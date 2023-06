EEUU – Trabajadores obligados a pagar por quiebras bancarias

Independent Socialist Group (Grupo Socialista Independiente), Estados Unidos

Ha pasado un mes desde el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y el rescate patrocinado por el gobierno, y ahora la clase trabajadora siente sus efectos. Una ola de despidos y pérdida de empleos está devastando Silicon Valley. Meta, la empresa matriz de Facebook, despidió a 10 000 empleados en marzo, además de los 11 000 puestos de trabajo eliminados en noviembre de 2022. Es probable que se produzcan más despidos. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerburg, afirma que los despidos se están «reestructurando» por «eficiencia», pero Meta en realidad está haciendo que sus trabajadores paguen por los ingresos publicitarios perdidos debido a las políticas de la gerencia. Los trabajos tecnológicos se consideraban seguros debido a la habilidad de los trabajadores y la gran demanda de trabajadores tecnológicos antes del colapso de SVB. El colapso nos recuerda que bajo el capitalismo, ningún trabajo es seguro.

Los despidos de Meta son solo la punta del iceberg en la industria tecnológica; 609 empresas tecnológicas despidieron a 174.000 empleados este año hasta el 24 de abril. Los recortes de empleos están ocurriendo ahora en el transporte, la seguridad, la construcción y muchas industrias más. A medida que más y más despidos se extienden a otras industrias, otra recesión podría ser inminente. El banco de la Reserva Federal trató de contrarrestar la alta inflación elevando las tasas de interés, intentando “enfriar la economía” forzando la pérdida de empleos y recortes salariales, provocando de hecho una recesión. Se estima que 3,3 millones de personas perdieron su trabajo este año debido a que intentaron “arreglar” esta crisis. Aunque la Reserva Federal intentó evitar la recesión arrojando dinero a las corporaciones y los grandes bancos en forma de rescates, el daño ya está hecho.

El colapso del banco SVB no fue el único factor que empujó a la economía hacia una recesión. La inflación sigue siendo alta, como resultado de ganancias corporativas récord. Los precios de los bienes, servicios y otros costos generales de vida en una sociedad capitalista han ido en aumento mientras que los salarios ya inadecuados de la clase trabajadora se rezagan cada vez más. Como resultado, la mayoría de la gente de clase trabajadora no puede permitirse mucho más que lo esencial. Incluso los elementos básicos, como la vivienda, los alimentos y el gas, son cada vez más difíciles de pagar. Además, debido a que las personas tienen menos dinero para gastar, los trabajadores de la hostelería y el comercio minorista verán más pérdidas de empleos pronto. Esto continuará ya sea que el gobierno capitalista y los medios lo llamen o no una recesión oficial.

Los trabajadores ven que la Reserva Federal y la administración de Biden impulsan rápidamente el apoyo financiero para los bancos en quiebra, pero incluso la exigua cancelación de préstamos estudiantiles prometida por Biden aún no ha entrado en vigencia más de medio año después. Esto confirma que al gobierno federal no le importa la gente de clase trabajadora, pero que salvar a las instituciones capitalistas en quiebra como el banco SVB es la máxima prioridad para los partidos políticos corporativos. Muchos trabajadores ven que tanto el Partido Republicano como el Demócrata les están fallando. Los partidos corporativos solo protegerán los intereses corporativos, que se oponen a los intereses de los trabajadores.

Esta no es la primera vez que hemos visto una crisis económica como esta en la memoria reciente. Después de la crisis financiera de 2008, Occupy Wall Street fue un movimiento contra los grandes bancos y los rescates corporativos que comenzó como una protesta en Wall Street. La clase trabajadora y la juventud salieron a las calles para exigir el fin de las políticas dañinas que condujeron a la recesión en primer lugar.

Por ejemplo, los manifestantes de Occupy pidieron que se reinstaurara la Glass-Steagall, una política creada en respuesta a la Gran Depresión en un intento de impedir que los bancos comerciales participaran en inversiones de alto riesgo. Esencialmente, Glass-Steagall creó una separación entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Sin embargo, las disposiciones dos de la ley fueron derogadas en 1999 haciéndola menos efectiva.

