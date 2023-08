82º aniversario del asesinato de Trotsky: las ideas socialistas revolucionarias siguen siendo vitales hoy

Comité por una Internacional de Trabajadores CIT

Imagen: Esteban Volkov (centro), con Natalia Sedova y León Trotsky

El 21 de agosto se conmemora el aniversario de la muerte, en 1940, del socialista revolucionario León Trotsky tras ser atacado el día anterior por un agente estalinista. Junto con Lenin, Trotsky fue el líder más destacado de la revolución socialista de octubre de 1917 en Rusia. Con el advenimiento de la contrarrevolución liderada por Stalin en la Unión Soviética, que también destruyó el movimiento comunista internacional –la Tercera Internacional (Comintern)–, Trotsky se dedicó a reconstruir las fuerzas del marxismo genuino. Para conmemorar el 80.º aniversario en 2020 del asesinato de Trotsky, el CIT publicó “León Trotsky: un revolucionario cuyas ideas no pudieron ser eliminadas”, un libro sobre las ideas de Trotsky. Volvemos a publicar a continuación la introducción a este libro de Tony Saunois, secretario del CIT, que ofrece un breve resumen de la vida y obra de Trotsky.

Este año se cumple el 80º aniversario del asesinato de León Trotsky –codirigente con Lenin de la revolución rusa en octubre de 1917– por el agente estalinista de la policía secreta NKVD, Ramon Mercader. Por su brutal acto, Mercader recibió la medalla más alta bajo el régimen asesino de Stalin, la mal llamada «Orden de Lenin». Los estalinistas esperaban que el asesinato de Trotsky también enterraría las ideas que defendía Trotsky. Sin embargo, se puede matar a un ser humano pero no a las ideas revolucionarias que esa persona defendía. El capitalismo global ha entrado en una nueva era de crisis y agitación no vista desde los años treinta. En este contexto, un examen del papel y las ideas de León Trotsky y su relevancia para las luchas que estallan hoy no podría ser más relevante.

Los representantes del capitalismo y sus agentes en el ala derecha del movimiento obrero han tratado de descartar a Trotsky y sus ideas como irrelevantes. Esto suele ir acompañado de un balde lleno de distorsión, calumnia y bilis. Sin embargo, no han logrado enterrar sus ideas. Las ideas que Trotsky defendió y los métodos marxistas que él, junto con Lenin, defendió, son aún más relevantes hoy. En esta era de profunda crisis capitalista están destinados a ganar un apoyo aún mayor.

En este libro examinamos la relevancia de las principales ideas y métodos desarrollados por Trotsky y cómo se aplican al mundo actual. Como todos los grandes líderes marxistas –Marx, Engels y Lenin– Trotsky no era un teórico abstracto. Fue un pensador brillante, pero también un luchador y activista inspirador en el movimiento revolucionario que puso a prueba sus ideas y su programa en los fuegos de la revolución y la contrarrevolución. Los revolucionarios de hoy sólo pueden aspirar a emular el inmenso sacrificio de Trotsky por las ideas marxistas que defendió y su objetivo de construir un nuevo mundo socialista.

Nacido el 7 de noviembre de 1879 en Yanovka, Ucrania, Lev Davidovich Bronstein fue a la escuela en Odessa. Se mudó a Nikolayev para completar su educación en 1896. Aquí el joven Bronstein fue rápidamente arrastrado a círculos socialistas clandestinos y introducido al marxismo. Después de Odessa, regresó a Nikolayev y participó activamente en la construcción del Sindicato de Trabajadores del Sur de Rusia.

Primer exilio

En enero de 1898, después de dos años de comprometida actividad política, Lev Bronstein fue arrestado por primera vez y pasó cuatro años y medio exiliado en Siberia soportando duras condiciones. Este arresto y exilio iba a ser uno de muchos, primero bajo el régimen zarista y luego bajo el régimen de Joseph Stalin. Durante su primer exilio en Siberia, Bronstein se casó con su primera esposa, Aleksandra Sokolovskaya, y tuvo dos hijas con ella. De mutuo acuerdo se escapó en 1902, dejando atrás a su esposa y a su familia, y utilizando un pasaporte falso, adoptó el nombre de León Trotsky, que fue el nombre que utilizó durante el resto de su vida y que se haría mundialmente famoso.

