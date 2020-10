El fin de la Niebla

Nora Fernandez

Entender el mundo en que vivimos parece mas confuso que nunca – la tecnología avanzada es parte del problema, presentándonos información poco confiable y poniendo en el tapete conspiraciones reales y ficticias. Nuestra atención, prisionera de las redes sociales, puede fácilmente hacerse adicta a los ruidos y las luces y perderse en pos de tonterías. Se hace dificil escuchar nuestros pensamientos, o desarrollarlos, refleccionar y crecer. Llegar a la realidad de las cosas, normalmente complicado, parece imposible en un mundo con tal exceso de “ruido.” Es posible que sólo, el pensamiento crítico pueda hacer de la red una herramienta que encuentra información valiosa y la pone a nuestro alcance. Entre el caos podemos hallar piezas de valor y traerlas a la luz para entender perspectivas ocultas a nuestros ojos por quienes nos manejan. ¿Superaremos la niebla? ¿Encontraremos nuestro camino, a pesar de la confusion, para sobrevivir como especie?

Un aerosol invisible hecho de pequeñas gotas de agua o cristales de hielo suspendida en el aire, una nube baja, la niebla: limita la visibilidad. Un estado de confusion mental que afecta el cerebro, la niebla: limita nuestra capacidad de enfocarnos, acceder a la memoria, concentrarnos, usar la lógica y de resolver problemas. Asociada con la fatiga mental, la niebla puede ocurrir por estrés, falta de sueño, cambios hormonales, deficiencias alimenticias, medicinas y un número de condiciones. (1)

Distraidos…

En su libro, “Distracted,” Maggie Jackson argumenta que la erosión de nuestra atención puede ser la razón de nuestra incapacidad para pensar claramente, y puede estar conectada a las tecnologías avanzadas de comunicación. Muchos piensan que estas tecnologías promueven comunidades integradas y personas informadas, pero causan lo opuesto. Las sociedades modernas son más ignorantes y fragmentadas; un creciente número de cosas compiten por nuestra atención erosionándola y esto puede llevar a la erosion misma de la sociedad toda. (2)

Caroline Beaton, preocupada también por la reducción de nuestra capacidad promedio de atención, cree que estamos enfrentando una competencia entre quienes somos, consecuencia de nuestra evolución, y las demandas de la civilización moderna. Un estudio de Microsoft Canada (2015) que ella menciona, muestra que la capacidad promedio de atención humana (el monto de tiempo concentrados en una tarea sin distraernos) es menor que antes. Era 12 segundos el 2008 pero sólo 8 segundos 5 años despues –un segundo menos que el promedio del pez dorado. En términos de productividad por día, nos dice, las distracciones y el tiempo de recuperación de ellas (mensajes electrónicos, redes, mensajes automáticos, interrupciones) ha hecho que un trabajador del conocimiento pierda 2.2 horas al día, lo que le cuesta a EEUU $588.000 millones al año. (3)

Los humanos modernos y la sociedad han cambiado, argumenta Beaton, lo que era instintivamente correcto para nuestros antepasados en la sabana –enfocarse en toda información nueva que tenga que ver con seguridad, clima, alimentos y cualquier movimiento, ya no lo es para nosotros. Las redes sociales y la tecnología moderna nos rodean de “informotion” dice Beaton –unión de información y movimiento. Nuestra mente consciente al mayor nivel sabe que revisar mensajes electrónicos, buscar en las redes sociales, social, o recorrer la vorágine sin fin de youtube no es satisfactorio, productivo o importante, pero nuestros instintos nos dicen que eso es exactamente lo que debemos estar haciendo. Competimos con lo que evolucionamos para hacer mientras que la civilización recompensa ignorar estas cosas para enfocarnos en “estarnos quietos, determinados por suficiente tiempo como para concentrarnos y producir algo de valor.” Es un desafío: al tiempo que la tecnología produce mayor y más tentadora informotion se nos hace crecientemente dificultoso lograr el control necesario para sobreponernos a ella. (3)

