EEUU – COVID-19 podría ser una sentencia de muerte para miles de prisioneros

Por Jai Chavis. Grupo Socialista Independiente (Independent Socialist Group)

Con el brote de COVID-19, todo el mundo se ha familiarizado con las pautas de distanciamiento social y cuarentena. Sin embargo, para los millones de personas que están en prisiones y centros de detención estrechos y sucios, la realidad es lo opuesto al distanciamiento social. El sistema de justicia penal de los EE.UU. tiene casi 2,3 millones de personas en prisión, alrededor del 20% del total de la población encarcelada del mundo. Además, el ICE está deteniendo a unos 33.000 inmigrantes. Muchos de estos prisioneros y detenidos tienen condiciones de salud preexistentes y muchos son ancianos.

Es esencialmente imposible practicar el distanciamiento social y la sanidad adecuada en la gran mayoría de las prisiones y centros de detención de inmigrantes debido a la insuficiente desinfección de las superficies, la falta de acceso al jabón y al frecuente lavado de manos, y a las condiciones de vida de hacinamiento. El desinfectante de manos está totalmente prohibido en la mayoría de las prisiones y los guardias se han mostrado reacios a implementar opciones de desinfección adecuadas.

Las instalaciones médicas para los presos y detenidos ya carecen de los recursos necesarios para proporcionar un tratamiento suficiente para los problemas de salud corrientes, lo que significa que sin duda serán incapaces de hacer frente a COVID-19. Estos hechos colocan a los prisioneros en un alto riesgo de morir debido a esta pandemia.

Los guardias incluso están prohibiendo a los oficiales correccionales (CO) el uso de máscaras y obligando a los CO que han recibido órdenes de auto-cuarentena a volver al trabajo inmediatamente en un peligroso intento de restarle importancia a la crisis y evitar el pánico entre los prisioneros.

Al momento de escribir este artículo, hay casi 27.000 casos confirmados de COVID-19 en las prisiones de EE.UU., según la ACLU. Por no mencionar que bastantes sistemas penitenciarios se niegan a hacer públicos los datos sobre cuántos prisioneros están siendo sometidos a pruebas. Además, ha habido un severo racionamiento de las pruebas en todo el país, oscureciendo aún más las cifras reales de infección. Pero en una prisión de Ohio, donde se han hecho muchas pruebas a los reclusos, se encontró que el 73% de los reclusos dieron positivo para COVID-19. Un análisis reciente del Proyecto Marshall encontró que la tasa de infección en la prisión es 150% más alta que en la población general.

Hay al menos 783 casos confirmados entre los detenidos en los centros de detención del ICE, en los que el confinamiento solitario de hasta 23 horas al día se utiliza para detener la propagación, una práctica que ha demostrado ser (literalmente) tortuosa.

Resolver las condiciones de las placas de Petri que proliferan en todo el sistema de prisiones y de detención de inmigrantes, y dar pasos significativos para liberar a grandes sectores de la población actual de prisiones y centros de detención es una cuestión de vida o muerte.

Sin embargo, los departamentos de justicia y el ICE continúan arrastrando los pies. El Fiscal General de los Estados Unidos William P. Barr ha ordenado recientemente «a los funcionarios de las prisiones federales que amplíen los programas de liberación temprana para los presos más enfermos» y los pongan en arresto domiciliario por el resto de sus sentencias.

La directiva de Barr para la liberación de los reclusos tiene un alcance demasiado limitado, ya que sólo afecta a los reclusos que se encuentran en prisiones federales -que sólo constituyen alrededor del 10% de la población carcelaria total de EE.UU., según Vox- pasa por alto a las personas con condiciones preexistentes, el hecho de que la sanidad debe ser revisada, y no aborda la necesidad de reducir drásticamente la población carcelaria con el fin de frenar la propagación y evitar muertes evitables. Hasta ahora, los reclusos liberados por la directiva de Barr son sólo unas 2.785 personas al momento de escribir este artículo.

