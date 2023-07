Contribución del CIT a reunión sobre “La crisis en el orden mundial imperialista y la respuesta del proletariado”

Imagen: Lanzamiento de cohetes Foto: Ministerio de Defensa de Ucrania/CC

Los días 15 y 16 de julio, varias organizaciones de izquierda convocaron una reunión internacional en Milán, Italia. Veinticuatro organizaciones de diversas tendencias políticas se reúnen y debaten sobre la coyuntura internacional. La reunión incluyó a trotskistas, anarquistas y algunos que se declararon adheridos al leninismo.

El CIT estuvo representado por dos compañeros y participó en los debates y discusiones. Los debates se centraron en la situación mundial actual y las tareas de los revolucionarios en esta era. El CIT presentó la siguiente declaración como una contribución al debate, al igual que todas las demás organizaciones. Estos documentos serán publicados en un boletín que será producido por los organizadores.

DECLARACIÓN DEL COMITÉ POR UNA INTERNACIONAL DE TRABAJADORES (CIT)

Nota: El siguiente texto está compuesto por extractos de un documento emitido por el Comité Ejecutivo Internacional del CIT (‘Sociedad capitalista convulsa y en crisis: nuevos desafíos y tareas para los marxistas y la clase trabajadora’), que fue publicado el 30 de enero de 2023.

La sociedad capitalista está convulsa y en ebullición. Los marxistas y la clase obrera enfrentan uno de los períodos más desafiantes de la historia.

El equilibrio capitalista se rompe en todos sus aspectos: relaciones económicas, geopolíticas, sociales y de clase. Las convulsiones y la agitación son consecuencia de esto y se reflejan en una fuerte polarización en todos los continentes. Hay un repunte de la lucha de clases en algunos países, pero también conflictos nacionales y étnicos, guerras (tanto militares como arancelarias) y, en algunos, fuertes rasgos de desintegración social e incluso colapso.

El optimismo y la esperanza sostenidos por el capitalismo a mediados del siglo XX, y luego nuevamente prometidos tras el colapso de los antiguos estados estalinistas en 1990/1, se han hecho añicos. Cualquier perspectiva de un retorno a esas eras de relativa estabilidad capitalista es un sueño utópico. Las características de la revolución y la contrarrevolución ahora están entrelazadas en una lucha prolongada. El desafío que enfrentan la clase obrera y los marxistas es encontrar un camino a seguir a través de una alternativa socialista revolucionaria.

Como ha argumentado el CIT en tesis anteriores, el capitalismo enfrenta una serie de crisis múltiples e interrelacionadas.

La naturaleza de esta fase del capitalismo está respaldada por el declive relativo del imperialismo estadounidense, que sigue siendo la potencia más fuerte, y el ascenso del capitalismo de Estado chino, junto con una crisis prolongada en la economía mundial.

La crisis económica y financiera que golpeó en 2007/8 marcó un punto de inflexión en la historia del capitalismo. A pesar de algunas mejoras breves y superficiales, comenzó un nuevo período de crisis prolongada. Todas las tendencias e indicaciones dominantes apuntan hacia una serie prolongada de crisis más profundas, intercaladas con breves, superficiales y débiles repuntes. Esto significa mayores niveles de explotación y miseria para la clase trabajadora y la clase media a nivel mundial.

Una prolongada agonía de muerte del capitalismo no significa que no puedan tener lugar períodos cortos de crecimiento del PIB. La amenaza de recesión o depresión la plantea una explosión de la deuda en los principales países imperialistas.

El aumento de la inflación, causado no por el aumento de los salarios, sino por las políticas monetarias anteriores y alimentado por el aumento vertiginoso del gasto/deuda del gobierno durante la pandemia, los problemas de la cadena de suministro, la guerra de Ucrania y otros factores, no será un problema a corto plazo para la clase capitalista. A medida que los niveles de vida se han desplomado o caído para la mayoría de la población mundial, las ganancias corporativas y la riqueza de los superricos se han disparado.

Hay una rápida aceleración y desarrollo, junto con una intensa competencia, en nuevas áreas como IA, robótica, computación cuántica y nanotecnología, por ejemplo. Las consecuencias de estos desarrollos, si se aplican, tendrán consecuencias explosivas a medida que millones de puestos de trabajo, incluso en sectores de empleo de clase media, sean reemplazados por nuevas tecnologías. Los avances técnicos y científicos que se están produciendo pueden chocar con la capacidad del capitalismo para aplicarlos de forma generalizada.

