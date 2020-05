Declaración pública de la Corporación mutual Bautista Van Schouwen Vasey por el Día Internacional de las y los trabajadores

Resumen.cl

Cuando consideramos que lo más terrible, es encontrarnos en medio de una Emergencia Sanitaria mundial, donde se ha mostrado y dicho hasta el cansancio que es el momento de reflexionar, de sacar lo mejor de nosotros/as, de estar preocupados por la salud mía y por los demás, que juntos saldremos adelante con el empuje de todos y todas.

Pero este discurso que tiene mucho de sentido de sobrevivencia como especie, queda desechado cuando vemos la indolencia con que actúa el mundo empresarial, que gobierna Chile. Para ellos esta crisis sanitaria es una oportunidad de despidos sin indemnización e incluso mostrar como una salida para las y los el trabajadorxs, el vivir con su seguro de Cesantía.

Pero no solo en mundo privado se ven los abusos, en el sector público también se golpea a los trabajadores, desvinculando a trabajadores tercerizados y honorarios, la austeridad publica de este gobierno implica la jibarización del Estado, el no reemplazo de los cupos de trabajo de aquellos que jubilan, no contratación de nuevos trabajadores, amenazas con descuentos salarial y despidos.

En que quedo el discurso de cuidarnos, de protegernos, si despojamos a los y las trabajadoras de un Derecho fundamental como es el Trabajo, a un sueldo digno, que cubra las necesidades básicas para vivir y no solo sobrevivir como ocurre hoy en día con el salario mínimo.

Con la crisis social y política de octubre 2019. El llamado Estallido social, gobierno y empresarios unen su esfuerzos para defender sus privilegios y ahora con la Pandemia del COVID19, se observa como el gobierno a través de subsidios entregados a la banca, recurre para proteger al mundo empresarial, mientras que los y las trabajadoras una vez más deben enfrentar la cruda realidad de no sentirse protegidos por este estado y buscar formar de sobrevivir, con ingenio, con creatividad, que lo ha llevado a ser considerados por la policía algunos trabajadores/as como peligrosos vendedores ambulantes.

Si de algo podemos estar seguros es que discurso del consumo, pilar fundamental de la sociedad capitalista, es que muchos/as han descubierto, que se puede vivir sin ir al Mall, a consumir lo innecesario. Estas transformaciones de la vida que se inicia el 17 de octubre 2019 con la evasión del pasaje iniciada por los y las jóvenes demostraron que Chile nunca sera lo mismo y esta nueva forma, es un camino que nos permitirá avanzar para un cambio donde los y las trabajadoras no sean quienes tengan que pagar las nefastas decisiones de gobiernos empresariales.

