El covid-19 los negocios y el poder

Los magnates nunca dejan de poner por encima de todo sus intereses. Ocurre con la pandemia.

Aunque podría haber grandes padecimientos de millones de familias el enfoque de la comunicación masiva no es el dolor por la pérdida de vidas. La solidaridad no es un principio del sistema.

“Según una proyección, entre 160 y 214 millones de personas en EE.UU. podrían infectarse en el transcurso de la epidemia. Eso podría durar meses o incluso más de un año (…) De 200 000 a 1,7 millones de estadounidenses podrían morir”, alerta el diario estadounidense The New York Times (NYT). Hispantv

La receta de Macron para contener el coronavirus: “Es desgarrador, pero no hagan visitas a nuestros adultos mayores”. El Mostrador

Emiten en Italia recomendaciones que contemplan dar prioridad «a quien tiene más probabilidades de supervivencia» al coronavirus. El documento confirma las recientes declaraciones de un médico italiano, quien reveló que tienen que elegir a quién tratar y a quién no «según la edad y las condiciones de salud». RT

La alarma va por el peligro al desarrollo de sus inversiones.

Pero las enfermedades y muertes causadas por el COVID-19 no preocupan a los estrategas del capital. Solo les preocupa el daño potencial a los mercados bursátiles, las ganancias y la economía capitalista. De hecho, he oído argumentar en las suites ejecutivas del capital financiero que si mueren muchas personas viejas e improductivas, ¡eso podría aumentar la productividad porque los jóvenes y los que son productivos sobrevivirán en mayor número! Michael Roberts, sinpermiso

El Banco Central Europeo advierte de una crisis similar a la del 2008 si no se toman más medidas contra el coronavirus. RT

El Gobierno alemán prometió este viernes (13.03.2020) un programa de créditos para empresas «sin límites» para evitar problemas de liquidez en su tejido empresarial debido a los efectos derivados de la pandemia del nuevo coronavirus. DW

El petróleo se desploma un 30 % por el fracaso del acuerdo de la OPEP y el temor al coronavirus. Se trata de la mayor caída en los mercados petroleros desde la primera Guerra del Golfo, en 1991. RT

Los resguardos frente al virus de la industria minera, uno de los sectores clave de la economía chilena. Principales mineras que operan en el país activaron diversos protocolos para evitar eventuales casos de contagiados entre sus trabajadores. Emol

Nunca han actuado así por los sufrimientos de los pobres, los niños, los indígenas, la naturaleza destruida del sur global. ¿Por qué ahora sí? La enfermedad desordena la normalidad del trabajo, el comercio, la circulación, las especulaciones… las ganancias.

Más de 820 millones de personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren su amenaza. Noticias ONU

El mundo se enfrenta a una ‘pandemia silenciosa’ más peligrosa que los virus. Cerca de dos tercios de las muertes prematuras son atribuibles a la contaminación del aire provocada principalmente por el uso de combustibles fósiles, según un estudio. RT

El covid-19 a través de sus políticos y medios dominantes sirve para hacer jugadas buscando ocultar deficiencias estructurales y solucionar debilidades.

El analista económico Jesse Colombo advirtió que se acerca un nuevo colapso. Ya estábamos avanzando hacia la recesión antes de que alguien hubiera oído hablar del coronavirus». Colombo opina que una serie de nuevas burbujas estallarán en los mercados de todo el mundo. «Por muy malo que fuera el 2008, lo que vendrá será peor, porque ahora hay mucha más deuda: casi 100 billones de dólares en deuda nueva», advirtió. En junio del año pasado él identificó burbujas en más de 20 mercados, incluidos el mercado inmobiliario europeo o el mercado de valores estadounidense, estas burbujas han impulsado gran parte de la recuperación global en los últimos 12 años. Una de las más grandes es una burbuja de crédito china impulsada en gran medida por el gasto en infraestructura. RT

Está en juego el futuro del mercado del petróleo y la industria del shale de EE.UU. convertido en el mayor productor mundial de petróleo. Trump, cuya apuesta por la reelección en noviembre se vuelve más difícil con la propagación del coronavirus y cada peldaño descendente en los indicadores económicos clave, prometió el lunes ayudar a las perforadoras de shale de Estados Unidos. El Mostrador

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, indicó este jueves que la rápida expansión del coronavirus chino podría tener un impacto positivo sobre la tasa de empleo en Norteamérica. Diario Las Américas

El llamado virus chino sirvió para intentar frenar el rápido avance chino hacia el liderazgo económico mundial. Wuhan despertó rabia, racismo, sospecha de China. Sus medios explicaron profusamente un posible origen de la pandemia que fue aceptado por muchos.

Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué animal es el vector del brote de coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan… las autoridades chinas creen que se originó en un mercado de Wuhan que vendía mariscos y carne de animales salvajes, incluyendo a murciélagos y víboras. BBC

Pero hay datos para un posible inicio distinto.

