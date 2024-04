Construir viviendas públicas asequibles y de calidad es la única forma de solucionar la crisis inmobiliaria de Australia

4 de abril de 2024 Sidney Dalvey, Socialism Today (CIT Australia)

Hay una crisis inmobiliaria en Australia. Los inquilinos han visto cómo los precios se disparan. Los hipotecarios están luchando bajo el peso de los implacables aumentos de las tasas de interés. Las listas de espera para viviendas públicas son de miles o decenas de miles en todos los estados. Las filas de las personas sin hogar aumentan. Esta es la anarquía del mercado a plena vista, y todos están furiosamente de acuerdo en que existe un problema grave; sin embargo, pocos pueden ver un camino a seguir. Las ideas socialistas ofrecen una visión alternativa basada en el derecho fundamental de todas las personas a una vivienda asequible, decente y de calidad.

A menudo se dice de la economía australiana que este país acaba de experimentar tres décadas de crecimiento ininterrumpido. Es una de las naciones más ricas del planeta. De hecho, el panorama es menos halagüeño. La economía australiana se beneficia de altas tasas de inmigración. Si se echa un vistazo al PIB per cápita, que se ajusta según el impacto de los cambios en la población, se verá que, de hecho, Australia siguió al resto del mundo occidental en recesión en 2009 tras la crisis financiera mundial y ha experimentado un crecimiento anémico de alrededor de 1% hasta la década de 2010. Esto está más en consonancia con la experiencia de la gente común y corriente que ha visto un retroceso en los niveles de vida durante la última década.

No obstante, las llanuras ilimitadas de Australia parecen ofrecer mucho para albergar a las personas que viven aquí. Pero el capitalismo australiano está paralizado por esta cuestión. Todos coinciden en que el problema existe. Ningún gobierno está dispuesto a solucionarlo.

Hay varios aspectos centrales de la gran crisis inmobiliaria australiana. El costo del alojamiento en alquiler. Derechos de los inquilinos y calidad de la vivienda. El precio de la vivienda.

El alquiler semanal medio nacional ahora ha alcanzado más de $600 y los alquileres aumentaron casi un 10% año tras año en los últimos tres. Sydney encabeza la lista como la capital más cara con $ 745 por semana, seguida por la mediana de Canberra de $ 650, Perth y Brisbane con $ 630, Darwin con $ 610, Melbourne y Adelaide le siguen con $ 565 y Hobart con $ 535. El salario semanal medio en Australia es de 1,4 dólares. Si alguien que gana el salario medio nacional alquilara en la capital más barata, su alquiler consumiría más del 37% de sus ingresos. En el alquiler medio nacional, esa cifra es del 42%.

Las cifras demuestran que el coste del alquiler de alojamiento está fuera de control. La proporción de hogares de bajos ingresos en el mercado privado en estrés de alquiler era del 58% cuando la ABS realizó la última Encuesta de Ingresos y Vivienda en 2019/2 En los años transcurridos desde entonces hemos visto una explosión de los alquileres que no hace más que exacerbar el problema.

El gobierno federal, a través del Acuerdo de Vivienda, construirá 30.000 viviendas sociales y asequibles a través del Fondo Futuro de Vivienda de Australia y otras 10.000 con cargo al presupuesto durante los próximos cinco años. Los estados y territorios completarán esta cifra mediante diversas medidas para hasta 20.000 viviendas adicionales. A nivel nacional hay más de 170.000 personas en listas de espera de vivienda pública. El gobierno albanés, dirigido por un hombre que creció en viviendas públicas, planea abordar un problema de 170.000 viviendas mediante la construcción de 60.000 viviendas. Parece casi demasiado obvio como para señalarlo, pero hay que decir, no obstante, que esto es completamente inadecuado. Eso sin profundizar en la resbaladiza diferencia entre vivienda pública, social y asequible.

Meollo del problema

Las soluciones socialistas miran al meollo del problema. Debe haber una inversión masiva para construir suficientes viviendas públicas para eliminar las listas de espera actuales. A nivel nacional eso significa que se deben construir al menos 170.000 unidades de vivienda pública de buena calidad. De hecho, la cifra es ligeramente mayor ya que no tiene en cuenta las solicitudes de transferencia interna y las solicitudes intencionalmente deflactadas para viviendas públicas creadas por largas esperas, sistemas difíciles de navegar y el estigma social asociado con las políticas públicas de último recurso. Esto no sólo abordaría la aguda crisis que enfrentan quienes figuran en las listas de vivienda pública, sino que también contribuirá a otros problemas de la crisis de la vivienda. Al ofrecer viviendas decentes y de calidad a precios asequibles, la vivienda pública puede establecer los estándares mínimos que debe cumplir el mercado de alquiler privado. La construcción de nuevas viviendas también contribuirá al actual déficit de vivienda. Es importante destacar que ésta debería ser vivienda pública, de propiedad exclusiva y administrada por los gobiernos, con la responsabilidad que eso también implica. Las viviendas sociales, administradas por organizaciones sin fines de lucro, o las viviendas asequibles, donde el precio se fija en un “nivel asequible”, normalmente alrededor del 30% de los ingresos, no son adecuadas.

