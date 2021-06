Colombia – Muy Grave

▪️En Colombia NO es inusual que descuarticen a las personas. Es una práctica habitual en esta guerra sin fin. Dicho esto, en la actualidad, siguen apareciendo partes de cuerpos y hay temor que sean de los desaparecidos durante el paro.

▪️En el caso de una víctima en Tuluá ( Valle), autoridades locales solicitan aguardar por las investigaciones. No está confirmada la relación del joven con las protestas. No hubo, según la policía, operativos del ESMAD en la zona donde habrían asesinado al chico.

▪️Esta es la publicación de prensa local sobre el asesinato del joven y posterior aparición de su cabeza. ( no publicó esos videos, por respeto a la víctima y a Uds.) 🏽https://twitter.com/pvillegas_tlSUR/status/1407042175830048770?s=20

▪️Las casas de “ pique” son lugares donde descuartizan. Se sabe de su existencia en Buenaventura ( Valle). Se han encontrado otras partes de cuerpos humanos cerca a lechos de ríos o afluentes al río Cauca.

▪️Seguimos intentando corroborar si Santiago Ochoa, era manifestante contra el gobierno de Iván Duque y cómo se dieron los hechos de su asesinato.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...