Coronavirus¿En qué casos se adquiere inmunidad frente al coronavirus y por qué hay recaídas?

Rusia lanzó una investigación para estudiar cómo el sistema inmunológico responde a los ataques del SARS-CoV-2. La prensa avisa de que hay pacientes que, curados, vuelven a contagiarse. Un profesor ruso ha explicado cuándo nuestro organismo desarrolla inmunidad para prevenir otra infección.

La forma óptima en la cual el organismo humano puede desarrollar inmunidad persistente contra el coronavirus es si sufre la enfermedad en mediana intencidad y no requiere la ingesta excesiva de fármacos, reveló el profesor ruso de la Primera Universidad Médica Estatal de Moscú, Antón Ershov.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACHEsta es la mascarilla que no sirve para combatir el coronavirus«En este caso el organismo desarrollará inmunidad máxima contra el coronavirus», destacó el experto en una entrevista con el periódico ruso Rossiyskaya Gazeta.

Según explicó, la inmunidad que garantiza estar protegido contra el SARS-CoV-2 no se puede adquirir en dos supuestos: si el paciente tiene una forma muy ligera de infección o si se trata de un caso grave. El organismo de los individuos que forman parte del primer grupo no encontrará la cantidad necesaria de virus para tomarse la infección en serio y desarrollar los anticuerpos.

«El organismo de los pacientes con casos graves suele pasar tanto estrés que todas sus fuerzas compensatorias se reúnen solo para mantenerse vivo en el momento presente, y no se aplican para generar una protección de cara al futuro. El sistema inmunológico simplemente no tiene suficiente fuerza, en particular le faltan proteínas para producir anticuerpos», explicó el profesor.