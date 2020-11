De la teta fiscal al Chile real

¿Habrán pensado algunos eméritos parlamentarios a qué deberán dedicarse una vez concluidos sus respectivos períodos de hombres públicos? ¿Cómo se ganarán los porotos que deberán llevar a la mesa familiar? Seguramente varios regresarán a lo que siempre han hecho más o menos bien, más o menos exitosamente (o muy exitosamente), como es ganar plata a raudales y llenar la bolsa cada día con dólares y euros fresquitos sin tener que sudar ni soportar callosidades en sus manos.

No obstante, será para ellos el regreso al mundo real, al Chile de verdad. Dolorosa perspectiva especialmente para quienes llevaban décadas usufructuando de la teta fiscal apoltronados en una de las dos cámaras del legislativo, atendidos y servidos a nivel gerencial a través del dinero público, con todo pagado, incluyendo el combustible para sus automóviles (lo que no es poca cosa si recordamos que en nuestro país neoliberal la bencina supera con creces el valor de un dólar por litro).

El ocio y el aburrimiento (producto del encierro debido a la pandemia) me ha llevado a imaginar grotescas situaciones laborales “post Parlamento’ de algunos conocidos dinosaurios de la política criolla. Tal vez en más de algún caso esas creaciones mentales del suscrito podrían cobrar cuerpo, aunque lo dudo, pero, todo es posible en la dimensión desconocida a la cual pertenece la actividad política, lo que es un asunto difícil de negar. ¿Quiere usted, estimado lector, que entregue ejemplos de tales ‘ensoñaciones’? Bueno, se les daré algunos, no muchos, pero suficientes para entender la idea central de esta nota …y después dígame usted si son posibles, o imposibles, de convertirse en realidad. Aquí vamos.

Juan Pablo Letelier: deberá regresar a su verdadera patria, Estados Unidos de Norteamérica, y lo hará sin haber logrado pronunciar adecuadamente el castellano. Allá en USA difícilmente podrá hacer uso de su profesión, la que en Chile tampoco nunca utilizó ya que le fue innecesario hacerlo, pues aprovechando eso del apellido y de la ingenuidad típica de nuestros compatriotas se transformó en político profesional. Personas cercanas a Letelier me soplan que don Juan Pablo quiere instalar una peluquería –o salón de belleza masculino- en California, ojalá en Santa Mónica o en el barrio rosa de Frisco. Pero volver a Washington o a New York no, por ningún motivo, ya que de mafias y cosa nostra quedó hasta más arriba de la tusa con los grupos de presión que formó en la región de O’Higgins, donde por cierto le esperan ansiosos para arreglar viejas cuentas.

Claudia Nogueira: hembra proclive a ganar dinero fácil, ojalá con poco esfuerzo y mucha audacia, tal como lo demostró durante sus años en el Congreso donde hubo de salir al paso de acusaciones severas respecto al uso de boletas falsas, sobornos recibidos por Corpesca, malversación de fondos públicos, falsas asesorías parlamentarios y fraude al fisco (en junio del 2009 la Fiscalía formalizó a la diputada por cuatro delitos, entre ellos destaca el uso irregular de asignaciones parlamentarias, y las asesorías que hizo pagar a la empresa GMA con dineros fiscales, las cuales se re-depositaron en la cuenta de la diputada. Ese mismo año, Nogueira llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio y restituyó 30 millones de pesos). Buena pa’la plata doña Claudia, sin duda. Obviamente, su futuro post Parlamento no está en la venta de cremas Avon a domicilio, sino más bien en préstamos usureros a gente desesperada. La pregunta es de dónde obtendrá su capital inicial, aunque ello resulta fácil de deducir. De la misma mafia empresarial a la que ayudó y sirvió durante sus años como parlamentaria. Además tiene claro que debe dejar un porcentaje de ese dinero para “llegar a acuerdos con la Fiscalía” si el caso lo requiere. Hembra sabia, sin duda.

María José ’Pepa’ Hoffmann: aquí no hay dónde ni cómo perderse en el pronóstico laboral de esta diputada UDI que tiene ocasionales inclinaciones políticas y sentimentales hacia la democracia cristiana. El futuro post Parlamento de doña Pepa deberá ser, sin duda alguna, administrar una cadena de moteles de lujo en la zona de San Antonio-Cartagena y a lo largo del ‘litoral de los poetas’, incluyendo a Algarrobo. De ello sabe, y mucho, con experiencia directa.

Felipe Letelier: de verdad preocupa lo que este parlamentario pueda hacer en el futuro, ya que hemos sabido que no es muy despierto ni alentadito. Dicen que tiene título de técnico agrícola, pero también aseguran –en el mismísimo PPD- que no es capaz de distinguir entre perejil y cilantro. Un buen amigo mío (de nombre Pablo) me confidencia que en esa tienda instrumental centroizquierdista le llaman burlescamente “el chancho arriba del árbol”…nadie sabe cómo diablos llegó al Parlamento. ¿Qué hará Felipito una vez que sea desalojado del edificio arquitectónicamente más feo del país, ese que construyó la dictadura en Valparaíso? Dicen que podría tener un puesto de venta de verduras y frutas en la feria de La Florida, ceca de la Villa O’Higgins…pero, si no conoce la diferencia entre cilantro y perejil, ¿cómo lo hará? Usando y abusando de una suerte que nadie entiende de dónde la saca, me aseguran en el PPD. No sé por qué, pero este muchachín Letelier me recuerda el personaje Chauncey Gardiner, de la novela de Jerzy Kosinski titulada “Desde el jardín”, llevada al cine con una magistral actuación de Peter Sellers.

