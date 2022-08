El Estado de Israel renueva ataques en la Franja de Gaza

11 de agosto de 2022 Amnon Cohen, CIT

En una provocación calculada el día inaugural de los bombardeos de Gaza, miles de ultraderechistas, incluido el kahanista Ittamar Ben Gvir, ascendieron al Haram al-Sharif (el sitio del Monte del Templo) escoltados por la policía israelí (el ministro de policía es un miembro del Partido Laborista, Omer Bar-Lev). El Haram Al-Sharif contiene la mezquita Al-Asqua, el tercer lugar más sagrado del Islam. Una sección de fanáticos judíos de ultraderecha aboga por la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa y la reconstrucción del templo judío en el lugar.

Joe Biden había condenado previamente los ataques de Putin contra objetivos civiles en Ucrania. Pero apoyó ataques similares de las Fuerzas de Defensa de Israel: “Estados Unidos apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse de los grupos terroristas que han cobrado la vida de civiles inocentes en Israel”.

En Gran Bretaña, la candidata a líder del partido Tory, Liz Truss, emitió una declaración: “El Reino Unido apoya a Israel y su derecho a defenderse. Condenamos a los grupos terroristas que disparan contra civiles y la violencia que ha causado bajas en ambos lados”.

La periodista israelí Amira Hass describió la Franja de Gaza como un “enorme campo de concentración”. La Franja es el hogar de dos millones de palestinos. Todo el movimiento de personas y bienes hacia este pequeño enclave de 25 millas de largo y 7 millas de ancho está controlado por los regímenes israelí y egipcio. Muy pocas personas pueden entrar o salir. Las restricciones israelíes a la importación de cemento significan que las ruinas de las 2.200 viviendas reducidas a escombros por las bombas israelíes en la guerra de mayo de 2022 aún no han sido reparadas. La población está efectivamente atrapada en una zona de guerra, con dos de cada tres adolescentes que sufren de PTSD. El noventa y cinco por ciento de los habitantes de Gaza carecen de acceso a agua limpia. El ochenta por ciento de la población depende de la ayuda humanitaria para su supervivencia. La mitad de la población no tiene suficientes alimentos, con el 60% de los niños que sufren de anemia, y muchos sufren de retraso en el crecimiento debido a la desnutrición.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, afirmó que los bombardeos fueron un “ataque preventivo” para evitar los planes de la Yihad Islámica de disparar cohetes contra Israel. Pero se enfrenta a elecciones el 1 de noviembre, la quinta elección israelí en cuatro años. Y los gobiernos israelíes suelen utilizar aventuras militares contra los palestinos para demostrar su dureza en el período previo a las elecciones.

Lapid se convirtió en primer ministro hace solo cinco semanas, cuando su coalición perdió la mayoría después de que la diputada palestina, Ghaida Rinawie Zoabi, renunciara a la coalición en protesta por el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, y por los brutales ataques en su funeral por la policía israelí.

El gobierno se estableció hace apenas un año: una coalición de pared a pared que incluye partidos de colonos de extrema derecha, el partido «Hay un futuro» de Yair Lapid, los restos del Partido Laborista de Israel, el Partido Meretz supuestamente liberal contra la ocupación. y la lista árabe unida islamista. El gobierno se mantuvo unido por la oposición al populista de derecha Netanyahu, como Trump, que fue primer ministro durante los 12 años anteriores.

La clase capitalista israelí se había irritado cada vez más por el método de Netanyahu de reforzar su apoyo avivando el conflicto con los palestinos, lo que se sumó a la inestabilidad de la región y amenazó con socavar sus ganancias. Pero carecían de un partido confiable que pudiera representar sus intereses. Este papel lo desempeñó en el pasado el Partido Laborista de Israel, que fue el partido permanente de gobierno hasta 1977, con más de 40 escaños en la Knesset. Pero las políticas neoliberales del Partido Laborista y su discriminación contra la clase obrera predominantemente judía de Mizrachi y su posterior defensa de los ataques neoliberales contra la clase obrera llevaron a su desaparición (el Partido Laborista ahora tiene solo siete escaños en la Knesset, y se sienta en el actual gobierno con uno de sus parlamentarios, Omer Bar-Lev, sirviendo como ministro de policía).

