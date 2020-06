Covid-19: La Realidad real. Por Ana María Bussi.

La Realidad real



Ya una vez el actual Ministro de Salud nos mintió sobre las cifras, esto fue en el primer gobierno de Piñera. Ahora es el encargado oficial de comunicar nuevas cifras a todo el pais. Debemos creerle? Dicen quien miente una vez, miente otra y que la mentira y el engaño se hace costumbre.



Asi observamos los continuos cambios para contabilizar a los contagiados y a los fallecidos. Los con síntomas y los asintomáticos, los que mueren por cualquier enfermedad pero eran positivos al covid 19 y que en ningún caso coincide el número de fallecidos del Registro Civil.



A todo Chile le ha quedado claro que se miente, sobre las cifras, sobre los PCR, sobre las cuarentenas a seguir (vease el caso del subsecretario de redes asistenciales) que ya no son 14 días sino 11 pero que en realidad fueron 8, etc.



Estamos frente a unas autoridades que mienten continuamente y mal, porque luego parte de la verdad, sale a la luz.



Siento que de la mejor medicina del planeta nos convertimos en el ultimo país bananero donde dentro de poco veremos los muertos en la calle, como ya ha pasado en Ecuador.



Que pasó Ministro?



Entiendo que es una persona que no empatiza con la humildad, que es más bien propenso a sentirse dueño de la verdad y que tampoco acepta consejos ni críticas de nadie. Mas bien se planta ante las cámaras, enredado en largas explicaciones, cambiando una y otra vez metodologías. Pero para ser justa hay que decir que tampoco su Presidente ni su Gobierno lo acompaña para nada!



Chile, actualmente tiene dos realidades, una para la tele que se compra todo lo que usted y su Presidente dicen, y otra muy distinta es la realidad real.



La primera, es que desde Enero de este año planificaron, compraron, se preparon para afrontar esta pandemia. La realidad real es que no hubo insumos, camas, ventiladores ni personal médico suficiente. Ni siquiera test como tampoco laboratorios para hacer los análisis ni diagnosticar a la gente!



En marzo estábamos súper ! Mejor que Italia , España, Australia y Nva Zelandia y asi usted lo pregonaba a los cuatro vientos! El problema Ministro que aisló los barrios acomodados y tuvo bajo control la epidemia hasta que dió las libertades a los que trajeron el covid a Chile, sin tomar medida alguna para evitar que se propogara a todo el pais, especialmente a los barrios más populares de la capital. Ahí, recién Ministro, se dio cuenta que Chile no es una nación desarrollada por mas que esté en la OECD, somos un país pequeño, pobre, hacinado, donde la mayoria vivimos de ingresos diarios, mientras que hay otro Chile que son dueños de todo incluyendo a su jefe y a unos cuantos ministros.



Los otros del Gabinete no le ayudaron hay que decirlo. Tomaron una serie de medidas que no se concretaron. Bonos, créditos , pagos extras, todo esto por el Covid. A quiénes le llegaron ? Todos tenian un problema para recibir una ayuda. No cumplían los requisitos. Que raro verdad? El ministro de economía y de Hacienda hablando de los millones de dólares desembolsados para ir en ayuda de la gente que no sabemos quiénes han recibido esa ayuda!



Lo que si sabemos es que Cencosud, Espacio Riesco o Latam, la han recibido. Que los trabajadores están haciendo filas, con el consiguiente riesgo de contagio, para obtener su propio dinero del seguro de cesantía , porque les recuerdo que la gente debe salir a buscar comida y prepararla, en las ya tristemente conocidas, ollas comunes.



A usted Ministro que le gusta comparse con Europa vió ollas comunes en Madrid o Milán ? Vio la gente circulando igual después de haber decretado estado de alarma? Pues no, porque como sea, y con los gobiernos que tengan, a pesar de la crisis económica, los gobiernos no juegan con sus ciudadanos y no siguen dedicándose a los negocios propios! Ayudan realmente, toman medidas para que efectivamente puedan quedarse en sus casas.



Entonces, le pregunto seguiremos en cuarentena? donde sólo unos pocos podemos respetarla por situación económica y por edad, y seguiremos observando este genocidio?



Mi pregunta es: tienen intención de salvar a los chilenos o la realidad real es mantenernos de esta forma hasta que se les acabe el mandato y seguir haciendo sus propios negocios?



Ya la realidad real no se puede ocultar señores. Déjense de tomarnos el pelo y dejen de hacer campañas políticas con el dinero nuestro.



Ya Chile entendió: el pueblo luchará hasta que la dignidad se haga costumbre!



Lo que hacen actualmente es inútil ! Es hora de apoyar a los chilenos con realidad real!



Ana Maria Bussi

