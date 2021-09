Demandan participación ciudadana transparente y efectiva en la Declaración de Emergencia Climática de Magallanes

Radio del Mar

Punta Arenas, 09 de septiembre de 2021. (tualdea.cl)– Hasta la Oficina de Partes de la Gobernación de Magallanes llegaron representantes de organizaciones socio-ambientales de la región, para presentar una carta al gobernador Jorge Flies Añon donde proponen un proceso de Declaración de Emergencia Climática efectivo, inclusivo, transparente y diverso. En la misiva, las organizaciones alertan sobre la creación de una comisión que fue designada a puertas cerradas y sin criterios públicos que transparenten la selección de sus miembros, al tiempo que alertaron sobre la exclusión de los movimientos socio-ambientales de base del proceso.

En la carta, las organizaciones reconocen el gesto de declarar Emergencia Climática en Magallanes y lo consideran como una noticia alentadora. Sin embargo, advierten: “La declaración no cumple con una serie de requerimientos mínimos para una Declaración de Emergencia Climática (DEC) (de acuerdo al Climate Emergency Declaration and Mobilisation in Action). Por ejemplo, en su decreto no reconoce a quienes ya han establecido DEC, ni las peticiones de comunidades y organizaciones locales al respecto, como tampoco se hace cargo de recoger problemas locales, identificando acciones relacionadas con preocupaciones climáticas específicas”.

El documento afirma:“La falta de reconocimiento a las organizaciones socio-ambientales (…) es una nueva forma de invisibilizar a un grupo de la población que lleva años trabajando desde los territorios. Decimos nueva, porque no es la primera vez que se omite, lo que ha permitido, entre otras cosas, que se cometan actos de discriminación, criminalización, hostigamiento y amenazas contra este grupo, lo que redunda en un problema de acceso a la participación y la justicia ambiental”. En el texto, las organizaciones citan el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, donde se reconoce “la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible”.

La carta compara la creación de esta Comisión con otras instancias como los COSOC que tienen bases abiertas y públicas para su constitución a partir de postulaciones, a diferencia de esta, que “se conformó a puertas cerradas, sin informar, ni transparentar los criterios de selección a la ciudadanía”.

Finalmente, las organizaciones cierran con un llamado que espera que cambie el rumbo de esta Comisión, proponiendo “un proceso de Declaración de Emergencia Climática efectivo, inclusivo, transparente y diverso en que la comisión recientemente nombrada no suplante la verdadera participación ciudadana. Por último, hacemos un llamado a la coherencia y al sentido común, entendiendo que el problema al que nos vemos enfrentados nos involucra a todos y todas. Como organizaciones ambientales tenemos mucho que decir y aportar sobre qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer y qué necesitamos priorizar para abordar la emergencia climática, nadie puede decirlo por nosotras y no tenemos tiempo para equivocarnos”.

Revisa aquí la carta presentada al gobernador Jorge Flies Añon CARTA comisión de emergencia

Me gusta esto: Me gusta Cargando...