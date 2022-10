Cuestionable justificación de patronal salmonera y Directemar frente a muerte de buzos en industria salmonera en Patagonia

Patronal Consejo del Salmón afirma “que los buzos trabajan para subcontratistas y, por lo tanto, pueden ofrecer sus servicios a distintos productores de salmón, sin respetar los períodos de descanso requeridos entre dos inmersiones”.

En tanto el organismo fiscalizador de la Armada de Chile señala que «realizamos un trabajo intersectorial con (los servicios de) Salud y Trabajo, donde analizamos la causa real, la causa basal del accidente. Ahí nos dimos cuenta que hay un factor muy importante, que es el de la salud pre-existente del buzo».

En tanto el Centro Ecocéanos señaló que “las cifras de accidentabilidad y muerte de buzos de la industria del salmón constituyen un récord mundial en esta industria acuícola global, lo cual evidencia que en Chile la vida de los trabajadores y buzos valen menos que la de un salmón »

Puerto Montt, 18 de octubre de 2022 (radiodelmar.cl)– En el reportaje “El lado oscuro del salmón de cultivo”, la publicación La Presse de Quebec, Canadá, y en el documental “Alerta por muerte de buzos en salmoneras”, emitido por ChileVisión, los representantes de la patronal Consejo del Salmón de Chile y de la Dirección de Territorio Marítimo (Directemar), organismo de fiscalización dependiente de la Armada de Chile, emitieron sendas declaraciones intentando justificar las causas del tercermundista récord de accidentabilidad y muertes de trabajadores, particularmente buzos, que trabajan en la industria del salmón en el sur de Chile.

Consejo del Salmón: Buzos de empresas subcontratistas pueden ofrecer sus servicios sin respetar los períodos de descanso requeridos

Mónica Cortés, gerente de asuntos jurídicos del Consejo del Salmón de Chile, organización patronal constituida por tres salmoneras transnacionales y una nacional, afirmó que “la industria lamenta profundamente» la pérdida de vidas y que se encuentra trabajando para reducirla.

Cortés, quien fue la única representante de la industria del salmón basada en Chile que accedió a ser entrevistada por La Presse de Quebec, expresó la sorprendente visión empresarial de “que los buzos trabajan para subcontratistas y, por lo tanto, pueden ofrecer sus servicios a distintos productores de salmón, sin respetar los períodos de descanso requeridos entre dos inmersiones”.

Frente a las declaraciones del Consejo del Salmón, el CEntro Ecoceanos afirmó que “la carencia de una real fiscalización gubernamental, la precariedad laboral expresada en las contrataciones temporales a través de empresas subcontratistas, y el no respeto de los protocolos de buceo, son algunas de las causas que explican la alta letalidad que caracteriza la salvaje salmonicultura en Chile”.

Las estadísticas del Centro Ecocéanos registran entre marzo del 2013 y agosto del 2022, las muertes de 25 buzos en los centros salmoneros, los que incluyen a Yaneth Pérez (32 años), la primera mujer buzo fallecida, la que trabajaba a través de la empresa subcontratista Austral Service Spa en el centro de cultivo Aracena 2 para la compañía mandante noruega-norteamericana Nova Austral.

La trabajadora fue resctada a 60 metros de profundidad por dos buzos que luego sufrieron el “síndrome de descompresión” lo cual evidenció graves fallas en la aplicación de los protocolos de buceo. El centro salmonero opera al interior de un área protegida del Estado, el Parque Nacional De Agostini, al sur de la ciudad de Punta Arenas.

Directemar: La existencia de enfermedades pre-existentes generarían en ocasiones los accidentes de los buzos de salmoneras

En el reportaje de Chilevisión emitido el 11 de octubre denominado “Alerta por muerte de buzos en salmoneras”, el comandante de la marina Sebastián Herrera, jefe nacional de buceo profesional y deportes náuticos de la Dirección de Territorio Marítimo (Directemar), dependiente de la Armada de Chile, señaló en relación a la alta accidentabilidad y muertes de buzos que, “se investiga para determinar la causa. Realizamos un trabajo intersectorial con (los servicios de) Salud y Trabajo, donde analizamos la causa real, la causa basal del accidente. Ahí nos dimos cuenta que hay un factor muy importante, que es el de la salud pre-existente del buzo».