En París, Trotsky conoció a su segunda esposa, Natalia Sedova, que participaba activamente en el «grupo Iskra» de Lenin y tuvo dos hijos con ella, Lev y Sergei. Finalmente, de camino a Londres, Trotsky conoció a Lenin por primera vez y colaboró ​​con él y otros en el periódico Iskra (La Chispa). Esto abrió un período de intensa lucha ideológica y debate sobre ideas, métodos y programas. Inicialmente, la marcada división política y teórica que se iba a desarrollar entre los bolcheviques (“mayoría”) y mencheviques (“minoría”) dentro del Partido Socialdemócrata Ruso (POSDR) no estaba del todo clara. El alcance y las diferencias en programas y tácticas tardaron en emerger. Fue una lucha entre los “duros” y los “blandos”

Inicialmente, Trotsky no comprendió el alcance de las diferencias que se desarrollaron entre los duros y los blandos: los mencheviques y los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Trotsky, como otros en ese momento, intentó erróneamente facilitar la unión de las dos facciones, lo que lo puso en conflicto con Lenin. La división entre bolcheviques y mencheviques no estaba del todo clara para muchos en ese momento, y algunos cambiaron de bando. Lenin y Trotsky estuvieron separados después del congreso de 1903 durante varios años. Trotsky en su autobiografía, Mi vida, revela su arraigada honestidad al reconocer el error que cometió en ese momento. Había albergado la falsa esperanza de que los mencheviques, bajo el martillazo de los acontecimientos, podrían ser desplazados hacia la izquierda. Pero también explica por qué se cometió este error y que cuando “vino a Lenin” la segunda vez lo hizo con una comprensión plena de los problemas y con total convicción. Otros, que simplemente repetían las frases de Lenin pero sin entenderlas, quedaron expuestos durante la ausencia de Lenin en el exilio de Rusia, especialmente a principios de 1917, y después de su muerte, cuando capitularon ante Stalin y su régimen, demostrando así ser incapaces de pensar y actuar de forma independiente. .

Esta apreciación honesta de las diferencias y la voluntad de reconocer un error se revelarían en una serie de debates y discusiones que tuvieron lugar dentro de los bolcheviques y entre Lenin y Trotsky durante la revolución de 1917 y después de que los bolcheviques tomaron el poder. Se produjeron intensos debates sobre las tácticas durante la guerra civil, las negociaciones de paz en Brest-Litovsk en 1918, la Nueva Política Económica, el papel de los sindicatos durante el período del «comunismo de guerra» y otras cuestiones vitales. Esto refuta las falsas afirmaciones de los comentaristas e historiadores capitalistas de que el bolchevismo y el régimen soviético, en el período posterior a la revolución, eran simplemente un sinónimo de “dictadura” bajo Lenin, donde no se toleraba ningún debate ni disidencia. De hecho, este régimen dictatorial fue impuesto posteriormente por Stalin.

Habiendo roto conexiones tanto con los bolcheviques como con los mencheviques después del congreso de 1903, Trotsky encontró su camino de regreso a Rusia a tiempo para la revolución de 1905 e inmediatamente se lanzó a la lucha. Fue elegido presidente del (Consejo) soviético de diputados obreros. La formación del soviet fue un paso decisivo de los trabajadores de la ciudad de San Petersburgo. Estas organizaciones democráticas de la clase trabajadora se convirtieron en los órganos decisivos de la lucha y la base del nuevo estado obrero que se formó después de la revolución de octubre de 1917.

