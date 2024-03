Coordinadora por Palestina junto a más de 130 organizaciones, llaman al Gobierno chileno a romper relaciones con Israel

COMUNICADO DE PRENSA“Coordinadora por Palestina junto a más de 130 organizaciones de la sociedad civil,llaman al Gobierno de Chile a romper relaciones con el Estado de Israel”Con un masivo llamado a una Jornada Nacional de Movilizaciones por Palestina para el día sábado 23 de marzo, la Coordinadora por Palestina junto a la Asociación de Entidades Palestinas de Chile (ADEPAL), Agenda Palestina CL, AcciónxPalestina, Sentir Palestino y más de 130 organizaciones*, han convocado a movilizarse a lo largo de todo el país para exigir al Gobierno de Chile romper relaciones con el Estado de Israel, en el contexto del genocidio que éste está perpetrando en contra del pueblo palestino.Ya se han anunciado convocatorias en las ciudades de Alto Hospicio, Iquique, Copiapó, La Serena, Valparaíso, San Antonio, Buin, Chillán, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas; y para otras ciudades serán informadas prontamente. En la ciudad de Santiago, la convocatoria autorizada por la Delegación Presidencial, consistirá en una marcha familiar a las 11:00 hrs por la Alameda (Av. Libertador Bernardo O’Higgins) desde el frontis del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) hasta la Plaza Los Héroes, ocasión en la cual se espera que asistan decenas de miles de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, además de autoridades, artistas y dirigentes sociales que se han sumado al llamado para exigir al Gobierno de Chile romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel, con el objetivo de ejercer presión internacional por un cese al fuego y el fin de genocidio del pueblo palestino por parte de Israel.“Hoy Palestina es una causa de la humanidad entera. El sufrimiento del pueblo palestino es algo insoportable e intolerable para cualquiera que se diga ser humano, por lo tanto, no es necesario ser palestina o palestino para sensibilizarse con el exterminio que se está perpetrando ante nuestros ojos con la complicidad de la comunidad internacional que teme ver afectados sus intereses vinculados al imperialismo. No seremos cómplices de este genocidio a manos del sionismo. Nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos del mundo, es el de ser las voces de la resistencia internacionalista por una Palestina libre”, señaló Tania Melnick, vocera de la Coordinadora por Palestina y de Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid.“Chile no apoya genocidios. Nos movilizaremos de todas las formas necesarias para que el Gobierno de Chile se haga parte del aislamiento internacional del Estado de Israel, cortando lazos diplomáticos, económicos, militares, de intercambio cultural y tecnológico, entre otros. En esta ocasión, también se ha hecho un llamado al cierre de los principales puertos del país a todos los barcos provenientes de Israel. Y continuaremos adhiriendo a los llamamientos de la resistencia palestina, así como convocando a todos los movimientos sociales, organizaciones populares, políticas, ambientalistas, por los derechos humanos, colectivos territoriales, feministas, artísticos, gremios, sindicatos, agrupaciones comunitarias, comunidades indígenas, pueblos originarios, a unirse y a sumar fuerzas en la lucha contra el sionismo y por la liberación del pueblo palestino», complementó Pablo Abufom, vocero de la Coordinadora por Palestina y del Movimiento Solidaridad.Las convocatorias en cada ciudad se encuentran publicadas en las redes sociales de la Coordinadora por Palestina en Facebook, Instagram, X-Twitter, Threads y Tik Tok, donde se puede encontrar sus cuentas como @porPalestinaCL y también en sus canales en WhatsApp y Telegram.COORDINADORA POR PALESTINAContacto: Tania Melnick, vocera Coordinadora por Palestina / +569 9535 0449Organizaciones integrantes de la Coordinadora por Palestina:1. Movimiento Solidaridad2. Coordinadora Feminista 8M3. Juventud Chileno-Árabe por Palestina, Valdivia4. Pan y Rosas – Teresa Flores5. Agrupación Anticapitalista VENCER6. Partido de Trabajadores Revolucionarios PTR7. Partido Igualdad8. Movimiento por el Agua y los Territorios MAT9. Izquierda Libertaria10. Federación Internacional de Escritores por la Libertad, Chile11. Artistas x Palestina12. Académicos por Palestina13. Londres 38, espacio de memorias14. Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid15. Movimiento Internacional de Trabajadores MIT16. Unión Árabe Región Valparaíso17. BDS Valparaíso18. Asociación Chilena de Amistad con la RASD19. Movimiento del Socialismo Allendista20. MODATIMA21. Intifada Antifascista22. Consejo Vecinal del Teatro Comunitario Novedades23. Cooperativa Desbordada24. Los Otros Judíos25. Movimiento por la Unidad Docente MUD26. Comité Oscar Romero Sicsal Chile27. Centro Cultural de DDHH Salvador Allende, Puente Alto28. Red de Mujeres Mapuche29. Colectivo de Cultura Popular La Escuela30. Chile Mejor Sin TLC31. Partido Comunista de Chile32. Radio TV Liberación Miguel Enríquez33. Coordinadora Nacional de Inmigrantes34. Comité Chileno de Solidaridad con Palestina35. La Lista del Pueblo36. Asamblea de Mujeres de Ñuble37. Movimiento Salud en Resistencia MSR38. Escuela Horizonte de Pensamiento Popular Ñuke Mapu39. Radio Escuela Horizonte40. Comisión Ética contra la Tortura41. Disidencias en Lucha42. LEVI Laboratorio de Experimentación/Elaboración de Violencia Institucional43. Fuerza 18 de Octubre44. Movimiento Socialista de las y los Trabajadores MST45. BDS Santiago46. Agrupación de DDHH y Sitios de Memoria de Macul47. Unión Árabe por Palestina, Temuco48. Asamblea Territorial Elisa Correa49. Radio El Grito y Peña Permanente50. Sindicato de Starbucks Coffee Chile51. Salvemos Olmué52. Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez53. Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo54. Vía Conectados55. Primera Línea Revolucionaria América Latina56. Revista De Frente57. El Pueblo Informa58. La Marejada59. Coordinadora DDHH, Providencia60. Territorios Democráticos61. Colectiva Pikler62. Club Deportivo, Social y Cultural Antifascista63. Colectiva Peñalolén Feminista64. Asamblea Territorial San Miguel65. Vecinos Villa Frei por Palestina66. Académicxs por Palestina67. Colectividad Árabe-Palestina de La Serena68. Desata Prensa Libre69. Veganos por Palestina70. Frente Cacerola71. 360 Noticias72. Peñalestina73. Secretaría de Solidaridad con los Pueblos Oprimidos SESOPO – FECH74. Sentir Palestino75. Palestina Resiste76. Piensa Prensa77. Colectivo Pueblo Soberano78. Radio Plaza Dignidad79. Ñuñoa por Palestina80. ONG La Otra Educación – Red de Escuelas Libres81. Colectivo Cueca Sola82. Somos Cerro Blanco / CONACIN83. Teatro Sur84. Izquierda Cristiana85. Ememedios Cultura con Memoria86. Kintún Prensa Independiente87. Asamblea Barrio Brasil88. Escuela Carnavalera Pachakuti89. Centro Cultural y de Pensamiento Don Quijote90. Comité de Solidaridad Latinoamericana91. Plataforma Anticapitalista y Popular92. Red de Peritos Independientes93. Comisión Chilena de DDHH Litoral94. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación – SNTE95. Teatro Apátrida96. Sindicalismo con Nosotras97. Fetracall98. Agrupación Sociocultural Sinestesia99. Cordón Miramar, Antofagasta100. Observatorio DDHH Anexppsa Chile101. Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos102. Feministas Autoconvocadas, Los Ríos103. Observatorio de Derechos Humanos ODH Chile104. Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional105. Asamblea El Manzano106. Baladí Fundación107. Autoconvocadas de Macul108. Movimiento de Agroecología Urbana109. Organización comunitaria y cultural La Finca110. Revista El Topo111. Corporación Pisagua112. ONG Malun113. Comunidad Musulmana de Chile114. Plataforma DDHH para el Buen Vivir115. Casa Memoria Valparaíso116. Comisión de DDHH de Quilpué117. Sitio de Memoria Estadio Víctor Jara118. Corporación DDHH UNIDAS119. Colectivo 18 de Octubre120. Observatorio de Derechos Humanos ODH Valparaíso121. Coordinadora Feminista 8M Valparaíso122. Fundación Progresa123. Movimiento de Pobladores en Lucha MPL124. Asamblea Feminista de Temuco125. Coordinadora QuePaseLaMicro126. Comisión Chilena de DDHH127. Asociación de Filosofía y Liberación128. Casa Memoria José Domingo Cañas129. Disidencias en Red130. Coordinadora Disidente de Ñuble131. Colectiva Auna Tierra Diversa132. La Cuchara Feminista133. Comité de Seguridad Unidas Nos Cuidamos134. Fundación Cultura y Comunicación135. Chile Cabildo Plaza Uruguay136. Coordinadora por los Ríos Libres