El comandante Herrera agregó que «Esta se chequea por un certificado médico anual. Además hay un tema que nosotros abordamos con Salud para que se aborde las enfermedades pre-existentes, las que en ocasiones es la que genera el accidente (sic)”

Ecocéanos: Cuando la vida de un buzo chileno vale menos que la de un salmón de exportación

La aproximación de la Directemar, organismo de fiscalización estatal, es cuestionada por Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, ya que colisiona con la realidad laboral de los centros de cultivos.

El médico veterinario señala que “en los accidentes mortales de buzos durante los últimos nueve años confluyen un conjunto de situaciones consecuencia de la falta de fiscalización de las empresas y la precariedad laboral, expresadas en las condiciones de subcontratación, contratos transitorios y precarios».

A esto se suma «la no implementación de los protocolos de buceo, especialmente el no respeto a los procesos de descompresión (buceo “yo-yo”), el trabajo a profundidades que superan los 30 ó 40 metros para buzos que no tienen capacitación, permiso, equipos, ni personal de respaldo, para bajar en esas profundidades, pero tampoco para trabajar en condiciones normales y permitidas, entre otros factores”

En varios de los siniestros ocurridos en los centros de cultivo se pudieron apreciar que los buzos empleaban equipos no apropiados o en mal estado. Varios de los trabajadores y trabajadoras submarinas fallecieron enmallados / as en redes loberas, golpeados o aplastados por estructuras metálicas, contrapesos o tensores metálicos bajo las balsas-jaulas, o por golpes de las hélices de una embarcación, afirman estudios sobre derechos humanos de los trabajadores submarinistas.

El director del Centro Ecocéanos señaló que “las cifras de accidentabilidad y muerte de buzos de la industria del salmón constituyen un récord mundial en esta industria acuícola global, lo cual evidencia que en Chile la vida de los trabajadores y buzos valen menos que la de un salmón »

Consejo del salmón: Los resultados de las inspecciones a centros salmoneros son muy buenos

Según Enmamuel Ibarra, de la Superintendencia de Medio Ambiente, oficina estatal que aplica la ley del Ministerio del Medio Ambiente, señaló al diario canadiense La Presse que “las empresas que superan los límites de producción que se les imponen y producen fuera de los lugares autorizados, tienen una fuerte presencia en las áreas protegidas y gestionan mal la mortalidad y los escapes de peces”. Ibarra indicó que desde el 2021 las inspecciones a los centros del salmón se han aumentado 30 veces.

Frente a esto, Mónica Cortés, gerente de asuntos jurídicos del Consejo del Salmón, indicó a La Presse que” las declaraciones del Superintendente de Medio Ambiente “son muy extrañas»

La abogada Cortés sostuvo que el 80,2% de las inspecciones a los centros de producción de salmón no han derivado en ninguna sanción en los últimos 10 años, según datos del Sistema Nacional de Información de Control Ambiental de Chile. «Estos números son números muy buenos», indicando que “por supuesto las empresas tienen que hacer un esfuerzo. Ojalá no hubiera problemas, pero trabajar con animales no es fácil”, indicó Cortés.

Importante es señalar que las inspecciones de centros de cultivo en la Columbia Británica, Canadá, sin presentar sanciones durante los última década fue del 99,1%.

Salmones de sangre: Llaman a estar alerta a los consumidores canadienses de salmón

Frente a toda esta situación, el Centro Ecocéanos indicó que “Chile es uno de los mayores proveedores de salmón de cultivo industrial al mercado de Canadá, habiéndose multiplicado por 22 las importaciones canadienses en las últimas dos décadas. Por ello llamamos a los consumidores quebequenses a no consumir los denominados “salmones de sangre de la Patagonia”.