Si bien Trotsky se dio cuenta desde el principio de la importancia de los soviets, algunos de los principales bolcheviques presentes en Rusia no reconocieron la importancia crucial de esta nueva forma de organización obrera. Vieron esta nueva organización como una amenaza para el partido. Fue necesaria la llegada de Lenin para corregir este error sectario.

Hoy en día, en algunos países, la disminución de la fuerza laboral en la industria manufacturera, la ausencia de grandes fábricas y el crecimiento de trabajadores en el sector de servicios y precario significa que la construcción de tales organizaciones es más complicada para grandes sectores de la clase trabajadora moderna. Este elemento de cambio parcial en la composición de la clase trabajadora moderna en muchos países es una cuestión que los socialistas revolucionarios deben abordar. Sin embargo, a escala global, la clase trabajadora industrial en la industria manufacturera sigue siendo la fuerza potencialmente más poderosa. Al mismo tiempo, nuevas capas de la clase trabajadora en la logística, el transporte y otros sectores, y grandes capas de antiguos sectores proletarizados de la clase media, también están comenzando a adoptar métodos de lucha de la clase trabajadora.

Levantamientos revolucionarios

Es importante que los marxistas no tengan un fetiche sobre la forma de organización que puede surgir durante los levantamientos revolucionarios. Trotsky reconoció el papel crucial de los soviets en Rusia pero en 1905 se trataba de una nueva forma de organización. No insistió en una réplica exacta del modelo soviético ruso utilizado en otras revoluciones. En lo que respecta a Alemania en 1923, Trotsky reconoció la importancia crucial de los comités de fábrica, por ejemplo. Abogó por la formación de comités de trabajadores o “Juntas” en España en la década de 1930.

Hoy es importante que los socialistas revolucionarios reconozcan el papel crucial de la clase trabajadora organizada en los sindicatos y que se lleve a cabo una lucha para transformarlos en organizaciones combativas. Al mismo tiempo, también pueden desarrollarse nuevas organizaciones de lucha en los lugares de trabajo y las comunidades locales. Los socialistas revolucionarios deben estar preparados para tales acontecimientos e iniciar propuestas específicas para ellos, cuando sea necesario.

La derrota de la revolución de 1905 provocó que Trotsky fuera arrestado y exiliado, una vez más en Siberia. Mientras estuvo encarcelado, escribió una de sus obras más importantes, «Resultados y perspectivas», que se basó, en parte, en la experiencia de la revolución de 1905. Trotsky aclaró la cuestión del carácter de la revolución en países, como la Rusia prerrevolucionaria, donde el capitalismo coexistía con elementos del feudalismo y donde las tareas de la revolución democrático-burguesa –el desarrollo de la industria, la búsqueda de una solución al problema la cuestión de la tierra, la unificación de la nación y el establecimiento de un sistema parlamentario burgués – aún no se había completado. Dentro de estos países y también a nivel internacional, hubo un proceso de desarrollo combinado y desigual. Dentro de las naciones y entre ellas existe un alto nivel de desarrollo, junto con falta de desarrollo y atraso. En países como Brasil o India hoy, sectores relativamente sofisticados y desarrollados de la economía –tecnología y otras esferas– coexisten con condiciones feudales e incluso con esclavitud. Trotsky argumentó que la clase capitalista, entrelazada con los terratenientes feudales y su sistema, era demasiado débil para llevar a cabo estas tareas de la revolución democrática burguesa y estaba demasiado aterrorizada por la clase trabajadora como para permitirle hacerlo. De hecho, la burguesía se volvería contra la clase trabajadora, como lo hizo durante la revolución china de 1927.

Sólo la clase trabajadora pudo hacer esto, pero una vez tomado el poder, inmediatamente entraría en conflicto con los capitalistas y terratenientes y el proceso revolucionario pasaría a la revolución socialista y al fin del capitalismo y el feudalismo. Para que esto se desarrolle exitosamente, la revolución necesitaría vincularse rápidamente con la clase trabajadora internacional y llevar a cabo la revolución socialista en los países capitalistas industrializados. Estas ideas fueron confirmadas más tarde por los acontecimientos de la revolución en Rusia en octubre de 1917. Las ideas desarrolladas por Trotsky sobre esta cuestión ayudaron a Lenin a concretar su enfoque sobre el carácter de la revolución y qué clase debía dirigirla.

