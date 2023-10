Convulsión política tras las elecciones en dos estados alemanes

20 de octubre de 2023 Tom Hoffmann, Ejecutivo Federal de Sol (CIT Alemania)

Imagen: Victoria electoral para la derecha CDU, cuyo líder, Carsten Linnemann, pidió la revocación de la ciudadanía alemana a los palestinos que salen a las calles en protesta por el bombardeo israelí de Gaza (Foto: CC)

A principios de este mes se celebraron elecciones en los estados federales alemanes de Hesse y Baviera, y el resultado representa el siguiente golpe bajo para el gobierno nacional del “semáforo” (rojo para los socialdemócratas, amarillo para los liberales más los verdes) en Berlín. Sin embargo, las actuales ondas expansivas de escalada y violencia en Oriente Medio han dejado estas elecciones estatales en un segundo plano. Sin embargo, por primera vez plantearon seriamente la cuestión de si la coalición federal va a durar toda la legislatura. Estas elecciones tendrán consecuencias importantes en cualquier caso. Son a la vez una expresión y un amplificador de los recientes acontecimientos políticos.

Los ganadores en estas elecciones fueron los conservadores CDU y CSU (el ala bávara de los conservadores que está organizada como un partido separado), el populista de derecha AfD y los conservadores-populistas “Votantes Libres” (que no deben confundirse con el Partido Demócrata Libre). Partido que forma parte del gobierno nacional). La CDU ganó significativamente en Hesse y la CSU volvió a ser la fuerza más fuerte en Baviera, aunque su 37,1% volvió a estar muy por debajo de las mayorías absolutas que solía tener hasta hace 15 años. La extrema derecha AfD logró hasta la fecha sus mejores resultados en el oeste de Alemania y está por delante del SPD, que al fin y al cabo proporciona a la canciller. Los Votantes Libres lograron avances significativos en Baviera (pero ahora también están por delante del Partido de Izquierda en Hesse, con un 3,5 por ciento) y obtuvieron, además de sus 35 mandatos por lista, por primera vez dos escaños elegidos directamente, en parte gracias al líder del partido. Aiwanger, que parece haberse beneficiado más que perjudicado por un asunto de folletos (cuando recientemente fue acusado de haber escrito un folleto antisemita cuando era adolescente).

Llegan las fiestas del ‘semáforo’

Por otra parte, todos los partidos de la coalición del “semáforo” están perdiendo. El SPD sigue alcanzando mínimos históricos. En Hesse, donde el partido fue primer ministro regional durante más de cuarenta años hasta 1999, está claro hasta qué punto el partido se ha distanciado de su antigua base de masas en la clase trabajadora. El hecho de que Nancy Faeser, del SPD y actual ministra federal del Interior, se presentara como la principal candidata pero tuviera la audacia de descartar desde el principio que renunciaría a su cargo nacional si era derrotada sólo puso la guinda en el pastel.

Los Verdes, que gobiernan con la CDU en Hesse desde 2014 y defienden políticas energéticas antisociales en el gobierno federal, también están registrando pérdidas. También es particularmente palpable el odio hacia ellos por parte de parte de la población, que encontraron en estas campañas electorales, especialmente en Baviera. A pesar de ello, los Verdes lograron en Hesse su segundo mejor resultado y su base social se mantiene estable, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, esta elección continuó la tendencia de que los votantes votaran de manera muy diferente en las áreas urbanas y rurales y, en algunos casos, dentro de diferentes distritos. Esto apunta a una dimensión importante de la actual polarización política. El AfD, por ejemplo, en realidad estaba perdiendo en las principales ciudades de Hesse, mientras ganaba en todo el estado. Los Votantes Libres también se estaban beneficiando, especialmente en las zonas rurales. Los Verdes, por el contrario, lograron en algunos casos convertirse en la fuerza más fuerte en las grandes ciudades a pesar de las pérdidas generales y ganaron tres escaños elegidos directamente.

En Baviera, el liberal FDP fue eliminado del parlamento estatal y en Hesse apenas logró superar el obstáculo del cinco por ciento. Así, ha sido expulsado del parlamento en cuatro de las últimas siete elecciones estatales desde que entró en el gobierno federal en 2021.

DIE LINKE continúa su tragedia: reduce a la mitad su resultado en ambos estados federados y, por lo tanto, es expulsada del parlamento regional de Hesse por primera vez desde 2008. Por lo tanto, ya no está representada en el parlamento de ninguno de los estados federados del oeste de Alemania, excepto en la ciudad. estado de Bremen.

