo de la inflación, para sorpresa de la mayoría de los banqueros centrales, no explican completamente por qué ha persistido. Esto está relacionado con la naturaleza del sistema capitalista y su carácter cada vez más caótico y multipolar actual o, para decirlo de otra manera, con el fin del período excepcional –basado en la supremacía estadounidense y la producción barata de materias primas en China– que hizo Es posible conseguir dinero barato. El período de mayor integración global llegó a su fin con la Gran Recesión. Entre 1990 y 2008, el comercio mundial como porcentaje del PIB aumentó del 39% al 61%, pero cayó después de la crisis de 2007-08 y en 2019, cuando golpeó la pandemia, todavía estaba por debajo del pico de 2008.

Incluso en el “pico de globalización”, el Estado nación siguió siendo la base económica y política sobre la que se organiza el capitalismo, junto con la propiedad privada de los sectores dominantes de la economía. Sin embargo, una potencia global dominante puede “tomar las decisiones”, mediando entre los diferentes intereses de potencias más pequeñas y, por supuesto, velando por sus propios intereses en el proceso. Ése fue el papel del imperialismo estadounidense en los años 1990 y hasta y durante la Gran Recesión; pero ahora estamos en un mundo diferente, donde Estados Unidos sigue siendo la potencia más fuerte, pero no todopoderoso.

La fractura del eje Estados Unidos-China

La codependencia mutua de Estados Unidos y China sigue siendo el eje central de la economía mundial. El año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó un récord de 309.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, China todavía posee más de un billón de dólares del total de 28 billones de dólares de deuda pública estadounidense. Sin embargo, para todos está claro que las dos potencias están cada vez más en conflicto. En el fondo, esto se debe a que China ya no se contenta con actuar como una planta de ensamblaje para Occidente, sino que es un rival cada vez más poderoso, al que el capitalismo estadounidense está tratando desesperadamente de impedir que ascienda en la cadena de valor (es decir, que desarrolle manufactura avanzada). En 2001, cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio, su economía a tipos de cambio de mercado era apenas una décima parte del tamaño de la de Estados Unidos. Incluso al comienzo de la crisis de 2008, era sólo una quinta parte de su tamaño. Ahora ha aumentado a casi la mitad.

El carácter único de China, en el que el Estado desempeñaba un papel importante, le permitió proporcionar la infraestructura y la mano de obra para una “planta de ensamblaje” cualitativamente más grande y avanzada que la que cualquier otro país podría haber proporcionado. Sin embargo, también ha permitido al régimen desarrollar la economía china más allá de eso. La política de Xi de 2015 “Hecho en China 2025” es un esfuerzo decidido del Estado chino para desarrollar diez sectores estratégicos, desde TI de próxima generación hasta maquinaria agrícola. Se han logrado avances. En marzo de este año, China se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo, superando a Japón, y lidera el mundo en la fabricación de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, China ya no es la planta de ensamblaje con mano de obra barata que alguna vez fue. Hoy en día, un trabajador del automóvil en Estados Unidos sólo gana tres veces y media más que su equivalente chino, en lugar de cientos de veces más como era el caso hace veinte años. No obstante, el mercado interno chino sigue siendo limitado. La participación del consumo en el PIB chino fue solo un 2% mayor en 2019 que en 2007.

Por lo tanto, los aranceles de la era Trump, que todavía están vigentes, y ahora la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Biden y la Ley CHIPS y Ciencia, que limitan la exportación de microchips de alta tecnología a China, están exprimiendo la economía china. Hasta el momento, China no ha dominado el grabado de patrones precisos en obleas de silicio para producir los microchips más avanzados y sigue dependiendo de equipos importados. Las acciones del imperialismo estadounidense están agravando las contradicciones internas de China que sólo han sido disfrazadas por el fuerte crecimiento económico de las últimas décadas y ahora están empezando a revelarse más claramente.

Al mismo tiempo, China está tomando represalias, imponiendo restricciones a la exportación de minerales críticos para la producción de semiconductores, lo que provocó una lucha en Europa, Estados Unidos y Japón para encontrar fuentes alternativas. Más del 95% de los materiales o metales de tierras raras provienen actualmente de China o se procesan en ella. Las potencias capitalistas occidentales, incluido Estados Unidos, todavía tienen un alto nivel de integración económica con China en esta etapa. Sin embargo, la dirección del viaje en este mundo cada vez más multipolar es hacia un mayor conflicto entre las principales potencias, sobre todo entre Estados Unidos y China. Si bien la fractura del eje Estados Unidos/China es la tensión central, hay muchas otras. El ascenso de China y el relativo debilitamiento de Estados Unidos han tenido un efecto generalmente desestabilizador. Esto queda demostrado de manera más brutal con la invasión de Ucrania por parte de Putin, que no se habría atrevido a llevar a cabo sin poder apoyarse en la fuerza económica de China.

