Diputada Camila Musante renuncia a bancada del Partido Comunista y se aleja del gobierno de Boric

Enero 21, 2023

La diputada independiente pero elegida en cupo de Apruebo Dignidad, Camila Musante, explicó su decisión de abstenerse en la fallida acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en la misma jornada renunció a la bancada del Partido Comunista.

Al explicar su abstención la diputada explicó “La votación de la acusación constitucional no tiene que ver con proyectos que colaboren a mejorar la vida de la gente. Ha existido una distancia desde el Gobierno a su propio programa y no se están haciendo las cosas bien, no se están tomando con responsabilidad las decisiones políticas por parte de los ministerios a la hora de pensar en que van a afectar gravemente la vida de una comunidad”.

Tras indicar que las demandas de las personas no están siendo escuchadas “no vamos a estar ni con uno ni con otro bando”,

Agregó “Yo no fui parte de la gente que presentó la acusación, este proceso me es ajeno. Quise hacer el punto y la intención de la abstención era esa: decir que no vamos a estar ni con uno ni con otro bando, ni sacando provecho ni poniendo precio. Lo que nos preocupa es que las demandas de la gente no están siendo escuchadas ni están teniendo cabida en las discusiones legislativas de la Cámara de Diputadas y Diputados”.