Los capitalistas israelíes han intentado repetidamente establecer nuevos vehículos políticos: varios partidos de ‘centro’, a menudo encabezados por generales de caballeros blancos lanzados en paracaídas a la política (como el Partido Azul Blanco de Benny Ganz), o por personalidades de los medios (como el partido ‘Yesh Atid’ de Yair Lapid). ).

Masivas protestas semanales

2020 y 2021 vieron manifestaciones semanales masivas contra Netanyahu por sus escándalos de corrupción. Estas protestas fueron respaldadas por sectores de la clase dominante. Grandes sectores de la juventud israelí que habían sido empobrecidos por los confinamientos por covid desafiaron las prohibiciones de manifestación y la represión policial para manifestarse. Este movimiento tenía una sola demanda «¡Lech!» (que significa «Ve»), que Netanyahu debería irse, y ser reemplazado por un «cualquiera menos Netanyahu».

Sin embargo, Netanyahu no fue la fuente de la crisis en la sociedad israelí, sino su producto. Netanyahu y sus seguidores no lograron obtener la mayoría en las elecciones de 2021. Netanyahu lanzó 11 días de bombardeos mortales en Gaza, matando a 280 palestinos, incluidos 60 niños, que desembocaron en una guerra civil intercomunitaria entre vecinos judíos y palestinos en algunas de las ciudades mixtas de Israel.

Netanyahu hizo esto para intensificar el conflicto nacional y evitar el establecimiento de un gobierno que incluyera a árabes y “izquierdistas”. Pero esto no impidió que el gobierno de la “Coalición del Cambio”, una coalición de partidos anti-Netanyahu, encabezada inicialmente por el líder de los colonos millonarios, Naftali Bennet. Sin embargo, sin nada que ofrecer a los trabajadores israelíes, el nuevo gobierno de coalición descubrió que no tenía otra forma de construir una base de apoyo que no fuera continuar con la complacencia de Netanyahu al nacionalismo israelí y a los colonos de derecha. Los miembros de la coalición, incluidos los restos del Partido Laborista israelí, el partido Meretz y la lista islamista de los Árabes Unidos de Monsur Abas, no emitieron ni siquiera críticas verbales de las atrocidades más recientes en Gaza. El líder del Partido Laborista, Merav Michaeli, emitió un tuit que le dio la vuelta a la realidad: “Los residentes de Israel merecen vivir en seguridad. Ningún estado soberano aceptaría un asedio a sus residentes por parte de una organización terrorista”.

El líder de Meretz, Nizan Horowitz, ha guardado silencio sobre la “operación”, aunque la candidata al liderazgo de Mertz, Zahava Galon, la ha condenado.

Las atrocidades militares israelíes en Gaza se han convertido en un elemento habitual de las campañas electorales israelíes, lo que permite que el primer ministro en ejercicio demuestre su dureza antipalestina y reúna a los votantes como un líder en tiempos de guerra. Queda por ver si esto será suficiente para evitar el regreso de Netanyahu en las elecciones del 1 de noviembre.

Pero está claro que estas elecciones no resolverán la inestabilidad crónica de la sociedad israelí, que se deriva de la incapacidad del capitalismo para proporcionar a los israelíes y palestinos paz, seguridad y una vida digna.

Todos los principales partidos israelíes aceptan la matanza de niños y civiles inocentes en Gaza como un pequeño precio a pagar por demostrar su capacidad para “hacer frente al terror”. Las potencias capitalistas a nivel internacional, y la ONU, una vez más, no han movido un dedo para detener la masacre. Y ni Hamás ni la Yihad Islámica -ambas organizaciones de derecha- tienen ninguna estrategia viable para defender a los palestinos.

Tanto en Israel como en los territorios palestinos, la situación pide a gritos partidos de trabajadores: en Israel, uno que una a los trabajadores israelíes y palestinos y luche por sus intereses comunes, y en los territorios, uno que puede unir a los trabajadores palestinos de Cisjordania. y Gaza, y ambos ofrezcan una alternativa a los horrores del capitalismo.

