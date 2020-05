Covid-19: En Hospital Sótero del Río dirigentes de organizaciones de profesionales y trabajadores de la salud pública denunciaron negligencia del gobierno y plantearon propuestas para luchar contra la emergencia sanitaria.

Dirigentas y representantes de Organizaciones de Profesionales, trabajadores y usuarios de la Salud Pública de la Región Metropolitana se reunieron en el frontis del Hospital Sótero del Río para denunciar la negligencia y falta de medidas por parte del gobierno ante el crecimiento del Covid-19.

El Doctor Esteban Maturana de la CONFUSAM y de Unidad Social denunció la negligencia del gobierno y falta de acciones preventivas en la Atención primaria y de medidas efectivas para hacer frente al coronavirus, denunciamdo la manipulación de las cifras de fallecidos y el incomprensible y millonario gasto en buques de segunda mano para la Armada o en compra de implementos de represión para Carabineros en contraste con los recursos que no se han invertido en la salud pública y en la protección del personal de salud para hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19.

A través de una declaración pública las y los dirigentes formularon Propuestas concretas y señalaron que la Pandemia ha generado una crisis sanitaria de proporciones históricas y profundizado la crisis de un modelo económico y social neoliberal injusto y carente de toda humanidad.



Prensa Werken Rojo.

21 de mayo 2020.



Texto de la Declaración Pública.



Resulta inconcebible que el Gobierno, además de haber actuado con un retraso inaceptable en las medidas necesarias para preparar al sistema de salud, no haya actuado desde los primeros días con un rol protagónico en el abordaje comunitario, preventivo de la Atención Primaria, mostrando en la práctica el sesgo hospitalocéntrico de las medidas adoptadas desde los inicios y hasta la fecha. Cuarentena nacional con protección social y Testeo masivo no fueron consideradas como medidas necesarias por las autoridades y por ello, hoy estamos entrando ya en la fase más crítica de la pandemia con un sistema de salud que ya está en su mayor parte en la RM, sobrepasado en su capacidad de respuesta ante una demanda en número y complejidad creciente día a día. Desde ya denunciamos que, en las actuales condiciones del sistema público, de no mediar medidas de calibre mayor, el colapso es cuestión de unos pocos días. Es del caso señalar que agrava el problema el que la Primera Línea contra el coronavirus, esté debilitándose progresivamente producto del número creciente de trabajadora/es afectados por Covid-19, el creciente stress laboral, la carencia de EPP en cantidad y calidad suficientes, entre otros problemas que afectan la capacidad de respuesta.

Como equipos de salud de la red pública rechazamos que, producto de la negligencia manifiesta de las autoridades en el manejo de la pandemia, tengamos que vernos sometidos al dilema ético de resolver quienes viven o quienes mueren, al obligársenos por la vía de hechos consumados, a decidir quienes tendrán o no acceso a procedimientos necesarios para resguardar la vida.

Como organizaciones metropolitanas de las y los trabajadores y usuarios de la salud pública, exigimos al Gobierno medidas que a la brevedad mejoren la capacidad de respuesta del sector ante la situación que se vivirá en próximos días y dentro de éstas demandamos:



1.- Aumento inmediato de los actuales recursos financieros destinados a la salud pública para la pandemia.



2.- Hacer uso integrado desde ya de toda la red de salud pública y privada del país para atender la creciente demanda. En lo público, los hospitales de las FF AA y de Carabineros deben abrirse para el mundo civil en toda su capacidad y recursos.



3.- Garantizar a la brevedad los EPP necesarios para proteger al personal de salud.



La Pandemia ha generado una crisis sanitaria de proporciones históricas y además, ha profundizado la crisis de un modelo económico y social neoliberal injusto y carente de toda humanidad, evidenciando desigualdades inaceptables. Frente a las consecuencias económicas y sociales, el Gobierno de los empresarios ha actuado priorizando la defensa de los intereses de los grandes grupos económicos de Chile destinando miles de millones de dólares a fin de preservar sus negocios mientras, en un contraste dramático, para las y los millones de trabajadores dependientes de su fuerza de trabajo, la respuesta de la autoridad ha sido del todo mezquina y no por falta de recursos. Si bien la economía nacional verá mermado sus ingresos, es también cierto que el país cuenta con ahorros suficientes para entregar a los sectores más vulnerables un ingreso familiar que permita la subsistencia en condiciones mínima dignidad. En esta hora crítica, exigimos que se haga realidad el reiterado discurso de que gracias a su estricta y exitosa política fiscal, Chile está en mejores condiciones que sus vecinos para enfrentar la crisis.

Si los ahorros actuales fueran insuficientes, es del todo razonable acopiar recursos adicionales y para ello, el Gobierno debe hacer uso de los cuantiosos fondos destinados a las FF AA y Carabineros, pudiendo además legislarse una Reforma Tributaria para crear un impuesto adicional a las grandes fortunas nacionales.



ORGANIZACIONES METROPOLITANAS

DE TRABAJADORAS(ES) Y USUARIAS(OS) DE LA SALUD PÚBLICA

Me gusta esto: Me gusta Cargando...