Vidas profundas: Ni “élite de pensadores” ni “masa de seguidores”

Sea que nuestra atención esté erosionada o que simplemente seamos incapaces de sobreponernos a la evolución para enfocarnos en hacer “trabajo profundo” y producir “valor” es importante, dice Cal Newport (profesor de ciencia de Georgetown University), para disfrutar de la “buena vida” (o vida profunda) lidiar con las distracciones. Somos vulnerables a hacernos adictos a nuestros teléfonos y esta adicción limita seriamente nuestra habilidad para alcanzar el nivel de soledad necesario para liberarnos del efecto de otras mentes: solos con nuestros pensamientos podemos florecer. La carencia de soledad aumenta nuestra ansiedad limitando nuestro crecimiento personal y profesional, dice, el autor de “Deep Work” (o trabajo profundo). Inicialmente Newport pedía minimización digital, cuestionando nuestro constante descargar aplicaciones nuevas sin necesidad por miedo de perdernos de algo; pero ahora pide más: no necesitamos las redes sociales dice. (4)

Revisar continuamente nuestros teléfonos nos lleva a verlos como nuestra mejor compañía. Pero las continuas interrupciones que causa crean déficits de atención que reducen nuestra actuación cognitiva. La falta de capacidad de concentrarnos limita nuestro potencial cognitivo y nos impide alcanzar satisfacción y logros significativos. La mayor parte de quienes trabajan usando su mente profundamente, explica Newport, desarrollan rituales para relajarse y aumentar su capacidad de concentrase para hacer “trabajo profundo.” Charles Darwin tenía un ritual y mientras escribía El Origen de las Especies recorrìa su trayecto favorito (camino de arena) un número fijo de veces sin permitirle a su mente distracción alguna, ni para contar las vueltas que daba. Para contar usaba piedras, que pateaba de a una cada vez que pasaba por el mismo lugar y así llevaba la cuenta. (4)

Entendemos que estamos en una encrucijada y necesitamos habilidades crecientes, pensar profundamente no sólo para alcanzar la buena vida sino para lograr un mundo mejor, detener la calesita, limitar el consumismo, terminar con la destrucción, la pobreza, la explotación. Falta pensar críticamente para entender y abordar los desafíos que enfrentamos. Debemos terminar con las mentiras, tergiversaciones, manipulaciones y esa división falsa que nos divide entre una élite de pensadores y una masa de seguidores. Ni élite ni masa, todos tenemos capacidad y necesitamos las capacidades de todos si hemos de salir de esta. El internet y sus redes sociales transformaron la naturaleza de la manipulación, atraen jóvenes y personas vulnerables, y ambas dificultan la identificación de falsedades haciéndolas incluso atractivas. Pero no es verdad que la manipulación de la información nació con las redes sociales, existe por tiempo en la prensa, cine, radio, televisión, para el beneficio de ricos y poderosos. Quien tiene poder para decidir cual información se comparte, tiene capacidad de darle forma a la realidad.

El internet y las redes sociales quitaron espacio a otros medios de comunicación, muchos no sobrevivieron. Modelos alternativos, enfocados en reclutar miembros, surgen, la mayor parte en manos de ricos también. En el Reino Unido surge Tortoise Media (Prensa Tortuga) por ejemplo, este medio recluta jóvenes que pagan menos que los mayores cuando miembros y favorece noticias lentas, pero no menos manipuladas. Tortuga no podría sin embargo existir sin el apoyo financiero de Bill Gates y Mark Zuckerberg. La prensa de los multimillonarios, promueve su agenda y contribuye a mejorar su imagen pública. Laurene Powell Jobs (viuda de Steve Jobs) es dueña de Atlantic, Mark Benioff (Salesforce) de la revista Time, Jeff Bezos (Amazon) del Washington Post, Carlos Slim Helú (Grupo Carso) del New York Times; y en Canadá, la familia más rica (Thomson) es dueña del Globe and Mail. (5)

