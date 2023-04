Demandamos la absolución de los compañeros Cesar Arakaki y Daniel Ruiz. No a la criminalización de la protesta social

Demandamos la absolución de los compañeros Cesar Arakaki y Daniel Ruiz. No...

Desde Chile, exigimos la absolución de los compañeros Cesar Arakaki y Daniel Ruiz que están siendo perseguidos políticamente en Argentina.

Es inaceptable que sean enviados a la cárcel por el solo hecho de participar en manifestaciones sociales, no podemos aceptar que se coarte el derecho a protestar por nuestros legitimos derechos como trabajadores, estudiantes o de cualquier frente social.

Los trabajadores y sectores populares tenemos derecho a defendernos de la brutalidad policial, no puede ser un delito el derecho a la protesta social. Absolutamente nadie debería estar en la cárcel por ejercer el derecho a protestar por sus derechos más básicos.

Exigimos la inmediata absolución de los compañeros Arakaki y Ruiz.

Basta de seguir criminalizando las protestas. Libertad para Cesar Arakaki y Daniel Ruiz.

Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT en Chile.

_____________________________________________________

AUDIENCIA PÚBLICA

Gran audiencia pública por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruíz y contra la criminalización de la protesta social

Partido Obrero, Argentina 31/03/2023

En el día de hoy se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación la Audiencia Pública por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruíz y contra la criminalización de la protesta social convocada por la diputada nacional Romina Del Plá del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad.

Contó con una gran concurrencia donde se destacaron la presencia de diputados como Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y los trabajadores-unidad, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormaechea, Juan Marino de otros bloques, el diputado de la Ciudad Gabriel Solano y el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni. Otros diputados enviaron su adhesión: Natalia Zaracho, Carlos Ponce, Vanesa Siley y Carlos Cisneros. También se hicieron presentes destacadas personalidades del ámbito de los Derechos Humanos como Pablo Lachener, del CELS, María del Carmen Verdú de CORREPI y Pablo Bres, de Serpaj. También participaron dirigentes sindicales entre los que se destacaron Hugo Godoy de ATE Nacional, Eduardo Mansilla del SUTNA, Ileana Celotto de AGD-UBA, Francisca Staiti Sec. Gral. Conaduh, Jorge Adaro de Ademys y Agustín Lecchi de SIPREBA, entre otros. Sumó su presencia Eric Toussaint, del comité por la abolición de la deuda.

Romina Del Plá diputada nacional y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda – Partido Obrero señaló que: “Es una aberración que César y Daniel, que participaron de la enorme manifestación en diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri estén condenados a prisión efectiva de 3 años y 4 meses, y de 3 años respectivamente. Se trata de una clara persecución y una muestra más de la criminalización de la protesta que crece todos los días en cada rincón del país como lo muestran los compañeros procesados que participaron de esta importante audiencia. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de trabajadores estamos haciendo esta audiencia y haremos hasta lo imposible para que el día 13 de abril la sala de la Cámara de Apelaciones anule las condenas arbitrarias contra los compañeros.”

Asimismo, Romina Del Plá señaló que: “La persecución a quienes se movilizan por reclamos populares busca regimentar a los sectores que salen a luchar por sus demandas, como pasó recientemente con Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron liberados por la enorme lucha popular en todo el país. Y como sucede con los cientos de compañeros que aún están imputados y acusados por defender causas populares y por los que seguimos peleando sus desprocesamientos. En un país con 18 millones de pobres y en medio de un nuevo saqueo a las y los jubilados anunciados hace días por Massa y Alberto Fernández, muestra que la lucha por los que quieren mandar presos hoy a César Arakaki y Daniel Ruiz sigue vigente. No podemos permitir que haya presos por luchar”.

Por su parte, el actor y condenado César Arakaki afirmó que: “Está claro que nuestra causa es política, que la sentencia es muy injusta y que lo que intentan con estas condenas es amedrentar a la clase trabajadora, advertirle al pueblo trabajador, a los trabajadores que están en una lucha, en una huelga, no te manifiestes. Estamos criminalizados por participar de la rebelión contra la reforma jubilatoria de Mauricio Macri. Esa es la idea de todos los gobiernos, que los trabajadores no luchemos por lo que nos corresponde, por eso nos condenan. Hay muchos compañeros que están procesados por manifestarse, pero no lo van a lograr: este país es un país donde la gente se moviliza y lucha”.

