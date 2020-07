EL CHILE QUE CONSTRUIREMOS TRAS LA PANDEMIA

por Cynthia Burgos

Desde el mismo 11 de marzo de 2018, día que asume el gobierno por segunda vez Sebastián Piñera, hemos venido viendo como se desmorona este país. Pero no podemos iniciar un análisis de estos oscuros 2 años, sin tener en cuenta que Piñera fue elegido gracias al 51% de los votantes no fueron a sufragar, gran masa inconsciente que no recuerda cuanto nos tomó y costó llegar a esta democracia, que aunque imperfecta, nos permite al menos, participar de las elecciones de nuestros gobernantes; fueron 17 de años de represión, torturas, desaparecidos, asesinados, y resistencia; después de tanta sangre derramada de compañeros y compañeras para que volvamos a ser un país libre, hoy la gente prefiere no votar, de manera irresponsable señalan que “da lo mismo quien gobierne, que igual hay que trabajar”, y Piñera alcanza el poder con apenas el 26 % de los sufragantes.