Mentiras, tergiversaciones y manipulaciones se aplican a través de intervenciones externas disfrazadas de levantamientos nativos del lugar. Srdja Popovic, hoy a la cabeza del Centro para la Aplicación de Acciòn y Estrategias no-violentas (CANVAS en inglés) fue, más joven, quien encabezó el movimiento Otpor! Es responsable de la caída del presidente Slobodan Milosevic en ex-Yugoslavia. Los vínculos de Popovic con Stratfor y Muneer Satter (entonces ejecutivo de Goldman Sachs) y pruebas de que era pagado por los EEUU a través del entonces embajador Anthony McFaul se hicieron públicos muchos después y gracias a WikiLeaks, a Julián Assange y a correos electrónicos pirateados a Stratfor. CANVAS ha sido acusada de exportar revoluciones a países “blanco” y considerada por Emiratos Árabes Unidos como organización terrorista. CANVAS ha sido efectivo en voltear “dictadores que no les gustan a EEUU” –en ex-Yugoslavia, en Ucrania (2003) y en Egipto (2011), y en estos momentos trabaja en Bielorrusia y Venezuela. Milosevic siempre negó culpabilidad en crimenes de Guerra y murió preso el 2006 de un ataque al corazón –negado de cirugía preventiva. Poca gente piensa en él hoy sin etiquetarlo “criminal.” Sin embargo, el 2017 el tribunal de crimenes de guerra de las Naciones Unidas en La Haya lo declaró inocente del cargo. Hoy Assange está preso en Belmarsh (Reino Unido), siendo juzgado por hacer públicas verdades criminales ocultas, si lo envían a EEUU enfrenta vida en prisión. Se trata de vidas y de países destruidos, mientras los culpables ganan dinero y construyen carreras, enseñan en universidades (Harvard, John Hopkins, Columbia, Georgetown) y publican libros donde enseñan a otros sus malas obras. (6, 7)

Despertando: No todo es malo en la Red…

Comentando sobre el documental Dilema Social (Social Dilemma), Jonathan Cook plantea asuntos relevantes incluidos, aunque no explícitamente. Sí, estamos crecientemente conscientes de como las redes sociales afectan las vidas de nuestros niños y pueden hacerlos sentirse suficientemente mal como para recurrir al suicidio. Sí, los creadores de estas plataformas (Google, Facebook, Twitter+), participantes en el documental, se dan cuenta que han creado un mal y se arrepienten publicamente de que sus creaciones hacen a los niños adictos y maleables a corporaciones –ellos tienen hijos también. Sí, las cosas no van a ponerse mejor, para maximizar sus predicciones y ganar màs dinero a nuestra costa, estos gigantes deben gradualmente desgastar nuestra individualidad, volvernos arquetipos, facilitar nuestra explotación a los propagandistas. Estas corporaciones son las màs ricas en la historia de la humanidad porque comercian en “futuros humanos.” Eventualmente, gobiernos y políticos se les acercarán para posicionarse mejor, manipular nuestro pensamiento, controlar nuestras acciones, dictar un discurso político más eficiente y rápido que nunca antes. (8).

Sin embargo, dice Cook, si las aplicaciones en nuestros teléfonos pueden satisfacer nuestros antojos de confort material y seguridad, tambien pueden contribuir a que entendamos el mundo y nuestro lugar en él: “Estos teléfonos han hecho posible que gente común filme escenas antes vistas por un puñado de transeúntes a quienes nadie les creía. Hoy podemos ver nosotros mismos a un oficial de policìa blanco arrodillado friamente sobre el cuello de un hombre negro por nueve minutos, mientras la victima grita que no puede respirar, hasta que muere. Y podemos juzgar los valores y prioridades de nuestros líderes cuando deciden hacer lo menos posible para prevenir la repetición de estos casos.” La red tiene una plataforma que permite que ex-ejecutivos del Silicon Valley denuncien lo que los Mark Zuckerbers de este mundo están planeando, dice Cook, pero también le permite a Chelsea Manning, soldado raso americano, exponer crímenes de Guerra en Iraq y Afganistán, y al técnico en seguridad nacional Edward Snowden revelar como estamos siendo secretamente espiados por nuestros gobiernos. “Estas corporaciones que mantienen redes sociales tienen dueños ni menos multimillonarios, ni menos hambrientos por poder, ni menos manipuladores que las viejas corporaciones de prensa, televisión o radio. Los algoritmos que están rapidamente refinando están siendo usados –bajo la rúbrica de “noticias falsas” –para eliminar este nuevo mercado en denuncias, periodismo ciudadano y en ideas disidentes. (8)