No proporcionará la base para una Cuarta Revolución Industrial que abra una vía de escape para el capitalismo global. Sin embargo, aun cuando se apliquen, no podrán superar las contradicciones fundamentales del sistema. Más bien, se sumarán a los problemas que enfrenta el capitalismo. Las pérdidas masivas de empleo, la interrupción y la dislocación que se derivan de la introducción de tecnología provocarán desarrollos explosivos y potencialmente revolucionarios. También planteará cuestiones cruciales para construir y organizar los sindicatos y el movimiento laboral.

Los avances científicos y tecnológicos que se han producido pueden tener un efecto enormemente beneficioso para la humanidad. Sin embargo, el capitalismo no podrá aplicarlo en beneficio de la masa de la población. Un plan socialista mundial democrático se vería tremendamente mejorado y se beneficiaría de los desarrollos potenciales en la ciencia y la técnica.

Estas máquinas globales, en una era de creciente proteccionismo y regulación nacional, no estarán dispuestas a aceptar las restricciones y limitaciones que les impongan los gobiernos nacionales o los estados. Es un indicio extremo de cómo el desarrollo del capitalismo ha entrado en contradicción con las limitaciones impuestas por el Estado-nación. Esto no significa que esté tomando forma un nuevo “superimperialismo”, pero puede dar lugar a nuevos giros en la situación.

Las clases dominantes no han tenido una política o un programa coherente para encontrar una salida a la crisis. A través de la intervención y el gasto masivo del estado, especialmente durante la pandemia, tomaron medidas para evitar un colapso en la economía y, de hecho, adoptaron una política de “patear la lata por el camino”. Sin embargo, esto tiene sus límites y no está evitando que la crisis golpee ahora. Incluso con un mayor gasto e intervención estatal, no pueden superar en última instancia la contradicción de la caída de los niveles de vida y la necesidad de crear un enorme mercado adicional para preparar el camino para un auge económico que no pueden hacer.

El proceso de “desglobalización” continúa con el aumento de los conflictos comerciales y arancelarios. La economía estadounidense es cada vez más proteccionista. Es incierto hasta dónde llega la “desglobalización”, dada la interdependencia que existe en la economía mundial. Sin embargo, hay una tendencia pronunciada en esta dirección en el trabajo. Está presente una tendencia hacia la balcanización de la economía mundial. Los bloques inestables y los realineamientos se forman geopolíticamente como consecuencia del fin de un mundo unipolar. Sin embargo, estos también pueden colapsar a medida que se desarrollan tensiones y divisiones internas.

La naturaleza profunda y prolongada de la crisis sistémica en la que se encuentra ahora el capitalismo significa que la clase trabajadora y los marxistas deben estar preparados para grandes conmociones y trastornos.

Existe una crisis de liderazgo político a nivel mundial para la clase trabajadora. También hay una crisis de dirección de la clase capitalista.

El declive del imperialismo estadounidense y el ascenso de China, y el choque entre ellos, dominan la situación geopolítica mundial.

Un personaje de la época se refleja en la guerra de Ucrania producto de la nueva situación mundial. Cuanto más continúa la guerra, sin un final a la vista, y aumentando las bajas rusas, más segura se vuelve la creciente oposición a ella y al régimen de Putin. En cierta etapa, puede representar una amenaza existencial para el régimen mafioso bonapartista de Putin. La oposición más abierta en esta etapa proviene de elementos nacionalistas extremos a favor de la guerra. El temor de muchos líderes occidentales es que si Putin cae, en esta etapa, su reemplazo no sería más pro-occidental sino más nacionalista ruso. Si se llega a un acuerdo de paz de algún tipo, no solo será Putin quien enfrente una crisis. Zelensky también enfrentará una creciente oposición en Ucrania en cierta etapa.

