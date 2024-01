EEUU – Sindicalizando a Portland, el café por diseño de Maine

Grupo Socialista Independiente, EEUU

16 de enero

Foto principal. Lauren G. (centro) junto con otros miembros de Union by Design y un organizador regional de LiUNA.

Ben McCanna / Fotógrafo, Portland Press Herald

Una entrevista con Lauren G., barista de Coffee by Design.

por ISG Maine Branch

¿Qué despertó el interés en sindicalizarse?

Nos enfrentábamos a una enorme rotación y a una falta de personal. Algunos fueron el resultado de una mala planificación porque una buena parte de los empleados se marchaban para ir a la universidad y, al mismo tiempo, los trabajadores con mucho tiempo decidieron que no tolerarían el maltrato y se marcharon. En un momento, otro compañero de trabajo y yo éramos los únicos que trabajábamos en el local de Congress Street. Tuvimos poco o ningún apoyo, pero nos presentamos y trabajamos horas extras porque amábamos a los clientes y queríamos servirles. Pero nuestro amor por los clientes no podía hacer mucho, así que decidimos sindicalizarnos o renunciar. Después de hablar con compañeros de trabajo en otros lugares, descubrimos que ellos también sentían la necesidad de un cambio y se entusiasmaron cuando hablamos de formar un sindicato.

¿Cuáles son algunos de los principales problemas que enfrentan los baristas?

Como mencioné, nos pagan mal por el trabajo que hacemos. Ese no es el único problema, pero es grande. Especialmente líderes de turno. Recibimos 50¢/hora más que los baristas, aunque tenemos mucha más responsabilidad. No tenemos una estructura de gestión clara y, muchas veces, las tareas de gestión recaen en los jefes de turno. Hay una falta generalizada de formación, incluidos protocolos de seguridad. Es necesario dedicar tiempo y reflexión a todas estas cosas, y están recayendo sobre aquellos que ya están mal pagados por sus tareas habituales. Algunos de nosotros vamos más allá: a pesar de todas las fallas y aspectos negativos del trabajo, nos apasiona mucho y queremos que funcione lo mejor posible. Pero ese no debería ser el caso. Es necesario implementar programas de capacitación. Lo que estamos viendo es que cuando los baristas y los jefes de turno toman la iniciativa y van más allá de nuestras obligaciones y todo funciona sin problemas, eso se vuelve algo esperado. Por otro lado, si hay un error o un problema, la culpa recae en nosotros, no en la falta de soporte.

¿Qué papel cree que pueden desempeñar sindicatos como Union By Design en la lucha contra la crisis del costo de vida en Portland?

Mis compañeros de trabajo y yo hemos estado interesados en beneficios como ajustes por costo de vida (COLA), además de negociar salarios más altos. Lo que los trabajadores ganan en un contrato puede inspirar y ayudar a establecer el estándar para los trabajadores de otros sindicatos o de lugares de trabajo que aún no se han sindicalizado. Entonces los trabajadores de Portland, y de todo Maine, podrán ver que no tenemos que arreglárnoslas. Podemos prosperar, tener ahorros y comprar casas en lugar de que alquilar sea la única opción.

¿Qué les diría a otros trabajadores de Portland que estén interesados en organizar sus lugares de trabajo?

Ven a hablar conmigo o con mis compañeros de trabajo sobre el proceso; no es tan aterrador ni tan desalentador como parece. Realmente ayuda encontrar una representación sindical fuerte como la que hicimos nosotros. Los jefes pueden intentar asustarlos o dividirlos, pero es entonces cuando deben mantenerse fuertes y solidarios unos con otros. Recuerden su poder como trabajadores cuando se mantienen unidos.

¿Cómo pueden los trabajadores apoyar a su sindicato?

Los trabajadores, específicamente los sindicalizados, ya han hecho mucho para apoyarnos. La AFL-CIO de Maine organizó una campaña de envío de cartas que presionó a nuestro jefe para que reconociera voluntariamente nuestro sindicato. Todavía recibimos trabajadores sindicalizados que vienen al taller para felicitarnos. Por eso digo: “Sigan con ese apoyo, en caso de que necesitemos ejercer nuestro derecho de huelga. Y organice su lugar de trabajo, si aún no está organizado, para que todos podamos solidarizarnos”.

¿Su trabajo con ISG le ayudó en la lucha por la sindicalización?

¡Sí! Ha ayudado mucho. He aprendido mucho de nuestras discusiones y de escuchar a varios miembros sindicales de la organización. También fue muy útil ser parte de nuestro trabajo de creación de comités de solidaridad para los Teamsters de UPS, mientras se preparaban para una posible huelga por su contrato. Habiendo estado presente en esas conversaciones y asistiendo a sus piquetes de práctica, tengo una idea más clara de la solidaridad comunitaria y laboral. Además de eso, leer textos como Teamster Rebellion de Farrell Dobbs me dio expectativas realistas sobre la organización y qué hacer si el liderazgo sindical va en contra de las necesidades de los miembros de base. Y no sólo eso, sino cómo convertir esto –la sindicalización estadounidense– en un impulso para el movimiento sindical local.

¡Has sido reconocido voluntariamente! ¿Qué sigue para Union By Design?

¡Negociamos! Los miembros se reunieron para discutir las prioridades de lo que necesitamos y queremos en nuestro primer convenio colectivo. Hemos seleccionado nuestro equipo negociador, que nos incluye a mí, a dos de mis compañeros de trabajo y a nuestro increíble representante sindical Jason J. Shedlock de nuestro sindicato matriz, el Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA). Si nosotros, como miembros del sindicato, continuamos organizándonos y obteniendo la solidaridad de la comunidad, estoy seguro de que podemos luchar y ganar lo que merecemos. Estoy entusiasmado de utilizar mis conocimientos como miembro del ISG para ser parte de este esfuerzo.