En su biografía, Mi vida, Trotsky revela una vez más su honestidad e integridad política en este tema. Da la debida importancia al papel de Parvus, quien ayudó a Trotsky a regresar a Rusia y anteriormente ayudó a Trotsky a desarrollar sus ideas sobre la cuestión de la Revolución Permanente. Trotsky reconoce a Parvus como un marxista revolucionario importante, en este momento, aunque con una debilidad: “El deseo de enriquecerse”, como lo expresó Trotsky. Más tarde, Parvus abandonó el movimiento revolucionario y se convirtió en traficante de armas, comerciando con el Imperio Otomano.

Revolución Permanente

Las ideas desarrolladas por Trotsky sobre la Revolución Permanente son cruciales para comprender la lucha de clases en el mundo neocolonial de Asia, África y América Latina hoy. Hoy existe una situación aún más favorable para el desarrollo de la revolución socialista en estos países que cuando Trotsky desarrolló sus ideas. Las clases dominantes de estos países todavía no han podido completar plenamente las tareas de la revolución democrática burguesa. La clase trabajadora, mediante la realización de la revolución socialista, tiene que lograr esta misión histórica. Hoy, sin embargo, en la mayor parte del mundo neocolonial, la clase trabajadora es mucho más fuerte y está más desarrollada que en la Rusia prerrevolucionaria. Esto se refleja en la urbanización masiva que ha tenido lugar y en el movimiento de personas del campo a las ciudades. En 2014, por primera vez, más del 50% de la población mundial vivía en ciudades. En América Latina, en 2019, el 80% de la población vivía en ciudades. En África, aunque a pesar de las grandes diferencias entre los diferentes países, la urbanización del continente aumentó del 14,7% en 1957 a más del 50% en 2015. En Asia es extremadamente variada, pero la India ahora tiene aproximadamente el 35% de su población concentrada en las principales ciudades. En China, la urbanización se ha disparado y se espera que alcance el 60% de la población en 2030. Esto hace que la situación sea más favorable para la revolución socialista que en 1917.

La explosión de la población urbana también ha dado lugar a nuevas características que surgen de ella, que los marxistas y la clase trabajadora deben abordar. En muchos países, esta tendencia resultó en una clase trabajadora relativamente fuerte, con organizaciones fortalecidas tanto industrial como políticamente, y tiene el potencial de desempeñar el papel principal en la revolución debido a su conciencia colectiva como clase. Al mismo tiempo, también ha resultado en un desarrollo masivo de los pobres urbanos, que sobreviven en condiciones miserables como comerciantes ambulantes, mendigos, etc. En algunos países, esta migración masiva del campo a las ciudades resultó en que algunos elementos de la lucha campesina o rural fueran llevados a las ciudades. Esto se refleja en las ocupaciones de suelo urbano, por ejemplo en Brasil y otros países, y en la construcción de favelas. Este desarrollo ha resultado en que algunos en la izquierda consideren a los pobres urbanos como la clase “revolucionaria”, en contraposición a la clase trabajadora, a la que consideran “privilegiada” y parte de una “élite”. Un elemento de esta perspectiva incorrecta surgió durante la situación revolucionaria bajo el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, y también en la revolución en Túnez que estalló hace casi una década. Para los marxistas es importante defender el papel central de la clase trabajadora y enfatizar la necesidad de que los movimientos sociales y las organizaciones de los pobres urbanos estén vinculados a la clase trabajadora organizada.

Una vez más, en 1907, Trotsky logró escapar de su exilio en Siberia. El peligroso viaje en trineo a través del hielo del desierto helado a merced de comerciantes borrachos se describe de manera apasionante en My Life. Aquí describe la “fragilidad de la vida”, a la que se aferró precariamente durante este viaje épico por la causa de sus ideas revolucionarias.