La oposición a Putin aumentará si la guerra se prolonga durante un período de tiempo más prolongado y las bolsas para cadáveres continúan aumentando. Mientras ambas partes se preparan para una ofensiva de primavera en 2023, ahora es posible una nueva fase más sangrienta del conflicto. No se excluye en un escenario en el que Putin se enfrenta a más reveses y una situación desesperada que Putin todavía puede atacar y usar un arma nuclear táctica u otras armas de destrucción masiva. Si lo hiciera, provocaría protestas masivas y un movimiento masivo contra la guerra a nivel internacional. Que Putin haya puesto este tema sobre la mesa es un reflejo de la nueva era. No se puede descartar que tal arma sea desplegada por otro régimen, o incluso más despótico, como Corea del Norte, u otros regímenes ‘falsos’ que puedan llegar al poder en el próximo período.

La prolongación de la guerra ya está provocando un cierto “cansancio de guerra” en algunos países. Los líderes burgueses occidentales aumentarán la presión sobre Zelensky para negociar un “trato”. Esto no será fácil y no es la perspectiva más probable a corto plazo. Sin embargo, incluso si finalmente se firma formalmente un acuerdo en la práctica, en el terreno continuará un conflicto sangriento de alguna forma, especialmente en el este.

La guerra y su evolución han impactado las relaciones geopolíticas. El imperialismo estadounidense lo ha utilizado para tratar de reafirmarse internacionalmente. Sin embargo, las tensiones y divisiones entre las potencias imperialistas occidentales también se han abierto y serán mayores cuanto más se prolongue la guerra. Sin embargo, el papel internacional reafirmado de Estados Unidos durante la crisis es relativamente limitado y no indica un retorno al mundo unipolar del pasado.

Los reveses rusos en el campo de batalla han llevado a China, India y otros estados a adoptar un enfoque más cauteloso para respaldar por completo a Putin en la guerra. Sin embargo, tampoco lo han condenado. Económicamente se han fortalecido los lazos entre Rusia y China

El Congreso del Partido Comunista Chino marcó la culminación de la concentración del poder de Xi Jinping en sus manos. China ha establecido una forma especial de capitalismo de Estado. Sin embargo, esto ha traído consigo sus propias contradicciones. El crecimiento de una élite capitalista en la que el Estado todavía podía intervenir y tomar el control de empresas en crisis para salvaguardar sus propios intereses inevitablemente resultó en un choque de intereses en algunos sectores. El grado de intervención estatal puede oscilar, y lo hará, según la situación.

El desarrollo de la crisis interna en China puede tener importantes consecuencias a nivel internacional, especialmente en relación con las crecientes tensiones en el Mar Meridional de China. Tanto el imperialismo estadounidense como el occidental y China han llevado a cabo una gran acumulación militar. Japón también está aumentando enormemente su capacidad militar. El aumento de las tensiones globales, combinado con una crisis interna en China, puede llevar a Xi a intervenir e intentar llevar a Taiwán de regreso a China continental, avivando el nacionalismo chino y provocando una colisión militar con EE. UU. y el imperialismo occidental.

La presidencia de Biden ha estado marcada por índices de aprobación muy bajos al no haber tomado medidas para paliar las consecuencias de la crisis social y económica. Las elecciones de mitad de período, a pesar de otorgar una pequeña mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes, resultaron en un empate entre los demócratas y los republicanos. Biden fue apodado como el presidente más pro laborista desde Roosevelt. Sin embargo, la imposición del contrato a los ferrocarriles y la ilegalización de una huelga ferroviaria muestran cuán hueca era tal afirmación. La llamada “izquierda” de los demócratas, como AOC, Sanders y otros, capituló y apoyó este ataque a los derechos de los trabajadores, revelando su verdadero carácter cobarde.

El aumento de las huelgas y las victorias significativas en la obtención de paquetes de reconocimiento sindical, incluso en la planta de automóviles EV General Motors, es un indicador del comienzo de un nuevo capítulo en la reconstrucción del movimiento laboral y un repunte en la lucha de clases.

Áreas del mundo neocolonial se enfrentan a una carnicería. Las guerras continúan en Etiopía, Siria y otros lugares. Nigeria enfrenta enfrentamientos étnicos y una tendencia creciente hacia la desintegración social.

Crucialmente, ha habido características extremadamente poderosas de revolución en los múltiples levantamientos masivos que han tenido lugar, especialmente desde 2019. Los movimientos en Ecuador, Chile, Colombia y en toda América Latina estuvieron acompañados de levantamientos en Irak, Sudán, Líbano y otros lugares.

