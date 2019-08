Cumbre Unión Africana-Japón en Yokohama: Una nueva victoria de la diplomacia saharaui y del derecho a la autodeterminación e independencia.

La séptima cumbre de Unión Africana-Japón arrancó sus trabajos en Yokohama, Japón con la participación oficial de la República Árabe Saharaui Democrática encabezada por su Presidente, Brahim Ghali junto a más de 80 países.

La cumbre UA-Japón es un evento que reúne a los altos representantes de los países de ambas partes. La primera se celebró en El Cairo en 1993 y la última, en octubre de 2018, en Tokio.

Según señaló el Ministro de Asuntos Exteriores saharaui, Mohamed Salem Uld Salek desde Yokohama »quedó en evidencia el aislamiento diplomático de Marruecos en África». El canciller saharaui considera que la participación saharaui en la cumbre es un claro desafío a la política marroquí en el continente africano.

»Marruecos tiene pleno derecho a formar parte de la UA. Pero no puede forzar a los otros a que rompan el acta constitutiva de la UA». Por eso no consiguió que retirasen la bandera saharaui del centro de convecciones y no conseguirán expulsar a la RASD de la Unión Africana». Aseguró el jefe de la diplomacia saharaui.

Marruecos se incorporó a la UA en 2016 y desde entonces trabaja para expulsar a la RASD. No lo consiguió y se vio obligado a compartir el mismo techo diplomático con un miembro al que no reconoce como Estado. Algo que siempre ha procurado evitar.

El Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, llegó a la cumbre UA-Japón con una amplía delegación saharaui compuesta por el Ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Uld Salek, el embajador saharaui en Etiopía, Laman Abbaali y Abdati Breica consejero en la presidencia.

La delegación saharaui abogará por seguir la resistencia en el segundo foro internacional al que asiste Marruecos y el Frente Polisario en Japón.

La cumbre, a la que asisten altas delegaciones de 87 países y organismos internacionales de todo el mundo, será la séptima entre los líderes africanos y Japón y la segunda a la que acude el Frente Polisario.

La delegación saharaui reiterará la necesidad de una mayor colaboración internacional para la autodeterminación del pueblo saharaui.

Este encuentro es el segundo en el que participa la RASD, pues logró ser invitada a la cumbre tras una intensa batalla diplomática.

La presencia de la (RASD) en la cumbre, constituye un mensaje claro para la monarquía Marroquí, tres años después de su admisión en la Unión, así como un reflejo de que la Unión Africana respalda la descolonización del Sáhara Occidental y respeta los principios de su Carta Constitutiva.

Me gusta: Me gusta Cargando...