Trotsky regresó brevemente a Londres para asistir al congreso de 1907 del Partido Laborista Socialdemócrata Ruso, del que formalmente hablando tanto los bolcheviques como los mencheviques todavía eran miembros en ese momento. Desde allí, Trotsky vivió en Viena, París y Suiza durante el siguiente período de su exilio. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, vio la capitulación de la dirección de los partidos obreros de masas en toda Europa ante el chovinismo nacional. Estos “líderes” socialdemócratas apoyaron a sus respectivas clases capitalistas nacionales. La pequeña minoría de marxistas revolucionarios capaces de resistir esta presión y mantener una postura internacionalista proletaria de principios era escasa e incluía a Lenin y Trotsky. Estas fuerzas lograron reunirse en una conferencia internacional en septiembre de 1915, en el pueblo suizo de Zimmerwald. En Mi vida, Trotsky comenta que los delegados se acomodaron “en cuatro diligencias”. Incluso esta conferencia estuvo dividida en dos alas, un ala mayoritariamente pacifista y el ala revolucionaria, encabezada por Lenin. Con dificultad lograron ponerse de acuerdo sobre una plataforma común que redactó Trotsky. Esta postura contra la guerra imperialista provocó la expulsión de Trotsky tanto de Francia como de España. De camino a Nueva York, Trotsky se sumergió en el trabajo revolucionario, editando un periódico y dirigiéndose a reuniones de trabajadores.

Fue en Nueva York donde se encontró Trotsky durante el estallido de la revolución rusa en febrero de 1917. Trotsky finalmente pudo superar los obstáculos y regresar a Rusia a través de Canadá. Una vez más, se trataba de una empresa peligrosa para un revolucionario. Mientras estaba en Canadá, Trotsky fue arrestado por los británicos y recluido en un campo de concentración. Allí conoció a prisioneros de guerra alemanes, con quienes estableció un vínculo, basado en su internacionalismo y la sed revolucionaria que se estaba desarrollando en Alemania. Trotsky vio el estallido de la revolución de febrero como una confirmación de las ideas que había desarrollado con la teoría de la Revolución Permanente.

El papel de Trotsky durante las negociaciones de paz de Brest Livstosk fue uno de los temas que los estalinistas utilizaron más tarde para intentar desacreditarlo. En una distorsión total de la realidad, comenzaron a circular en 1924 la falsa acusación de que “sólo Trotsky se oponía a firmar el acuerdo de paz con Alemania” para poner fin a la guerra de 1917-1918. La verdad es que el nuevo gobierno soviético se enfrentaba a una situación muy precaria. Los soldados abandonaban las trincheras y exigían el fin de la guerra. El gobierno provisional burgués no había logrado lograr la paz. El 26 de octubre, el Congreso de los Sóviets aprobó una resolución en la que se pedía el fin de la guerra y la paz. En diciembre comenzaron las negociaciones entre el gobierno soviético y Alemania. Un factor crucial para Lenin y Trotsky fue el efecto que tuvo la guerra en el ejército alemán y las perspectivas de una revolución alemana. Fue durante estas discusiones que Lenin incluso planteó la posibilidad de sacrificar la revolución en Rusia para asegurar una revolución exitosa en Alemania. La situación exacta en el ejército alemán era un factor desconocido y debía comprobarse con el tiempo. El imperialismo alemán intentaba imponer duras condiciones al nuevo gobierno soviético en cualquier acuerdo de paz. Si se rechazaran estas condiciones, ¿estaría el ejército alemán en condiciones de lanzar una nueva ofensiva destinada a destruir al gobierno soviético? Tanto Lenin como Trotsky estaban de acuerdo en que era imposible continuar la guerra sobre una base revolucionaria debido al estado del ejército ruso, que prácticamente había colapsado. La cuestión crucial era estimar el estado del ejército alemán. Trotsky abogó por retrasar las negociaciones, poner fin a la guerra, desmovilizar el ejército pero no firmar el acuerdo de paz que exigía el imperialismo alemán. En caso de que el ejército alemán avanzara y amenazara a Petrogrado, Trotsky abogó por dar marcha atrás y firmar un acuerdo de paz. Lenin apoyó una posición de dilación, pero en caso de un ultimátum de Alemania, defendió la firma inmediata del acuerdo exigido por Alemania. Nicholai Bujarin y otros destacados bolcheviques abogaron por la realización de una “guerra revolucionaria”, a la que Lenin y Trotsky se opusieron amargamente. Esto era imposible dada la situación que existía en el ejército ruso. Sin embargo, la posición de Bujarin gozó de un amplio apoyo dentro del partido bolchevique. El debate principal no fue entre Lenin y Trotsky sino contra quienes abogaban por una guerra revolucionaria. En una reunión del partido, relatada por Trotsky en Mi vida, los partidarios de una guerra revolucionaria obtuvieron 32 votos, la posición de Lenin obtuvo 15 votos y la posición de Trotsky obtuvo 16 votos. En la práctica, fue la posición de Trotsky la que eventualmente fue adoptada temporalmente por el Comité Central y el congreso del partido. Sin embargo, a medida que se desarrollaron los acontecimientos, después de cierta demora, Alemania finalmente lanzó un ataque y exigió condiciones aún peores para un acuerdo de paz, reivindicando la posición de Lenin. Trotsky reconoció abiertamente que Lenin había estado en lo cierto en una reunión de la dirección del partido el 3 de octubre de 1918.