Mirar hacia otro gobierno laborista; En Victoria, el gobierno estatal tiene planes de derribar las torres de viviendas públicas que quedan en Melbourne. El gobierno ha sido extremadamente cuidadoso en su lenguaje en torno a estos anuncios. Se jactan de que la remodelación aumentará los actuales 10.000 inquilinos a 30.000, sin embargo, la vivienda pública no se menciona ni una sola vez, sino que será una mezcla de social, asequible y privada, sin compromisos ni siquiera sobre la proporción de social y asequible. En realidad, esto será, si no derrotado por una campaña comunitaria como ha sucedido con propuestas similares en el pasado, el fin de la vivienda pública en Victoria.

Los derechos de alquiler en Australia se comparan mal con los de otros países capitalistas avanzados. Los problemas comunes en todos los estados incluyen la buena calidad y el mantenimiento oportuno, la duración de los contratos y los desalojos sin motivo. Varios estados y territorios afirman haber abordado cuestiones relacionadas con los desalojos sin fundamento en los últimos años; sin embargo, las reglas son débiles y en la práctica brindan poca protección a los inquilinos.

La escasez de viviendas para alquiler y los requisitos de referencias extensas al solicitar una casa también han contribuido a un entorno en el que los inquilinos se controlan a sí mismos y no plantean problemas por temor a represalias, ya sea en forma de aumentos excesivos del alquiler o malas referencias. o desalojo. Cuando se plantean problemas, a menudo resulta frustrante y lleva mucho tiempo abordar los problemas básicos, si es que alguna vez existen.

Alrededor del 30% de los hogares australianos alquilan (como se informó en la última Encuesta de Ingresos y Vivienda en 2019/2020) y esta proporción está aumentando, era de alrededor del 25% en 1999/2 El sistema de bienestar en Australia no está diseñado para apoyar a las personas en el mercado de alquiler privado. Si se jubila en Australia y no es dueño de su propia casa, es casi seguro que vivirá en la pobreza. Si recibe prestaciones por desempleo, no puede permitirse un alquiler en ningún lugar de Australia. En muchos países europeos es una opción viable alquilar para toda la vida, no así en Australia. Los pagos de beneficios deben aumentarse para cubrir el costo de la vivienda y sacar a las personas de la pobreza.

Los pagos adicionales por el coronavirus introducidos en 2021 duplicaron efectivamente la prestación por desempleo, sacando a cientos de miles de personas de la pobreza. Increíblemente, esto fue introducido por un gobierno conservador liderado por Scott Morrison, quien como ministro de servicios sociales fue responsable de la introducción de la robodeuda, un esquema ilegal que vio a los beneficiarios de asistencia social perseguidos por deudas ficticias. El pago se redujo inicialmente y ahora se ha recortado por completo. Sin embargo, demuestra que el dinero está ahí, se trata de en qué decides gastarlo. En 2022/2023, el gobierno australiano proporcionó subsidios por valor de 11.100 millones de dólares a las industrias de combustibles fósiles. Prioridades.

La cifra correspondiente a los hogares en propiedad en Australia está disminuyendo, alrededor del 65% ahora desde el 70% a principios del milenio. Esto todavía representa una mayoría significativa de hogares y es resultado de las políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Menzies vio la propiedad de vivienda como una forma de apuntalar el voto conservador y puso en marcha políticas para promover la propiedad de vivienda sobre el alquiler. El éxito de estas políticas es en parte responsable de los bajos estándares en torno al alojamiento de alquiler en Australia.

La asequibilidad de la vivienda es una cuestión importante y se debate periódicamente en los medios de comunicación y en los principales partidos políticos. Los precios de la vivienda en Australia se han disparado en las últimas décadas. En 1990, la relación entre el precio de la vivienda y el ingreso medio era de alrededor de 3, lo que significa que el precio medio de la vivienda era tres veces el ingreso medio. Ahora esa proporción es de alrededor de 8,5. Ésta es la cuestión fundamental que está poniendo la propiedad de una vivienda fuera del alcance de los australianos más jóvenes. Alan Kholer, en su reciente ensayo Quarterly, señaló la parálisis absoluta de la clase política en esta cuestión. Como señaló, para resolver el problema los precios de la vivienda deben reducirse a la mitad o estancarse durante 20 años mientras los ingresos se recuperan, opciones ambas completamente desagradables para los dos partidos principales.

