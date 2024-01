De verde a salmón: La camaleónica y secreta relación de los ministros de Economía y Medio Ambiente con el empresariado pesquero y salmonero

Ecoceanos 3 de enero de 2024

En relación al intento de invisibilizar la reunión efectuada entre los ministros de Economía y de Medio Ambiente con aproximadamente diez grandes empresarios salmoneros, el Centro Ecoceanos señaló que “dadas las opacas negociaciones existentes fuera del control público entre funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios, el fantasma de la corrupta la «Ley Longueira» volverá a recorrer los pasillos del Parlamento chileno, amenazando la credibilidad política y ambiental del actual gobierno, así como la probidad de la próxima negociación parlamentaria del texto que reemplazará a la viciada y anulada Ley 20.657 de Pesca y Acuicultura”.

Santiago de Chile, 03 de enero de 2024 (Ecoceanos News). Una sui generis reunión efectuada en el departamento del lobbista y procesado exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, amenaza con complicar la credibilidad político-ambiental del gobierno de Gabriel Boric. Al encuentro asistieron los ministros de Economía, Nicolás Grau, y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a diez empresarios de la mega industria salmonera, la que no fue registrada en Infolobby, tal como lo obliga la Ley de Transparencia.

Según la investigación periodística de Ciper Chile, al ser consultado el ministro Nicolás Grau sobre por qué no se registró esta reunión en la plataforma de la Ley del Lobby, señaló que: “En general no registro todas mis comidas, salvo que allí se trate un tema de interés de un particular. Pero eso, en general, lo trato en reuniones en horario laboral”.

Tampoco Grau y la ministra Maisa Rojas quisieron transparentar los nombres de los otros asistentes a la reservada cena. Esto, a pesar de haberse filtrado que uno de los asistentes fue el empresario Rodrigo Sarquis, lobbista y dueño de la megaempresa pesquera y salmonera Blumar, quien a su vez es primo del anfitrión Pablo Zalaquett.

Importante es señalar que Sarquis fue uno de los operadores claves de la industria pesquera en el espureo proceso de negociación parlamentaria de la hoy anulada Ley 20.657 del 2013, denominada popularmente “Ley Longueira”, la que privatizó de forma gratuita y a perpetuidad las pesquerías chilenas, beneficiando a siete grupos empresariales familiares.

Consultada por Ciper Chile sobre los participantes a la cita, la ministra Maisa Rojas evitó responder. Posteriormente en una breve nota, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que “La ministra Rojas recibió una invitación a una cena con actores ligados a la salmonicultura. En ningún momento se trataron asuntos o decisiones particulares que fuesen de interés de alguna empresa, sino que fue un paneo de temas generales del sector. Esto se dio luego de tensiones producto de la promulgación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”.

La nueva delikatessen de la cocina parlamentaria del salmón: Ministros marinados a la plancha

Uno de los invitados empresariales señaló off the récord a Ciper Chile que uno de los principales temas de la reunión fueron los permisos de concesiones que debe otorgar el Estado chileno, los que a su juicio, retrasan las inversiones salmoneras: “Se habló de muchas cosas, del crecimiento. La idea era hablar de la ‘tramitología’, de la agenda procrecimiento, y de cómo podemos ayudar al gobierno (sic). Es bueno poder conversar”, indicó el informante.

Nuevamente, el ministro Grau sinceró otro de los temas tratados en la cena, indicando que: “Estuve en una reunión en la casa de Zalaquett en la que hablamos de salmonicultura, la visión de largo plazo que tenía cada uno de la industria. En el caso de la salmonicultura, recién se están organizando los diálogos que van a redundar en un proyecto de ley”.

El 19 de diciembre del 2023, tres semanas después de la cuestionada cena, los ministros Rojas y Grau hicieron público con gran difusión de los medios empresariales un compromiso entre el gobierno y AquaChile -la megaempresa salmonera del holding Agrosúper de propiedad de la familia Ariztía-, y la transnacional canadiense Cooke Aquaculture, para relocalizar nueve concesiones de salmón industrial que operan irregularmente al interior de parques nacionales. Como es habitual, la opinión pública, organizaciones ambientalistas y las comunidades costeras desconocen las características, condiciones y los sitios de reubicación de estas infraestructuras industriales.

Posteriormente, el 21 de diciembre del 2023, el gobierno de Gabriel Boric anunció la presentación de la denominada “nueva Ley de Pesca”, la cual, acomodándose a los intereses de las patronales salmoneras, será negociada en forma separada de una ley exclusiva para el sector salmonero/acuicultor, de la cual también se desconoce su alcance y contenidos.

Centro Ecoceanos: El fantasma de la corrupción amenaza la credibilidad del gobierno de Boric y la discusión de las nuevas leyes de pesca y de acuicultura

El médico veterinario y director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, señaló que “dadas las opacas negociaciones que existen fuera del control público entre funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios, el fantasma de la corrupta la «Ley Longueira» volverá a recorrer los pasillos del Parlamento chileno, amenazando la credibilidad política y ambiental del actual gobierno, así como la probidad de la próxima negociación parlamentaria del texto que reemplazará a la viciada y anulada Ley 20.657 de Pesca y Acuicultura”.

Para Cárdenas, esta situación “viola el espíritu y la letra de la laxa Ley de Lobby, a la vez que constituye una clara señal para las organizaciones ciudadanas sobre qué intereses protege el actual gobierno”. Si el ministro Nicolás Grau señala que “sólo se habló de cosas generales”, ¿a qué fueron los ministros del gobierno ecologista en la noche al departamento del lobbista Zalaquett, quien trabaja para la megaindustria salmonera?

Por ello, indicó que “el presidente Boric debe informar a la opinión pública, organizaciones socioambientales y a las comunidades costeras sobre los temas tratados y los acuerdos establecidos con el empresariado nacional y transnacional salmonero”.

Citación de los ministros de Economía y de Medio Ambiente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados

Frente al incumplimiento de la Ley de Transparencia, el diputado del Partido Socialista Daniel Melo anunció que, hoy 03 de enero, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados citó a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y al titular de Economía, Nicolás Grau. Por su parte, diversos parlamentarios enviaron a la contralora subrogante Dorothy Pérez un oficio solicitando evaluar el inicio de un procedimiento sancionatorios en contra de los dos ministros por posibles incumplimientos a la Ley 20.730, y las temáticas contempladas en el artículo N°5 de la mencionada norma.