En contraste con esto, Stalin firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop en 1939, un pacto de no agresión entre la Rusia de Stalin y el régimen nazi de Hitler. Se trataba de un pacto con un régimen fascista que había aplastado a las organizaciones obreras alemanas. Una semana después de la firma del pacto, Hitler invadió Polonia. Dos años más tarde, Hitler rompió el pacto con Stalin y marchó en la Unión Soviética, tomando por sorpresa a la burocracia gobernante. La purga del alto mando militar del ejército soviético por parte de Stalin lo había dejado aún menos preparado para afrontar la invasión.

Líder del ejército rojo

La guerra civil significó que la Revolución de Octubre de 1917 pendiera de un hilo durante algún tiempo. Los bolcheviques se vieron obligados a controlar únicamente Petrogrado y Moscú. Petrogrado, la cuna de la revolución, estaba en peligro de caer. La batalla para recuperar Kazán fue un punto de inflexión crucial. El papel de Trotsky en la reconstrucción del quinto regimiento del ejército y su transformación en una unidad de combate fue decisivo. Incluso hoy, el logro de Trotsky al construir el Ejército Rojo para ganar la guerra civil y derrotar a los ejércitos del imperialismo es legendario. Los escritos de Trotsky sobre asuntos militares todavía se estudian hoy en las academias militares burguesas de todo el mundo. Escribió cinco volúmenes sobre cuestiones militares y la guerra civil. Durante dos años y medio durante la guerra civil, salvo breves intervalos, Trotsky vivió más o menos en el famoso “Tren Rojo”. Viajó a los frentes de guerra junto con un grupo comprometido de jóvenes combatientes y personal del Ejército Rojo. Llegarían al frente, elevarían la moral de los soldados, se ocuparían de todo tipo de problemas, imprimirían y distribuirían folletos y pronunciarían discursos, además de participar en la lucha armada contra los blancos y las fuerzas imperialistas invasoras. Era más que un tren. Como explica Trotsky en Mi vida: “Durante los años más extenuantes de la revolución, mi vida personal estuvo inseparablemente ligada a la vida de ese tren. El tren, por el contrario, estaba inseparablemente ligado a la vida del Ejército Rojo”. Vinculó el frente con la base, resolvió problemas urgentes sobre el terreno, educó, apeló, suministró, recompensó y castigó. En sus diferentes compartimentos, el tren incluía una secretaría, una imprenta, operadores de telégrafos, una estación de radio, una locomotora eléctrica, una biblioteca, un garaje y un baño. Los vagones eran tan pesados ​​que requerían dos motores.