Otro problema evidente con la directiva de Barr es el hecho de que los reclusos considerados aptos para la liberación temprana serán identificados por un algoritmo de computadora que ha demostrado – nada menos que por el Departamento de Justicia de EE.UU. – que está sesgado a favor de los presos blancos. Incluso si el algoritmo no produce resultados racistas, un algoritmo no debería determinar si alguien vive o muere.

La gran mayoría de los presos están en prisiones estatales y del condado, pero los administradores no han tomado medidas serias para liberar a estos presos. La acción más drástica hasta ahora ha sido el anuncio de California de que liberará a 3.500 reclusos no violentos en un período de 60 días. Esta es una cantidad insignificante comparada con las 122.000 personas retenidas en las prisiones estatales de California solamente. En total, la ACLU estima que unos 17.000 presos de todo el país han sido liberados durante la pandemia, o alrededor del 0,74% de la población carcelaria total de EE.UU., apenas una abolladura.

Los Estados Unidos están adoptando un enfoque federalista para la liberación de prisioneros, en el que corresponde a las autoridades estatales y locales determinar quién debe ser liberado, lo que hace que muchos estados se nieguen a tomar en serio la salud pública de los reclusos (y las comunidades circundantes). Mientras tanto, el ICE sólo ha liberado a menos de 700 inmigrantes detenidos hasta la fecha. A diferencia de los prisioneros, no hay ni siquiera indicios de un plan de liberación masiva de detenidos. Esto es especialmente preocupante ya que el argumento común utilizado para justificar la detención en primer lugar es que los inmigrantes intentarán huir de la «justicia» de los EE.UU. si no se les mantiene detenidos; pero este argumento tiene aún menos peso en una pandemia en la que la disponibilidad de transporte de larga distancia es extremadamente limitada. Esto se suma a que los inmigrantes son detenidos durante años, sin ser nunca condenados por un crimen o incluso enfrentando un juicio, mientras son forzados a realizar trabajo esclavo para el beneficio de las corporaciones.

En respuesta, múltiples huelgas de hambre han sido iniciadas por los detenidos en todo el país, y la campaña #Libéralos Todos ha ganado tracción en línea y está luchando por una mejor sanidad y la liberación de todos los inmigrantes detenidos, que el Grupo Socialista Independiente apoya plenamente.

Mientras la gente muere y necesita desesperadamente ser liberada, el Departamento de Justicia intenta utilizar la pandemia para infringir aún más los derechos democráticos básicos. Politico informó de que el DOJ solicitó poderes de emergencia que le permitieran mantener a las personas en prisión indefinidamente sin juicio durante cualquier emergencia nacional. Además, después de que Trump armó la pandemia para justificar la declaración de que ningún solicitante de asilo podía entrar en los Estados Unidos, el DOJ intentó confirmar discretamente el rechazo de las solicitudes de asilo como política judicial oficial.

Según Mass Live, el Departamento de Correcciones de Massachusetts (MA DOC) ha instituido una moratoria en la suspensión de los CO por mala conducta y no celebrará ninguna audiencia o procedimiento de responsabilidad durante la duración de la pandemia. Esto da a los oficiales de correccionales impunidad para comportarse a su antojo, lo que es muy preocupante dada la historia de los oficiales de correccionales en todo el país que abusan violentamente de los reclusos, incluso cuando las repercusiones son nominalmente posibles. El Ministerio de Justicia intentó tranquilizar al público afirmando que las ofensas de «naturaleza atroz» todavía serán revisadas caso por caso, pero esto debería evocar poca confianza dado el patrón de abuso de los reclusos que se encubre e ignora fuera de los tiempos de crisis.

Es evidente que las prioridades del sistema de justicia penal y del ICE están completamente distorsionadas y no se puede confiar en ellas para defender a los reclusos y detenidos. Ni siquiera se han cumplido las medidas de seguridad más básicas, como proporcionar a los reclusos jabón y desinfectante de manos gratis. Es una negligencia criminal poner a personas que ya son desproporcionadamente pobres y marginadas en un riesgo de salud aún mayor que el habitual en nuestro desigual sistema de salud.

