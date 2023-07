Después de 27 semanas de manifestaciones masivas, nuevo recrudecimiento de manifestaciones democráticas anti-Netanyahu

11 de julio de 2023 Amnon Cohen, CIT Israel / Palestina

Imagen: Un orador en la manifestación cuyo ojo resultó herido por el cañón de agua de la policía israelí dijo: «Si termino perdiendo el ojo, pero ganamos la batalla contra el gobierno, entonces el precio vale la pena».

Después de 27 semanas de manifestaciones masivas, las manifestaciones democráticas contra Netanyahu están experimentando un nuevo recrudecimiento, con manifestaciones diarias frente a las casas de los miembros del parlamento, así como miles de manifestantes en el aeropuerto Ben Gurion, y se habla de una nueva huelga general. La invasión de las ‘Fuerzas de Defensa de Israel’ (FDI) del campo de refugiados de Jenin, que mató a 12 palestinos en un intento transparente de restar valor y atajar las protestas, no detuvo este proceso.

El jefe de policía de Tel Aviv, Ami Eshed, quien ha liderado un enfoque relativamente moderado para vigilar las protestas, renunció el 5 de julio. De hecho, fue expulsado por el ministro de Seguridad de ultraderecha, Ittamar Ben Gvir, que exigía una vigilancia policial más brutal. Eshed dijo en una conferencia de prensa televisiva: “Pago un precio insoportable por mi decisión de evitar una guerra civil”.

Pero se están desarrollando elementos de guerra civil. La renuncia de Eshed se encontró con miles de manifestantes que bloquearon la autopista principal de Ayalon y se enfrentaron con la policía que usó cañones de agua, hiriendo a una docena de manifestantes, incluido Udi Ori, un piloto de la fuerza aérea que requirió cirugía ocular. Un automovilista de extrema derecha condujo su automóvil a gran velocidad hacia la multitud hiriendo a dos manifestantes más.

Udi Ori fue el orador de apertura en la manifestación masiva del sábado en Tel Aviv tres días después. Marcando la pauta, dijo que si termina perdiendo el ojo, será un pequeño precio a pagar por defender la democracia. Asistieron alrededor de 180.000 manifestantes. Representantes de los médicos y estudiantes anunciaron que se declararán en huelga el martes si el gobierno pasa la siguiente etapa de sus reformas legales. Un CEO de tecnología también anunció que las empresas de tecnología cerrarán ese día y alentarán a su personal a unirse a las demostraciones. Está prevista una gran manifestación en el aeropuerto esa tarde. Un conglomerado minorista ha anunciado que cerrará sus centros comerciales el martes. Y Yair Lapid ha llamado a la Histadruth a convocar una huelga general el martes.

Los líderes del movimiento de protesta han anunciado que planean intensificar las protestas y pasarlas al siguiente nivel, descritas por la líder de las protestas Skimah Bressler como “protestas descorteses”.

Miles de veteranos del ejército realizaron una protesta de toda la noche frente a la casa del ministro de Defensa, Yoav Gallant, pidiéndole que hablara en contra de los ataques de Netanyahu a los derechos democráticos (como lo hizo en marzo). Las unidades de reserva de élite del ejército y la marina han anunciado nuevamente que se negarán a servir si se restringen los poderes del tribunal supremo.

Pero hay una falta de discusión sobre cuáles son las demandas del movimiento. En la manifestación del sábado anterior, miembros del grupo de veteranos militares “Hermanos en Armas” atacaron físicamente a miembros del bloque anti-ocupación que desplegaban un cartel que decía: “Es obligatorio resistir el terror de los colonos”.

Los líderes de las protestas han argumentado que mencionar la ocupación es una detracción divisiva y que las protestas deben centrarse en sus objetivos principales. Pero no hay claridad sobre cuáles son los principales objetivos del movimiento, cuáles son sus demandas y qué quiere decir, concretamente, con el lema “Democratia”.

«Democracia»

Los líderes de la protesta crearon una organización para movilizar al núcleo de activistas y administradores llamada “Fuerza Kaplan”, y miles respondieron al llamado para unirse, se pusieron sus camisetas, se sumaron a sus acciones y se unieron a sus grupos de WhatsApp. Pero solo los administradores pueden publicar mensajes en estos grupos, sin explicación de quiénes son estos administradores y cómo fueron designados. No hay foros donde los miembros puedan discutir las tácticas, la estrategia y las demandas del movimiento de protesta, o elegir su liderazgo. Al igual que el movimiento democrático, en su conjunto, carece de cualquier tipo de estructura democrática básica. El movimiento está dirigido y financiado por grandes capitalistas, directores ejecutivos de banca y tecnología, ex políticos, generales y jefes de los servicios secretos. Estos representantes del establishment capitalista (muchos con dudosas credenciales democráticas) se esconden detrás de “líderes” inocuos, sin antecedentes políticos, que han aparecido para encabezar las manifestaciones.

El eslogan “Democracia” está diseñado para ser lo suficientemente abstracto para atraer a las masas más amplias, sin amenazar las ganancias de los capitalistas. Pero el establecimiento capitalista está movilizando a las masas porque no tienen el poder para controlar a Netanyahu y sus socios de coalición ultranacionalistas. Así que Yair Lapid, el líder de la oposición capitalista, que no tenía tiempo para los problemas de los trabajadores cuando era primer ministro el año pasado, está llamando a la Histadruth a convocar una huelga general el martes. Pero su partido, Yes Atid, no ofrece nada a los trabajadores que están siendo aplastados por la crisis del costo de vida y el aumento de los pagos de las hipotecas.

La dirección de Histradruth está, en efecto, siendo presionada por los capitalistas para lanzar una huelga general. La Histadruth debería decir: sí, vamos a la huelga, pero nuestra huelga será el factor decisivo en este movimiento, por lo que a partir de ahora lideraremos el movimiento y organizaremos el debate democrático y la toma de decisiones dentro de él, para garantizar que luche por la de nuestros miembros y otros trabajadores, en lugar de los intereses de sectores de la clase capitalista y el poder judicial.