El año 1924 supuso un punto de inflexión decisivo en Rusia, marcado por la muerte de Lenin, el avance de la contrarrevolución política y la consolidación de la camarilla burocrática en torno a la figura de Stalin. El aislamiento de la revolución, la devastación económica causada por la guerra civil y la intervención imperialista, y la pérdida de miles de los bolcheviques más comprometidos en los conflictos, sentaron las bases para el surgimiento de una contrarrevolución política y la eventual formación de una régimen burocrático despiadado. La adopción de la idea reaccionaria del “socialismo en un solo país” y el abandono a través de ella de los ideales y aspiraciones incrustados en la revolución de Octubre, fueron la expresión teórica de esta casta burocrática. Con el tiempo, la Internacional Comunista pasaría de ser el “partido mundial de la revolución socialista” a convertirse en la guardia fronteriza leal de la Unión Soviética estalinizada.

Campaña estalinista contra el “trotskismo”

Para que este proceso se completara era necesario expulsar y aplastar a quienes seguían defendiendo los ideales de Octubre, en particular a León Trotsky y sus partidarios. Se desató una campaña para denigrar a Trotsky y al “trotskismo”. Una de las acusaciones falsas formuladas contra Trotsky en este período fue que “subestimó al campesinado”, “ignoró al campesinado” o “no se dio cuenta del campesinado”. Estas acusaciones no guardaban relación alguna con la posición política adoptada por Trotsky. En Rusia, en ese momento, el tamaño del campesinado –que comprendía una abrumadora mayoría de la población– significaba que este sector de la población no podía ser ignorado. En sus escritos sobre la Revolución Permanente, y en otros, Trotsky ofreció un análisis detallado del campesinado y sus diferentes capas: los campesinos pobres, las capas medias y la clase campesina más rica. Aclaró que la clase trabajadora podría establecer una alianza, especialmente con los sectores más pobres del campesinado. Sin embargo, también enfatizó que el papel dirigente y decisivo en tal alianza para la revolución tenía que ser desempeñado por la clase trabajadora. Esto se debe a su posición en la sociedad y a la conciencia de clase colectiva que posee, que no está presente en la clase campesina y que impedía a los campesinos desempeñar un papel independiente.

Lenin era consciente de los peligros de la degeneración burocrática del nuevo régimen. Antes de su muerte, propuso un pacto con Trotsky para oponerse a Stalin y luchar contra la creciente burocratización. Sin embargo, Lenin fue derribado por un segundo ataque (el primero lo sufrió en 1923) antes de que esto pudiera implementarse.

Ya en 1923 se estaba preparando el terreno contra Trotsky. Estaba en marcha una campaña contra el “trotskismo” que cobraba cada vez más impulso. Trotsky comentó en Mi Vida: “Se estableció un régimen que era nada menos que una dictadura del aparato sobre el partido. Es decir, el partido estaba dejando de ser partido”.

En 1925, Trotsky renunció a sus funciones como Comisario de Guerra del Pueblo y el régimen de Stalin lo marginó cada vez más de sus responsabilidades. La idea reaccionaria del socialismo en un solo país estaba teniendo consecuencias desastrosas. Las mejores tradiciones del bolchevismo fueron pisoteadas por la política criminal de Stalin durante la revolución china. El Partido Comunista Chino, contra su voluntad, se vio obligado a unirse al Kuomintang burgués y someterse a su disciplina militar. Se prohibió la creación de soviets. En abril de 1927, Stalin todavía defendía la política de coalición con Chiang Kai-shek y el Kuomintang. Unos días más tarde, Chiang Kai-shek ahogó en sangre a los trabajadores de Shanghai y al Partido Comunista. Esto siguió a las derrotas de la revolución alemana en 1923 y a la huelga general en Gran Bretaña en 1926. La difícil situación internacional estaba ayudando al nuevo régimen de Stalin a consolidar su posición.