Las elecciones y los sondeos muestran una preocupación generalizada

Las cuestiones políticas nacionales dominaron las elecciones. Los tensos acontecimientos económicos, el cambio climático y la inmigración fueron los temas electorales más importantes, según las encuestas postelectorales. Muchos votantes aprovecharon la oportunidad para dar una lección a los partidos gobernantes del gobierno federal. Las elecciones expresaron así el enorme descontento con el gobierno, pero también la preocupación generalizada por todo tipo de cuestiones sociales. Esto se aplica especialmente a la cuestión de la inmigración, donde ahora una clara mayoría está a favor de limitar el número de personas que emigran a Alemania.

Según una encuesta, cuatro de cada cinco personas están preocupadas por el futuro, una cifra similar a la del otoño pasado, cuando amenazaba con una crisis de suministro energético. Tampoco hay que olvidar cuántas personas una vez más no votaron por ningún partido y, decepcionadas por todos los partidos, se quedaron en casa: en Hesse los no votantes son el «partido más fuerte», en Baviera sólo detrás del CSU .

El peligro de la derecha y el debate sobre la migración

Si estas elecciones estatales suponen un terremoto de mediana magnitud para la coalición del ‘semáforo’ y la debilitan aún más, a su derecha los Conservadores, AfD y Votantes Libres salen reforzados. Es comprensible que esto genere temores de un mayor giro hacia la derecha en el nivel político y parlamentario y también en el debate público. Apenas unos días después de las elecciones, está claro que quienes están en el poder están respondiendo con un mayor endurecimiento de la política migratoria, es decir, sobre todo, con mayores restricciones del derecho de asilo y de los derechos de los refugiados.

La escalada del conflicto en Oriente Medio se fusiona ahora con el debate sobre la migración. Un buen número de políticos burgueses están tratando de ganar puntos con retórica populista y alimentar sentimientos racistas. Por ejemplo, el secretario general de la CDU, Linnemann, quiere revocar la ciudadanía alemana a los palestinos que ahora salen a las calles para protestar por el bombardeo israelí de Gaza. Pero las últimas semanas también han demostrado que hay escépticos internos sobre un rumbo más populista en la CDU y que el partido no es inmune a un nuevo debate sobre su orientación.

Los problemas sociales actuales (una enorme escasez de viviendas, infraestructuras públicas deficientes, atención sanitaria deficiente, falta de personal), que pueden provocar en primer lugar la preocupación de la población por la inmigración, no podrán solucionarse con ninguna de las medidas partidos establecidos. Como hemos explicado en otro lugar, en la lucha contra las ideas de derecha, la izquierda debe enfatizar los intereses sociales comunes de la mayoría de la población, independientemente de su origen y color de piel, sin dejar de defender la nueva extensión del poder. el derecho de asilo, el derecho de estancia para todos y los derechos de los refugiados. Porque esto todavía es posible sin recortes para la masa de la población, si los activos de los superricos y las ganancias récord de los bancos y las corporaciones se aprovecharan y utilizaran, por ejemplo, para luchar contra la escasez de viviendas, la mala atención sanitaria y las infraestructuras deterioradas. en interés de todos.

Éxitos de AfD

Los éxitos de AfD son lo que más asusta a muchos. Una vez más señalan que el partido no es un fenómeno de Alemania Oriental. En las encuestas nacionales se sitúa actualmente por encima del veinte por ciento y es el segundo partido más fuerte; en las últimas elecciones nacionales al Bunestag obtuvo un 10,3%. En las elecciones estatales del próximo año en Brandeburgo, Turingia y Sajonia, está en camino de convertirse en la fuerza más fuerte. Esto exacerbará aún más la inestabilidad del sistema político. Al mismo tiempo, las encuestas sugieren que el partido está actualmente explotando casi plenamente su potencial electoral, la proporción de votantes que podrían imaginar votar por él, y que este potencial no ha crecido ni siquiera en los últimos meses, mientras que el rechazo al AfD ha aumentado. no disminuido.

Esto no hace que el desarrollo sea menos peligroso, pero es una indicación de que el giro hacia la derecha a nivel parlamentario o de encuestas no debe confundirse con un giro cualitativo hacia la derecha en la sociedad, en las opiniones políticas de la población. Pero el peligro de un aumento de los sentimientos racistas, que pueden llegar a incluir ataques contra los refugiados, es real. Sin embargo, no es sólo el AfD el responsable de esto, sino también el CDU/CSU y los partidos del “semáforo”, que hablan de la necesidad de endurecer la política migratoria.