Si bien las disposiciones que impiden que los bancos comerciales participen en inversiones de riesgo siguen vigentes, las derogaciones han llevado a megafusiones, otorgando a los bancos más poder para cabildear contra las restricciones y haciéndolos «demasiado grandes para quebrar», como escuchamos después de la recesión de 2008.

Es importante analizar por qué Occupy Wall Street no logró comprender cómo podemos luchar eficazmente contra la agitación y la explotación causadas por Wall Street y el sector financiero mundial. Occupy se destacó porque planteó la idea de alternativas al capitalismo, aumentando el interés por las ideas socialistas en los EE. UU. en la década siguiente. Pero el movimiento Occupy no tenía una idea sólida de cuál debería ser la alternativa económica al capitalismo. Esto significaba que sus demandas no rompían seriamente con el capitalismo. En cambio, se centró en la «reforma bancaria» y otros cambios menores en el sistema capitalista.

Comparando las secuelas de los rescates de 2008 con ahora, vemos que los capitalistas han cabildeado incluso contra las regulaciones mínimas para evitar este tipo de colapso bancario, y la desregulación continúa. La clase capitalista luchará contra cualquier reforma bajo el capitalismo hasta que pueda ser bloqueada, cambiada o derogada. Occupy estaba muy poco organizado y carecía del liderazgo y las estructuras necesarias para construir un movimiento sostenido que pudiera ganar reformas y luchar para evitar que se erosionaran.

La diferencia entre las quiebras bancarias recientes y las secuelas de la recesión de 2008 es la pandemia de COVID-19 y la respuesta del gobierno. Hay un aumento en la conciencia de que el gobierno tiene el dinero, montones de él, pero se necesita una crisis y protestas generalizadas para obtener incluso una mejora temporal en los beneficios sociales. Los beneficios de desempleo aumentaron por un momento durante lo peor de COVID debido a las presiones de las pérdidas masivas de empleos, las protestas masivas como el movimiento Black Lives Matter y las protestas en los lugares de trabajo por medidas de salud y seguridad para hacer frente a COVID. La clase capitalista quería que su toma de ganancias continuara incluso durante una pandemia, y temían más disturbios sociales.

Pero en la mayoría de las recesiones, y sin un fuerte movimiento de trabajadores, no vemos ningún aumento en los beneficios sociales ofrecidos, solo recortes. No vemos cheques de alivio de crisis ni ninguna mejora en los beneficios sociales necesarios que ayudarían a los trabajadores, incluidos los desempleados. Después de los impactos económicos y de salud pública iniciales de COVID, vimos una prisa por volver a la «normalidad». Esto incluía sin esas políticas limitadas que ayudaron a los trabajadores de primera línea y las personas desempleadas; concesiones destinadas a apuntalar el sistema capitalista minimizando el malestar social. Los trabajadores experimentaron claramente la priorización del gobierno de las ganancias por encima de las necesidades de las personas y los trabajadores esenciales.

Ahora, los esfuerzos de sindicalización están resurgiendo. Los miembros sindicales de base exigen mejores contratos, salarios y condiciones de trabajo de los burócratas sindicales que han ignorado y obstruido la toma de decisiones democráticas de los miembros. Este cambio a favor de los sindicatos es muy alentador. Podemos usar este aumento para reconstruir el poder del trabajo organizado.

Podemos usar el poder de los sindicatos para luchar contra los despidos. Además, debemos construir un movimiento de masas con la pasión de las protestas originales de Occupy y las protestas de Black Lives Matter que puedan romper con la política corporativa y luchar por soluciones socialistas a las crisis económicas. Si trabajamos juntos para construir un partido obrero de masas que no se comprometa con los problemas que afectan a los trabajadores, podemos luchar colectivamente contra la codicia capitalista y romper el ciclo de auge y caída económica donde los trabajadores siempre pierden.