Las semillas del neo-liberalismo fueron plantadas cuando el oeste civilizado, industrializado decide, explica Cook, que su misión era conquistar y someter al mundo natural, y abrazó una ideología obsesionada con el dinero, que transforma a la gente en objetosde explotación. Un participante dice, veo un montón de personas atrapadas en un modelo de hacer negocios, incentivos económicos, presión de accionistas, que hace que sea casi imposible hacer algo diferente. Y agrega, vivimos en un mundo donde un árbol, una ballena valen màs muertos que vivos, como nuestra economía funciona así y las corporaciones no son reguladas, continúan destruyendo árboles y ballenas, minando la tierra, sacando petróleo aunque destruyan el planeta. Este pensamiendo cortoplacista, agrega, se basa en una religión de ganancia no importa que. Eventualmente despertaremos y veremos que ahora nosotros somos el objetivo, somos el árbol, la ballena y nuestra atención es “minada” -valemos más mirando propaganda que viviendo la vida en forma intensa. (8)

Dilema Social trata sobre un grupo de corporations, dice Cook, pero todas las corporaciones (Amazon, Exxon, Lockheed Martin, Halliburton, Goldman Sachs y mil mas) adhieren a la misma religión de ganancia a cualquier costo. Las redes sociales esconden y manipulan información, pero pueden también ser una plataforma para la verdad. Dilema Social presenta preocupaciones desde adentro sobre estas plataformas, desde la gente que las ha desarrollado, que nos dan la oportunidad de ver la cara psicopática detrás de la màscara benigna y placentera. Indirectamente nos ayudan a ver la patologìa del sistema detrás de ellas: el que desata estas corporaciones de terror sobre nosotros (8).

Estamos sobrecargados tratando de descifrar la realidad, desde mentiras, tergiversaciones, manipulaciones que nos llegan de toda la Prensa, cine, redes sociales, televisión, radio. Enfrentamos increible y creciente desigualdad –en el mundo desarrollado y por desarrollar, satisfacer necesidades bàsicas requiere un esfuerzo creciente. No es así para los multimillonarios: Jeff Bezos vio crecer su fortuna este año en 200.000 millones de dólares (menos del 1% the este monto equivale al total del presupuesto de salud de Etiopía con 10.5 millones de personas). Desde la hecatombe de la economía el 2008 la mayor parte de la gente ha sufrido mucho, pero la fortuna de los multimillonarios ha aumentado, se duplicó entre el 2008-2018, aumentando en $900.000 millones. (9) ¿Seremos capaces de hacer caer este sistema, un sistema que promueve y sostiene corporaciones antisociales y sus mentiras, manipulaciones y distorciones? ¿Que pasa con la elite psicópata que controla el mundo, obsesionada con el dinero? Enfrentamos tiempos dificiles, de pandemia, colapso económico, financiero, ecológico y de fin de recursos. Nuestra sola opción es construir una sociedad más humanitaria, un sistema capaz de lidiar con las crisis que se avecinan, de terminar con el abuso y la explotación de ambos -seres humanos y naturaleza. Necesitamos crear una sociedad nueva y para hacerlo necesitamos levantar la niebla que bloquea nuestro entendimiento de lo que necesitamos transformar y de como hacer para que seamos capaces de vivir una buena vida, una vida profunda, una vida màs humana: una vida en sincronía con la naturaleza.

