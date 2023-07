EEUU – Solidaridad con el Personal Sindicalizado de Massachusetts: Entrevista con un Trabajador del Hospital General Brigham

Grupo Socialista Independiente

7 de julio

por Peggy Wang (APA, MTA/NEA – a título personal)

A continuación se muestra una entrevista con un proveedor de atención médica y activista laboral en el Mass General Hospital en Boston, Massachusetts. Se está llevando a cabo una campaña sindical que organiza al «Personal de la casa», los Residentes (médicos en formación) y los Fellows (especialistas médicos en formación) en toda la corporación de salud Mass General Brigham (MGB). La campaña sindical ahora se dirige a una votación sobre si los trabajadores del personal de la Cámara quieren o no ser representados por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios—Comité para Internos y Residentes (SEIU-CIR). Este sindicato organiza y representa al personal interno de los hospitales de los Estados Unidos. No se proporciona el nombre del trabajador entrevistado debido a posibles represalias antisindicales por parte de la dirección.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TEMAS DETRÁS DE LA CAMPAÑA PARA LA SINDICATIZACIÓN DE LOS RESIDENTES Y BECARIOS DE MGB HOUSE STAFF UNITED?

Las condiciones de trabajo dañinas afectan la capacitación de los residentes y becarios para convertirse en médicos adjuntos. Los médicos en formación luchan con horarios insostenibles (empeorados por la falta de personal y el agotamiento), salarios insostenibles por encima de millones de miles en deuda estudiantil y tiempo, recursos y equipos inadecuados para capacitar y tratar a los pacientes. Estas preocupaciones los han llevado a organizarse no solo por ellos mismos, sus intereses como trabajadores y médicos en formación, sino también por los pacientes que tratan todos los días.

Un gran problema es la compensación y los beneficios adecuados. Esto incluye un impulso por salarios más altos que al menos serían apropiados para el costo de vida en Boston (incluidos los estipendios de vivienda y mudanza, mayores contribuciones de jubilación del empleador y cuidado infantil subsidiado). El sindicato pide mejoras en el trabajo, incluido el acceso a alimentos y equipos de ejercicio. La mayoría de los residentes trabajan más de 60 horas a la semana, lo que deja poco tiempo para las familias, la preparación de alimentos, el ejercicio y otras necesidades personales.

El esfuerzo sindical también exige recursos adecuados en el lugar de trabajo, como materiales y equipos completamente abastecidos necesarios para el tratamiento del paciente, para evitar demoras en la atención y minimizar los riesgos para el personal. Los trabajadores quieren cambios en las operaciones del hospital, como adaptaciones para el personal de la casa con discapacidades y enfermedades (incluido el personal de la casa embarazada y de crianza); tiempo y fondos garantizados para la capacitación, licencias y preparación necesarias para el empleo posterior a la residencia; y tiempo protegido para las necesidades de salud personal, con una compensación justa para los colegas que brindan cobertura de turno. Juntas, estas demandas ayudan a garantizar que los trabajadores de la salud estén en buenas condiciones y tengan los medios y la experiencia necesarios para brindar la mejor atención posible al paciente.

Un punto que ha dejado muy claro el sindicato del personal doméstico es su postura sobre la solidaridad con los compañeros de trabajo. Quieren un salario digno, beneficios adecuados y condiciones de trabajo humanas para todos los empleados de MGB. Dado que muchas ubicaciones de MGB no tienen ningún trabajador sindicalizado, MGB House Staff United, con su presencia en todo MGB, tiene el potencial de liderar la carga en la organización por los derechos sindicales, mejores condiciones de trabajo y una buena compensación para todo el personal.

¿CÓMO SE SIENTE EL ESFUERZO DE SINDICALIZACIÓN COMO TRABAJADOR DEL HOSPITAL CUYO EMPLEO NO ESTÁ INCLUIDO EN LA ACTUAL CAMPAÑA SINDICAL?

El personal de MGB, en general, enfrenta salarios bajos, horas extras no pagadas y mucho estrés. El cuidado de la salud es un trabajo exigente y difícil. Aunque este sindicato no nos represente directamente, representará a nuestros compañeros de trabajo, ayudándolos a obtener más derechos y motivando al resto de los empleados del hospital a sindicalizarse, lo que nos ayudará a todos.

En ese sentido, si bien este es un excelente comienzo, necesitamos que el hospital esté lleno de trabajadores sindicalizados. SEIU-CIR solo puede representar al personal de la casa, pero otros trabajadores también deben sindicalizarse. El objetivo debe ser que todos los trabajadores de MGB estén organizados, de pared a pared, bajo un sindicato. Si los trabajadores se sindican con múltiples sindicatos, debemos asegurarnos de que una situación como la que sucedió en la huelga de enfermeras de St. Vincent de 2021 nunca vuelva a ocurrir: Teamsters y UFCW continuaron trabajando en el hospital en huelga por la Asociación de Enfermeras de Massachusetts (MNA) durante casi un año. Todos los sindicatos deben actuar juntos en las negociaciones y acciones.

Creo que es súper importante que los trabajadores no estén solos en esta y cualquier otra lucha contra las corporaciones hospitalarias, que se lucran pagando lo menos posible a los trabajadores mientras los trabajan hasta la médula. El director ejecutivo (CEO) de MGB gana más de $ 4 millones por año, más que cualquier otro director ejecutivo de atención médica en Massachusetts. Mientras tanto, quienes trabajan con pacientes luchan contra la falta de personal, el agotamiento y la inflación que reduce los salarios.