Los cambios promulgados por el gobierno de Howard redujeron la tasa de ganancias de capital, lo que, en combinación con el apalancamiento negativo, promovió la inversión en vivienda y resultó en el enorme aumento en la relación precio de la vivienda/ingresos que está causando estos problemas en la actualidad. Cuesta creer que el gobierno de Howard sea comúnmente elogiado por su gestión económica. En realidad, Howard se benefició del accidente de estar en el poder gracias al ascenso de China y el enorme auge minero que lo acompañó.

Para evitar que el problema empeore, la prensa liberal apunta a abordar la combinación de impuesto a las ganancias de capital y apalancamiento negativo. Los inversores inmobiliarios obtienen ganancias inesperadas al utilizar el apalancamiento negativo para compensar las pérdidas de alquiler con sus ingresos imponibles, reduciendo así su factura de impuestos sobre la renta mientras poseen una propiedad y luego obteniendo una enorme reducción de impuestos cuando la propiedad se vende a través de la baja tasa del impuesto a las ganancias de capital. , aproximadamente la mitad de la tasa del impuesto sobre la renta. El problema para los partidos principales es que, desde que Bill Shorten llevó políticas sobre estos temas a las elecciones federales de 2019 y perdió la sabiduría política convencional, tocar el apalancamiento negativo y las ganancias de capital es un suicidio electoral.

Las hipotecas aumentan

Si bien las tasas generales de propiedad de vivienda han ido disminuyendo, la proporción de propietarios con una hipoteca está aumentando. En 2019/2020, alrededor del 37% de los hogares eran propietarios de su vivienda con una hipoteca, frente al 32% en 1999/2. Para esta cohorte, los implacables aumentos de las tasas de interés por parte del banco de reserva son el mayor costo de la crisis del costo de vida. El impacto acumulativo de los aumentos de las tasas de interés significa que un hogar con una hipoteca de 500.000 dólares, lo cual es bastante típico, ahora está pagando más de 1.000 dólares al mes más que a fines de 2020.

Al gobierno, y en particular al tesorero Jim Chalmers, le gusta señalar la independencia del Banco de la Reserva de Australia (RBA), ignorando convenientemente que el gobierno tiene la capacidad de anular las decisiones del RBA, al menos hasta que las reformas propuestas eliminen este poder. . . . . Más fundamentalmente, el RBA sólo actúa de acuerdo con la política gubernamental, que establece un rango objetivo de inflación que el banco debe alcanzar mediante la fijación de las tasas de interés. Esto no pretende absolver a la junta directiva del RBA, que está repleta de ejecutivos de empresas y no tiene representantes de la clase trabajadora.

Los Verdes han aprovechado la ira por la crisis de la vivienda y piden que se congelen los alquileres y se inviertan 2.500 millones de dólares al año en viviendas públicas, comunitarias y asequibles. Sería un buen comienzo, aunque su plan no es lo suficientemente ambicioso y refleja la trampa en la que caen los Verdes al pedir algunas migajas más en lugar de todo el pastel. En respuesta al plan del gobierno laborista de Victoria de demoler el parque de viviendas públicas restante, los Verdes se han opuesto correctamente a la propuesta; sin embargo, sus tácticas se quedan cortas con el llamado a una investigación pero con poca presencia organizativa sobre el terreno. Sólo una campaña disciplinada liderada por la comunidad puede lograr que el escandaloso plan laborista sea derrotado. Se deben aprender lecciones de las campañas comunitarias que defendieron Richmond Secondary, que detuvieron la carretera de peaje East-West Link y que impidieron intentos anteriores de vender espacios públicos abiertos en las torres de vivienda pública.

Bajo el capitalismo, la anarquía del mercado seguirá generando crisis en el “mercado” inmobiliario. Los socialistas apoyamos reformas para aliviar la presión inmediata sobre los trabajadores; sin embargo, también reconocemos que se requiere un cambio de sistema. Por ejemplo, el sistema bancario debería nacionalizarse bajo control democrático para proporcionar financiación asequible a los trabajadores. Los precios, por ejemplo los alquileres, deberían regularse para garantizar que las personas puedan permitirse el lujo de vivir una vida plena, y no simplemente sobrevivir con lo mínimo. Si todos los recursos de la sociedad estuvieran bajo el control y la gestión democráticos de la mayoría, podríamos dirigir la riqueza atesorada de los propietarios de las minas y los banqueros a mejorar los salarios, crear viviendas asequibles de buena calidad y abordar cuestiones como el cambio climático.