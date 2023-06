Consideraciones acerca de la minería del cobre y del litio, en Chile

La propaganda nos dice que:

Chile es líder en la producción de cobre en el mundo, producimos el 30% del cobre, el 16% de molibdeno, el 6% de plata y el 7% de oro del mundo. Es decir, 1 de cada 4 toneladas de cobre que se producen en el mundo sale de Chile.

Chile tiene 1/3 de las reservas de cobre, del mundo.

También nos cuentan que más del 90% de las exportaciones mineras del país corresponden al cobre, que de los 68 mil millones de dólares que el país exportó el 2017, unos 34 mil millones corresponden a exportaciones de cobre y sus derivados,

-que Chile exporta cobre en dos formas: 57% refinado y 43% en forma de concentrados,

– que el 55% de las exportaciones totales del país corresponde a productos mineros, etc.

Todo esto con la intensión de hacernos pensar que somos muy importantes o indispensables para el mundo, debido a la presencia de este metal en nuestro territorio.

Sin embargo, también nos cuentan que sólo el 32% del cobre lo produce la empresa estatal Codelco y el resto 68% lo producen empresas transnacionales,

-que por cada 1.000 Kg de mineral procesado, se producen aproximadamente 7 Kg de cobre, actualmente.

-Que la minería entrega sólo 1 peso de cada 7 pesos recaudados por el Estado.

-Que sólo existen tres refinerías de cobre en Chile,

-que la minería aporta sólo el 3% de empleo del país.

Luego se dan cifras que deberían preocupar, como por ejemplo, “la producción anual de cobre en Chile podría pasar de 5,7 millones a 8,1 millones el 2020, si se ejecutan la cartera de 44 proyectos de inversión extranjera, que significarían 53 mil millones de dólares de inversión en minería y Chile tendría el liderazgo mundial de producción de este mineral…”.

La inversión extranjera tiene siempre un doble propósito, ningún inversionista viene por caridad a invertir su capital a este país. Entonces no es motivo de orgullo recibir enormes capitales, porque por ejemplo, las cuentas dicen que desde 1990 hasta 2016 (26 años) la inversión en minería fue de 19.000 millones de dólares y que sólo el 2016 los inversionistas se llevaron utilidades por 20.000 millones de dólares, es decir, en un año recuperaron la inversión de 26 años.

La gran minería del cobre en Chile la lidera La Escondida, cuyos dueños son BHP Billiton, Rio Tinto PLC y Jeco , que aporta aproximadamente el 20% del total nacional en la producción de cobre. La Escondida y todas las divisiones juntas de Codelco están catalogadas como “gran minería”, son las que realizan el mayor aporte al erario nacional en calidad de impuestos.

¿Cuánto significa de aporte neto al fisco, de esta actividad económica?

El aporte al fisco de la minería del cobre (estatal y privada) se reduce año tras año: el 2006 el aporte al fisco fue de 34,3%, el 2010 fue de 20,5%, el 2014 fue de 9,1% y el 2016 fue sólo de 1,7 %.

¿Qué es lo que realmente estamos comercializando? Cochilco nos informa que “entre los años 2006- 2016 la producción aumentó de 2,1 millones de toneladas de cobre fino en concentrados en promedio, en torno a 7,65 millones de toneladas métricas secas de concentrados, a alrededor de 3,4 millones de toneladas de cobre fino en concentrados, aproximadamente 12,5 millones de toneladas métricas secas de concentrado…” Descifrando esta información quiere decir, que el 2006 se comercializaron 7,65 millones de toneladas de concentrados con 27,4% de cobre y el 2016 se comercializaron 12,5 millones de toneladas de concentrados con 27,2% de cobre.

La empresa estatal Codelco, estaba exportando prácticamente el 40% del total en forma de concentrados y la empresa privada el 70%, el 2016. El 2017 prácticamente el 50% del total de exportaciones de productos cupríferos se comercializó en forma de concentrados, es decir, como “graneles”. Cochilco informa que al 2020 Codelco comercializará un 88% en forma de concentrados.

¿Qué son los concentrados de cobre?

Los concentrados de cobre, se obtienen producto de la extracción de los minerales útiles (el producto metalizado del mineral) de la ganga (producto no metalizado del mineral), mediante un procedimiento físico-químico llamado “flotación”. Por ejemplo, después de someter un mineral sulfurado,(con una ley de aproximadamente 1%) a flotación, se extrajo un concentrado que contiene: 30,11% de calcosita (Cu 2 S); 21,02% de enargita (Cu 3 As S 4 ); 7,25% de calcopirita (CuFeS 2 ) y 4,80% de bornita (Cu 5 FeS 4 ), este conjunto de minerales de cobre se encuentra mezclado con minerales que no contienen cobre, pero que pueden contener molibdenita de alto valor comercial y otros que no tienen valor comercial y que constituyen finalmente el relave. Esquemáticamente este proceso se puede representar de la siguiente manera:

Es decir, por ejemplo, si se parte de un mineral con una ley de 1% (contiene 1% de cobre), después de la flotación, en el concentrado puede haber 30% de cobre, el contenido de cobre puede aumentar si se realiza una flotación más eficiente.