A estos ahora se han unido los levantamientos masivos, sin precedentes en su escala, en Sri Lanka y luego en Irán. En Sri Lanka, la convocatoria de una huelga general marcó un paso crucial, al igual que las huelgas que han tenido lugar en Irán.

Sin embargo, todos ellos también han revelado los obstáculos que deben superarse en la organización, el partido y la conciencia política. Todos asumieron un carácter espontáneo o semiespontáneo y carecieron de un objetivo político completo. Los elementos espontáneos inicialmente tuvieron un efecto positivo, ya que las viejas organizaciones y líderes no pudieron detener el movimiento. Sin embargo, dialécticamente, esto se convirtió en su opuesto ya que los límites de la espontaneidad permitieron a la clase dominante retener el control y mantenerse en el poder.

Sin embargo, ninguna de las causas sociales y económicas subyacentes a las crisis que provocaron estos movimientos ha sido resuelta. En cierta etapa, los movimientos pueden volver a estallar en un nivel aún más alto.

La ausencia de dirección socialista revolucionaria y de organización socialista, y el papel de los líderes que surgieron, es un factor decisivo. Sin embargo, el carácter de estos movimientos también reflejó el retroceso de la conciencia política en general que ha tenido lugar. Estaban en un nivel político mucho más bajo que los movimientos revolucionarios que han tenido lugar históricamente, por ejemplo, en las décadas de 1920, 1930 o 1970. La conciencia política no es fija ni estática y pasará por muchos flujos y reflujos dependiendo de la situación.

Las masas aprenden a través de la experiencia de la lucha, asistidas por la intervención del partido revolucionario. La cobardía ideológica y programática de la llamada “izquierda” en este período es descarnada. No han ofrecido ningún desafío al capitalismo y han capitulado ante él, a menudo en forma de mal menor.

Esto se ve más gráficamente en América Latina, que tiene muchas lecciones para la situación internacional. Los levantamientos de masas que barrieron el continente han dado paso a una segunda “ola rosa” con la elección de una serie de gobiernos de “izquierda” en Chile, Perú, Colombia y ahora Lula en Brasil. Las victorias electorales fueron un subproducto de los levantamientos revolucionarios que las precedieron. Sin embargo, sin excepción, los nuevos gobiernos de “izquierda” son menos radicales que los de la primera “ola rosa”. Esto es a pesar de que la crisis es más profunda y severa. Una mayor desilusión con estos nuevos gobiernos de “izquierda” trae consigo una advertencia de que la derecha y la extrema derecha pueden recuperarse o lograr más logros para los que el movimiento de trabajadores debe estar preparado.

Estas traiciones de la ‘izquierda’ en América Latina son una repetición de las de la llamada “nueva izquierda” en Europa pero en una escala más amplia. Esto fue visto claramente por SYRIZA en Grecia en 2015 y luego por la capitulación de PODEMOS en España, el Bloque de Izquierda en Portugal y en otros lugares. Condujo a la desaparición de estos partidos y, en Gran Bretaña, a la derrota de los corbynistas en el Partido Laborista debido a su retirada y su incapacidad para llevar a cabo una lucha hasta el final y buscar un compromiso con el derecho del partido.

La necesidad de nuevos partidos obreros de masas y la doble tarea de construirlos y, al mismo tiempo, construir partidos revolucionarios, es más relevante que nunca dada la profundidad de la crisis. Sin embargo, este ha sido un proceso extremadamente prolongado hasta ahora y puede seguir siéndolo, lo que refleja el colapso ideológico de la izquierda que ha tenido lugar. Cuando fracasan los “nuevos partidos” -como Grecia o España- puede complicarse la idea de construir otro nuevo partido. La negativa de la “izquierda” a querer hacer esto –Corbyn en Gran Bretaña, Mélenchon en Francia, Sanders en Estados Unidos– también complica el proceso. Sin embargo, una capa puede aprender de estas experiencias y ayudar a preparar el terreno para que se desarrollen nuevos partidos en una determinada etapa.

Sin embargo, la construcción de un partido revolucionario no depende de que esto suceda. No debemos esperar a que se desarrollen nuevas piezas de masa. Se puede ganar una capa durante esta crisis directamente al programa y las ideas del socialismo revolucionario. En última instancia, el destino de la humanidad ahora depende de que se lleve a cabo la revolución socialista. Es el único camino para evitar la barbarie que ofrecerá el capitalismo en las próximas décadas.