Iván Moreira: si alguien quisiera hacer un estudio sociológico para demostrar que Chile es una tierra de oportunidades (cuestión que las cofradías políticas del duopolio han vendido como verdad en el extranjero provocando la invasión de migrantes pobres y desesperados), tendría que tomar como necesario ejemplo la vida de Iván Moreira. Un don nadie, un humilde animador de boite en Punta Arenas (donde acudían los gorilas de la CNI a divertirse y Moreira los entretenía con chistes y gracias burdas), que gozó con la predilección de otro farsante tan burdo y grosero como él, Augusto Pinochet Ugarte, quien lo designó alcalde de una populosa comuna de la Región Metropolitana (San Miguel) a pedido y recomendación del gorilaje CNI puntarenense. Un dirigente UDI rancagüino (su nombre no me es permitido darlo a conocer) me dijo que Moreira era el hollywoodense caso conocido como “de lustrabotas al Congreso”. Sin estudios universitarios, sin oficio técnico, es un hecho de la causa que terminado su ciclo parlamentario, Moreira deberá regresar a su Punta Arenas amada, instalar allí una boite y seguir en lo suyo, en lo que sabe hacer. Animar. Aunque también podría levantar un templo evangélico en la ciudad del estrecho y transformarse en pastor de almas…lo que le vendría bien, ya que así podría pagar esos pecados de juventud cuando maltrataba a su propia madre. Dios es sabio, ¿ustedes lo dudan? Yo no.

Ena von Baer: no tengo certeza que usted, amigo lector, sepa la historia de la familia von Baer. Yo le cuento, siéntase y lea.

Las fatídicas SS de Heinrich Himmler promovían la producción de Lupino para transformar Alemania en un país autárquico desde el punto de vista alimentario. Erik von Baer (abuelo de doña Ena) trabajaba como genetista en el anexo agrícola del Campo de Concentración de Auschwitz que dirigía el SS Obersturmbannführer Doktor Joachim Caesar. Erick von Baer trabajó junto a Joachim Caesar y al SS Klaus Rosenstiel, bajo las órdenes del SS Untersturmführer Heinz Brücher. Este último se apropió en 1943 de los trabajos y bancos de semillas de Lupino ruso de Vavilov. Un verdadero “pillaje” o botín de guerra. Heinz Brücher intentó aprovechar sus latrocinios en Alemania pero el Tercer Reich de Hitler ya se estaba derrumbando. En plena guerra Heinz Brücher había visitado Argentina y Chile, y puede que haya sido él quien le aconsejó a Erick von Baer escapar hacia un país sudamericano en caso de que los nazis perdieran la guerra.

El año 1948 la familia von Baer huye de la zona de Alemania ocupada por Gran Bretaña y los EEUU y se traslada ilegalmente y sin permiso de las fuerzas anglo-estadounidenses a Bélgica. Allí retoma el contacto iniciado en Alemania con el gobierno de Gabriel González Videla, a través del consulado chileno en Amberes. Dicho consulado recibió órdenes de entregar un salvoconducto que le permitió a los von Baer embarcarse rumbo a Chile en los años 1948-49.

Ya ¿le quedó claro estimado lector? Obviamente, sin si siquiera parpadear, terminada su pega en el Congreso, doña Ena deberá continuar con la tradición familiar e integrarse a un laboratorio (en Colombia o en USA) siguiendo la huella de su abuelo y de sus referentes políticos de las SS y la Wermacht.

¿Y Sebastián Piñera, preguntará más de alguien? Con este exiguo y vergonzoso 9% de aprobación con que la ciudadanía califica a su gobierno calificándolo como catástrofe, este inefable Tatán no tendrá más posibilidad que esconderse de la gente, del pueblo, y vivir aislado durante diez o quince años. Tantauco podría ser su refugio, ya que si se le ocurre la peregrina y audaz idea de viajar al extranjero (sin poseer la inmunidad diplomática que tiene todo mandatario), es un hecho de la causa que la maldición de la London Clinic que asfixió a Pinochet también le acechará.

Estoy cierto que ustedes, queridos lectores, deben tener muchos otros nombres para inscribirlos en esta nota, v.gr.: Lavín Jr., Lagos Weber, Urrutia, Coloma, Melero, Girardi, etc. …pero el espacio que me permiten mis editores no es suficiente para mencionarlos a todos. He dado sólo algunos ejemplos. Continúen ustedes…sigan…y nunca olviden (ni perdonen) a estos esperpentos que han mamado durante décadas de la teta fiscal, de la leche que ustedes han proporcionado al país…pero robada por quienes ya saben.