Dejados a su suerte, los organismos gubernamentales federales y estatales continuarán arrastrando los pies para hacer lo necesario para salvar las vidas de los reclusos y detenidos, sentenciando a decenas de miles (si no más) de ellos a la muerte. El sistema penitenciario de los Estados Unidos encarcela «más de 5 millones de personas únicas cada año, liberando a muchas de esas mismas personas de vuelta a la comunidad en cuestión de días o semanas». Además, los empleados de las prisiones viven fuera de ellas, lo que significa que bajo el actual status quo hay numerosas oportunidades para que el virus entre y salga de las prisiones, lo que hace que la sanidad y la reducción de la densidad de la población sean una preocupación aún más apremiante para todos los americanos.

Un estudio reciente patrocinado por la ACLU, estima que si la actual inacción hacia la reducción de la población carcelaria persiste, el coronavirus podría matar hasta 200.000 personas en los EE.UU., tanto presos como no presos, lo que es el doble de las estimaciones oficiales de la Casa Blanca de menos de 100.000 muertes.

Es crítico que reduzcamos drásticamente la población carcelaria liberando inmediatamente a todos los prisioneros condenados por delitos menores y/o delitos no violentos a perpetuidad, así como reducir drásticamente los arrestos y condenas de todos los delitos menos los más graves. Debemos terminar con el desproporcionado acoso policial a las comunidades de color, los trabajadores pobres y los sin techo, no sólo durante esta crisis, sino permanentemente.

La ACLU informa que «cientos de miles de personas están sentadas en la cárcel simplemente por violaciones técnicas, su incapacidad de pagar multas y honorarios, o porque no pueden pagar la fianza». Estos son ejemplos particularmente atroces de la criminalización de la pobreza, y estas prácticas deben terminar permanentemente. Abolir la fianza en efectivo, los honorarios de la libertad condicional y todos los gastos similares necesarios para la libertad de una persona. Es doblemente cruel castigar a la clase obrera por su pobreza, ya que es la clase capitalista la responsable de crear la pobreza y la desigualdad extrema en primer lugar

Las prisiones y los centros de detención necesitan servicios de atención médica totalmente financiados durante todo el año que sean capaces de tratar a sus poblaciones en casa. Los reclusos y los oficiales correccionales necesitan acceso a máscaras y EPP adicionales para protegerse de la propagación del coronavirus.

Como se mencionó anteriormente, el confinamiento solitario ha sido propuesto por algunos como una solución a la crisis. Pero no es una alternativa viable, ya que no sólo se ha demostrado claramente que es una práctica inhumana, sino que tampoco aborda el problema central de la falta de condiciones de vida sanitarias. Colocar a las personas en habitaciones separadas para dos personas en vez de en condiciones de hacinamiento es una medida adecuada y necesaria para proteger a los reclusos que no pueden ser liberados, pero debe hacerse además de proporcionar acceso gratuito a jabón y desinfectante para las manos y desinfectar frecuentemente todas las instalaciones.

En la gran mayoría de los casos, el encarcelamiento no es socialmente útil y a menudo exacerba las condiciones de pobreza que llevaron a muchas personas a cometer delitos en primer lugar. Es necesario que superemos este modelo de justicia penal extremadamente punitivo y que, en su lugar, invirtamos recursos en formas reales de reducir la delincuencia, tales como: programas de educación y capacitación laboral con créditos mientras se está encarcelado, prevención de la discriminación en el trabajo, creación de empleos en sindicatos con salarios dignos accesibles a los ex presidiarios, viviendas asequibles de alta calidad disponibles al salir de la cárcel, despenalización del consumo de drogas, financiación completa de servicios gratuitos para la adicción y acceso a asesoramiento psicológico para los jóvenes en situación de riesgo.