Muchas de las demandas que los trabajadores de la salud están impulsando con este esfuerzo de sindicalización impactan directamente en la seguridad del paciente. Los niveles seguros de dotación de personal, las medidas para la salud del personal y las condiciones de trabajo humanas son cruciales para garantizar una atención de calidad. Los pacientes deben respaldar la campaña de sindicalización del personal de la casa de MGB para llamar la atención del público, y las organizaciones de defensa de los pacientes deben participar en la lucha para ejercer aún más presión sobre la administración de MGB. Tanto los trabajadores como los pacientes se benefician de los derechos sindicales.

¿QUÉ PAPEL CREE QUE PUEDEN JUGAR LOS SINDICATOS EN LA LUCHA CONTRA LA SALUD CON FINES DE LUCRO?

La atención médica con fines de lucro es perjudicial para los pacientes, los trabajadores y la sociedad en general. La mayor parte del gasto en atención médica no se destina a los salarios de los trabajadores, las instalaciones y el equipo, ni a los avances médicos. En cambio, el gasto se destina a altos salarios para la alta dirección y los accionistas que buscan ganancias. Los trabajadores de la salud han visto cómo la inflación y el costo de la educación aumentan mucho más rápido que sus salarios. Además de esto, la escasez de personal ejerce más presión sobre el personal existente, lo que provoca que más trabajadores se vayan. Es crucial abordar la escasez de personal, parte de la cual implica reducir el costo de la educación en salud para permitir que más personas se conviertan en trabajadores de la salud.

En este contexto, la atención médica universal es algo que mis compañeros de trabajo y yo apoyamos unánimemente. Al contrario de lo que algunos puedan pensar, los trabajadores de la salud enfrentan las mismas dificultades para obtener cobertura de seguro médico, acceder a proveedores de atención médica cubiertos y pagar copagos y otras tarifas cuando recibimos atención. Esto puede ponernos en deuda médica tan fácilmente como a otros trabajadores. Además, como la mayoría de los trabajadores en los EE. UU. con seguro médico, nuestra cobertura médica está vinculada a la corporación para la que trabajamos, lo que aumenta el temor a perder el trabajo.

La atención médica universal, gratuita en el punto de atención, financiada por el aumento de los impuestos a los ricos y las grandes corporaciones, sería un gran paso adelante. En última instancia, solo un sistema nacional de salud, completamente de propiedad pública y con control democrático de los trabajadores, puede garantizar una dotación de personal adecuada para las necesidades de los pacientes, buenos salarios y atención de alta calidad a los pacientes.

Así que creo que los sindicatos de trabajadores de la salud pueden tener un papel importante en la lucha por la atención médica universal y la eventual nacionalización de todas las instalaciones de atención médica. De hecho, creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que la nacionalización de todas las instalaciones de atención médica ayudaría mucho a mejorar la seguridad del paciente, la calidad de la atención y los derechos de los trabajadores si, por supuesto, todos estamos sindicalizados y tenemos control sobre cómo funciona el se ejecuta el sistema. Los dos partidos políticos corporativos, los republicanos y los demócratas, no tienen ningún interés en presionar por atención médica gratuita para todos. Defendieron continuamente las ganancias y las fusiones de las grandes corporaciones de atención médica y las compañías de seguros y manejaron de manera criminal la pandemia de COVID.

Esto lleva directamente a otro punto: francamente, a mí y a mis compañeros de trabajo no nos podría importar menos el apoyo de los políticos demócratas al esfuerzo de sindicalización del personal de la casa MGB: nos preocupamos por nuestros compañeros de trabajo, lo que están haciendo y lo que nosotros puede hacer sobre el terreno y en el lugar de trabajo para ayudarlos, no las palabras vacías de un político rico. Argumentaríamos que es una pérdida de tiempo y dinero presionar a los demócratas o republicanos como una forma de ganar campañas y campañas sindicales: tiempo y dinero que podrían destinarse a manifestaciones, campañas para obtener apoyo público y crear un fondo de huelga (si fuera necesario). para que surja una huelga).

Por ejemplo, la gobernadora demócrata Maura Healey recibió el respaldo de la MNA en su reciente elección, pero tiene un historial de lucha junto a las empresas corporativas de atención médica y la eliminación del acceso a las instalaciones de atención médica para los trabajadores. Como procuradora general del estado de Massachusetts, aprobó la fusión de Beth Israel Lahey en 2018. Se mantuvo al margen mientras Beth Israel Lahey desmantelaba a las parteras en su North Shore Birth Center. La corporación optó por cerrar la instalación, cortando así la atención reproductiva, para bloquear los aumentos salariales ganados en el primer contrato.

En última instancia, a medida que formamos nuestros sindicatos y presionamos por contratos con medidas que mejoren la seguridad de los pacientes y los derechos de los trabajadores, realmente tenemos que presionar a nuestros sindicatos para que rompan los lazos con los demócratas y los republicanos. Como vimos con la lucha por los contratos de los trabajadores ferroviarios, ninguno de los partidos políticos corporativos apoya realmente a los trabajadores. Necesitamos recuperar los fondos sindicales utilizados para apoyar estos partidos corporativos y poner el dinero que nos corresponde en la construcción de un partido de trabajadores anticorporativo dirigido por y para los trabajadores. Esa es la única forma de ganar la atención médica universal, nacionalizar la industria de la salud y, en última instancia, tener el control de los trabajadores del sistema de salud.



