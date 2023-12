Djoudi:»El apoyo de Argelia a los movimientos de liberación en África, es un principio indiscutible».



El presidente de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina, Noureddine Djoudi, afirmó el martes que el apoyo del difunto presidente Houari Boumediene a los movimientos de liberación en África, en particular a la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación, era «un deber»sagrado» y «un principio indiscutible» por el que hizo campaña en diversos foros internacionales, señalando que el actual Presidente de la República, Sr. Abdelmadjid Tebboune está en el mismo camino al santificar el derecho del pueblo saharaui y palestino a su libertad e independencia.



En su intervención durante el «Foro de la Memoria» dedicado al apoyo del Presidente Houari Boumediene a los movimientos de liberación en África y en particular al Frente Polisario, organizado por la Asociación Mechaâl Echahid y el diario El Moudjahid, con motivo del 45º aniversario de la muerte del presidente Boumediene. Nourredine Djoudi señaló que «el difunto presidente consideraba el apoyo de Argelia a los movimientos de liberación como un «deber sagrado» y una «cuestión de principios» indiscutible.



El decano de los diplomáticos argelinos afirmó que «el Presidente Houari Boumediene fue un ferviente defensor de los movimientos de liberación en el África, comprometido no sólo con la liberación de Argelia sino de toda África, es decir, de todos los pueblos que sufrían bajo el yugo del colonialismo y la discriminación racial.Después de subrayar el papel del presidente Boumediene en la construcción del Estado argelino, el primer embajador argelino en Sudáfrica compartió testimonios sobre las posiciones de Boumediene a favor de los movimientos de liberación, insistiendo extensamente en la solidaridad argelina con los movimientos de liberación en África.En este sentido, reveló que Argelia entrenó a combatientes de la resistencia africana antes de su independencia (desde el año1958).



En este contexto, destacó que “la Revolución argelina fue única en su género, ya que se basó en principios como la libertad, la justicia y los derechos de los pueblos”. Tras su independencia, Argelia se comprometió con la creación de la Organización de la Unidad Africana (OUA), (actualmente Unión Africana), a apoyar los movimientos de liberación en todo el mundo, siendo un principio imbuido de la Revolución del 1ero de noviembre de 1954, especialmente con el Presidente Boumediene se comprometió a defenderlos en todos los foros internacionales, en particular en las reuniones de la Unión Africana (UA).



Señaló además que el difunto rey marroquí Hassan II nunca había participado en las conferencias a las que asistió el Presidente Boumediene, ni en las reuniones de la Organización Africana, hasta la muerte de Boumediene, debido a su posición de compromiso frente a la cuestión del Sáhara Occidental, Boumediene lo calificó de «una cuestión de principios indiscutible», quién se preocupaba por defender el derecho del pueblo saharaui a la libertad y a la independencia.



El presidente Tebboune se compromete a defender el derecho del pueblo saharaui y palestino a la autodeterminación



Además, Noureddine Djoudi saludó la posición del Presidente de la República argelina, Abdelmadjid Tebboune que «está de acuerdo con el difunto Houari Boumedienne en el apoyo a las causas de liberación en el mundo».



En la ocasión, el encargado de negocios de la embajada saharaui en Argel, Mohamed Chikh, destacó las posiciones invariables de Argelia en favor de las causas justas, saludando las posiciones históricas del ex presidente Houari Boumediene en su apoyo a los movimientos de liberación.



«Figura imponente y ferviente defensor de los pueblos oprimidos de África, América Latina y Asia, la memoria de Houari Boumediene permanecerá anclada en la mente de los pueblos amantes de la libertad», sostuvo.



El diplomático saharaui recordó «la visión de futuro y de perspectiva» del presidente Boumediene, quién, afirmó que «sólo Marruecos y la entidad sionista no reconocen la existencia de fronteras entre los países».



“El régimen marroquí sionizado no se diferencia de la ocupación sionista, sobre todo porque su doctrina se basa en complots, chantajes y traiciones”, insistió.



Y señaló que el pueblo saharaui, ya sea en los campos de refugiados de Argelia, escapando de la opresión de la ocupación marroquí, o el pueblo saharaui que sufre una represión sistemática en las ciudades ocupadas, está decidido a conquistar su libertad y su independencia recordando las pérdidas infligidas por el ejército saharaui al ocupante marroquí desde el 13 de noviembre de 2020.



Por su parte, el activista de derechos humanos Mahrez Lamari indicó que Houari Boumediène era un líder que sirvió al país tanto dentro como fuera, añadiendo que había encarnado el lema “Argelia es un Estado fuerte en sus instituciones». «El apoyo de Argelia a los movimientos de liberación en todo el mundo surge de los principios de la revolución del 1ero de noviembre, basada en la justicia y el apoyo a los pueblos oprimidos, ya sea la cuestión saharaui o la causa palestina», indicó.



Esto es lo que “Argelia defiende hoy bajo el liderazgo del Presidente Abdelmadjid Tebboune en todos los foros internacionales y nacionales, tanto a través de su reciente participación en el 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas como a través de su discurso dirigido recientemente a la nación ante la Asamblea General de las dos cámaras del Parlamento Argelino.



Fuente: InfoSurGlobal

