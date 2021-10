Conferencia en Belgrado a 60 años del Movimiento de Países No Alineados MNOAL (1961-2021).

Por Esteban Silva Cuadra



Bajo la presidencia de Azerbaiyán el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) conmemoró durante los días 11 y 12 de octubre de 2021 el 60 aniversario de la primera Conferencia que constituyó el MNOAL en 1961 realizada en septiembre de 1961 en la ciudad de Belgrado, (en la entonces República de Yugoslavia hoy República de Serbia). Cumbre que fue celebrada seis años después de la histórica Conferencia Afroasiática de Bandung realizada un 18 abril de 1955 en Indonesia, organizada por países asiáticos y africanos independientes, la que respaldó las luchas de descolonización y autodeterminación de los pueblos del tercer mundo. Tres años después, un 15 de abril de 1958 se realizaría por primera vez en territorio africano en la ciudad de Accra, en Ghana bajo el liderazgo del presidente Kwame Nkrumah la primera Conferencia de Estados Africanos Independientes. Una Conferencia que impulsaba resueltamente la unidad panafricana bajo los objetivos de: unidad, integración y soberanía de África independiente.



Como bien lo sintetizó el gran intelectual egipcio Samir Amin, la era que se inició con Bandung desencadenó un proceso de lucha global desde tercer mundo para reestructurar el sistema mundial predominante de aquella época sobre la base del reconocimiento de los derechos de las naciones hasta ese momento eran dominadas o se encontraban bajo el yugo del colonialismo. La exigencia por el “derecho al desarrollo”, constituyó el fundamento de la nueva mundialización de la época y abrió paso a un nuevo cuadro multipolar negociado, el que le fue impuesto al imperialismo gracias a la presión y lucha conjunta de los pueblos emergentes del sur[i].



Profundizando aquel proceso en marcha se constituyó, en septiembre de 1961, hace 60 años el Movimiento de países No Alineados (MNOAL) en Belgrado, en la entonces capital de la Yugoslavia socialista, cooperativista y autónoma liderada por el presidente Joseph Broz Tito. A la histórica Conferencia que congregó a 28 países asistieron, entre otros, los presidentes Gamal Abdel Nasser de Egipto, Sukarno de Indonesia, Kwame Nkrumah de Ghana, Osvaldo Dorticós de Cuba y el primer ministro de India, Jawaharlal Nehru junto a altos representantes de movimientos de liberación nacional encabezados por el argelino Benyoucef BenKhedda, presidente Gobierno Provisional de la República Argelina GPRA, para avanzar en el combate por la descolonización, la independencia soberana y la libre autodeterminación de sus pueblos. Si bien Chile no participó oficialmente del encuentro de Belgrado, sí asistió a la Conferencia una delegación de la izquierda chilena encabezada por el senador Raúl Ampuero, secretario general del Partido Socialista de Chile.



Cuba fue el único país de América Latina y el Caribe que fue parte desde su fundación del MNOAL. Bajo el liderazgo de Fidel Castro, la revolución cubana jugó un rol estratégico en la solidaridad internacionalista con las luchas antimperialistas y anticolonialistas de liberación de los pueblos del tercer mundo. En enero de 1966, Cuba organizó la “Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina”, conocida como la Tricontinental.



En el histórico encuentro de La Habana, al que asistieron más de quinientos representantes de movimientos de liberación políticos y sociales, se encontraban el senador Salvador Allende de Chile, Amílcar Cabral de Cabo Verde, Lahkdar Brahimi de Argelia, Nguyen Van Tien de Vietnam del Sur, Pedro Medina Silva de Venezuela, Luis Augusto Turcios Lima de Guatemala, Rodney Arismendi del Uruguay, Cheddy Jagan de Guyana, entre otros.



Diez años después de la Conferencia de Belgrado, el presidente Salvador Allende Gossens, integró en 1971 a Chile al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Para el gobierno de la Unidad Popular, el MNOAL representaba los principios de la solidaridad con las luchas de liberación de los pueblos contra el colonialismo y la dominación imperialista, la lucha por conquistar la verdadera independencia y soberanía económica frente a las corporaciones transnacionales y al capitalismo central del norte dominante. Impulsando la cooperación entre los pueblos del sur para un desarrollo e intercambio equitativo y complementario con relaciones internacionales sin fronteras ideológicas de ningún tipo[ii]. Sobre las tareas del movimiento de los No alineados, Clodomiro Almeyda, ministro de relaciones exteriores del presidente Allende, señalaría en su intervención ante la 4a Cumbre del Movimiento de Países No Alineados realizada en Argelia, el 9 septiembre de 1973, a pocos días del fatídico golpe militar en Chile que : “Una de las tareas principales de los países del tercer mundo articulados en el Movimiento de Países No alineados es luchar por el acceso de los pueblos al desarrollo, obstruido por una injusta estructura económica internacional que favorece a los países capitalistas avanzados y que perjudica a la gran mayoría de la población de la Tierra. Luchar en contra del injusto orden internacional es luchar contra el imperialismo que lo sostiene y que se beneficia de él.”



En Belgrado, República de Serbia, el 11 y 12 de octubre de 2021 se realizó la Reunión conmemorativa de Alto Nivel por el 60 aniversario del Movimiento de países No alineados con el objetivo de promover el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Varios de los representantes enfatizaron la necesidad de redoblar el compromiso de los No alineados con la lucha actual contra la ocupación ilegal y colonialista que atenta contra la soberanía de los pueblos palestino, saharaui y de Puerto Rico. Exigieron el término del Bloqueo criminal contra Cuba, así como las sanciones y agresión contra naciones como la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, Irán, Siria y otros países. Ratificaron también el compromiso de continuar trabajando globalmente en la defensa de la legalidad internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Impulsando la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos y un comercio justo. Así como la cooperación sur-sur para enfrentar la pandemia del covid19 y la lucha contra el cambio climático para un desarrollo sostenible para la construcción de un nuevo orden económico mundial.



Compromisos y desafíos que a 60 años de la conformación del Movimiento de Países No Alineados reafirman su vigencia, actualidad y proyección en el ámbito internacional.



Santiago, 13 de octubre de 2021





[i] Amir Samir. 2013. L´Éveil du Sud. L’Ére de Bandoung 1955-1980. Les éditions APIC, Alger, Pag. 13.







[ii] https://radio.uchile.cl/2016/09/21/cumbre-de-los-no-alineados-y-salvador-allende/