La Cancillería china dice que el Ejército de EE.UU. podría haber llevado el coronavirus a la ciudad china de Wuhan. “¿Cuándo comenzó el paciente cero en Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? Podría ser el Ejército de EE.UU. lo que llevó la epidemia a Wuhan. ¡Sé transparente! ¡Haz públicos tus datos! ¡Nos debe una explicación!”, ha escrito el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, en su cuenta en Twitter. Ha agregado que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Robert Redfield, admitió durante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que algunos estadounidenses que aparentemente murieron de influenza tuvieron un resultado positivo para el nuevo coronavirus en el diagnóstico póstumo. Estados Unidos reportó 34 millones de casos de influenza y 20 000 muertes. “¿Cuántos están relacionados con COVID-19?”, ha explicado. Ante este panorama, el vocero ha catalogado “absolutamente INCORRECTO e INAPROPIADO” llamar a este virus como el “coronavirus chino” cuando su origen es en realidad en EE.UU. Hispantv

Los Juegos Mundiales Militares de 2019 se celebraron en Wuhan entre los días 18 y 27 de octubre. Hispantv

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, no hizo comentarios el viernes sobre los comentarios de su colega Zhao Lijian. Declaró que la comunidad internacional tenía opiniones diferentes sobre el origen del Covid-19, informó Reuters. Geng también optó por no discutir si la teoría de Zhao coincidía con la posición oficial de Beijing. El portavoz chino no es el único funcionario de alto rango que plantea preguntas sobre cómo el virus provocó una epidemia mundial. El ex primer ministro de Malasia, Matthias Chang, ofreció especulaciones similares en enero, describiendo el brote como el comienzo de una guerra biológica emprendida por los Estados Unidos contra Beijing. RT

Un virólogo taiwanés aseveró que puede plantear la posibilidad de que este patógeno se habría originado en Estados Unidos. Conforme a sus palabras, la cepa del COVID-19 que ha infectado a un reducido grupo de taiwaneses solo se ha visto en Australia y EE.UU., y dado que Taiwán no ha sido infectado por australianos, solo puede haber ingresado desde Estados Unidos. La lógica subyacente aquí es, expone: “La ubicación geográfica que tiene la mayor diversidad de especies del virus debe ser necesariamente la fuente del origen del virus, ya que una especie de virus no puede derivar de la ‘nada’”. El experto sugiere que solo en Estados Unidos se ha detectado la presencia de las cinco especies conocidas de coronavirus mientras que, agrega, en Wuhan y gran parte de China solo hay una variante del coronavirus así como en Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Singapur, el Reino Unido, Bélgica y Alemania. Hispantv

Igor Nikulin, biólogo ruso y exmiembro de la Comisión de Armas Químicas y Biológicas de las Naciones Unidas, ha dicho que el coronavirus es el arma biológica de Washington para utilizarse contra sus enemigos, es decir China e Irán. Nikulin dijo que COVID-19 es el cuarto brote de virus en China durante los últimos 20 años y eso no es accidental sino un plan diseñado. Hispantv

Washington convoca al embajador chino por la sugerencia de un funcionario de Pekín de que el Ejército de EE.UU. estaría detrás del coronavirus. RT

Aún no hay certeza sobre el ‘paciente cero’ del brote que comenzó, según se sospecha, al ser transmitido de un animal salvaje, posiblemente un murciélago, a un humano. RT

La versión del portavoz Zhao Lijian y las declaraciones de Robert Redfield no se encuentran en los grandes medios occidentales.

Otra utilización político-comercial. Estados Unidos ordenó la suspensión de los viajes desde Europa por 30 días, pero los permitirá del Reino Unido donde también hay contagiados que podrían entrar al país. La Casa Blanca está interesada en una alianza USA-UK opuesta a la Unión Europea.

La UE «desaprueba» la decisión «unilateral» de Trump de cancelar todos los viajes de Europa a EE.UU. El bloque comunitario criticó la acción anunciada por el Mandatario debido a que la pandemia de coronavirus no se limita «a un continente». Emol

Los cálculos de posibles muertes son escasos pero con seguridad afectarán mayoritariamente a pobres.

Refugio subterráneo de lujo que atrae a millonarios asustados por el coronavirus. El miedo actúa de muchas maneras en una crisis sanitaria. Y a unos cuantos privilegiados muy pesimistas les ha llevado a invertir millones de dólares en un dúplex con piscina a setenta metros bajo tierra por si todo se acaba en la superficie. El País

POR UNA CIVILIZACIÓN SOSTENIBLE SOLIDARIA

Mientras no haya movimientos y partidos civilizatorios todos ellos, como las masas ciudadanas, son conservadores.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...