Debemos poner fin a la dañina guerra contra las drogas y al exceso de policía en las comunidades de color y de personas sin hogar. Debemos poner fin a la brutalidad policial desenfrenada contra las personas de color dentro y fuera del sistema penitenciario, y facultar a las comunidades para controlar a la policía con poder de contratación y despido y la capacidad de revisar y crear políticas. Si el papel de la policía es realmente proteger y servir, entonces no debería haber ningún problema en someter a la aplicación de la ley a una verdadera responsabilidad ante la comunidad.

Debemos terminar con el uso del confinamiento solitario en los centros de detención de inmigrantes. Liberar a todos los inmigrantes detenidos por el ICE y cerrar los campos. Terminar con la práctica de la detención indefinida y beneficiarse de la detención y encarcelamiento de inmigrantes. Fundamentalmente, debemos abolir el ICE. Su único propósito es hacer cumplir la agenda racista del capitalismo de EE.UU., separando a las familias desproporcionadamente marginadas. La aplicación de las leyes anti-inmigración por parte de ICE es otro medio para dividir a la clase trabajadora mientras se suprime la capacidad de los trabajadores indocumentados de defenderse colectivamente para explotar aún más su trabajo.

El gobierno federal y estatal ha mostrado claramente su desprecio por las vidas de los prisioneros y detenidos. Debemos exigirles que actúen ahora para salvar decenas de miles de vidas, si no más, implementando las medidas que la gente encarcelada necesita para sobrevivir a esta crisis. Los trabajadores deben organizar mítines automovilísticos exigiendo que los gobernadores y la administración Trump defiendan todas nuestras vidas protegiendo a los que son obligados a estar tras las rejas por nuestro sistema de «justicia» antiobrero y racista.

El Grupo Socialista Independiente exige:

La liberación inmediata de todos los presos condenados por delitos menores y crímenes no violentos, junto con el fin de la vigilancia policial y los arrestos menores. Poner fin a la guerra racista de los capitalistas contra las drogas. En este tiempo más que nunca, necesitamos sacar a la gente de las sobrepobladas y peligrosas prisiones; no meter a más gente.

Terminar con la criminalización de la pobreza a través de la abolición de la fianza en efectivo, las tasas de cárcel y las multas. Nadie debería ser retenido en una cárcel abarrotada y antihigiénica, especialmente durante una pandemia, simplemente por el «delito» de ser pobre.

Los reclusos necesitan tener acceso a un saneamiento y una vivienda adecuados. Los reclusos deben tener una atención médica de alta calidad y fiable. Los reclusos y los oficiales correccionales deben tener acceso al equipo de protección personal adecuado. Los reclusos deben ser alojados en unidades que permitan un distanciamiento social adecuado, sin utilizar el confinamiento solitario, para evitar brotes de COVID-19.

Reinvertir en las comunidades devastadas por el sistema de justicia penal. Asegurar la capacitación laboral, la vivienda y la atención sanitaria a todos los presos una vez que sean puestos en libertad. Eliminar todas las barreras para la reincorporación y acabar con la discriminación laboral de los ex-convictos. Proporcionar y financiar plenamente los servicios de adicción y asesoramiento psicológico a las comunidades marginadas y de riesgo, en lugar de aumentar la financiación de los departamentos de policía que sólo conduce a una mayor criminalización.

Necesitamos una inversión masiva en programas de obras públicas para crear nuevos trabajos a partir de 20 dólares por hora para aliviar el desempleo, incluyendo ayudar a los presos recién liberados a encontrar trabajo, y para crear y mantener los servicios necesarios para las comunidades.

Abolir el ICE y poner fin a la violencia que inflige a las comunidades pobres e indocumentadas. Liberar a todos los detenidos en los centros de detención del ICE, y asegurar que tengan acceso a una vivienda y atención médica adecuadas. Sólo ganaremos un mundo mejor cuando mostremos solidaridad con todos los trabajadores internacionales, documentados e indocumentados.

Crédito de la imagen: James Timothy Peters / Pixabay

Me gusta esto: Me gusta Cargando...