Stalin empujó a Trotsky al exilio interno, a Alma Ata, en la frontera con China, en 1927, lo más lejos posible de Moscú. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente, tan desesperado estaba Stalin por eliminar el desafío “trotskista” de su régimen. Miles de partidarios de Trotsky y la Oposición de Izquierda serían encarcelados y ejecutados. Trotsky fue desterrado de la Unión Soviética en 1929. Obligado al exilio, una vez más, se estableció inicialmente en Turquía y luego en Noruega. Al solicitar visas, país tras país se las negaron. Incluso el parlamentario laborista de izquierda George Lansbury en Gran Bretaña no aceptó su caso. Finalmente, el gobierno populista de izquierda de Lázaro Cárdenas en México concedió refugio a Trotsky y su esposa, Natalia. Ni siquiera esto fue suficiente para Stalin. En actos de venganza personal, Stalin ordenó el asesinato del hijo de Trotsky, Lev, que militaba en la Oposición de Izquierda, y de Sergei, que permaneció en la Unión Soviética y ni siquiera participó activamente en la política.

En México, Trotsky continuó su labor revolucionaria. En cierto modo, Trotsky consideró este como su trabajo más importante, ya que pretendía reconstruir el movimiento marxista genuino.

La llegada de Hitler al poder en Alemania, en 1933, y el hecho de que este desastre para el movimiento obrero alemán e internacional no lograron provocar una reacción decisiva dentro del Komintern contra las políticas impuestas por Stalin, que habían resultado en esta enorme derrota, llevó a Trotsky a concluir que reformar los partidos comunistas era ahora imposible y que había que construir una nueva internacional. Por ello, dio el paso de fundar la IV Internacional. Como parte de este importante paso, Trotsky redactó el Programa de Transición, que es de crucial importancia para los marxistas a medida que se desarrolla la crisis global hoy. En 1936, Trotsky publicó su obra esencial sobre el estalinismo, La revolución traicionada, en la que analizaba los nuevos fenómenos del régimen burocrático estalinista en la Unión Soviética.

Las ideas de Trotsky resuenan

Entre 1936 y 1938, Stalin desató sus viciosos juicios espectáculo en la Unión Soviética, particularmente dirigidos contra la Oposición de Izquierda. Miles de opositores de izquierda fueron detenidos, golpeados y torturados. En Vorkuta, cientos de jóvenes partidarios de la Oposición de Izquierda fueron a la muerte cantando desafiante y valientemente la Internacional, negándose a abandonar las ideas de la Oposición de Izquierda.

Desde México, Trotsky trabajó minuciosamente para defender su caso teórico político y construir una nueva organización internacional. Participó en la lucha que tuvo lugar en el Partido Socialista de los Trabajadores (SWP) – entonces el partido de la Cuarta Internacional en Estados Unidos – una importante batalla política que tiene muchas lecciones para la construcción de un partido revolucionario hoy. Esta disputa se centró en la cuestión del carácter de clase de la Unión Soviética, en la teoría marxista y en la cuestión crucial de la orientación del partido revolucionario hacia la clase trabajadora organizada. El legado de este trabajo continúa hoy en las luchas y actividades del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT).

El año 2020 marca un año de cambio histórico para el capitalismo y la lucha de clases. En este período de capitalismo en crisis y agitación, las ideas y métodos defendidos por Trotsky resonarán como no lo han hecho en las últimas décadas. Un estudio de la esencia de las ideas y métodos de Trotsky es un arma política esencial para una nueva generación de socialistas revolucionarios que luchan por un nuevo mundo socialista, como único futuro para la humanidad. Para ayudar a los trabajadores y jóvenes en esa lucha, el CIT publica esta nueva colección de artículos detallados sobre aspectos cruciales de las ideas de Trotsky, mientras conmemoramos el octogésimo aniversario del asesinato de este gran revolucionario.

Tony Saunois, secretario del CIT