Comercializar el concentrado de cobre es un pésimo negocio para el dueño de los minerales, porque a partir de los concentrados se pueden obtener valiosos metales, más valiosos que el cobre mismo. Además, el “relave o ganga” es un pasivo ambiental, que se aloja en lugares cercanos al yacimiento abandonándolo generalmente, sin ningún tipo de cuidado por el suelo ni las poblaciones aledañas.

Calculando a mano alzada, 100 toneladas de concentrado de cobre, pueden costar 59.943 dólares y las 29,69 toneladas de cobre que hay en ese concentrado pueden costar 203.406 dólares (calculado considerando un concentrado con 29,69% de Cu a 3,10 dólares la libra), es decir prácticamente se triplica el valor, sin considerar los subproductos que contiene el concentrado.

Además, al comercializar el concentrado se consideran ocho elementos “penalizables”, es decir, si estos elementos (As, Sb, Bi, Zn, Pb, F, Cl, Hg) aparecen en los concentrados se multan, y hay que descontar considerables montos, de acuerdo a la “negociación”. Lo increíble es que los elementos “pagables” son sólo tres: Cu, Au y Ag, no se cuentan entre los pagables, todos los demás elementos que contiene el concentrado: Pd, Pt, Mo, Re, Ni, Se, Te, S, Fe, Zn y otros en menor proporción, que al ser millones pueden sumar: gramos o kilogramos.

El concentrado debe ser sometido a fundición para convertirlo en metal rojo, este metal sale de los hornos con altos porcentajes, sobre el 95%. Como el concentrado contenía azufre, este sale en forma de gas (SO 2 ) que puede ser transformado en ácido sulfúrico.

El cobre obtenido se llama “cobre Blister” o “ cobre ánodos”, que puede ser refinado mediante electrolisis, para obtener un cobre de la más alta pureza (99,99%), para ser utilizado en las industrias eléctricas y electrónicas. Es en las celdas de electrolisis, donde se separan los metales nobles que contiene el cobre que sale de los hornos. Esquemáticamente este proceso se puede representar de la siguiente manera:

Es decir, cuando nos dicen que estamos exportando concentrados de cobre, debemos recordar que este material en polvo grisaseo, contiene diversos sulfuros de cobre y molibdeno más otros metales asociados, que se encuentran en menor proporción, pero que son más valiosos que el cobre mismo. Es decir, contiene 30% de cobre y 70% de diversos elementos que tienen valor comercial. Por ejemplo, si convertimos a unidades similares los precios de estos metales y metaloides (como el Selenio y Teluro), que acompañan al cobre en los concentrados, y los comparamos con el precio del cobre, a 3 dólares la libra, observamos que es el menor del listado.

U$/ lb 19.852 13.676 14.117 2.272 242 54,5 36,3 11,5 5,84 3,0 Metal Au Pt Pd Re Ag Se Te Mo Ni Cu

Una mención especial merece el metal llamado Renio (Re), es considerado, como de la “familia de los metales nobles”, tiene una importancia vital en la industria, por ser utilizado en la producción de aleaciones especiales y catalizadores. Este metal se obtiene a partir del concentrado de molibdeno.

Esquemáticamente este proceso se puede representar de la siguiente manera:

Los concentrados de molibdeno (“molibdenita”) contienen entre 0,2-3,0% de Renio. Lo que sabemos es, que nuestro país aporta el 50% de la producción mundial de este valioso metal. La transnacional Molymet produce en Chile unas 18.000 Kg de molibdenita al año (la producción mundial es de 50.000 Kg/año).

En suma: ¿Cuánto cobre produce Chile actualmente?

La pregunta parece ser simple, pero ¿“Chile” es Codelco o la Transnacional Escondida?, “Cobre” es concentrado de cobre (30% Cu) o cobre electrolítico (99,99% Cu)?. Es decir, nos interesa saber lo que de nuestro territorio sale hacia el resto del mundo o los ingresos al fisco chileno.

¿Cuáles son los principales productos comerciales que se obtienen a partir de los concentrados de cobre?

La respuesta es simple, el listado es el siguiente, en orden de valor comercial: Cátodos Cu electrolítico (99,99%), Cobre Blíster y Ánodos (99,8%), Cobre Refinado a Fuego (99,5), Barros anódicos y subproductos (Au, Ag, Pd-Pt, Se, Te, Ni…Tierras raras…), Ácido sulfúrico.

¿Qué significa “Concesión Plena” ? – ¿Significa que nuestros RRMM no renovables, se conviertan en propiedad privada plenamente? – ¿Significa que por “un plato de lentejas”, nuestros RRNN no renovables salgan de nuestro país, sin ningún control, pagando un impuesto, calculado por las mismas transnacionales? – ¿Significa que nos culpen, como país, de incrementar la huella de carbono, en circunstancias que son las transnacionales las dueñas de los concentrados y por ende de los barcos que transportan los concentrados a cualquier lugar del mundo ?

