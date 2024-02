Diputado francés Rodrigo Arenas solidariza con presos mapuche en huelga de hambre

LE MONDE DIPLOMATIQUE, Edición Chilena

6 de febrero de 2024

Quiero expresar mi profunda solidaridad con todos los comuneros mapuche detenidos en el Centro Penitenciario de Concepción y en particular con los comuneros que llevan ya más de 80 días de huelga de hambre. Estoy particularmente preocupado por el critico estado de salud en el cual se encuentran los comuneros huelguista.

Me preocupan sus condiciones de detención y la legalidad misma de esta detención. Me temo que el estado de derecho no este respetado. Una vez más, se desata una indigna represión en contra del pueblo mapuche, criminalizando su voluntad de defender sus tierras y su cultura. Una represión por parte del poder ecocido que pisotea los derechos humanos.

Rodrigo Arenas

Diputado de Paris

Asamblea National

República Francesa