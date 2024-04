China pasa de Apple y los números no engañan. Huawei y Honor son los nuevos reyes y el iPhone no para de caer

China pasa de Apple y los números no engañan. Huawei y Honor...

Pocas veces Apple ha enfrentado una etapa tan delicada como la que vive desde que empezó el año. Tras el estreno del iPhone 15, la compañía consiguió colar 7 móviles entre los 10 más vendidos del año , una situación que no dejó entrever lo que pasaría a continuación. Y es que, desde que el calendario se despidió de 2023 y dio la bienvenida a 2024, el rumbo de la compañía ha estado marcado por una clara tendencia a la baja que parecen muy lejos de abandonar.

Esta tendencia es especialmente preocupante en China . Durante años, el país asiático fue uno de los territorios más prolíficos para los norteamericanos. Sin embargo, el crecimiento de Huawei y la irrupción de firmas como Honor han jugado en contra de los intereses de Apple. Y por ello, como señala Reuters en una reciente publicación , los padres del iPhone han perdido la corona después de años liderando el mercado chino.

Sus peores números desde 2020

Según indica Reuters en su noticia, Apple ha protagonizado una caída del 6,6% respecto al mismo periodo de 2023. Así, su cuota de mercado ha disminuido hasta un 15,6%, una cifra que le coloca en el tercer lugar del listado por detrás de Honor (líder con un 17,1%) y Huawei (segundo con un 17%). Aunque las diferencias entre las tres son mínimas, lo cierto es que esta situación es un jarro de agua fría para Apple, ya que la firma norteamericana no deja de protagonizar noticias trágicas.

De hecho, su descenso no está relacionado con una mala situación del mercado, sino todo lo contrario. Según los datos recogidos por Reuters, la industria de móviles inteligentes en China creció un 6,5% en el primer trimestre de 2024, razón por la que alcanzaron las 69,3 millones de unidades vendidas. No obstante, este crecimiento no ha implicado una subida de Apple. Y, por ello, la firma se enfrenta a su peor rendimiento desde 2020, año marcado por la COVID-19 y su impacto en la tecnología.

