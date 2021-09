El falso premio de la Paz Jaurès concedido al rey de Marruecos según un “medio”chileno de fachada que causa vergüenza incluso en Marruecos.

El falso premio de la paz Jean Jaurès concedido al rey Mohamed VI de Marruecos. Cuando Rabat difunde informaciones falsas que causan burla en la prensa marroquí.



En un artículo publicado en el sito web “informarruecos.ma”, un medio digital dirigido por Said Jedidi, el que se autocalifica como «especialista en América Latina». El autodenominado especialista difundió recientemente una fantasiosa información tomada, según él, de una fuente chilena (El Siete, un sitio web de fachada y propaganda pro marroquí,obscuro en su forma y contenidos), destinada a alabar al Rey de Marruecos y destacar sus supuestas virtudes.



En efecto, en un post publicado el 24 de septiembre de 2021, Said Jedidi se enorgullece de destacar el llamado «Premio de la Paz Jean Jaurès» concedido el 21 de septiembre de 2021 al rey Mohamed VI de Marruecos por un totalmente desconocido «Centro Europeo para la Paz y la Resolución de Conflictos» (CEPRC) (1).



El sitio web «Yabiladi», supuestamente cercano al palacio real, reveló el trasfondo de esta mascarada y desveló todos los subterfugios, empezando por la creación de un centro ficticio y de una red de sitios de información falsos y de fachada creados para difundir la propaganda marroquí y servir de caja de resonancia de la misma. El citado sitio revela que esta operación fue dirigida por un franco-marroquí residente en Francia, llamado Mohamed Ouamoussi, cuyas acciones rozan el fraude.



De confirmarse la supuesta información de Said Jedidi, el artículo publicado y difundido por el web ElSiete.cl se habría prestado para validar la falsa operación, lo que plantea serios interrogantes sobre la moral y ética periodística de sus autores. La que desnuda los objetivos propagandísticos y el extremismo de los periodistas marroquíes dispuestos a todo para difundir burdas mentiras, aunque sea disfrazando la realidad y vistiendo a sus dirigentes con un falso ropaje de pacifismo que no se ajusta a la condición de su país como potencia ocupante ilegal del territorio no autónomo del Sáhara Occidental y violador sistemático de los derechos humanos del pueblo saharaui.



La publicidad y propaganda engañosa revela también el nivel de implicación y de complicidad que tienen una serie de supuestos medios digitales tales como «El Siete» que, junto a otros medios habrían sido creados con el único fin de difundir consignas y propaganda al servicio de Marruecos, como son «marruecosaldia.cl»,«elmapocho.cl», «dhsinfronteras.org»,«soybuinense.cl», etc. Supuestos medios que dedican profusos y extensos en alabanza y promoción de una falsa imagen de la monarquía marroquí, de sus dirigentes y de sus supuestas conductas «progresistas».



(1) https://infomarruecos.ma/el-rey-mohammed-vi-de-marruecos-recibe-el-premio-jean-jaures-de-la-paz-2021-el-siete-cl/

