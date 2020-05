Crímenes de Paine: Justicia dicta condenas por homicidios calificados en dos de los setenta crímenes de la causa

Desde la agrupación de familiares valoran la sentencia y piden que la Suprema pueda ratificar el veredicto.

Este viernes se dio a conocer una nueva sentencia en materia de Derechos Humanos. A penas de 10 y 15 se años se condenó, en primera instancia, a dos de los principales responsables de los homicidios calificados de los jóvenes Ricardo Eduardo Carrasco Barrios (19) y Saúl Sebastián Cárcamo Rojas (20), ejecutados a manos de carabineros y civiles, el 16 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.

La sentencia, dictada por Marianela Cifuentes es en contra del coronel de carabineros, Nelson Iván Bravo Espinoza, y el empresario Juan Francisco Luzoro Montenegro, en calidad de autores del delito de homicidio calificado.

La Ministra en visita extraordinaria para causas de violaciones a los Derechos Humanos, de la Corte de Apelaciones de San Miguel absolvió a Luzoro por el homicidio de Saúl Cárcamo, pero lo condenó a 10 años y un día de cárcel por el homicidio calificado de Ricardo Carrasco Carrasco, mientras que el coronel Nelson Bravo fue condenado a 15 años y un día de prisión por los homicidios calificados de Saúl Cárcamo y Ricardo Carrasco, dos jóvenes militantes del MIR, a la época.

En un comunicado de prensa emitido desde Memorial Paine, se valora la decisión judicial: “Nosotros tenemos un tremendo agradecimiento enorme por el trabajo de la ministra Marianela Cifuentes, por tanta dedicación. La ministra ha castigado severamente a los asesinos de nuestros familiares. Estos asesinos de nuestro padres, esposos e hijos hoy tienen que cumplir y nosotros vamos a trabajar firmemente para que se cumpla lo que la ministra Marianela Cifuentes ha dictado en contra de estos asesinos”, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Flor Lazo.

“Si bien es cierto, este es un fallo de primera instancia, pues aún falta que la Corte Suprema pueda ratificar el trabajo de la ministra, nosotros como agrupación recibimos con una profunda alegría, porque después de tanta desesperanza, tanta angustia, es una alegría empezar a ver la luz de saber que por fin pudo haber una justicia, quizás no como nosotros quisiéramos, por la tardanza, por el tiempo que ha pasado, por tanta espera para muchas mujeres que ya no están y no pudieron ver que se alcanzó la justicia”, sostuvo la presidenta de la AFDDyE de Paine.

