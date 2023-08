Crecimiento: la economía decepciona gravemente en Alemania y Francia

POLITIKA



Un truco de economista consiste en lanzar campañas del terror, como Aninat. Así se desvía la atención de lo que realmente importa. Ayer vimos donde está Rusia. Hoy veremos dónde está la Unión Europea, que se propuso «poner de rodillas a los rusos». ¡Esto no tiene pierde! Al final va a resultar que, como suele suceder, ganan los EEUU… (pero no es así… ya volveremos con USA). He aquí una nota de… Capital. No podrán decir que somos sectarios… Mientras tanto recuerda que la energía venía de… ¡Rusia! Hay que joderse…