¿Semáforo antes del final?

La coalición del “semáforo” no estará menos dividida después de estas elecciones, ya que todos sus componentes están perdiendo terreno. El SPD está volviendo a alcanzar el 15 por ciento en las encuestas a nivel nacional, frente al 25,7 por ciento de hace dos años. Que el FDP puede salir volando del Bundestag no sólo lo demuestran las encuestas actuales, sino también lo que ya experimentó hace diez años. Esta perspectiva también puede conducir a un cuestionamiento más claro dentro del FDP con respecto a la participación en el gobierno, por ejemplo.

En las últimas semanas, la Canciller ha buscado cada vez más la cooperación con la CDU/CSU, lo que en última instancia también es una expresión de los conflictos internos del gobierno y de su propia debilidad. En una encuesta, una clara mayoría del 57 por ciento estaba ahora a favor de elecciones anticipadas. La cuestión de una ruptura temprana también se está discutiendo entre la clase dominante y las direcciones de los partidos.

Además, es probable que sectores de la burguesía comiencen a considerar si una coalición liderada por la CDU en Alemania tendría más probabilidades de llegar a un acuerdo sobre cuestiones económicas y sociopolíticas con la participación de los Verdes. Esto no es nuevo: los Verdes formaron una coalición con la CDU por primera vez en 2008 en Hamburgo y actualmente gobiernan con la CDU en cuatro de los 16 estados federales de Alemania.

Desde el punto de vista de los capitalistas, otro argumento a favor de adelantar las elecciones al Bundestag previstas para el otoño de 2025 sería que sería posible deshacerse del Partido de Izquierda, que probablemente ya no podría entrar al parlamento. Esto se debe a que actualmente vota por debajo del límite del 5% y a que el «semáforo» cambió la constitución para detener la elección de diputados elegidos directamente y no vinculados a partidos más grandes y también impedir que un partido ingrese al Bundestag porque ganó al menos tres diputados elegidos directamente. Al mismo tiempo, un potencial partido Sahra Wagenknecht, cuya formación y escisión oficial con el Partido de Izquierda parece inminente como resultado de estas elecciones estatales y que, desde el punto de vista del capitalismo, alimentaría la inestabilidad política tanto como una presunta AfD, más fuerte, tendría menos tiempo para prepararse. Todos estos son signos de que es probable que continúen los cambios en el panorama político que ya han tenido lugar en los últimos años.

Sin embargo, es poco probable que se celebren nuevas elecciones de inmediato, en parte porque los burgueses no tienen ningún interés en la inestabilidad resultante y la incapacidad temporal para actuar en vista de las numerosas crisis, incluidas las internacionales. Sin embargo, no se pueden descartar, las elecciones regionales han hecho que esta posibilidad sea un poco mayor.

Hay muchos indicios de que se avecinan semanas difíciles para los socialistas y la izquierda. El fortalecimiento de los partidos burgueses y populistas de derecha y un debate sobre la migración dominado por estas fuerzas, que se entremezcla con el debate sobre el conflicto de Oriente Medio, no es un terreno fácil para quienes trazan la línea entre arriba y abajo y ven la responsabilidad de los problemas sociales no es de “los extranjeros”, los refugiados, etc., sino de los bancos, las corporaciones y el gobierno. Sin embargo, este año también ha sido testigo de importantes batallas sindicales e industriales. Dentro de los sindicatos, algunas capas han manifestado oposición al rumbo de las direcciones en las rondas de negociación. En la reciente conferencia de ver.di, el sindicato del sector público y de servicios, si bien en última instancia se acordó suavizar los principios antimilitaristas, se produjo un debate polarizado sobre cuestiones políticas, como la guerra en Ucrania, pero también la relación de los dirigentes sindicales con el gobierno. Esto muestra, ciertamente en una etapa temprana, de dónde podrían provenir algunas de las fuerzas que potencialmente podrían desempeñar un papel en la construcción de una nueva alternativa política para la clase trabajadora.

Sin embargo, las ideas socialistas y marxistas pueden ser un faro, porque no sólo explican de dónde proviene el fortalecimiento relativo de los partidos de derecha y populistas de derecha, sino que también explican que tienen sus límites y cómo pueden ser rechazados. Por lo tanto, Sol hará todo lo posible para difundir estas ideas con mayor vigor.