Al mismo tiempo, las crecientes medidas proteccionistas de Estados Unidos inevitablemente han encontrado pasos en la misma dirección por parte de otros bloques comerciales. El IRA de Biden, con el objetivo declarado de fomentar la inversión en tecnología verde en Estados Unidos dedicando 369.000 millones de dólares en subsidios a la industria estadounidense, es sobre todo parte de su guerra comercial contra China, y está intentando atraer a los aliados occidentales para que lo apoyen plenamente. Sin embargo, diferentes presiones económicas limitan el grado de acuerdo sobre el enfoque hacia China. Según la revista The Economist, Alemania, por ejemplo, depende dos veces más de la economía china que Estados Unidos. Y en respuesta al IRA, tanto Japón como la UE anunciaron planes para tomar medidas similares para subsidiar sus propias industrias, aunque existen grandes diferencias entre los estados nacionales que conforman el bloque comercial de la Unión Europea sobre lo que eso realmente significa. Mientras tanto, en el momento de escribir este artículo, Estados Unidos y la UE están en conflicto por las exportaciones de acero, con la amenaza de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero de la UE a Estados Unidos a partir del otoño. Hace una década había alrededor de 9.000 medidas proteccionistas en todo el mundo. Hoy hay alrededor de 35.000.

Incluso ahora, en este mundo multipolar, en una nueva crisis financiera global, es probable que las principales potencias intenten coordinarse para tratar de limitar el daño, como lo hicieron los bancos centrales de Estados Unidos, la UE y Japón en respuesta. a la corrida del Credit Suisse. Sin embargo, la escala de cooperación que tuvo lugar después de 2008, y en particular el papel que jugó China, no puede repetirse nuevamente, ya que diferentes clases capitalistas nacionales se ven obligadas a defender sus propios intereses cada vez más conflictivos. Si bien China jugó un papel en limitar la profundidad de la Gran Recesión a nivel mundial, las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos –y potencialmente también las propias crisis internas de China– serán factores centrales que alimentarán la próxima crisis global.

¿Un nuevo “repunte verde”?

A medida que la necesidad de detener el cambio climático se vuelve cada vez más urgente, ¿es posible que la Ley de Reducción de la Inflación y otras medidas similares puedan impulsar una nueva era de inversión occidental en manufactura, que conduzca a un crecimiento sostenido? Después de todo, las sumas prometidas en el IRA son sustanciales. Si se implementaran plenamente, serían en una escala similar a la Ayuda Marshall proporcionada por el imperialismo estadounidense a Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no significa que el IRA sea comparable en otros sentidos ni que vaya a conducir a un nuevo auge prolongado como el que tuvo lugar entre 1950 y 1973.

El auge de la posguerra se desarrolló en un período en el que el imperialismo estadounidense dominaba completamente el mundo capitalista. Después de 1945 tenía dos tercios del oro del mundo en Fort Knox y pudo establecer un marco para el mundo capitalista bajo el dominio estadounidense, incluidas las instituciones internacionales del FMI y el Banco Mundial, además del Acuerdo de Bretton Woods de 1944 que vinculaba 44 monedas capitalistas al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, el estalinismo surgió de la guerra fortalecido gracias a la extensión en Europa del Este de la economía planificada y a la victoria de la revolución china en 1949. El miedo a la revolución –al derrocamiento del potencial del capitalismo– fue el factor central que impulsó la guerra. El imperialismo estadounidense utilizará su dominio para proporcionar ayuda financiera para la reconstrucción de Europa y Japón devastados por la guerra. Fueron estos factores, junto con la enorme destrucción de capital, los que crearon los factores singulares que condujeron al auge de la posguerra.

Hoy, en cambio, el imperialismo estadounidense se ha replegado a su estrategia proteccionista de “patio pequeño, valla alta”. Está claro que detener el cambio climático sólo sería posible a nivel mundial y, sin embargo, bajo el capitalismo del siglo XXI es una herramienta para el proteccionismo. Entonces, si bien se prometen subsidios verdes a la industria estadounidense, hasta ahora sólo se han acordado mil millones de dólares para el Fondo Verde para el Clima de la ONU, muy por debajo de los 11.400 millones de dólares anuales prometidos por Biden. Y, por supuesto, no está claro qué parte de las medidas del IRA se implementarán realmente, particularmente si los republicanos, respaldados por los sectores de la clase capitalista que trabajan con combustibles fósiles, ganan las elecciones presidenciales el próximo año. Incluso si los demócratas ganan un segundo mandato y continúan por su camino actual, gran parte de la financiación se destinará a los capitalistas de combustibles fósiles existentes para gestionar su transición hacia proyectos de captura de hidrógeno y carbono. La clase trabajadora estadounidense enfrentará importantes batallas sobre la reducción de costos, la seguridad y la obtención de ganancias a medida que se lleve a cabo la transición.