Deducimos entonces que la “Concesión Plena” es un adefesio inventado por leguleyos, para saquear y engañar a los ciudadanos, robando legalmente los RRNN no renovables de nuestro país. Les “concedemos totalmente” el derecho a sacar lo que quieran, de nuestro territorio, a cambio de un plato de lentejas.

Algunas reflexiones acerca del Litio

El Litio es un metal alcalino, que como su nombre lo indica fue descubierto en rocas. El Litio se encuentra debajo del hidrógeno, en la Tabla Periódica de los Elementos, es muy liviano y su átomo es muy simple, apenas tiene tres electrones y en su núcleo, fuera de los tres protones puede tener entre tres y ocho neutrones. Esta característica le permitió al litio “militarizarse” a partir de 1943, cuando se desató la carrera armamentística y se pensó en la fusión de átomos ligeros, para generar calor principalmente, y ser utilizado para producir bombas termonucleares. Es decir, interviniendo el núcleo de este simple metal se puede generar enorme cantidad de energía. Por este motivo, no es de extrañar que sea la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), la que tenga la más importante responsabilidad sobre este preciado metal. Ocurre que nuestro país está adscrito al Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, forma parte de los 190 países del mundo que se han comprometido ante las Naciones Unidas, desde 1970 a la restricción de la posesión de armas nucleares “para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva”. En otras palabras, la CCHEN, a partir de 1990, debe obligatoriamente darle trazabilidad a cada gramo de litio que salga de nuestro país, contenido en cualquier producto que se comercialice. Sin embargo, la historia del litio en nuestro país empezó en 1968 cuando se gestó una asociación estatal –privada entre Corfo (37,5%) y la Sociedad Chilena del Litio (Anglo-Lautaro) (62,5%). La SCL produjo en el año 1984, 11.800 ton de carbonato de litio (Li 2 CO 3 ), que transformaba esta sal en litio metálico en su planta de Nevada, EEUU. Posteriormente esta empresa fue comprada por Foote Mineral Co. y luego traspasada a Rockwood, la que actualmente es propiedad de Albemarle.Por su parte Corfo creo la empresa Soquimich para explotar los salares que en 1971 se nacionalizaron y Corfo mantuvo el control del 100% de la explotación de los salares, hasta 1973. En 1983 Corfo sede su propiedad a SQM, empresa privada que actualmente produce Li 2 CO 3 , LiOH, LiCl y por su lado Albemarle sigue produciendo Li 2 CO 3 y LiCl.

Se estima que Albemarle y SQM podrían llegar a producir unas 300.000 ton de Li 2 CO 3 por año.

¿Cómo se produce el Li 2 CO 3 ?

El litio es un metal que proviene de minerales, entre los cuales los más importantes son alumino-silicatos (espodumeno y petalita), principalmente. Estos minerales son explotados en EEUU, Canadá y Australia. El concentrado que se obtiene de estos minerales contiene 7,20% de litio y cuesta 750 U$/ ton.

El carbonato de litio que se produce en el norte de nuestro país tiene un 99,5% de pureza y llega a costar 6.600 U$/ton. La explotación a partir de las salmueras es definitivamente más ventajosa que a partir de minerales y consiste en concentrar las salmueras por evaporación solar, aprovechando las condiciones ambientales de los salares. La salmuera contiene inicialmente 0,23% de litio, proveniente de profundos pozos, una vez extraídas las sales que acompañan al litio, en las pozas de evaporación ( Sulfato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio), las aguas madres, que contienen 5,8% de litio, pasan a la planta de purificación, donde son tratadas con carbonato de sodio para producir finalmente el carbonato de litio, que contiene 18,7% de litio.

El inmenso depósito salino del salar de Atacama, de 100 Km de largo por 80 Km de ancho, posee el 25% de las reservas mundiales de litio, bórax y sales de potasio. Sin embargo, se debe recordar que los salares son ecosistemas extremadamente frágiles y la sobreexplotación podría destruir su equilibrio y arruinar su vida útil.

La única estrategia de defensa de este importantísimo recurso natural es declarando su calidad de “elemento estratégico”, es decir, como la única material prima para la producción de Tritio, indispensable en el desarrollo de bombas termonucleares. A pesar de que podría ser un metal indispensable para generar la energía eléctrica que requiere el planeta, debemos cuidar que caiga en manos de quienes desean utilizarlo para fines bélicos. La producción de una tonelada de carbonato de litio se estima en una 370 dólares, en tanto que una tonelada de carbonato de litio cuesta U$ 6.600 , el valor de una tonelada de litio metálico es U$ 12.000 y una batería de litio para un automóvil eléctrico actualmente puede llegar a costar unos U$ 20.000 . Por su lado los isótopos de litio están en el orden de U$10.000 el Kg de Li-6 y U$ 6.000 el Kg de Li-7. Definitivamente comercializar litio como carbonato de litio es un pésimo negocio