Los pasos hacia una transición verde no consistirán en la creación de campos adicionales de inversión rentable para los capitalistas sin pérdidas; más bien será una batalla entre diferentes sectores de la clase capitalista, en la que algunos ganarán y otros perderán. El grado en que los capitalistas inviertan en “Green Capex” (gasto de capital verde) no dependerá de las necesidades del planeta, sino de su capacidad para obtener ganancias. Sin duda, algunos verán una oportunidad. No obstante, el último informe de Goldman Sachs sobre el tema estima que, incluso con los subsidios gubernamentales prometidos actualmente, la inversión sólo alcanzará 0,9 billones de dólares de los 2,8 billones de dólares anuales de Capex Verde necesarios para dar pasos cualitativos hacia una transición verde.

Al mismo tiempo, los avances hacia una transición verde significarán un desastre para algunos sectores de la clase capitalista. Un informe del exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, argumentó que el paso a una economía global neta con cero emisiones de carbono requeriría una enorme “reasignación de capital”. Estimó que para alcanzar incluso el objetivo superior del acuerdo de París de 2015 de un aumento de temperatura de 2°C, los “activos varados” de las reservas de combustibles fósiles, en consecuencia inutilizables, de las empresas y los patrones de producción asociados podrían sumar 20 billones de dólares. En otras palabras, la cuestión urgente de intentar combatir el cambio climático es un factor desestabilizador adicional para el capitalismo global y estadounidense, intensificando el conflicto entre diferentes sectores de las clases capitalistas nacionales, así como entre diferentes estados nacionales. Los avances tecnológicos de un lado se utilizarán para atacar al otro e intensificar la lucha por el dominio del mercado. Inevitablemente, un elemento de esto será que Estados Unidos gane a expensas de potencias más débiles.

La ley CHIPS tampoco tendrá ningún efecto positivo significativo en las vidas de los trabajadores estadounidenses. Incluso la Asociación de la Industria de Semiconductores, al acoger favorablemente la ley, estimó que la actual fuerza laboral estadounidense involucrada en el diseño y la fabricación de semiconductores es de 277.000 personas, apenas el 0,17% de la fuerza laboral total de Estados Unidos, y que aumentará en sólo 42.000 personas a medida que avanza la ley. resultado de la Ley. Esta industria altamente calificada y con uso intensivo de tecnología emplea pocos trabajadores directamente. Al mismo tiempo, el aumento estimado en los costos de producir los chips más avanzados en Estados Unidos en lugar de en Taiwán es considerable. No hay nada en el programa de Biden que supere los prolongados problemas de exceso de capacidad del capitalismo y la reducción de la proporción de los salarios en el ingreso nacional que restringe aún más el mercado del capitalismo. Otras nuevas tecnologías, incluido el mayor desarrollo de la inteligencia artificial (IA), exacerbarán, en lugar de ayudar, estos problemas sobre la base del capitalismo.

Hora del socialismo

Las clases capitalistas del mundo no tienen salida a los difíciles problemas que enfrenta su sistema. Las masas del mundo neocolonial se enfrentan a una pesadilla: se avecinan nuevas crisis de deuda al estilo de Sri Lanka. Para las economías económicamente desarrolladas, las nuevas crisis financieras –en el contexto de Estados nacionales ya muy endeudados y cada vez más enfrentados entre sí– resultarán mucho más difíciles de contener que en el pasado. Incluso si logran limitar los efectos inmediatos mediante la intervención estatal, la ira por rescatar a los bancos y a los financieros al mismo tiempo que se realizan recortes salvajes a los servicios públicos y al nivel de vida de los trabajadores eclipsará los movimientos de 2008 y sus secuelas.

No es posible predecir cuándo estallará la inevitable próxima gran crisis, ni si será iniciada por un evento financiero o geopolítico de otro tipo –como la guerra de Ucrania– que tendría efectos perjudiciales significativos en la economía mundial. Sin embargo, incluso antes de tales acontecimientos, el capitalismo se está atrofiando cada vez más en todo el mundo. Como predijo Marx, este sistema ha llegado a un punto muerto en el marco de la propiedad privada de los medios de producción y del Estado nación. El crecimiento se está desacelerando en todos los bloques principales de la economía mundial. Nuevas crisis económicas globales son inevitables y podrían desarrollarse muy rápidamente. El FMI concluye que las predicciones de crecimiento a largo plazo se han desacelerado permanentemente y que “es poco probable que un mundo fragmentado logre progreso para todos o nos permita abordar desafíos globales como el cambio climático o la preparación para una pandemia”. Su petición a los capitalistas es que “debemos evitar ese camino a toda costa”, pero ese es claramente el camino hacia el desastre en el que se encuentra el sistema.

Sólo la planificación, bajo el control democrático de la clase trabajadora, permitirá llevar la producción a un nivel superior, organizándola a nivel global para satisfacer las necesidades sociales y detener y revertir el cambio climático, en lugar de dejarse llevar por la avidez de ganancias. . Reemplazar este sistema capitalista podrido con una planificación socialista democrática es la tarea urgente que enfrenta la clase trabajadora en todo el mundo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...